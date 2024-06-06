1 чел.
По популярности
скидка
18%
Мини-группа
2 часа
В тренде
Тайны Старого Баку: историческое путешествие по древнему городу
Погрузитесь в уникальную атмосферу Старого Баку, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: В Сабирском саду
Расписание: в понедельник в 12:00, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 12:00 и 16:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
22€18 за человека
скидка
26%
Групповая
2 часа
Старый город Баку: путешествие в историю и культуру за 2 часа
Прогулка по Старому городу Баку раскроет его исторические тайны, архитектурные шедевры и места, ставшие декорациями для культовых фильмов
Начало: У основных ворот Старого города
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
23€17 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
Исследуйте Старый Баку и Апшерон: древности и природные чудеса
Откройте тайны древнего Баку и Апшерона, насладитесь уникальными пейзажами и познакомьтесь с историей региона
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:00
160€144 за всё до 3 чел.
скидка
14%
Индивидуальная
4 часа
Изысканный микс культур и традиций Баку
Посетите Баку и погрузитесь в его уникальную атмосферу. Узнайте о богатом прошлом города, оцените его архитектуру и культурное наследие
Начало: У вашего отеля
Завтра в 16:00
10 июня в 17:00
90€77 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Путешествие во времени: Старый Баку и его сокровища
Откройте для себя душу Баку в уникальной экскурсии по историческим местам, полным тайн и легенд
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€65 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Старый город Баку в деталях: от легенд до современности
Вас ждет путешествие по историческому сердцу Баку, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, от древних времен до наших дней
17 июня в 11:00
18 июня в 11:00
€54 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Город ветров и огня - путешествие по историческому и современному Баку
Откройте тайны Баку: от Старого города с его легендами до впечатляющих историй современности
12 июня в 14:00
13 июня в 13:00
€116 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Секреты Старого города Баку: уникальное путешествие в прошлое
Загадки Старого города Баку раскроются в увлекательной экскурсии. История, архитектура и культура в одном туре
11 июня в 15:00
16 июня в 19:00
€77 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Магия старого Баку: путешествие в сердце азербайджанской истории
Приглашаем вас на незабываемую прогулку по Старому Баку, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: В площади Фонтанов, перед музеем азербайджанской л...
18 июня в 09:00
23 июня в 08:00
€77 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Узнать Баку за 3 часа: от Старого Города до Пламенных башен
Проведите незабываемые 3 часа в Баку, погружаясь в историю и культуру города в компании опытного гида
Начало: В районе Старого города
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €119 за всё до 40 чел.
Индивидуальная
3 часа
Авто-пешеходная экскурсия «Я покажу тебе Баку!»: культура и история
Откройте для себя уникальное сочетание востока и запада в сердце Баку в компании опытного гида
Начало: Ваш отель в черте города
11 июня в 15:00
20 июня в 16:00
от €90 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Экскурсия по всем памятникам Баку за один день
Откройте для себя удивительный мир Баку, где старинные крепости и современные здания расскажут вам историю города. Прогулка по старому и новому Баку
25 июня в 09:00
26 июня в 09:00
от €188 за всё до 30 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Вдохновиться контрастами Баку: от Ичери-Шехер до Белого города
Погрузитесь в мир контрастов Баку: от древних улочек до современных небоскребов. Экскурсия, которая оставит неизгладимые впечатления
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
от €170 за всё до 50 чел.
