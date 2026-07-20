Прогуляться по мощёным улочкам, увидеть, где снимали советское кино, и оценить колорит Баку
Вы пройдётесь по сердцу города и полюбуетесь главными архитектурными памятниками. Увидите, где проходили съёмки «Бриллиантовой руки» и других известных фильмов. Услышите, как Баку стал столицей. Узнаете, как на него повлияли нефть, Великий шёлковый путь и географическое расположение.
Бывшая резиденция правителей Ширвана была построена в 13–16 веках. Её возвели в связи с переносом столицы государства Ширваншахов из Шемахи в Баку. Вы оцените традиционные элементы ширвано-апшеронской архитектурной школы.
Девичья башня
Девичья башня возвышается в юго-восточной части крепости Ичери-шехер. Это одна из самых важных частей приморского города. В 13–14 веках башня использовалась как маяк, в 1964 году стала музеем, а с 2000 года включена в список памятников ЮНЕСКО.
Джума-мечеть
Это мечеть для общей молитвы мусульманской общины в полдень пятницы. Она была построена на деньги бакинского мецената Гаджи Шихали Дадашева.
Другие достопримечательности
Вы увидите Рыночную площадь, постоялый двор для караванов, старинные мечети, мастерские, лавки ремесленников, сувенирные магазины. Также я покажу, где снимали фильмы «Бриллиантовая рука», «Человек-амфибия», «Айболит-66», «Тегеран 43». На вашем пути:
Здание Исмаиллия
Особняк семьи Рамазановых
Особняк Маммедова
Особняк Маиловых
Улицу Муслима Магомаева
Организационные детали
По желанию можно осмотреть Дворец Ширваншахов изнутри. Стоимость билета — $9. Уточняйте заранее
По запросу можно посетить Азербайджанский государственный музей ковра, Музей истории Азербайджана, Азербайджанский государственный музей искусств
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
€12
Для бронирования достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У основных ворот Старого города
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эльнур — ваша команда гидов в Баку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 8368 туристов
Я, Эльнур, и моя большая команда гидов из Баку приветствуем вас! Мы проводим экскурсии по всем уголкам солнечного края и с радостью покажем вам Азербайджан глазами местных жителей. Во время поездок мы расскажем о наших обычаях, традициях, праздниках и сделаем всё для того, чтобы вы почувствовали настоящее азербайджанское гостеприимство.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 255 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Aigul
Благодарны за познавательную экскурсию, за знакомство с историей и традициями Баку и независимого братского народа в целом. Перекликание истории и современности, новая жизнь древних строений, колорит старого города! 2 часа пролетели незаметно. Дегустация вина и чая, разъяснение какие д. б. Kəlağayı и Giltex, персонализированное сопровождение в нужном нам направлении (наша прихоть -горячая тандырная лепшка)! Көп рақмет Эльнур! Всем рекомендуем!
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А
Александра
Огромное спасибо за экскурсию гиду Сабине! Благодарим за подаренные впечатления и информацию! Прогулка была по старому городу, узнали интересные факты про династию Ширваншахов, про устройство быта жителей, заходили в разные улочки и дворы. Отдельное спасибо за посещение двора керамиста и скульптора Мир-Теймура Мамедова, это просто восторг!
+1
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Ольга
Эльнур замечательный гид! Благодарим его за прекрасно проведенную экскурсию. К началу встречи мы задерживались в дороге. Эльнур на связи, и любезно согласился дождаться нас, за что отдельное Спасибо! Эльнур-человек с хорошим «багажом» знаний и прекрасным чувством юмора-познакомил на со Старым городом в неспешной прогулке.
+2
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А
Андрей
Эльнур прекрасный рассказчик и человек! Увидели все основные достопримечательности, посмотрели где снимались советские фильмы, услышали богатую историю старого города и всего Азербайджана и даже продегустировали местное вино. Маршрут очень интересный, читать дальшеуменьшить
совсем не отнимает много сил и остается достаточно времени на фото. Отдельно отмечу, что с нами был годовалый ребенок. Благодаря Эльнуру маршрут прошел спокойно. Он сумел заинтересовать ребенка всякими интересными вещами по дороге, вещами в руках и т. д. благодаря чему ребенок совсем не плакал.
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А
Александра
Классная экскурсия по старому городу! Замечательный гид Эльнур, рассказал и показал много интересно) посетили места съемок знаменитых советских фильмов 👍🏻 Отдельное спасибо Эльнуру, за рекомендации где вкусно кормят 😊
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Л
Людмила
Отлично провели утро с гидом по старому городу! Показал такие красивые уголки, мимо которых мы бы сами точно прошли мимо, зашли в старый хамам — очень атмосферно. Ещё отдельно понравилось, что он рассказывал про рестораны в старинных зданиях, теперь знаем, куда идти вечером.
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