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Старый город Баку за 2 часа

Прогуляться по мощёным улочкам, увидеть, где снимали советское кино, и оценить колорит Баку
Вы пройдётесь по сердцу города и полюбуетесь главными архитектурными памятниками. Увидите, где проходили съёмки «Бриллиантовой руки» и других известных фильмов. Услышите, как Баку стал столицей. Узнаете, как на него повлияли нефть, Великий шёлковый путь и географическое расположение.
5
255 отзывов
Старый город Баку за 2 часа
Старый город Баку за 2 часа
Старый город Баку за 2 часа

Описание экскурсии

Дворец ширваншахов

Бывшая резиденция правителей Ширвана была построена в 13–16 веках. Её возвели в связи с переносом столицы государства Ширваншахов из Шемахи в Баку. Вы оцените традиционные элементы ширвано-апшеронской архитектурной школы.

Девичья башня

Девичья башня возвышается в юго-восточной части крепости Ичери-шехер. Это одна из самых важных частей приморского города. В 13–14 веках башня использовалась как маяк, в 1964 году стала музеем, а с 2000 года включена в список памятников ЮНЕСКО.

Джума-мечеть

Это мечеть для общей молитвы мусульманской общины в полдень пятницы. Она была построена на деньги бакинского мецената Гаджи Шихали Дадашева.

Другие достопримечательности

Вы увидите Рыночную площадь, постоялый двор для караванов, старинные мечети, мастерские, лавки ремесленников, сувенирные магазины. Также я покажу, где снимали фильмы «Бриллиантовая рука», «Человек-амфибия», «Айболит-66», «Тегеран 43». На вашем пути:

  • Здание Исмаиллия
  • Особняк семьи Рамазановых
  • Особняк Маммедова
  • Особняк Маиловых
  • Улицу Муслима Магомаева

