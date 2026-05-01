Кругосветка: Семь чудес Азербайджана

Добро пожаловать в грандиозную кругосветку семи чудес Азербайджана! Вам предстоит
Описание тура

Добро пожаловать в Грандиозную Кругосветку 7 чудес Азербайджана! Вам предстоит увидеть яркую современность и вдохновляющий колорит, ознакомиться с древней историей.
Познакомитесь со столицей Азербайджана Баку, где резные караван-сараи соседствуют с ультрасовременными небоскребами, где витает неповторимая атмосфера сотканная из гранатовых деревьев, пестрых ковров и аромата плова.
Окунетесь в восточные традиции и гастрономический рай, увидите горящие горы, горные пейзажи и Каспийское море, маленькую Венеция и родину Шамаханской царицы.
Испытаете детский восторг от грязевых вулканов и наскальных рисунков
Побываете на винодельне, продегустируем азербайджанские вина, которые подают в мишленовских ресторанах всего мира.

Вы окунетесь в атмосферу гостеприимства, люди здесь отзывчивые и душевные. Вас ждут интересные мастер-классы, профессиональные гиды, и много-много чего интересного!!!

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в столицу Азербайджана Баку

  • Мы встречаем вас в аэропорту Баку имени Гейдара Алиева, далее трансфер в отель.
  • Многие рейсы из России прилетают в Баку во второй половине дня, поэтому после заселения в отель мы с вами заедем поедим, и уже ближе к вечеру вас будет ожидать экскурсия по вечернему Баку.
  • Вы прогуляетесь по пешеходной улице, далее на машине мы поднимемся в Нагорный парк, где вы насладитесь панорамными видами на город и Бакинскую бухту с самой высокой точки нашей столицы.
  • После спустимся вниз к Приморскому бульвару, где находится Малая Венеция - система прогулочных искусственных водных каналов, по которым плавают гондолы, украшенные в традиционном венецианском стиле.
  • Далее прокатимся на машине от Площади флага до Проспекта нефтяников.
  • Свободное время.
  • Ночь в Баку.
2 день

Баку, Абшеронский Полуостров, Гала, Атешгях

  • После завтрака вас ожидает интересная поездка по Абшеронскому полуострову.
  • Отправляемся в Страну Огней. Экскурсия начнется с посещения древнего поселка Гала, откуда открывается изумительный вид на Абшеронский полуостров. Здесь вы узнаете, как жили люди в средние века, увидите их одежду, посуду, монеты и украшения.
  • Следующая остановка Храм огня Атешгях (1718 вв.) в поселке Сураханы, веками привлекавший толпы любителей острых ощущений, возведен вокруг природного источника пламени места поклонения зороастрийцев.
  • После возвращаемся в Баку.
  • Далее вас ожидает пешая экскурсия по Старому Городу (Ичеришехер), является уникальным историко-архитектурным заповедником в центре Баку. Там же увидим другие достопримечательности, мечети, минареты, остатки караван-сараев Мултани и Бухара, древние хаммамы.
  • Посетим с вами главные достопримечательности - Дворец Ширваншахов и Девичью Башню.
  • Прогуляетесь по Саду Филармонии, ранее известному как Губернаторский Сад, под звуки классической музыки вы можете сфотографироваться рядом с фонтаном, выполненным в стиле французского барокко.
  • Свободное время.
  • Ночь в Баку.
3 день

Шамаха, Винодельня Мейсари, озеро Нохур, Габала

  • После завтрака в отеле выезжаем из Баку.

  • По дороге заедем в удивительное место с необыкновенной природой, невероятной архитектурой, древней культурой, богатой историей и интересными обычаями, в город Шамаха - это древняя столица династии Ширваншахов.

  • При въезде в Шемаху открывается захватывающий вид на город и окрестности. В городе Шемаха вы сможете увидеть Джума Мечеть самую большую мечеть Кавказа.

  • После экскурсии по Шемахе мы с вами заедем в винодельню Мейсари, которая имеет виноградные и гранатовые сады На этой живописной территории построен музей, классный ресторан и винный погреб. По желанию вы сможете пройти дегустацию вин с закусками.

  • После держим путь к Навесному мосту.

  • Далее по пути в Габалу заедем на Водопад Едди Гёзяль (Семь красавиц), расположен недалеко от деревни Вандам в горной местности с густыми лесами. Название водопада происходит от семи каскадов, падающих с самой высокой вершины горы.

  • После отправимся к Озеру Нохур, которое находится в сказочном месте с захватывающим видом на Кавказские горы. Здесь, по желанию, вы можете покататься на лодке или порыбачить.

  • Далее заселение в отель.

  • Ночь в Габале.

4 день

Село Нидж, Шеки, Каравансарай, Деревня Киш

  • После вкусного завтрака в отеле, мы с вами отправляемся в город Шеки.

  • После поедем к юго-западу от города Габала в самобытное село Нидж уникальное тем, что в нем живут удины потомки одного из основных племен Кавказской Албании, до сих пор сохранившие свой язык и традиции. Люди здесь очень гостеприимные.

  • Далее Шеки один из самых древних и величественных городов Закавказья, богатый множеством исторических и архитектурных памятников, считается столицей ремесел и важной остановкой на Великом Шелковом Пути.