Индивидуальная
5 часов
Весь Баку за один день: прогулка по маршруту «Формулы-1»
Познакомиться с ключевыми объектами города, следуя по трассе легендарной гонки болидов
Начало: Ваш отель
29 июня в 09:00
30 июня в 09:00
от €250 за всё до 10 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
6 часов
Экскурсия по Баку: живые истории и архитектурные шедевры
Познакомьтесь с душой Баку через рассказы о его жителях и прогулки по самым живописным уголкам города
Начало: В районе станции метро «Icherisheher»
22 июня в 08:00
23 июня в 08:00
240€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Старый город Баку: путешествие по 22 гектарам колорита и истории
Погрузитесь в атмосферу древнего Баку, где каждый камень рассказывает свою историю. Экскурсия по Старому городу - это путешествие в прошлое
25 июня в 09:00
26 июня в 09:00
от €99 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Вечернее свидание с Баку
Прогуляться по must-see местам в свете ночных огней и услышать интереснейшие бакинские истории
12 июня в 15:30
13 июня в 15:30
€84 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Экскурсия по Баку: история, архитектура и культура за 5 часов
Погрузитесь в уникальную атмосферу Баку с экскурсией, которая раскроет город от средневековья до наших дней
Начало: Отель проживания туристов
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от €185 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Баку. История Старого города
Очароваться культурным и историческим богатством столицы на обзорной прогулке
Начало: У музея азербайджанской литературы имени Низами Гя...
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€77 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Прогулка по Старому городу
Погрузиться в колорит Ичери-шехер и открыть сокровищницу городских легенд
Начало: От Вашего отеля, либо со встречей у Ичери-шехер в ...
29 июня в 09:00
30 июня в 09:00
от €200 за всё до 18 чел.
Индивидуальная
5 часов
Баку all inclusive: расширенная обзорная экскурсия по городу
Погрузитесь в уникальный мир Баку с экскурсией, которая раскроет все тайны и красоты старинных и новых районов города
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€130 за всё до 3 чел.
Мини-группа
2 часа
Ежедневная прогулка по Баку: от Старого города до Пламенных башен
Познайте душу Баку, пройдя по узким улочкам Старого города и восхитившись современной архитектурой
Начало: На площади Фонтанов
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
€20 за человека
Индивидуальная
5 часов
Баку по максимуму + самый вкусный завтрак в городе
Отправиться в атмосферное путешествие по историческому центру и современным кварталам
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€160 за всё до 3 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
3 часа
Бакинские каникулы: эксклюзивное путешествие на скутере
Исследуйте культурное наследие и современный Баку, наслаждаясь свободой передвижения на скутере
Начало: Port Baku mall. Перед кофейней Starbucks
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 120€90 за всё до 5 чел.
скидка
10%
Мини-группа
1.5 часа
Групповая пешая экскурсия по Старому Баку
Познакомиться с историческим центром города и узнать подробности из его прошлого
Начало: У станции метро Ичери-шехер
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00, 13:00, 16:00 и 18:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
20€18 за человека
Индивидуальная
2 часа
Старый Баку: из прошлого к настоящему
Понять главное о городе, погуляв по району, из которого он вырос
Начало: Рядом метро «Старый город»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€130 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Душа Старого города Баку: Историческое путешествие
Откройте вековую историю Баку, пройдитесь по следам легенд и поэтов, взгляните на город глазами его создателей
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:00
от €112 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Здравствуй, Баку
Прогуляться с коренным бакинцем и за 2 часа перейти с городом на ты
Начало: В районе Старого города
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €100 за всё до 45 чел.
скидка
25%
Фотопрогулка
1.5 часа
Колоритная фотосессия в сердце Баку
Погулять по Старому городу в компании профессионального фотографа и получить яркие снимки на память
Начало: В районе Девичьей башни
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
160€120 за всё до 2 чел.
скидка
60%
Индивидуальная
1.5 часа
Истоки древнего Баку: путешествие по Ичери-шехер
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Ичери-шехер, душе древнего Баку с богатой историей и архитектурой
Начало: У памятника Низами Гянджеви
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
от 130€52 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Знакомство с новым и старым Баку
Автопешеходная экскурсия по историческим и современным достопримечательностям
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€120 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
С ветерком по Баку и вокруг
Коренной бакинец представляет: весь Баку и Апшерон за один день для истинных гурманов путешествий
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
от €250 за всё до 60 чел.
