Экскурсии к Девичьей башне

Найдено 65 экскурсий в категории «Девичья башня» в Баку на русском языке, цены от €17, скидки до 60%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тайны Старого Баку
🚶 Пешая
скидка
18%
Мини-группа
2 часа
252 отзыва
В тренде
Тайны Старого Баку: историческое путешествие по древнему городу
Погрузитесь в уникальную атмосферу Старого Баку, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: В Сабирском саду
Расписание: в понедельник в 12:00, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 12:00 и 16:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
2218 за человека
Старый город Баку за 2 часа
🚶 Пешая
скидка
26%
Групповая
2 часа
93 отзыва
Старый город Баку: путешествие в историю и культуру за 2 часа
Прогулка по Старому городу Баку раскроет его исторические тайны, архитектурные шедевры и места, ставшие декорациями для культовых фильмов
Начало: У основных ворот Старого города
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2317 за человека
Старый Баку и полуостров Апшерон за 1 день
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
60 отзывов
Исследуйте Старый Баку и Апшерон: древности и природные чудеса
Откройте тайны древнего Баку и Апшерона, насладитесь уникальными пейзажами и познакомьтесь с историей региона
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:00
160144 за всё до 3 чел.
Изысканный микс культур и традиций Баку
🚶 Пешая
скидка
14%
Индивидуальная
4 часа
29 отзывов
Изысканный микс культур и традиций Баку
Посетите Баку и погрузитесь в его уникальную атмосферу. Узнайте о богатом прошлом города, оцените его архитектуру и культурное наследие
Начало: У вашего отеля
Завтра в 16:00
10 июня в 17:00
9077 за всё до 7 чел.
Караван-сараи, мечети, резиденции шахов - гуляем по Старому Баку
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
70 отзывов
Путешествие во времени: Старый Баку и его сокровища
Откройте для себя душу Баку в уникальной экскурсии по историческим местам, полным тайн и легенд
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
65 за всё до 5 чел.
Старый город в деталях
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
197 отзывов
Старый город Баку в деталях: от легенд до современности
Вас ждет путешествие по историческому сердцу Баку, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, от древних времен до наших дней
17 июня в 11:00
18 июня в 11:00
54 за всё до 4 чел.
Город ветров и огня - первая встреча
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
79 отзывов
Город ветров и огня - путешествие по историческому и современному Баку
Откройте тайны Баку: от Старого города с его легендами до впечатляющих историй современности
12 июня в 14:00
13 июня в 13:00
116 за всё до 6 чел.
Секреты Старого города
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
59 отзывов
Секреты Старого города Баку: уникальное путешествие в прошлое
Загадки Старого города Баку раскроются в увлекательной экскурсии. История, архитектура и культура в одном туре
11 июня в 15:00
16 июня в 19:00
77 за всё до 6 чел.
Магия старого Баку
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
127 отзывов
Магия старого Баку: путешествие в сердце азербайджанской истории
Приглашаем вас на незабываемую прогулку по Старому Баку, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: В площади Фонтанов, перед музеем азербайджанской л...
18 июня в 09:00
23 июня в 08:00
77 за всё до 4 чел.
Узнать Баку за 3 часа
Индивидуальная
3 часа
165 отзывов
Узнать Баку за 3 часа: от Старого Города до Пламенных башен
Проведите незабываемые 3 часа в Баку, погружаясь в историю и культуру города в компании опытного гида
Начало: В районе Старого города
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 119 за всё до 40 чел.
Авто-пешеходная экскурсия «Я покажу тебе Баку!»
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
151 отзыв
Авто-пешеходная экскурсия «Я покажу тебе Баку!»: культура и история
Откройте для себя уникальное сочетание востока и запада в сердце Баку в компании опытного гида
Начало: Ваш отель в черте города
11 июня в 15:00
20 июня в 16:00
от 90 за всё до 7 чел.
Все памятники Баку за один день: путешествие во времени
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
39 отзывов
Экскурсия по всем памятникам Баку за один день
Откройте для себя удивительный мир Баку, где старинные крепости и современные здания расскажут вам историю города. Прогулка по старому и новому Баку
25 июня в 09:00
26 июня в 09:00
от 188 за всё до 30 чел.
Вдохновиться контрастами Баку
Индивидуальная
4.5 часа
32 отзыва
Вдохновиться контрастами Баку: от Ичери-Шехер до Белого города
Погрузитесь в мир контрастов Баку: от древних улочек до современных небоскребов. Экскурсия, которая оставит неизгладимые впечатления
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
от 170 за всё до 50 чел.
Весь Баку за один день: прогулка по маршруту «Формулы-1»
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
17 отзывов
Весь Баку за один день: прогулка по маршруту «Формулы-1»
Познакомиться с ключевыми объектами города, следуя по трассе легендарной гонки болидов
Начало: Ваш отель
29 июня в 09:00
30 июня в 09:00
от 250 за всё до 10 чел.
Баку и бакинцы
скидка
25%
Индивидуальная
6 часов
54 отзыва
Экскурсия по Баку: живые истории и архитектурные шедевры
Познакомьтесь с душой Баку через рассказы о его жителях и прогулки по самым живописным уголкам города
