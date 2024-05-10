Обращаем внимание, что порядок экскурсий может меняться в зависимости от дат вашего путешествия. При этом содержание программы остаётся неизменным.

Проживание. В 3-звёздочных отелях в Баку — «Auroom»; в Шеки — «Old Town»; в Тбилиси — «Alliance»»/«Grafica»/«Epic»; в Ереване — «Cascade»/«Ani Central Inn». Размещение в 2-местном номере. Возможно одноместное размещение и повышение категории отеля (4*) за доплату. Вы можете выбрать и 3-местный номер со скидкой, если путешествуете втроём (подселение чаще всего невозможно).

Питание. В стоимость включены завтраки, традиционный грузинский обед в 4-ый день и дегустация вин. Остальное питание — самостоятельно в кафе.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста. Детям от 0 до 5 лет бесплатно, без места в автобусе (в случае если родитель готов разместить ребенка на руках), потребность дополнительной кровати в отеле обсуждается отдельно. Для детей от 6 до 12 лет стоимость считается индивидуально.