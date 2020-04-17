29 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Колоритная прогулка с акцентом на историях о жителях города

Самир
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Самир – ваш гид
Хотите по-настоящему прочувствовать Баку? Для этого предлагаю взглянуть на город с душевного ракурса.

Ведь вас ждут истории о бакинцах — добрые, увлекательные, волнующие, трагичные и комичные.

А фоном для рассказов станут красивейшие места Баку: загадочные каменные улочки Старого города, роскошные здания эпохи нефтяного бума, Приморский бульвар, обдуваемый ветрами Каспия, и современные достопримечательности.
90 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
Продолжительность 7 часов
До 7 человек
Можно с детьми
Встреча Главный вход в Старый город (Icherisheher)
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У этой экскурсии29 отзывов
5
Баку и бакинцы
Баку и бакинцы

Что вас ожидает

Без чего не представить Баку? Без бакинцев!
В центре внимания на этой дружеской прогулке будут яркие истории о жителях города. Вы услышите о ныне здравствующих бакинцах, среди которых Чингиз Абдуллаев, Таир Салахов, Полад Бюль-Бюль оглы, братья Юлий и Михаил Гусманы. И о выдающихся людях, которых уже нет — Муслиме Магомаеве, Мстиславе Ростроповиче, Льве Ландау и других. Но вы также проникнетесь сюжетами о простых бакинцах, а с некоторыми даже познакомитесь лично: например, заглянете в мастерскую художника или к хозяину аутентичного ресторана.

Колорит каменных улочек Старого Баку
Как и полагается, прогулка начнётся с истоков, у входа в Ичери-шехер — Старый город за крепостными стенами. Вас захватят истории и красота спутанных улочек с необычными дверьми, окнами и балконами. Маршрут пройдёт мимо известных достопримечательностей — окутанной легендами Девичьей башни и Дворца ширваншахов. Помимо этого, я покажу вам нетуристические уголки и бакинские дворики, где за фасадами вас ждут колоритные городские сюжеты.

Баку новый и новейший
Гуляя у Каспия по Приморскому бульвару, вы увидите здание Музея ковра и Малую Венецию — я расскажу об этих проектах. Вдоль крепостной стены пройдём через Губернаторский садик мимо нарядной Филармонии и выйдем на Истиглалият. На этой улице вы узнаете о её названиях и познакомитесь с бакинской архитектурой 19 — начала 20 вв, зданиями Мэрии и Президиума Академии наук. В части города под названием Баксовет (расшифруем на прогулке) вас ждёт настоящий Баку «без купюр». После вы прогуляетесь по площади Фонтанов и пешеходной улице Низами, услышите интересную историю Театра оперы и балета.

В завершение отправимся в Баку современный: вы пройдёте мимо ставших символом города Пламенных башен и по Аллее почётного захоронения, где поговорим о великих азербайджанцах. Здесь же, в Нагорном парке, откроется незабываемый вид на Бакинскую бухту.

Организационные детали

  • Встречаемся у главного входа (ворот) в Старый город
  • Если количество участников экскурсии не превышает 4 человека, экскурсия частично пройдёт на моём автомобиле. Предложенный маршрут можно обойти пешком, но так вы увидите ещё больше.
Баку и бакинцы
Баку и бакинцы
Баку и бакинцы
Баку и бакинцы
Баку и бакинцы
Баку и бакинцы
Баку и бакинцы
Баку и бакинцы
Баку и бакинцы
Баку и бакинцы
Баку и бакинцы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Главный вход в Старый город (Icherisheher).
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Самир
Самир
Меня зовут Самир. Мне уже за 30. Русский язык, в силу многих обстоятельств, мой родной. При этом мою жизнь условно можно поделить на две части: до переезда в Азербайджан и после. Каждая по-своему насыщенная и интересная. Переехав в Баку, стал сильно интересоваться его историей и традициями, прочитал немало трудов о городе, полюбил всем сердцем, а главное, приобрел много хороших друзей, коренных бакинцев. Друзья признаются, что Баку я знаю лучше, чем они. Своими знаниями о городе, традициях и быте горожан, об интересных, необычных и вкусных местах с удовольствием поделюсь и с вами, дорогие гости!
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29 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

17 апреля 2020
Самир - очень увлеченный и вдохновляющий гид, который без оглядки на время знакомит с Баку с очень необычного ракурса - через истории его выдающихся жителей и выдающихся. Если отправляетесь на экскурсию с ним - приготовьтесь в какой-то момент самостоятельно ее остановить, иначе есть вероятность, что она еще долго не закончится :)

