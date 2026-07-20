Вы пройдётесь по сердцу города и полюбуетесь главными архитектурными памятниками. Увидите, где проходили съёмки «Бриллиантовой руки» и других известных фильмов. Услышите, как Баку стал столицей. Узнаете, как на него повлияли нефть, Великий шёлковый путь и географическое расположение.

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Описание экскурсии

Дворец ширваншахов

Бывшая резиденция правителей Ширвана была построена в 13–16 веках. Её возвели в связи с переносом столицы государства Ширваншахов из Шемахи в Баку. Вы оцените традиционные элементы ширвано-апшеронской архитектурной школы.

Девичья башня

Девичья башня возвышается в юго-восточной части крепости Ичери-шехер. Это одна из самых важных частей приморского города. В 13–14 веках башня использовалась как маяк, в 1964 году стала музеем, а с 2000 года включена в список памятников ЮНЕСКО.

Джума-мечеть

Это мечеть для общей молитвы мусульманской общины в полдень пятницы. Она была построена на деньги бакинского мецената Гаджи Шихали Дадашева.

Другие достопримечательности

Вы увидите Рыночную площадь, постоялый двор для караванов, старинные мечети, мастерские, лавки ремесленников, сувенирные магазины. Также я покажу, где снимали фильмы «Бриллиантовая рука», «Человек-амфибия», «Айболит-66», «Тегеран 43». На вашем пути:

Здание Исмаиллия

Особняк семьи Рамазановых

Особняк Маммедова

Особняк Маиловых

Улицу Муслима Магомаева

Организационные детали