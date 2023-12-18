Исследовать южный город на побережье Каспия, сорвать фрукты в саду и побывать во Дворце любви
Ленкорань — город на юге Азербайджана, настоящая восточная сказка.
Вы проедете и пройдёте по уютным улицам и закоулкам, насладитесь ароматом чая на местных плантациях, полюбуетесь пейзажами на озере Ханбулан, побываете на целебных термальных водах и пляже с чёрным песком. Узнаете, что такое лявянги и узечыхды, и полакомитесь свежими мандаринами.
Вы проедете и пройдёте по уютным улицам и закоулкам, насладитесь ароматом чая на местных плантациях, полюбуетесь пейзажами на озере Ханбулан, побываете на целебных термальных водах и пляже с чёрным песком. Узнаете, что такое лявянги и узечыхды, и полакомитесь свежими мандаринами.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Вы увидите главные достопримечательности города:
- Полюбуетесь огромным самоваром — памятником местному чаю
- Сделаете атмосферные фотографии у озера Ханбулан и соберёте свежие фрукты в цитрусовом саду
- Побываете на пляже с целебным чёрным песком и на термальных водах, где окунёте ноги или по желанию искупаетесь полностью
- Осмотрите интерьер дворца хана Талышинского (он же Дворец любви) и памятник архитектуры — крепость Зиндан 19 века
Мы расскажем про регион и его традиции. Вы узнаете:
- Что такое лявянги и как это готовить
- Как проходит церемония узечыхды для молодожёнов
- Какие сорта риса и фруктов выращивают на этой территории
- Зачем и когда местные смазывают мёдом двери
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автомобиле, сопровождение гида, фрукты и чай
- Дополнительные расходы (по желанию): купание в термальных водах — €30/чел., питание
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эльнур — ваша команда гидов в Ленкорани
Провели экскурсии для 2867 туристов
Я — Эльнур — и моя большая команда гидов из Баку приветствуем вас! Наша команда проводит экскурсии по всем уголкам солнечного края и с радостью покажет Азербайджан глазами местных жителей. Во время поездок мы расскажем о наших обычаях, традициях, праздниках и сделаем всё для того, чтобы вы почувствовали настоящее азербайджанское гостеприимство. Комфортный автомобиль и безопасное вождение — наша фишка.