4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Пройти по Старому городу, посетить дворец Ширваншахов и музей ковров и завершить прогулку чаепитием

Анар
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Анар – ваш гид
Это легкая экскурсия отлично подойдет для знакомства с Баку! Вы увидите главное в старом центре, погрузитесь в историю и колорит нашей страны.

Во дворце Ширваншахов услышите о великой династии, а в Музее ковра — о древнем ремесле и обычаях азербайджанцев.

В конце я угощу вас чаем, чтобы впечатления от первой встречи с Баку остались самыми приятными.
От 44 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча в районе Старого города
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У этой экскурсии4 отзыва
5
С Баку на «ты»
С Баку на «ты»

Что вас ожидает

Баку: введение
Мы начнем прогулку у крепостных стен: вы узнаете об их строении, символике, об особенностях материала. Я открою хитрости, которые использовали правители в эпоху Средневековья и расскажу, как Баку поделился на внутреннюю и внешнюю часть.
Мы полюбуемся старинными мечетями и поговорим о религии в Азербайджане. Рассмотрим дома купцов — у кого лучше? Вы услышите о том, что такое караван-сарай и постоялые дворы на Востоке, узнаете о строительстве Девичьей башни — и о легендах здания с кошками. И, конечно, пройдете по улочкам, где снимались знаменитые советские фильмы «Человек Амфибия», «Доктор Айболит 66» и «Бриллиантовая Рука».

Дворец Ширваншахов, Музей ковра и дружеское чаепитие
За 40-50 минут вы ознакомитесь с резиденцией правителей Ширваншахов, чья империя просуществовала дольше Османской! Мы поговорим об истории государства, о том, как искали место для дворца, а предметы экспозиции поведают о быте, костюмах и порядках того времени.
Прогуливаясь по Приморскому бульвару, любуясь бакинской «Малой Венецией», дойдем до Музея ковра. Яркие краски и причудливые узоры — я расскажу вам о ковроткаческих школах, мотивах и старинных традициях.
А после мы отдохнем за чашкой чая, наблюдая за повседневной жизнью города. Поговорим о бакинской кухне, праздниках и отдыхе. И, конечно, обсудим, что еще стоит посмотреть в городе.

Организационные детали

  • В связи с временным закрытием музея ковров (до 1.04) его посещение заменяется выходом на городскую панораму с самой высокой точки Баку
  • Отдельно оплачиваются входные билеты: во дворец Ширваншахов — 8 €/чел., в Музей ковра — 4 €/чел.
  • Финальное чаепитие — это угощение от меня
С Баку на «ты»
С Баку на «ты»
С Баку на «ты»
С Баку на «ты»
С Баку на «ты»
С Баку на «ты»
С Баку на «ты»
С Баку на «ты»
С Баку на «ты»
С Баку на «ты»
С Баку на «ты»
С Баку на «ты»
С Баку на «ты»
С Баку на «ты»
С Баку на «ты»
С Баку на «ты»
С Баку на «ты»
С Баку на «ты»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе Старого города.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Анар
Анар
Я — Анар, мне 30 лет, родился в Баку, хотя мои предки из замечательного северо-западного региончика Азербайджана, из города Шеки. Историк, переводчик, педагог в Ассоциации Туризма Азербайджана. В сфере туризма работаю без малого 5 лет, квалифицированный гид с глубоким знанием истории. В копилочке более 2 тысяч экскурсий на русском и английском языке. Стараюсь не перегружать путешественников фактами, «сбалансировать» экскурсии яркими и любопытными деталями, учитывать ваши интересы. До встречи в Баку!
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

19 марта 2020
Экскурсия очень понравилась. Продолжительность почти 4 часа. Обошли весь старый город. Рассказ гида Анана содержательный и интересный. Очень рекомендую
12 марта 2020
11 марта ходили на экскурсию с Анаром. Очень понравилось, Анар интересно про всё рассказывает, нет лишней информации, только по теме экскурсии. Время пролетело не заметно, погода нас порадовала, в конце экскурсии приятное чаепитие со сладостями. Рекомендую экскурсию с "Баку на ты"!
1 марта 2020
Спасибо большое Анару за тот красивый и интересный Баку, который мы увидели благодаря ему! Экскурсия была насыщенной, интересной и познавательной! Время пролетело очень быстро! Анар очень приятный в общении человек, охотно отвечал на все наши вопросы! Спасибо ему за его гостеприимство!
Отдельное спасибо за чай в прекрасном месте! 🙂
25 февраля 2020
Добрый день, дорогие друзья! Я нахожусь под большим впечатлением от сегодняшней экскурсии с Баку на "ты"! Подача материала просто потрясающая (легкая, немонотонная и самое главное не скучная!), Анар образован и очень эрудирован, вежлив и тактичен! Отвечает на многочисленные вопросы, предоставляет время для фото и просто для краткосрочного отдыха- ведь вся экскурсия пешая!
А за чашкой чая можно обсудить уже более современные вопросы, если таковые волнуют туриста!
Очень рекомендую!!! Прекрасное времяпрепровождение!

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