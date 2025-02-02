Описание экскурсии
Путешествие в сердце Баку
Сегодня мы отправимся в увлекательное путешествие по историческому центру Баку - Ичери Шехер. Этот район, с его узкими и извивающимися улочками, полон очарования и исторических памятников, которые расскажут вам о богатом наследии города.
Архитектурные сокровища Ичери Шехера
В Ичери Шехере вы сможете увидеть множество уникальных архитектурных объектов, среди которых:
- Музеи, хранящие историю и культуру региона;
- Бани, где вы сможете окунуться в атмосферу традиционного восточного отдыха;
- Дворец Ширваншахов, величественное строение, отражающее былую роскошь;
- Девичья башня, загадочный памятник, который привлекает внимание туристов и местных жителей.
Набережная и Нагорный парк
После знакомства с историей Ичери Шехера мы направимся на набережную, где свежий воздух и живописные виды создадут прекрасное настроение. Затем поднимемся в Нагорный парк, откуда откроется захватывающий вид на город и его окрестности. Это отличная возможность насладиться красотой Баку и сделать незабываемые фотографии.
Присоединяйтесь к нам в этом удивительном путешествии, чтобы открыть для себя все прелести Баку и его исторического центра!
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Старый Город
- Дворец Ширваншахов
- Башни Пламени (Flame Towers)
- Музей Миниатюрных Книг (Miniature Book Museum)
- Девичья башня (Maiden Tower)
- Высокогорный парк (Highland Park)
- Аллея Мучеников (Alley of Martyrs)
- Колесо обозрения Баку
- Музей ковров (Carpet Museum)
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Обед