Здесь, на Tezebazar, вы найдете свежую рыбу и черную икру, а на Yashil Bazar - экологически чистые продукты.



Насиминский базар порадует цветами и сочной черешней, а Кишлинский - ароматными лимонами из Ленкорани. На базаре «8 км» можно купить всё необходимое по выгодной цене. Не забудьте заглянуть на блошиный рынок в Сабунчи за редкими находками и сувенирами Путешествие по рынкам Баку - это возможность увидеть настоящую жизнь города.

🍏 Свежие фрукты и овощи

🌿 Экологически чистые продукты

💐 Большой выбор цветов

🎨 Антиквариат и редкости Лучшее время для посещения янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Лучшее время для посещения рынков Баку - с мая по сентябрь, когда погода позволяет наслаждаться прогулками и покупками. В эти месяцы на рынках особенно много свежих фруктов и овощей. В октябре и ноябре также можно найти много интересного, хотя выбор может быть немного меньше. Зимой, с декабря по февраль, рынки работают в крытых павильонах, что делает их посещение комфортным в любую погоду. Сейчас сентябрь — это идеальное время.

Описание экскурсии Что Вы увидите: -Tezebazar Новый базар» не такой уж и новый, ему уже 80 лет. Этот рынок знаменит среди туристов, которые ходят сюда за яркими фотографиями фруктов и овощей, а местные приходят сюда за свежей рыбой и черной икрой. Кроме фруктов и овощей здесь можно купить сувениры на память о Баку, например, деревянные нарды. Цены на этом базаре выше, чем на других рынках, но и качество продуктов отличное. -Yashil Bazar(Зелённый Рынок) Название «Зеленого базара» говорит само за себя - назвали его так, потому что сюда привозили свежайшую зелень. Сегодня это самый большой рынок города – современный павильон, где можно купить свежие и экологически чистые фрукты и овощи из регионов страны. Цены на продукты доступные, но советуем торговаться, заодно послушаете говор со всех концов страны. -Насиминский базар Сюда советуем зайти за комнатными цветами в большой цветочный отдел. Здесь цветов столько, что вам не хватит места в квартире. Цены тоже намного приятнее, чем в магазинах для флористов. А заодно купите килограмм черешни – очень уж она сейчас вкусная. Кишлинский базар С рынком в поселке Кишли творится странное – его постоянно обещают снести. Но пока вы можете зайти на этот крытый рынок хотя бы за ароматными лимонами из Ленкорани. А еще тут есть сухофрукты, одежда и даже бытовая химия (покупать не советуем, но факт остается фактом). Базар «8 км» На восьмом километре все тоже неспокойно. Рынок то обещают модернизировать, то снести. А пока тут есть все: от овощей и фруктов, мяса и курицы, до одежды и обуви. Еще тут можно попасть на «вечерний базар» и купить продукты по очень выгодной цене. Блошиный рынок В каждом порядочном городе должен быть блошиный рынок. В Баку он находится в поселке Сабунчи и работает по выходным с 9 утра до 4 дня. Купить здесь можно все – от иголок до кондиционера. А если хорошенько покопаться, можно найти и дорогой антиквариат, и редкие сувениры. Но наше сердце покорили здоровенные кролики. Рынки поменьше есть в каждом районе города – выбор там поскромнее, чем на вышеперечисленных базарах. Не ленитесь ездить за тридевять земель за фруктами. Вас ждут не дождутся душистые абрикосы, сладкая клубника и те самые гигантские кролики. Сами решайте, что с ними делать!

