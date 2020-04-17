29 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Без чего не представить Баку? Без бакинцев!

В центре внимания на этой дружеской прогулке будут яркие истории о жителях города. Вы услышите о ныне здравствующих бакинцах, среди которых Чингиз Абдуллаев, Таир Салахов, Полад Бюль-Бюль оглы, братья Юлий и Михаил Гусманы. И о выдающихся людях, которых уже нет — Муслиме Магомаеве, Мстиславе Ростроповиче, Льве Ландау и других. Но вы также проникнетесь сюжетами о простых бакинцах, а с некоторыми даже познакомитесь лично: например, заглянете в мастерскую художника или к хозяину аутентичного ресторана.

Колорит каменных улочек Старого Баку

Как и полагается, прогулка начнётся с истоков, у входа в Ичери-шехер — Старый город за крепостными стенами. Вас захватят истории и красота спутанных улочек с необычными дверьми, окнами и балконами. Маршрут пройдёт мимо известных достопримечательностей — окутанной легендами Девичьей башни и Дворца ширваншахов. Помимо этого, я покажу вам нетуристические уголки и бакинские дворики, где за фасадами вас ждут колоритные городские сюжеты.

Баку новый и новейший

Гуляя у Каспия по Приморскому бульвару, вы увидите здание Музея ковра и Малую Венецию — я расскажу об этих проектах. Вдоль крепостной стены пройдём через Губернаторский садик мимо нарядной Филармонии и выйдем на Истиглалият. На этой улице вы узнаете о её названиях и познакомитесь с бакинской архитектурой 19 — начала 20 вв, зданиями Мэрии и Президиума Академии наук. В части города под названием Баксовет (расшифруем на прогулке) вас ждёт настоящий Баку «без купюр». После вы прогуляетесь по площади Фонтанов и пешеходной улице Низами, услышите интересную историю Театра оперы и балета.

В завершение отправимся в Баку современный: вы пройдёте мимо ставших символом города Пламенных башен и по Аллее почётного захоронения, где поговорим о великих азербайджанцах. Здесь же, в Нагорном парке, откроется незабываемый вид на Бакинскую бухту.