Организационные детали

  • По желанию можно осмотреть Дворец Ширваншахов изнутри. Стоимость билета — $9. Уточняйте заранее
  • По запросу можно посетить Азербайджанский государственный музей ковра, Музей истории Азербайджана, Азербайджанский государственный музей искусств
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник€12
Для бронирования достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У основных ворот Старого города
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эльнур
Эльнур — ваша команда гидов в Баку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 8368 туристов
Я, Эльнур, и моя большая команда гидов из Баку приветствуем вас! Мы проводим экскурсии по всем уголкам солнечного края и с радостью покажем вам Азербайджан глазами местных жителей. Во время поездок мы расскажем о наших обычаях, традициях, праздниках и сделаем всё для того, чтобы вы почувствовали настоящее азербайджанское гостеприимство.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 255 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
234
4
10
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7
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3
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Благодарны за познавательную экскурсию, за знакомство с историей и традициями Баку и независимого братского народа в целом. Перекликание истории и современности, новая жизнь древних строений, колорит старого города! 2 часа пролетели незаметно. Дегустация вина и чая, разъяснение какие д. б. Kəlağayı и Giltex, персонализированное сопровождение в нужном нам направлении (наша прихоть -горячая тандырная лепшка)! Көп рақмет Эльнур! Всем рекомендуем!
Благодарны за познавательную экскурсию, за знакомство с историей и традициями Баку и независимого братского народа в
Благодарны за познавательную экскурсию, за знакомство с историей и традициями Баку и независимого братского народа в
Благодарны за познавательную экскурсию, за знакомство с историей и традициями Баку и независимого братского народа в
Благодарны за познавательную экскурсию, за знакомство с историей и традициями Баку и независимого братского народа в
Благодарны за познавательную экскурсию, за знакомство с историей и традициями Баку и независимого братского народа в
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А
Огромное спасибо за экскурсию гиду Сабине! Благодарим за подаренные впечатления и информацию! Прогулка была по старому городу, узнали интересные факты про династию Ширваншахов, про устройство быта жителей, заходили в разные улочки и дворы. Отдельное спасибо за посещение двора керамиста и скульптора Мир-Теймура Мамедова, это просто восторг!
Огромное спасибо за экскурсию гиду Сабине! Благодарим за подаренные впечатления и информацию! Прогулка была по старому
Огромное спасибо за экскурсию гиду Сабине! Благодарим за подаренные впечатления и информацию! Прогулка была по старому
Огромное спасибо за экскурсию гиду Сабине! Благодарим за подаренные впечатления и информацию! Прогулка была по старому
Огромное спасибо за экскурсию гиду Сабине! Благодарим за подаренные впечатления и информацию! Прогулка была по старому
Огромное спасибо за экскурсию гиду Сабине! Благодарим за подаренные впечатления и информацию! Прогулка была по старому
Огромное спасибо за экскурсию гиду Сабине! Благодарим за подаренные впечатления и информацию! Прогулка была по старому
Огромное спасибо за экскурсию гиду Сабине! Благодарим за подаренные впечатления и информацию! Прогулка была по старому
Огромное спасибо за экскурсию гиду Сабине! Благодарим за подаренные впечатления и информацию! Прогулка была по старому+1
Огромное спасибо за экскурсию гиду Сабине! Благодарим за подаренные впечатления и информацию! Прогулка была по старому
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Ольга
Эльнур замечательный гид! Благодарим его за прекрасно проведенную экскурсию. К началу встречи мы задерживались в дороге. Эльнур на связи, и любезно согласился дождаться нас, за что отдельное Спасибо! Эльнур-человек с хорошим «багажом» знаний и прекрасным чувством юмора-познакомил на со Старым городом в неспешной прогулке.
Эльнур замечательный гид! Благодарим его за прекрасно проведенную экскурсию. К началу встречи мы задерживались в дороге.
Эльнур замечательный гид! Благодарим его за прекрасно проведенную экскурсию. К началу встречи мы задерживались в дороге.
Эльнур замечательный гид! Благодарим его за прекрасно проведенную экскурсию. К началу встречи мы задерживались в дороге.
Эльнур замечательный гид! Благодарим его за прекрасно проведенную экскурсию. К началу встречи мы задерживались в дороге.
Эльнур замечательный гид! Благодарим его за прекрасно проведенную экскурсию. К началу встречи мы задерживались в дороге.
Эльнур замечательный гид! Благодарим его за прекрасно проведенную экскурсию. К началу встречи мы задерживались в дороге.
Эльнур замечательный гид! Благодарим его за прекрасно проведенную экскурсию. К началу встречи мы задерживались в дороге.
Эльнур замечательный гид! Благодарим его за прекрасно проведенную экскурсию. К началу встречи мы задерживались в дороге.+2
Эльнур замечательный гид! Благодарим его за прекрасно проведенную экскурсию. К началу встречи мы задерживались в дороге.
Эльнур замечательный гид! Благодарим его за прекрасно проведенную экскурсию. К началу встречи мы задерживались в дороге.
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А
Эльнур прекрасный рассказчик и человек! Увидели все основные достопримечательности, посмотрели где снимались советские фильмы, услышали богатую историю старого города и всего Азербайджана и даже продегустировали местное вино. Маршрут очень интересный,
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совсем не отнимает много сил и остается достаточно времени на фото. Отдельно отмечу, что с нами был годовалый ребенок. Благодаря Эльнуру маршрут прошел спокойно. Он сумел заинтересовать ребенка всякими интересными вещами по дороге, вещами в руках и т. д. благодаря чему ребенок совсем не плакал.

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А
Классная экскурсия по старому городу! Замечательный гид Эльнур, рассказал и показал много интересно) посетили места съемок знаменитых советских фильмов 👍🏻 Отдельное спасибо Эльнуру, за рекомендации где вкусно кормят 😊
Классная экскурсия по старому городу! Замечательный гид Эльнур, рассказал и показал много интересно) посетили места съемок
Классная экскурсия по старому городу! Замечательный гид Эльнур, рассказал и показал много интересно) посетили места съемок
Классная экскурсия по старому городу! Замечательный гид Эльнур, рассказал и показал много интересно) посетили места съемок
Классная экскурсия по старому городу! Замечательный гид Эльнур, рассказал и показал много интересно) посетили места съемок
Классная экскурсия по старому городу! Замечательный гид Эльнур, рассказал и показал много интересно) посетили места съемок
Классная экскурсия по старому городу! Замечательный гид Эльнур, рассказал и показал много интересно) посетили места съемок
Классная экскурсия по старому городу! Замечательный гид Эльнур, рассказал и показал много интересно) посетили места съемок
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Л
Отлично провели утро с гидом по старому городу! Показал такие красивые уголки, мимо которых мы бы сами точно прошли мимо, зашли в старый хамам — очень атмосферно. Ещё отдельно понравилось, что он рассказывал про рестораны в старинных зданиях, теперь знаем, куда идти вечером.
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