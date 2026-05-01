Описание тура
Добро пожаловать в Грандиозную Кругосветку 7 чудес Азербайджана! Вам предстоит увидеть яркую современность и вдохновляющий колорит, ознакомиться с древней историей.
Познакомитесь со столицей Азербайджана Баку, где резные караван-сараи соседствуют с ультрасовременными небоскребами, где витает неповторимая атмосфера сотканная из гранатовых деревьев, пестрых ковров и аромата плова.
Окунетесь в восточные традиции и гастрономический рай, увидите горящие горы, горные пейзажи и Каспийское море, маленькую Венеция и родину Шамаханской царицы.
Испытаете детский восторг от грязевых вулканов и наскальных рисунков
Побываете на винодельне, продегустируем азербайджанские вина, которые подают в мишленовских ресторанах всего мира.
Вы окунетесь в атмосферу гостеприимства, люди здесь отзывчивые и душевные. Вас ждут интересные мастер-классы, профессиональные гиды, и много-много чего интересного!!!
Программа тура по дням
Прибытие в столицу Азербайджана Баку
- Мы встречаем вас в аэропорту Баку имени Гейдара Алиева, далее трансфер в отель.
- Многие рейсы из России прилетают в Баку во второй половине дня, поэтому после заселения в отель мы с вами заедем поедим, и уже ближе к вечеру вас будет ожидать экскурсия по вечернему Баку.
- Вы прогуляетесь по пешеходной улице, далее на машине мы поднимемся в Нагорный парк, где вы насладитесь панорамными видами на город и Бакинскую бухту с самой высокой точки нашей столицы.
- После спустимся вниз к Приморскому бульвару, где находится Малая Венеция - система прогулочных искусственных водных каналов, по которым плавают гондолы, украшенные в традиционном венецианском стиле.
- Далее прокатимся на машине от Площади флага до Проспекта нефтяников.
- Свободное время.
- Ночь в Баку.
Баку, Абшеронский Полуостров, Гала, Атешгях
- После завтрака вас ожидает интересная поездка по Абшеронскому полуострову.
- Отправляемся в Страну Огней. Экскурсия начнется с посещения древнего поселка Гала, откуда открывается изумительный вид на Абшеронский полуостров. Здесь вы узнаете, как жили люди в средние века, увидите их одежду, посуду, монеты и украшения.
- Следующая остановка Храм огня Атешгях (1718 вв.) в поселке Сураханы, веками привлекавший толпы любителей острых ощущений, возведен вокруг природного источника пламени места поклонения зороастрийцев.
- После возвращаемся в Баку.
- Далее вас ожидает пешая экскурсия по Старому Городу (Ичеришехер), является уникальным историко-архитектурным заповедником в центре Баку. Там же увидим другие достопримечательности, мечети, минареты, остатки караван-сараев Мултани и Бухара, древние хаммамы.
- Посетим с вами главные достопримечательности - Дворец Ширваншахов и Девичью Башню.
- Прогуляетесь по Саду Филармонии, ранее известному как Губернаторский Сад, под звуки классической музыки вы можете сфотографироваться рядом с фонтаном, выполненным в стиле французского барокко.
- Свободное время.
- Ночь в Баку.
Шамаха, Винодельня Мейсари, озеро Нохур, Габала
После завтрака в отеле выезжаем из Баку.
По дороге заедем в удивительное место с необыкновенной природой, невероятной архитектурой, древней культурой, богатой историей и интересными обычаями, в город Шамаха - это древняя столица династии Ширваншахов.
При въезде в Шемаху открывается захватывающий вид на город и окрестности. В городе Шемаха вы сможете увидеть Джума Мечеть самую большую мечеть Кавказа.
После экскурсии по Шемахе мы с вами заедем в винодельню Мейсари, которая имеет виноградные и гранатовые сады На этой живописной территории построен музей, классный ресторан и винный погреб. По желанию вы сможете пройти дегустацию вин с закусками.
После держим путь к Навесному мосту.
Далее по пути в Габалу заедем на Водопад Едди Гёзяль (Семь красавиц), расположен недалеко от деревни Вандам в горной местности с густыми лесами. Название водопада происходит от семи каскадов, падающих с самой высокой вершины горы.
После отправимся к Озеру Нохур, которое находится в сказочном месте с захватывающим видом на Кавказские горы. Здесь, по желанию, вы можете покататься на лодке или порыбачить.
Далее заселение в отель.
Ночь в Габале.
Село Нидж, Шеки, Каравансарай, Деревня Киш
После вкусного завтрака в отеле, мы с вами отправляемся в город Шеки.
