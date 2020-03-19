4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Баку: введение

Мы начнем прогулку у крепостных стен: вы узнаете об их строении, символике, об особенностях материала. Я открою хитрости, которые использовали правители в эпоху Средневековья и расскажу, как Баку поделился на внутреннюю и внешнюю часть.

Мы полюбуемся старинными мечетями и поговорим о религии в Азербайджане. Рассмотрим дома купцов — у кого лучше? Вы услышите о том, что такое караван-сарай и постоялые дворы на Востоке, узнаете о строительстве Девичьей башни — и о легендах здания с кошками. И, конечно, пройдете по улочкам, где снимались знаменитые советские фильмы «Человек Амфибия», «Доктор Айболит 66» и «Бриллиантовая Рука».

Дворец Ширваншахов, Музей ковра и дружеское чаепитие

За 40-50 минут вы ознакомитесь с резиденцией правителей Ширваншахов, чья империя просуществовала дольше Османской! Мы поговорим об истории государства, о том, как искали место для дворца, а предметы экспозиции поведают о быте, костюмах и порядках того времени.

Прогуливаясь по Приморскому бульвару, любуясь бакинской «Малой Венецией», дойдем до Музея ковра. Яркие краски и причудливые узоры — я расскажу вам о ковроткаческих школах, мотивах и старинных традициях.

А после мы отдохнем за чашкой чая, наблюдая за повседневной жизнью города. Поговорим о бакинской кухне, праздниках и отдыхе. И, конечно, обсудим, что еще стоит посмотреть в городе.