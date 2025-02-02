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Описание экскурсии

Путешествие в сердце Баку

Сегодня мы отправимся в увлекательное путешествие по историческому центру Баку - Ичери Шехер. Этот район, с его узкими и извивающимися улочками, полон очарования и исторических памятников, которые расскажут вам о богатом наследии города.

Архитектурные сокровища Ичери Шехера

В Ичери Шехере вы сможете увидеть множество уникальных архитектурных объектов, среди которых:

Музеи, хранящие историю и культуру региона;

Бани, где вы сможете окунуться в атмосферу традиционного восточного отдыха;

Дворец Ширваншахов, величественное строение, отражающее былую роскошь;

Девичья башня, загадочный памятник, который привлекает внимание туристов и местных жителей.

Набережная и Нагорный парк

После знакомства с историей Ичери Шехера мы направимся на набережную, где свежий воздух и живописные виды создадут прекрасное настроение. Затем поднимемся в Нагорный парк, откуда откроется захватывающий вид на город и его окрестности. Это отличная возможность насладиться красотой Баку и сделать незабываемые фотографии.

Присоединяйтесь к нам в этом удивительном путешествии, чтобы открыть для себя все прелести Баку и его исторического центра!