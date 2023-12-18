Добро пожаловать в Ленкорань

Индивидуальная экскурсия в Ленкорани

Исследовать южный город на побережье Каспия, сорвать фрукты в саду и побывать во Дворце любви

Ленкорань — город на юге Азербайджана, настоящая восточная сказка.

Вы проедете и пройдёте по уютным улицам и закоулкам, насладитесь ароматом чая на местных плантациях, полюбуетесь пейзажами на озере Ханбулан, побываете на целебных термальных водах и пляже с чёрным песком. Узнаете, что такое лявянги и узечыхды, и полакомитесь свежими мандаринами.
Добро пожаловать в Ленкорань
Добро пожаловать в Ленкорань
Добро пожаловать в Ленкорань
Добро пожаловать в Ленкорань
Добро пожаловать в Ленкорань
Добро пожаловать в Ленкорань
Добро пожаловать в Ленкорань
Ближайшие даты:
18
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Описание

Что вас ожидает

Вы увидите главные достопримечательности города:

  • Полюбуетесь огромным самоваром — памятником местному чаю
  • Сделаете атмосферные фотографии у озера Ханбулан и соберёте свежие фрукты в цитрусовом саду
  • Побываете на пляже с целебным чёрным песком и на термальных водах, где окунёте ноги или по желанию искупаетесь полностью
  • Осмотрите интерьер дворца хана Талышинского (он же Дворец любви) и памятник архитектуры — крепость Зиндан 19 века

Мы расскажем про регион и его традиции. Вы узнаете:

  • Что такое лявянги и как это готовить
  • Как проходит церемония узечыхды для молодожёнов
  • Какие сорта риса и фруктов выращивают на этой территории
  • Зачем и когда местные смазывают мёдом двери

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автомобиле, сопровождение гида, фрукты и чай
  • Дополнительные расходы (по желанию): купание в термальных водах — €30/чел., питание
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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