Индивидуальная
10 часов
Вкусный Баку: гастрономическая экскурсия по городу
Погулять по центральным улочкам, пообедать в ресторане у моря и запомнить город на вкус
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от €170 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
1.5 часа
Эклектика Баку: фотопрогулка в Старом городе
Запечатлеть себя в декорациях исторического центра Ичери-шехер
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
170€153 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
5 часов
В гости к виноделу - деревенская жизнь Азербайджана
Узнать секреты семейной винодельни и насладиться сытным традиционным обедом на берегу моря
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €150 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Баку от Б до У
Всё, что нужно увидеть и узнать в городе счастливых людей, на большой авто-пешеходной экскурсии
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€130 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Баку старый и новый - архитектура и искусство
Узнать город от древних стен до современных проектов на насыщенной авто-пешеходной экскурсии
Сегодня в 14:30
Завтра в 10:30
от €225 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Все интересное в Баку: приморский променад и поездка к святым местам
Изучить архитектуру, погрузиться в атмосферу и побывать в музее ковра в двух шагах от моря
25 июня в 09:00
26 июня в 09:30
от €150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Земля и небо Баку
Историческая прогулка по Старому городу и новому Баку и панорама с телебашни
Начало: Напротив Кукольного Театра
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от €223 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Город контрастов в свете огней
Узнать, как смесь разных культур сформировала облик Баку - вечерняя экскурсия
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
€70 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Бакинские истории любви
Прогулка по самым романтическим уголкам города, где вершились судьбы и разбивались сердца
Начало: В районе метро Ичери Шехер
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
от €90 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Баку для транзитных путешественников
Трансфер из аэропорта и обратно + авто-пешеходная обзорная экскурсия по столице Азербайджана
Начало: В аэропорту
Сегодня в 13:30
10 июня в 09:00
от €142 за всё до 3 чел.
Квест
1.5 часа
Загадочный Баку: квест-экскурсия по древнему Ичери-шехер
Раскройте секреты старого Баку в увлекательном квесте с историческими загадками и поиском сокровищ
Начало: На станции метро «Ичери-шехер»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€140 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Старый город Баку: путешествие сквозь века в историческом сердце Азербайджана
Прогулка по Старому городу Баку - это погружение в историю Азербайджана, от древних времен до наших дней
Начало: Ваш отель, апартаменты
Расписание: Все дни. С 10.00-20.00
Сегодня в 18:00
11 июня в 09:00
от $65 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Гобустан и вулканы: путешествие в историю и природу Азербайджана
Погрузитесь в историю человечества с экскурсией в Гобустан, где история оживает на древних скалах
Начало: У вашего отеля или апартаментов
Расписание: Все дни.
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от $127 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННадежда6 июня 2024Эвелина, профессионал с большой буквы)) После регистрации и приобретении экскурсии на сайте, со мной сразу связалась в Watsapp Эвелина, всё
- ННаталья6 июня 2024Замечательная экскурсия. Нестандартный выбор локаций. Возможно, больше подойдёт тем, кто у знаковых, «заезженных» достопримечательностей уже побывал. Тем более, информацию о
- ТТатьяна6 июня 2024Экскурсия очень содержательная и интересная. Михаил показал нам знаковые места города, рассказывая интригующие истории и легенды. Чувствовалось, что Михаил с
- ЕЕкатерина5 июня 2024Спасибо Сабине за отличную экскурсию по старому городу! Интересный, увлекательный рассказ об истории города не мог оставить нас равнодушными. Хотите
- ААлина5 июня 2024Отличная экскурсия и Сабир замечательный гид! Вся информация интересная, преподнесенная в нескучном виде, с шутками в уместных местах. Всем советуем для ознакомления с историей города и страны
- ГГалина4 июня 2024Это была невероятная, незабываемая и самая прерасная прогулка из всех моих прогулок. Начать хотя бы с того, что прогулка была
- ГГалина4 июня 2024Это был мой первый день в Баку. Михаил очень интерсно рассказал об истории города, о людях, о культуре, вернее о
- ААлександр4 июня 2024Mikail, превосходно знает историю и культуру этой страны и народа. Рекомендуем, точно не пожалеете!
- AAnna4 июня 2024Один день в Баку, но какой … На скутере, можете себе представить?!!!) Встретились с гидом в назначенный час, понравилось, что
- ННаталья3 июня 2024Чудесное знакомство со Старым городом! Сабир прекрасный рассказчик, тактичный, интересный и увлекающий. Очень рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Девичья башня»
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