Большое путешествие по Закавказью: Азербайджан, Грузия и Армения
Авторский тур в Баку

Попробовать грузинские вина, испечь армянский лаваш и насладиться контрастами Баку

Тур для тех, кто не привык выбирать что-то одно.

За 9 дней мы успеем погрузиться в историю и осмотреть достопримечательности трёх стран: Азербайджана, Грузии и Армении.

Вы посетите современный Культурный центр Гейдара Алиева в Баку и познакомитесь с историей коренного народа Азербайджана — удинов.

Увидите первую христианскую церковь Грузии и ощутите атмосферу маленьких итальянских городов в Сигнахи. Полюбуетесь лазурной гладью озера Севан и осмотрите храм эпохи Эллинизма в Армении. Насыщенную экскурсионную программу дополнит дегустация вин и блюд национальной кухни.
Большое путешествие по Закавказью: Азербайджан, Грузия и Армения
Большое путешествие по Закавказью: Азербайджан, Грузия и Армения
Большое путешествие по Закавказью: Азербайджан, Грузия и Армения
Ближайшие даты:
10
мая
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1 393
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Обращаем внимание, что порядок экскурсий может меняться в зависимости от дат вашего путешествия. При этом содержание программы остаётся неизменным.

Проживание. В 3-звёздочных отелях в Баку — «Auroom»; в Шеки — «Old Town»; в Тбилиси — «Alliance»»/«Grafica»/«Epic»; в Ереване — «Cascade»/«Ani Central Inn». Размещение в 2-местном номере. Возможно одноместное размещение и повышение категории отеля (4*) за доплату. Вы можете выбрать и 3-местный номер со скидкой, если путешествуете втроём (подселение чаще всего невозможно).

Питание. В стоимость включены завтраки, традиционный грузинский обед в 4-ый день и дегустация вин. Остальное питание — самостоятельно в кафе.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста. Детям от 0 до 5 лет бесплатно, без места в автобусе (в случае если родитель готов разместить ребенка на руках), потребность дополнительной кровати в отеле обсуждается отдельно. Для детей от 6 до 12 лет стоимость считается индивидуально.

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Баку: Ичери-шехер, дворец Ширваншахов и Девичья башня

Встретим вас в аэропорту Баку и поедем в отель. После заселения в 16:00 выезжаем на экскурсию по столице Азербайджана.

Первым делом отправимся исследовать достопримечательности старого города: начнём маршрут с Двойных ворот, ведущих во внутренний город Ичери-шехер. Посетим старейшие караван-сараи, средневековые хамамы и мечети, заглянем в дворец Ширваншахов и полюбуемся видом на Баку с крыши Девичьей башни. Гид также проведёт вас до места распятия апостола Варфоломея.

Из старого города переместимся в футуристичный Культурный центр Гейдара Алиева. Здесь можно заглянуть в различные музеи: например, в интерактивный музей музыкальных инструментов, музей национальной одежды XVIII-XIX веков. В центре также расположилась большая экспозиция азербайджанских ковров.

После экскурсии вернёмся в отель и переночуем.

Знакомство с Баку: Ичери-шехер, дворец Ширваншахов и Девичья башняЗнакомство с Баку: Ичери-шехер, дворец Ширваншахов и Девичья башняЗнакомство с Баку: Ичери-шехер, дворец Ширваншахов и Девичья башняЗнакомство с Баку: Ичери-шехер, дворец Ширваншахов и Девичья башняЗнакомство с Баку: Ичери-шехер, дворец Ширваншахов и Девичья башняЗнакомство с Баку: Ичери-шехер, дворец Ширваншахов и Девичья башня
2 день

Баку - Шеки: достопримечательности по пути

После завтрака выселимся из отеля и отправимся в следующий город — Шеки. По пути сделаем несколько остановок, чтобы осмотреть больше местных достопримечательностей. Сначала увидим мавзолей Дири Баба, возведённый в начале XV века, и Шемахинскую Джума-мечеть. Затем заедем в деревню Нидж, где мы погрузимся в особую атмосферу. Именно в этом месте проживает один из коренных народов Азербайджана — удины. Мы увидим небольшую церковь, в которой регулярно ведутся службы и на удинском языке.

