Добро пожаловать в Баку

Добро пожаловать в Баку
Добро пожаловать в Баку
Добро пожаловать в Баку
Ближайшие даты:
2
фев3
фев4
фев5
фев6
фев7
фев8
фев
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Описание экскурсии

Путешествие в сердце Баку

Сегодня мы отправимся в увлекательное путешествие по историческому центру Баку - Ичери Шехер. Этот район, с его узкими и извивающимися улочками, полон очарования и исторических памятников, которые расскажут вам о богатом наследии города.

Архитектурные сокровища Ичери Шехера

В Ичери Шехере вы сможете увидеть множество уникальных архитектурных объектов, среди которых:

  • Музеи, хранящие историю и культуру региона;
  • Бани, где вы сможете окунуться в атмосферу традиционного восточного отдыха;
  • Дворец Ширваншахов, величественное строение, отражающее былую роскошь;
  • Девичья башня, загадочный памятник, который привлекает внимание туристов и местных жителей.

Набережная и Нагорный парк

После знакомства с историей Ичери Шехера мы направимся на набережную, где свежий воздух и живописные виды создадут прекрасное настроение. Затем поднимемся в Нагорный парк, откуда откроется захватывающий вид на город и его окрестности. Это отличная возможность насладиться красотой Баку и сделать незабываемые фотографии.

Присоединяйтесь к нам в этом удивительном путешествии, чтобы открыть для себя все прелести Баку и его исторического центра!

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Старый Город
  • Дворец Ширваншахов
  • Башни Пламени (Flame Towers)
  • Музей Миниатюрных Книг (Miniature Book Museum)
  • Девичья башня (Maiden Tower)
  • Высокогорный парк (Highland Park)
  • Аллея Мучеников (Alley of Martyrs)
  • Колесо обозрения Баку
  • Музей ковров (Carpet Museum)
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Входные билеты
  • Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Встреча у вашего отеля
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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