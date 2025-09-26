Путешествие по рынкам Баку - это возможность увидеть настоящую жизнь города.
Здесь, на Tezebazar, вы найдете свежую рыбу и черную икру, а на Yashil Bazar - экологически чистые продукты.
Насиминский базар порадует
5 причин купить эту экскурсию
- 🛍️ Уникальные сувениры
- 🍏 Свежие фрукты и овощи
- 🌿 Экологически чистые продукты
- 💐 Большой выбор цветов
- 🎨 Антиквариат и редкости
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения рынков Баку - с мая по сентябрь, когда погода позволяет наслаждаться прогулками и покупками. В эти месяцы на рынках особенно много свежих фруктов и овощей. В октябре и ноябре также можно найти много интересного, хотя выбор может быть немного меньше. Зимой, с декабря по февраль, рынки работают в крытых павильонах, что делает их посещение комфортным в любую погоду.
Сейчас сентябрь — это идеальное время.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Что можно увидеть
- Tezebazar
- Yashil Bazar
- Насиминский базар
- Кишлинский базар
- Базар «8 км»
- Блошиный рынок
Описание экскурсииЧто Вы увидите: -Tezebazar Новый базар» не такой уж и новый, ему уже 80 лет. Этот рынок знаменит среди туристов, которые ходят сюда за яркими фотографиями фруктов и овощей, а местные приходят сюда за свежей рыбой и черной икрой. Кроме фруктов и овощей здесь можно купить сувениры на память о Баку, например, деревянные нарды. Цены на этом базаре выше, чем на других рынках, но и качество продуктов отличное. -Yashil Bazar(Зелённый Рынок) Название «Зеленого базара» говорит само за себя - назвали его так, потому что сюда привозили свежайшую зелень. Сегодня это самый большой рынок города – современный павильон, где можно купить свежие и экологически чистые фрукты и овощи из регионов страны. Цены на продукты доступные, но советуем торговаться, заодно послушаете говор со всех концов страны. -Насиминский базар Сюда советуем зайти за комнатными цветами в большой цветочный отдел. Здесь цветов столько, что вам не хватит места в квартире. Цены тоже намного приятнее, чем в магазинах для флористов. А заодно купите килограмм черешни – очень уж она сейчас вкусная. Кишлинский базар С рынком в поселке Кишли творится странное – его постоянно обещают снести. Но пока вы можете зайти на этот крытый рынок хотя бы за ароматными лимонами из Ленкорани. А еще тут есть сухофрукты, одежда и даже бытовая химия (покупать не советуем, но факт остается фактом). Базар «8 км» На восьмом километре все тоже неспокойно. Рынок то обещают модернизировать, то снести. А пока тут есть все: от овощей и фруктов, мяса и курицы, до одежды и обуви. Еще тут можно попасть на «вечерний базар» и купить продукты по очень выгодной цене. Блошиный рынок В каждом порядочном городе должен быть блошиный рынок. В Баку он находится в поселке Сабунчи и работает по выходным с 9 утра до 4 дня. Купить здесь можно все – от иголок до кондиционера. А если хорошенько покопаться, можно найти и дорогой антиквариат, и редкие сувениры. Но наше сердце покорили здоровенные кролики. Рынки поменьше есть в каждом районе города – выбор там поскромнее, чем на вышеперечисленных базарах. Не ленитесь ездить за тридевять земель за фруктами. Вас ждут не дождутся душистые абрикосы, сладкая клубника и те самые гигантские кролики. Сами решайте, что с ними делать!
Ежедневно, по договоренности
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида-экскурсовода
- Транспорт
- Помощь в покупках и полезные советы
Что не входит в цену
- Питание
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваше место пребывания в Баку
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
