Описание тура

Добро пожаловать в Грандиозную Кругосветку 7 чудес Азербайджана! Вам предстоит увидеть яркую современность и вдохновляющий колорит, ознакомиться с древней историей.

Познакомитесь со столицей Азербайджана Баку, где резные караван-сараи соседствуют с ультрасовременными небоскребами, где витает неповторимая атмосфера сотканная из гранатовых деревьев, пестрых ковров и аромата плова.

Окунетесь в восточные традиции и гастрономический рай, увидите горящие горы, горные пейзажи и Каспийское море, маленькую Венеция и родину Шамаханской царицы.

Испытаете детский восторг от грязевых вулканов и наскальных рисунков

Побываете на винодельне, продегустируем азербайджанские вина, которые подают в мишленовских ресторанах всего мира.

Вы окунетесь в атмосферу гостеприимства, люди здесь отзывчивые и душевные. Вас ждут интересные мастер-классы, профессиональные гиды, и много-много чего интересного!!!