Начало: В районе станции метро «Icherisheher»
22 июня в 08:00
23 июня в 08:00
240180 за всё до 4 чел.
Старый город: 22 гектара колорита
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
46 отзывов
Старый город Баку: путешествие по 22 гектарам колорита и истории
Погрузитесь в атмосферу древнего Баку, где каждый камень рассказывает свою историю. Экскурсия по Старому городу - это путешествие в прошлое
25 июня в 09:00
26 июня в 09:00
от 99 за всё до 10 чел.
Вечернее свидание с Баку
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
83 отзыва
Вечернее свидание с Баку
Прогуляться по must-see местам в свете ночных огней и услышать интереснейшие бакинские истории
12 июня в 15:30
13 июня в 15:30
84 за всё до 6 чел.
Весь Баку за 5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
178 отзывов
Экскурсия по Баку: история, архитектура и культура за 5 часов
Погрузитесь в уникальную атмосферу Баку с экскурсией, которая раскроет город от средневековья до наших дней
Начало: Отель проживания туристов
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 185 за всё до 6 чел.
Баку. История Старого города
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
368 отзывов
Баку. История Старого города
Очароваться культурным и историческим богатством столицы на обзорной прогулке
Начало: У музея азербайджанской литературы имени Низами Гя...
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
77 за всё до 4 чел.
Прогулка по Старому городу
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
33 отзыва
Прогулка по Старому городу
Погрузиться в колорит Ичери-шехер и открыть сокровищницу городских легенд
Начало: От Вашего отеля, либо со встречей у Ичери-шехер в ...
29 июня в 09:00
30 июня в 09:00
от 200 за всё до 18 чел.
Баку all inclusive: расширенная обзорная экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
9 отзывов
Баку all inclusive: расширенная обзорная экскурсия по городу
Погрузитесь в уникальный мир Баку с экскурсией, которая раскроет все тайны и красоты старинных и новых районов города
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
130 за всё до 3 чел.
Ежедневная прогулка по Баку
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
12 отзывов
Ежедневная прогулка по Баку: от Старого города до Пламенных башен
Познайте душу Баку, пройдя по узким улочкам Старого города и восхитившись современной архитектурой
Начало: На площади Фонтанов
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
20 за человека
Баку по максимуму + самый вкусный завтрак в городе
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
5 отзывов
Баку по максимуму + самый вкусный завтрак в городе
Отправиться в атмосферное путешествие по историческому центру и современным кварталам
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
160 за всё до 3 чел.
Бакинские каникулы
🏍 На мотоцикле
скидка
25%
Индивидуальная
3 часа
82 отзыва
Бакинские каникулы: эксклюзивное путешествие на скутере
Исследуйте культурное наследие и современный Баку, наслаждаясь свободой передвижения на скутере
Начало: Port Baku mall. Перед кофейней Starbucks
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 12090 за всё до 5 чел.
Групповая пешая экскурсия по Старому Баку
🚶 Пешая
скидка
10%
Мини-группа
1.5 часа
3 отзыва
Групповая пешая экскурсия по Старому Баку
Познакомиться с историческим центром города и узнать подробности из его прошлого
Начало: У станции метро Ичери-шехер
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00, 13:00, 16:00 и 18:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2018 за человека
Старый Баку: из прошлого к настоящему
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Старый Баку: из прошлого к настоящему
Понять главное о городе, погуляв по району, из которого он вырос
Начало: Рядом метро «Старый город»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
130 за всё до 6 чел.
Душа Старого города Баку
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
63 отзыва
Душа Старого города Баку: Историческое путешествие
Откройте вековую историю Баку, пройдитесь по следам легенд и поэтов, взгляните на город глазами его создателей
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:00
от 112 за всё до 10 чел.
Здравствуй, Баку
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Здравствуй, Баку
Прогуляться с коренным бакинцем и за 2 часа перейти с городом на ты
Начало: В районе Старого города
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 100 за всё до 45 чел.
Колоритная фотосессия в сердце Баку
🚶 Пешая
скидка
25%
Фотопрогулка
1.5 часа
1 отзыв
Колоритная фотосессия в сердце Баку
Погулять по Старому городу в компании профессионального фотографа и получить яркие снимки на память
Начало: В районе Девичьей башни
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
160120 за всё до 2 чел.
Истоки древнего Баку и колоритный Ичери-шехер
🚶 Пешая
скидка
60%
Индивидуальная
1.5 часа
3 отзыва
Истоки древнего Баку: путешествие по Ичери-шехер
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Ичери-шехер, душе древнего Баку с богатой историей и архитектурой
Начало: У памятника Низами Гянджеви
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
от 13052 за всё до 10 чел.
Знакомство с новым и старым Баку
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
1 отзыв
Знакомство с новым и старым Баку
Автопешеходная экскурсия по историческим и современным достопримечательностям
