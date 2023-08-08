Прогуляться по мощёным улочкам, увидеть, где снимали советское кино, и оценить колорит Баку
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5 отзывов
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О гиде
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Ответы на вопросы
Вы пройдётесь по сердцу города и полюбуетесь главными архитектурными памятниками. Увидите, где проходили съёмки «Бриллиантовой руки» и других известных фильмов. Услышите, как Баку стал столицей. Узнаете, как на него повлияли нефть, Великий шёлковый путь и географическое расположение.
Ближайшие даты:
14 авг
15 авг
16 авг
17 авг
18 авг
19 авг
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Дворец ширваншахов
Бывшая резиденция правителей Ширвана была построена в 13–16 веках. Её возвели в связи с переносом столицы государства Ширваншахов из Шемахи в Баку. Вы оцените традиционные элементы ширвано-апшеронской архитектурной школы.
Девичья башня
Девичья башня возвышается в юго-восточной части крепости Ичери-шехер. Это одна из самых важных частей приморского города. В 13–14 веках башня использовалась как маяк, в 1964 году стала музеем, а с 2000 года включена в список памятников ЮНЕСКО.
Джума-мечеть
Это мечеть для общей молитвы мусульманской общины в полдень пятницы. Она была построена на деньги бакинского мецената Гаджи Шихали Дадашева.
Другие достопримечательности
Вы увидите Рыночную площадь, постоялый двор для караванов, старинные мечети, мастерские, лавки ремесленников, сувенирные магазины. Также я покажу, где снимали фильмы «Бриллиантовая рука», «Человек-амфибия», «Айболит-66», «Тегеран 43».
Организационные детали
По желанию можно осмотреть Дворец Ширваншахов изнутри. Стоимость билета — $9.
По запросу можно посетить Азербайджанский государственный музей ковра, Музей истории Азербайджана, Азербайджанский государственный музей искусств
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эльнур — ваша команда гидов в Баку
Провели экскурсии для 2083 туристов
Я — Эльнур — и моя большая команда гидов из Баку приветствуем вас!
Наша команда проводит экскурсии по всем уголкам солнечного края и с радостью покажет Азербайджан глазами местных жителей. Во время поездок мы расскажем о наших обычаях, традициях, праздниках и сделаем все для того, чтобы вы почувствовали настоящее азербайджанское гостеприимство.
Комфортный автомобиль и безопасное вождение — наша фишка.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Виктория
8 авг 2023
Очень Благодарим Нашего Гида - Эльнура. Мы с Друзьями отлично провели время на этой чудесной экскурсии по старому городу хотя было тепло, но прошлись по тенечкам. Были совсем мало информированы об Истории этого чудесного края, Эльнур ввел в курс в считанные часы, все прошло на одном дыхании. Будем советовать друзьям и знакомым и обязательно вернемся. Удачи!
А
Алена
8 авг 2023
Отлично провели время! 2 часа при температуре воздуха +35 пролетели незаметно. Открыли для себя места Старого города, куда сами не за что не догуляли бы! Большое спасибо за приятную экскурсию
К
Камилла
7 авг 2023
Очень хорошая экскурсия. Мне и дочке очень понравились рассказы о старом городе и посетили где снимались советские фильмы. Рекомендую всем
А
Алексей
1 авг 2023
Большое спасибо Эльнур, за хорошие эмоции! Веселый, эрудированный экскурсовод! Погуляли по старому городу! Прикоснулись к истории! Рекомендую.
Маргарита
31 июля 2023
Очень понравилась экскурсия, спасибо Эльнуру за увлекательнейший рассказ:) узнали историю старого города, полюбовались шикарными видами, сфоткались в месте, где снимали фильм Бриллиантовая рука. Посетили бутик икры, вкусно покушали в ресторане фсиджан:) Эльнур влюбил нас в Баку! Всем советуем))Обязательно еще вернемся))