Доберёмся до Шеки и сразу начнём знакомиться с древним городом. Зайдём на территорию Дворца шекинских ханов, утопающую в чинарах. Само здание резиденции впечатляет своим оригинальным дизайном. Посетим также ремесленные мастерские и караван-сарай.

Заселимся в отель и переночуем.

Баку - Шеки: достопримечательности по путиБаку - Шеки: достопримечательности по путиБаку - Шеки: достопримечательности по путиБаку - Шеки: достопримечательности по пути
3 день

Деревня Киш, переезд в Грузию

Позавтракав, освободим номера и отправимся в деревню Киш, расположенную недалеко от Шеки. По приезде зайдём в христианскую церковь, основанную святым Елисеем. Осмотрев деревню, поедем к азербайджано-грузинской границе, откуда доберёмся до Тбилиси.

После размещения в отеле у вас будет свободное время на отдых или самостоятельную прогулку по столице Грузии.

Деревня Киш, переезд в ГрузиюДеревня Киш, переезд в ГрузиюДеревня Киш, переезд в ГрузиюДеревня Киш, переезд в Грузию
4 день

Достопримечательности Тбилиси и первая столица Грузии - Мцхета

Сегодня нас ждёт очень насыщенный день. После завтрака выезжаем на экскурсию по Тбилиси. Начнём маршрут у храма Метехи и памятника Вахтанга Горгасали: полюбуемся панорамой старого Тбилиси, и вы узнаете о подвигах основателя города.

Прогуляемся по парку Рике и аллее вдоль крепостной стены Нарикала, осмотрим снаружи дворец царицы Дареджан, расположенный на вершине скалы. С крепостной стены полюбуемся красочными видами ботанического сада. Поднимемся по винтовой лестнице, которая приведёт нас к Инжирову ущелью, где во всей красе перед нами предстанет каньон с водопадом. Посмотрим на серные бани, театр кукол Габриадзе и рассмотрим архитектуру центральной площади.

Затем отправимся в древнюю Мцхету (20 км от Тбилиси). Наша цель — увидеть первую христианскую церковь в Грузии. Кафедральный собор Светицховели возвышается в самом центре города и виден с любой точки. Поднимемся в монастырь Джвари, датируемый 6-м веком. А ещё нас ждёт впечатляющая панорама слияния рек Куры и Арагви.

Далее нас ждёт традиционный грузинский обед в одном из лучших ресторанов, где вы сможете отведать национальных блюд под бокальчик белого или красного вина и насладиться колоритной атмосферой.

Вечером вернёмся в гостиницу. Общая длительность экскурсии — 7 часов.

Достопримечательности Тбилиси и первая столица Грузии - МцхетаДостопримечательности Тбилиси и первая столица Грузии - МцхетаДостопримечательности Тбилиси и первая столица Грузии - МцхетаДостопримечательности Тбилиси и первая столица Грузии - МцхетаДостопримечательности Тбилиси и первая столица Грузии - Мцхета
5 день

Кахетия: Алазанская долина, Сигнахи и дегустация вин

Сегодня посетим Кахетию. Окажемся в действующем монастыре Святой Нино Бодбе, с территории которого открывается потрясающий вид на Алазанскую долину и вершины Кавказских гор.

Отправимся на одну из виноделен VIP-уровня в Сигнахи, чтобы получше разобраться в секретах вина, попробуем несколько сортов. Продолжим гастротур кахетинским обедом с домашними грузинскими блюдами (оплата на месте). Затем прогуляемся вдоль крепостной стены и по уютным улочкам.

На обратном пути в Тбилиси посетим винный завод, где для нас сначала проведут экскурсию, а после мы продегустируем несколько сортов вина прямо из цистерн.

Общая длительность экскурсии — 8 часов.

Кахетия: Алазанская долина, Сигнахи и дегустация винКахетия: Алазанская долина, Сигнахи и дегустация винКахетия: Алазанская долина, Сигнахи и дегустация винКахетия: Алазанская долина, Сигнахи и дегустация винКахетия: Алазанская долина, Сигнахи и дегустация винКахетия: Алазанская долина, Сигнахи и дегустация вин
6 день

Казбеги

Сегодня отправляемся в путешествие к Казбеги. По Военно-Грузинской дороге поднимемся к крепости Ананури, расположившейся на берегу зеркальных вод Жинвальского водохранилища. Полюбуемся лазурными водами и узнаем легенду об Арагвийских князьях. Сделаем остановку в посёлке Пасанаури и увидим слияние Чёрной и Белой рек Арагви. Заглянем на смотровую площадку «Дружба народов», увидим горнолыжный курорт Гудаури, а на обед остановимся в городе Степанцминда.