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
120 за всё до 4 чел.
С ветерком по Баку и вокруг
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
16 отзывов
С ветерком по Баку и вокруг
Коренной бакинец представляет: весь Баку и Апшерон за один день для истинных гурманов путешествий
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
от 250 за всё до 60 чел.
Вкусный Баку: гастрономическая экскурсия по городу
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
Вкусный Баку: гастрономическая экскурсия по городу
Погулять по центральным улочкам, пообедать в ресторане у моря и запомнить город на вкус
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 170 за всё до 4 чел.
Эклектика Баку: фотопрогулка в Старом городе
🚶 Пешая
скидка
10%
Фотопрогулка
1.5 часа
2 отзыва
Эклектика Баку: фотопрогулка в Старом городе
Запечатлеть себя в декорациях исторического центра Ичери-шехер
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
170153 за всё до 2 чел.
В гости к виноделу - деревенская жизнь Азербайджана
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
15 отзывов
В гости к виноделу - деревенская жизнь Азербайджана
Узнать секреты семейной винодельни и насладиться сытным традиционным обедом на берегу моря
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 150 за всё до 6 чел.
Баку от Б до У
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
5 часов
8 отзывов
Баку от Б до У
Всё, что нужно увидеть и узнать в городе счастливых людей, на большой авто-пешеходной экскурсии
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
130 за всё до 4 чел.
Баку старый и новый - архитектура и искусство
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Баку старый и новый - архитектура и искусство
Узнать город от древних стен до современных проектов на насыщенной авто-пешеходной экскурсии
Сегодня в 14:30
Завтра в 10:30
от 225 за всё до 6 чел.
Все интересное в Баку: приморский променад и поездка к святым местам
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
1 отзыв
Все интересное в Баку: приморский променад и поездка к святым местам
Изучить архитектуру, погрузиться в атмосферу и побывать в музее ковра в двух шагах от моря
25 июня в 09:00
26 июня в 09:30
от 150 за всё до 10 чел.
Земля и небо Баку
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
3 отзыва
Земля и небо Баку
Историческая прогулка по Старому городу и новому Баку и панорама с телебашни
Начало: Напротив Кукольного Театра
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 223 за всё до 10 чел.
Город контрастов в свете огней
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
17 отзывов
Город контрастов в свете огней
Узнать, как смесь разных культур сформировала облик Баку - вечерняя экскурсия
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
70 за всё до 6 чел.
Бакинские истории любви
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Бакинские истории любви
Прогулка по самым романтическим уголкам города, где вершились судьбы и разбивались сердца
Начало: В районе метро Ичери Шехер
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
от 90 за всё до 10 чел.
Баку для транзитных путешественников
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
1 отзыв
Баку для транзитных путешественников
Трансфер из аэропорта и обратно + авто-пешеходная обзорная экскурсия по столице Азербайджана
Начало: В аэропорту
Сегодня в 13:30
10 июня в 09:00
от 142 за всё до 3 чел.
Экскурсия-квест по Старому Баку
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
1 отзыв
Загадочный Баку: квест-экскурсия по древнему Ичери-шехер
Раскройте секреты старого Баку в увлекательном квесте с историческими загадками и поиском сокровищ
Начало: На станции метро «Ичери-шехер»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
140 за всё до 6 чел.
Старый город: очарование исторической части столицы Азербайджана
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
3 часа
116 отзывов
Старый город Баку: путешествие сквозь века в историческом сердце Азербайджана
Прогулка по Старому городу Баку - это погружение в историю Азербайджана, от древних времен до наших дней
Начало: Ваш отель, апартаменты
Расписание: Все дни. С 10.00-20.00
Сегодня в 18:00
11 июня в 09:00
от $65 за всё до 4 чел.
Грязевые вулканы, наскальные рисунки Гобустана, мечеть Фатимы и история нефти
🚌 На автобусе
Индивидуальная
6 часов
68 отзывов
Гобустан и вулканы: путешествие в историю и природу Азербайджана
Погрузитесь в историю человечества с экскурсией в Гобустан, где история оживает на древних скалах
Начало: У вашего отеля или апартаментов
Расписание: Все дни.
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от $127 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Надежда
    6 июня 2024
    Авто-пешеходная экскурсия «Я покажу тебе Баку!»
    Эвелина, профессионал с большой буквы)) После регистрации и приобретении экскурсии на сайте, со мной сразу связалась в Watsapp Эвелина, всё
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    подробно рассказала, как будет проходить экскурсия, откуда меня забрать и обсуждены другие организационные моменты. Я в полном восторге от глубины знаний и подачи информации, гостеприимстве, комфорте, заботе о клиенте. Ответила на все мои вопросы, Баку прекрасный город - я влюбилась в Азербайджан, обязательно вернусь еще и рассказываю друзьям, показываю фото. Благодарю вас за прекрасный сайт, где собраны прекрасные специалисты.