Спасибо, Самир!
9 марта 2020
Впервые собиралась больше недели,чтобы написать отзыв.Уважаемый Самир,если бы на трипстере было 7 звезд-нам бы не хватило и их для оценки Вашего труда,энтузиазма,обаяния,харизмы,энергетики,структуированности мышления,гибкости ума,траты собственного времени и сил для того,чтобы туристы так же восторгались Городом,как и вы,а ваша любовь к Баку и восхищение им беспредельно!В силу рода деятельности я видела много экскурсий,но такой-еще никогда.Ваше навыки в силу основного образования плюс ко всему позволяют быстро корректировать маршрут,оправдывая все ожидания туристов.За день увидели столько много,плюс,смею сказать,прочуствовали Город,хотя бы отчасти,благодаря вам.Браво!Уважаемые путешественники,ловите шанс,пока молодой гид в команде Трипстера по Баку!Все заявленное в экскурсии выполнено на 100 %,плюс еще столько же материала,информации,отступлений...У нас до сих пор послевкусие...Спасибо,Самир👏
6 января 2020
Самир воспитанный, образованный, тактичный человек. Нам с сыном было очень комфортно и интересно. Спасибо большое, Самир, за отличный день!
2 ноября 2019
Удивительный день мы сегодня провели в Баку с Самиром. Погода нас не баловала совсем. Мы попали под дождь, нас сдувало сильнейшим ветром! Но Самир, несмотря на козни погоды, продолжал экскурсию, рассказывая о достопримечательностях, о людях, о нравах, про богатую историю своего города. Замечательный гид, интересный собеседник. Спасибо за день, за впечатления! Вместо 7 часов наше общение продолжалось 12. Спасибо за заботу! Завершением нашего нелегкого дня стал вкуснейший ужин в компании с ним. Лена и Лена.
24 сентября 2019
Все не было времени написать. Но экскурсия была на столько интересной и познавательной, что в голове прочно засела мысль "Написать отзыв". Самир, огромное Вам спасибо от всех ребят (нас была целая группа 10 человек). Они все просили написать Вам их слова благодарности за Ваши познавательные и совсем не скучные истории. Всю поездку на вечерних посиделках частенько пересказывали друг друг другу Ваши рассказы. Вы тот человек, который "горит" своим увлечением и искренне любит свой город. Еще раз повторюсь, нас было 10 человек - все мы разные люди, но Самир смог каждого увлечь своим рассказом. Огромное, Величайшее спасибо. Будем к Вам и в будущем обращаться !
24 августа 2019
+: Самир забрал и вернул туристов домой на личном авто; много показал на автомобиле-это было бы невозможно пешком; подстраивался под наши пожелания(кофе, погода, интересы); быстрые ответы и консультации.
-: жаль было расставаться
19 августа 2019
Хотим выразить большую благодарность Самиру за невероятную экскурсию по Баку!!! Это было незабываемо! Посетили самые значимые места, получили очень много рекомендаций, послушали веселые и содержательные истории о жизни бакинцев!!! Спасибо! Баку навсегда в нашем сердце!
6 августа 2019
Большое спасибо Самиру за увлекательные рассказы и истории из жизни Баку разных эпох ! После экскурсии было ощущение, что мы находимся в Баку не второй день, а уже пару недель! Побывали во многих интересных местах не только туристического центра, но и прилегающих районов. Самир любит Баку и Азербайджан и старается передать эту любовь своим гостям. Однозначно рекомендуем экскурсии с Самиром!
29 июля 2019
Огромное спасибо, за чудесно проведенный день Самиру,не только как году,а замечательному рассказчику и человеку знающиму Баку,его историю и историю страны.Гид толерантно относится к разным нациям,что конечно прекрасно,мы все хотим мира и дружбы между разными народами,и наш гид,это часто подчеркивал ,в нашей экскурсии.Он показал нам больше,чем мы думали,провели замечательно целый день и вечер.,Самир до встречи Очень рекомендую ,эту экскурсию и гида.Огромное спасибо!!!!
26 июля 2019
Первый раз бронировал экскурсию на трипстере,поэтому немного переживал насколько рейтинг соответсвует ожиданиям.Но Самир развеял все сомнения. так что зачет и респект гиду👍👍
Ещё 19 отзывов

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