После поедем к юго-западу от города Габала в самобытное село Нидж уникальное тем, что в нем живут удины потомки одного из основных племен Кавказской Албании, до сих пор сохранившие свой язык и традиции. Люди здесь очень гостеприимные.
Далее Шеки один из самых древних и величественных городов Закавказья, богатый множеством исторических и архитектурных памятников, считается столицей ремесел и важной остановкой на Великом Шелковом Пути.
Мы посетим несколько мастерских, чтобы увидеть, как делают Шебеке (фрески ручной работы), Пахлаву по-шекински.
Посетим Летний Дворец Шекинских Ханов, весь покрытый удивительными миниатюрными фресками от пола до потолка.
Заглянем в Каравансарай, исторический комплекс, состоящий из двух сохранившихся до наших дней великолепных древних построек, традиционно называемых Юхары (Верхний) и Ашагы (Нижний).
Также посетим деревню Киш, тихое духовное место, внесенное в список всемирного наследия Юнеско, расположенное примерно в 5 км к северу от города Шеки.
Далее вас ожидает дорога в столицу, возвращаемся в Баку.
Ночь в Баку.
Баку, Время для Шопинга
Сегодня у вас будет свободный день для шопинга и прогулок.
Вы сможете закупиться вкусностями и сувенирами на рынке, погулять по Торговым Центрам, также самостоятельно погулять с друзьями, с семьёй по городу, насладиться прекрасными видами вдоль набережной.
Ночь в Баку.
Габала, Комплекс Туфандаг, Стрелковый клуб
После завтрака в отеле, вас ожидает экскурсия по Габалинскому району.
Габала один из красивейших регионов Азербайджана с богатой и древней историей. На протяжении 600 лет город был под названием Кабала, столицей Кавказской Албании, древнего государства, существовавшего на территории современного Азербайджана.
Проведем немного времени в зимне-летнем туристическом комплексе Туфандаг. Зимой здесь можно покататься на лыжах, а летом подняться в горы по канатной дороге и полюбоваться чудесными панорамами выше облаков(по желанию за отдельную плату).
Далее в Габалинском стрелковом клубе в селе Бум вы сможете потренироваться в стрельбе и полюбоваться природой (по желанию за отдельную плату).
Био Гарден (с июня по октябрь) идиллическое пространство площадью в восемь гектаров, где растут более 100 различных видов фруктовых деревьев. Неуемные фермеры из хозяйства Био Гарден заставят вас полазить по деревьям и собрать для них очередной урожай свежих фруктов (по сезону). Но взамен угостят внушительным ведром спелых и райских по вкусу плодов.
Ночь в Габале.
Гобустан, Грязевые Вулканы, Баку
- После завтрака выезд на экскурсию в Гобустан и на Грязевые вулканы.
- Гобустанский Заповедник имеет удивительную коллекцию из 6ти с лишним тысяч древних петроглифов, изображающих образ жизни, насчитывающий более 40 тысяч лет.
- Недалеко от Гобустана находится второе чудо это Грязевые Вулканы. Азербайджан стоит на первом месте по количеству грязевых вулканов: здесь находится 350 из 800 грязевых вулканов мира. (Посещение Грязевых вулканов зависит от погодных условий.)
- На обратном пути в Баку мы остановимся у одной из самых известных мечетей Баку Мечеть Бибиэйбат, построенная в 13 веке Ширваншахом Фаррухзадом ii ибн Ахситаном ii, была полностью разрушена большевиками в 1936 году и затем полностью отреставрирована в конце 20 века. В ней находится усыпальница Укеймыханум, которая является потомком пророка Мухаммеда.
- После у нас свободное время, можно самостоятельно прогуляться по Приморскому бульвару, прокатиться на прогулочном корабле по Бакинской бухте, заглянуть на Площадь Фонтанов и другие места
- Ночь в Баку.
Время в Баку, Сборы, Трансфер в Аэропорт
Сегодня завершается наша Грандиозная Кругосветка по Азербайджану.
Далее сборы и трансфер в аэропорт.
Желающие могут продолжить свой отдых в Азербайджане.
Уверен, что вы оставите частичку Азербайджана в своём сердце, и с большим теплом и любовью будете вспоминать о вашем путешествии.
Варианты проживания
Ответы на вопросы
Что включено
- Завтраки
- Трансфер из аэропорта и обратно в аэропорт
- Транспортное сопровождение по программе (легковая машина, минивэн с кондиционером) на протяжении всего маршрута
- Профессиональный русскоговорящий гид
- Посещение национальных парков и всех достопримечательностей на маршруте по программе тура
- Помощь в поиске выгодного авиабилета
Что не входит в цену
- Обеды и ужины
- Доплата за одноместное размещение
- Медицинская страховка
- Личные расходы, сувениры, чаевые