    Эвелина, профессионал с большой буквы)) После регистрации и приобретении экскурсии на сайте, со мной сразу связаласьЭвелина, профессионал с большой буквы)) После регистрации и приобретении экскурсии на сайте, со мной сразу связаласьЭвелина, профессионал с большой буквы)) После регистрации и приобретении экскурсии на сайте, со мной сразу связаласьЭвелина, профессионал с большой буквы)) После регистрации и приобретении экскурсии на сайте, со мной сразу связаласьЭвелина, профессионал с большой буквы)) После регистрации и приобретении экскурсии на сайте, со мной сразу связаласьЭвелина, профессионал с большой буквы)) После регистрации и приобретении экскурсии на сайте, со мной сразу связаласьЭвелина, профессионал с большой буквы)) После регистрации и приобретении экскурсии на сайте, со мной сразу связаласьЭвелина, профессионал с большой буквы)) После регистрации и приобретении экскурсии на сайте, со мной сразу связаласьЭвелина, профессионал с большой буквы)) После регистрации и приобретении экскурсии на сайте, со мной сразу связаласьЭвелина, профессионал с большой буквы)) После регистрации и приобретении экскурсии на сайте, со мной сразу связалась
  • Н
    Наталья
    6 июня 2024
    Город ветров и огня - первая встреча
    Замечательная экскурсия. Нестандартный выбор локаций. Возможно, больше подойдёт тем, кто у знаковых, «заезженных» достопримечательностей уже побывал. Тем более, информацию о
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    таких можно найти в интернете в большом объёме. Алиса же в оригинальной манере поможет окунуться в аутентичные, колоритные атмосферу и историю Азербайджана и города Баку. Рассказ Алисы занимательный, информативный, с юмором. Очень рекомендуем данную экскурсию и прекрасного экскурсовода!