После этого осмотрим старинный храм Святой Троицы Гергети у подножия Казбека. Желающие смогут на джипах подняться на смотровую площадку, расположенную на высоте 2170 метров.

Вечером вернёмся в Тбилиси.

КазбегиКазбегиКазбегиКазбеги
7 день

Привет, Армения

Позавтракаем, выселимся из отеля и выезжаем на границу Грузии и Армении, чтобы добраться до Еревана. По пути в столицу увидим монастырь Севанаванк, расположенный на полуострове, откуда открывается потрясающий вид на озеро Севан. Оно считается «голубой жемчужиной» Армении и является одним из крупнейших высокогорных озёр мира.

После обеда (оплачивается на месте) продолжим наш путь и заедем в курортный город Дилижан, славящийся своими мастерами резьбы по дереву. Во время прогулки осмотрим мастерские и ремесленные лавки.

По приезде в Ереван разместимся на ночь в отеле.

Привет, АрменияПривет, АрменияПривет, АрменияПривет, Армения
8 день

Храм Гарни, монастырь Гегард и мастер-класс по выпечке лаваша

После завтрака в отеле отправимся изучать местные достопримечательности. В первую очередь посетим единственный сохранившийся памятник эпохи Эллинизма в Армении — храм Гарни. Вы узнаете его историю и погрузитесь во времена язычества. Затем посетим монастырский комплекс Гегард: побываем в пещере и заглянем в кельи монастыря.

После этого вас ждёт мастер-класс по выпечке лаваша. Понаблюдаем за процессом изготовления, пожалуй, самого знаменитого армянского блюда. Вы сможете пообедать (оплата на месте).

По возвращении в Ереван у вас будет свободное время, а в 19:00 встретимся, чтобы погулять по вечернему городу. Вы узнаете историю столицы Армении и увидите много архитектурных памятников и центральных улиц. Поднимемся на смотровую площадку, чтобы во всей красе увидеть утопающий в ночи Ереван.

Храм Гарни, монастырь Гегард и мастер-класс по выпечке лавашаХрам Гарни, монастырь Гегард и мастер-класс по выпечке лавашаХрам Гарни, монастырь Гегард и мастер-класс по выпечке лавашаХрам Гарни, монастырь Гегард и мастер-класс по выпечке лавашаХрам Гарни, монастырь Гегард и мастер-класс по выпечке лаваша
9 день

Окончание тура

После завтрака у вас будет свободное время, а затем мы проводим вас в аэропорт ко времени обратного рейса. До новых встреч!

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Переезды по программе, включая трансфер из/до аэропорта
  • Проживание
  • Завтраки и обед в 4-ый день тура
  • Посещение всех локаций по программе и входные билеты
  • Работа гида
  • Круглосуточная поддержка
  • Дегустация вина из цистерны на кахетинском заводе
  • Мастер-класс по выпечке лаваша
  • Ежедневный утренний групповой сбор туристов из разных отелей
  • Вечерняя групповая развозка по отелям после экскурсий
Что не входит в цену
  • Перелёт до Баку и обратно из Еревана
  • Трансфер из аэропорта Владикавказа и обратно (если нужно) - по запросу
  • Групповой трансфер из Кутаиси (при необходимости) - доплата 32 доллара за человека
  • Питание (неуказанное в программе)
  • Дополнительные экскурсии
  • Одноместное размещение - 1940 $ за весь тур
  • Стоимость тура при размещении в 3-местном номере - 1449 $
  • Размещение в 4-звёздочных отелях - по запросу
  • Стоимость тура при размещении в 4-звёздочных отелях:
  • Одноместное размещение - 2083 $
  • 2-местное размещение - 1768 $
  • 3-местное размещение - 1669 $
  • Возможно организовать путешествие в другие даты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего прибытия
Завершение: Аэропорт Еревана, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Баку

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