  • Мы посетим несколько мастерских, чтобы увидеть, как делают Шебеке (фрески ручной работы), Пахлаву по-шекински.

  • Посетим Летний Дворец Шекинских Ханов, весь покрытый удивительными миниатюрными фресками от пола до потолка.

  • Заглянем в Каравансарай, исторический комплекс, состоящий из двух сохранившихся до наших дней великолепных древних построек, традиционно называемых Юхары (Верхний) и Ашагы (Нижний).

  • Также посетим деревню Киш, тихое духовное место, внесенное в список всемирного наследия Юнеско, расположенное примерно в 5 км к северу от города Шеки.

  • Далее вас ожидает дорога в столицу, возвращаемся в Баку.

  • Ночь в Баку.

5 день

Баку, Время для Шопинга

  • Сегодня у вас будет свободный день для шопинга и прогулок.

  • Вы сможете закупиться вкусностями и сувенирами на рынке, погулять по Торговым Центрам, также самостоятельно погулять с друзьями, с семьёй по городу, насладиться прекрасными видами вдоль набережной.

  • Ночь в Баку.

6 день

Габала, Комплекс Туфандаг, Стрелковый клуб

  • После завтрака в отеле, вас ожидает экскурсия по Габалинскому району.

  • Габала один из красивейших регионов Азербайджана с богатой и древней историей. На протяжении 600 лет город был под названием Кабала, столицей Кавказской Албании, древнего государства, существовавшего на территории современного Азербайджана.

  • Проведем немного времени в зимне-летнем туристическом комплексе Туфандаг. Зимой здесь можно покататься на лыжах, а летом подняться в горы по канатной дороге и полюбоваться чудесными панорамами выше облаков(по желанию за отдельную плату).

  • Далее в Габалинском стрелковом клубе в селе Бум вы сможете потренироваться в стрельбе и полюбоваться природой (по желанию за отдельную плату).

  • Био Гарден (с июня по октябрь) идиллическое пространство площадью в восемь гектаров, где растут более 100 различных видов фруктовых деревьев. Неуемные фермеры из хозяйства Био Гарден заставят вас полазить по деревьям и собрать для них очередной урожай свежих фруктов (по сезону). Но взамен угостят внушительным ведром спелых и райских по вкусу плодов.

  • Ночь в Габале.

7 день

Гобустан, Грязевые Вулканы, Баку

  • После завтрака выезд на экскурсию в Гобустан и на Грязевые вулканы.
  • Гобустанский Заповедник имеет удивительную коллекцию из 6ти с лишним тысяч древних петроглифов, изображающих образ жизни, насчитывающий более 40 тысяч лет.
  • Недалеко от Гобустана находится второе чудо это Грязевые Вулканы. Азербайджан стоит на первом месте по количеству грязевых вулканов: здесь находится 350 из 800 грязевых вулканов мира. (Посещение Грязевых вулканов зависит от погодных условий.)
  • На обратном пути в Баку мы остановимся у одной из самых известных мечетей Баку Мечеть Бибиэйбат, построенная в 13 веке Ширваншахом Фаррухзадом ii ибн Ахситаном ii, была полностью разрушена большевиками в 1936 году и затем полностью отреставрирована в конце 20 века. В ней находится усыпальница Укеймыханум, которая является потомком пророка Мухаммеда.
  • После у нас свободное время, можно самостоятельно прогуляться по Приморскому бульвару, прокатиться на прогулочном корабле по Бакинской бухте, заглянуть на Площадь Фонтанов и другие места
  • Ночь в Баку.
8 день

Время в Баку, Сборы, Трансфер в Аэропорт

  • Сегодня завершается наша Грандиозная Кругосветка по Азербайджану.

  • Далее сборы и трансфер в аэропорт.

  • Желающие могут продолжить свой отдых в Азербайджане.

  • Уверен, что вы оставите частичку Азербайджана в своём сердце, и с большим теплом и любовью будете вспоминать о вашем путешествии.

Варианты проживания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Завтраки
  • Трансфер из аэропорта и обратно в аэропорт
  • Транспортное сопровождение по программе (легковая машина, минивэн с кондиционером) на протяжении всего маршрута
  • Профессиональный русскоговорящий гид
  • Посещение национальных парков и всех достопримечательностей на маршруте по программе тура
  • Помощь в поиске выгодного авиабилета
Что не входит в цену
  • Обеды и ужины
  • Доплата за одноместное размещение
  • Медицинская страховка
  • Личные расходы, сувениры, чаевые
Визы
Виза в Азербайджан для граждан рф не нужна, въезд в страну только по загранпаспорту
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Камиль
Камиль — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Привет, путешественник, давай знакомиться! Меня зовут Камиль, путешествия - это моя страсть и главное дело жизни, я путешественник со стажем, объездил 23 страны, 70% из этих стран посетил самостоятельно, и точно
знаю, как сделать путешествие мега интересным, насыщенным и драйвовым! Организовываю Авторские туры в несколько стран, основные направления - страны Азии и СНГ. Готов поделиться ценностью, чтобы ваше путешествие стало одним из лучших и незабываемым! Формат авторского тура - мини-группа из 6-10 человек, для максимального комфорта, с заботой 24/7 к каждому участнику. Ваш ждёт погружение в традиции и культуру выбранной страны, свобода и приключение, драйв и заряд энергией! Присоединяйтесь, очень ждём вас!