  • Т
    Татьяна
    6 июня 2024
    Изысканный микс культур и традиций Баку
    Экскурсия очень содержательная и интересная. Михаил показал нам знаковые места города, рассказывая интригующие истории и легенды. Чувствовалось, что Михаил с
    читать дальше

    любовью относится к своей стране и с удовольствием делает свою работу! В конце экскурсии Михаил подарил нам варенье из шелковицы- приятный комплимент!))) Спасибо за впечатления!

  • Е
    Екатерина
    5 июня 2024
    Баку. История Старого города
    Спасибо Сабине за отличную экскурсию по старому городу! Интересный, увлекательный рассказ об истории города не мог оставить нас равнодушными. Хотите
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    получить удовольствие от прогулки по старому городу, заряд позитива на весь день и много ценной информации о городе и его достопримечательностях? Познакомьтесь с замечательным гидом - Сабиной и она поможет вам влюбиться в этот город раз и навсегда!

  • А
    Алина
    5 июня 2024
    Старый город в деталях
    Отличная экскурсия и Сабир замечательный гид! Вся информация интересная, преподнесенная в нескучном виде, с шутками в уместных местах. Всем советуем для ознакомления с историей города и страны
  • Г
    Галина
    4 июня 2024
    Бакинские каникулы
    Это была невероятная, незабываемая и самая прерасная прогулка из всех моих прогулок. Начать хотя бы с того, что прогулка была
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    на скутере. Я несколько опасалась, видя пару дней городской траффик. Но, мои опасения были напрасными. Самир прекрасно, безопастно и аккуратно, словно дорогущую китайскую вазу 15 века, катал меня полдня по горроду. Мне было интересно посмотреть нетуристические места, там, где живут местные, где есть история не для туристов. И Самир мне это все показал! Честно скажу, что туда я бы никогда не сунулась одна, хотя я опытный путешественник. Взять хотя бы мастерские по ремонту самоваров - это же уму непостижимо, что эти мастерские до сих пор существуют и мастерство передают в семье от поколения к поколению. Про районы-трущобы я не буду спойлерить - это надо видеть, надо прочувствовать. Ну при условии, что Вам это интересно и это Вас трогает до глубины души. Это была моя самая крутейшая прогулка по Баку. Знаете, есть клубнику прям из пакетика, в лавке зеленщика в трущобах, которую этот зеленщик нам взвесил и помыл - это дорогого стоит. Не важно и вальяжно в ресторане, а запросто, как с другом детства, которого не видела много лет. И был еще один момент, который показал насколько Самир открытий, душевный человек, который максимально открыт и доверят тому, кого он видит первый раз в жизни. Для меня это было из разряда "не может быть, в современном мире не бывает таких людей". Поверьте, решив выбрать прогулку с Самиром Вы не только получите максимальные впечатления, которые будете помнить еще долго, но и захотите вернуться в Баку еще и еще. Вообщем, мои эмоции зашкалили) Максимально рекомендую.

  • Г
    Галина
    4 июня 2024
    Изысканный микс культур и традиций Баку
    Это был мой первый день в Баку. Михаил очень интерсно рассказал об истории города, о людях, о культуре, вернее о
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    миксе культур. Было очень увлекательно, время пролетело незаметно. Хотелось сушать Михаила еще и еще. Он показал мне старый город и район вокруг него. Рассказал о современном городе, посоветовал куда пойти по насущным вопросам (покушать, поенять валюту, посмотреть еще интересное). И еще он подарил мне баночку домашнего варенья) К слову сказать, добрешие таможенники выпустили меня с этой баночкой в ручной клади) Максимально рекомендую погулять по Баку с Михаилом.

  • А
    Александр
    4 июня 2024
    Изысканный микс культур и традиций Баку
    Mikail, превосходно знает историю и культуру этой страны и народа. Рекомендуем, точно не пожалеете!
  • A
    Anna
    4 июня 2024
    Бакинские каникулы
    Один день в Баку, но какой … На скутере, можете себе представить?!!!) Встретились с гидом в назначенный час, понравилось, что
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    перед началом тура Самир провел необходимый инструктаж по технике безопасности, выдал шлем, спросил про настрой и пожелания, и только после этого мы помчались на встречу с городом! На скутере было удобно выбираться из пробок, парковаться, перемещаться от одного «объекта» к другому. Так мы проехали довольно приличный маршрут, по пути заглядывая во внутренние дворики Баку, любуясь местной флорой (гранатовые, оливковые, инжирные деревья, шелковица, виноград…). Прикрепляю фото маленьких гранатиков, которые покорили сердце. Еще Самир очень внимательно отнесся к моей просьбе найти почтовые открытки в Баку. Так мы объездили кучу доп. мест вне маршрута в поисках нужного. В общем, если вам что-то нужно по городу - смело обращайтесь к Самиру - этот презентабельный и добрый Бакинец первым придет на помощь. В завершение хочется еще раз поблагодарить Самира за этот уникальный тур! Желаю процветания и сделать как можно больше людей счастливыми! P.S. Если сомневаетесь брать или не брать данный тур по Баку, то не сомневайтесь - берите. Самир молодец! Низкий поклон.

    Один день в Баку, но какой …Один день в Баку, но какой …Один день в Баку, но какой …
  • Н
    Наталья
    3 июня 2024
    Старый город в деталях
    Чудесное знакомство со Старым городом! Сабир прекрасный рассказчик, тактичный, интересный и увлекающий. Очень рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Девичья башня»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Тайны Старого Баку
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  3. Старый Баку и полуостров Апшерон за 1 день
  4. Изысканный микс культур и традиций Баку
  5. Караван-сараи, мечети, резиденции шахов - гуляем по Старому Баку
Какие места ещё посмотреть в Баку
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Старый город
  2. Самое главное
  3. Девичья башня
  4. Дворец Ширваншахов
  5. Нагорный парк
  6. Гобустан
  7. Янардаг
  8. Приморский бульвар
  9. Апшерон
  10. Джума-Мечеть
Сколько стоит экскурсия по Баку в июне 2024
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