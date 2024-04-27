Ленкорань - это уникальное место на юге Азербайджана, где можно насладиться восточной атмосферой. Город славится своими чайными плантациями и озером Ханбулан, которые впечатляют своей красотой. Посетители могут расслабиться на пляже
5 причин купить эту экскурсию
- 🍵 Полюбоваться огромным самоваром
- 🏞️ Фотографии у озера Ханбулан
- 🏖️ Пляж с чёрным песком
- 🏰 Осмотр дворца хана Талышинского
- 🍊 Свежие фрукты в цитрусовом саду
Что можно увидеть
- Самовар
- Озеро Ханбулан
- Пляж с чёрным песком
- Дворец хана Талышинского
- Крепость Зиндан
Описание экскурсии
Вы увидите главные достопримечательности города:
- Полюбуетесь огромным самоваром — памятником местному чаю
- Сделаете атмосферные фотографии у озера Ханбулан и соберёте свежие фрукты в цитрусовом саду
- Побываете на пляже с целебным чёрным песком и на термальных водах, где окунёте ноги или по желанию искупаетесь полностью
- Осмотрите интерьер дворца хана Талышинского (он же Дворец любви) и памятник архитектуры — крепость Зиндан 19 века
Мы расскажем про регион и его традиции. Вы узнаете:
- Что такое лявянги и как это готовить
- Как проходит церемония узечыхды для молодожёнов
- Какие сорта риса и фруктов выращивают на этой территории
- Зачем и когда местные смазывают мёдом двери
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автомобиле, сопровождение гида, фрукты и чай
- Дополнительные расходы (по желанию): купание в термальных водах — €30/чел., питание
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 42% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эльнур — ваша команда гидов в Ленкорани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 8364 туристов
Я, Эльнур, и моя большая команда гидов из Баку приветствуем вас! Мы проводим экскурсии по всем уголкам солнечного края и с радостью покажем вам Азербайджан глазами местных жителей. Во время поездок мы расскажем о наших обычаях, традициях, праздниках и сделаем всё для того, чтобы вы почувствовали настоящее азербайджанское гостеприимство.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Легкая и непринкженная поездка из Баку в Ленкорань. 200 км, а совсем другая природа, климат. Более зелено, легко дышится.
Эльнур чрезвычайно доброжелателей и профессиональный гид, который помог сделать поездку ещё более познавательной
Эльнур чрезвычайно доброжелателей и профессиональный гид, который помог сделать поездку ещё более познавательной
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