Эльнур — ваша команда гидов в Ленкорани

Провели экскурсии для 2867 туристов

Я — Эльнур — и моя большая команда гидов из Баку приветствуем вас! Наша команда проводит экскурсии по всем уголкам солнечного края и с радостью покажет Азербайджан глазами местных жителей. Во время поездок мы расскажем о наших обычаях, традициях, праздниках и сделаем всё для того, чтобы вы почувствовали настоящее азербайджанское гостеприимство. Комфортный автомобиль и безопасное вождение — наша фишка.

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