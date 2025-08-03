Мои заказы

Экскурсии в Ленкорани

Найдено 10 экскурсий в Ленкорани на русском языке, цены от €70, скидки до 30%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Добро пожаловать в Ленкорань
На машине
9 часов
-
30%
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Ленкорань
Погрузитесь в атмосферу Ленкорани, где каждый уголок дышит историей и природной красотой. Узнайте секреты региона и насладитесь его дарами
11 авг в 08:00
12 авг в 08:00
от €182€259 за всё до 3 чел.
Ленкорань - субтропики Азербайджана. За цитрусами и к чайным плантациям
10 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Ленкорань - субтропики Азербайджана. За цитрусами и к чайным плантациям
Начало: Начало экскурсии у отеля
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
$200 за всё до 7 чел.
Ленкорань: морская сказка на юге Азербайджана
На машине
5 часов
Индивидуальная
Ленкорань: морская сказка на юге Азербайджана
Увлекательное путешествие в Ленкорань подарит вам день, наполненный природными чудесами и историческими открытиями. Незабываемые впечатления гарантированы
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
от €250 за человека
Яркие субтропики: природа, горы, чайные плантации и левенги
10 часов
Индивидуальная
до 20 чел.
Яркие субтропики: природа, горы, чайные плантации и левенги
Начало: Ул. Истиглалият, 2, Баку
Расписание: каждый день с утра
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
$255 за всё до 20 чел.
По восточным рынкам Баку: шопинг-тур
2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
По восточным рынкам Баку: шопинг-тур
Откройте для себя мир восточных базаров Баку, где каждый рынок - это уникальная история. От свежих фруктов до антиквариата - всё на одном маршруте
Начало: Ваше место пребывания в Баку
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$70 за всё до 8 чел.
Райский уголок Азербайджана: Ленкорань и Астара
12 часов
-
15%
Индивидуальная
до 7 чел.
Райский уголок Азербайджана: Ленкорань и Астара
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
$229.50$270 за всё до 7 чел.
Азербайджанские субтропики - Ленкорань
11 часов
Индивидуальная
до 17 чел.
Азербайджанские субтропики - Ленкорань
Откройте для себя Ленкорань - город с богатой историей, уникальной природой и удивительными достопримечательностями. Вдохновляйтесь красотой
Начало: Баку
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
$190 за всё до 17 чел.
Экскурсия в город Ленкорань на один день
9 часов
-
5%
Индивидуальная
до 8 чел.
Экскурсия в город Ленкорань на один день
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$180.50$190 за всё до 4 чел.
Ленкорань - южная жемчужина Азербайджана
12 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Ленкорань - южная жемчужина Азербайджана
Начало: Баку, Аэропорт/Отель
Расписание: Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
$230 за человека
Ленкорань: южная жемчужина Азербайджана
12 часов
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Ленкорань: южная жемчужина Азербайджана
Начало: Приедем за Вами в адресс проживания
Расписание: Ежедневно в 09:00
$209$220 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

В
Ленкорань - субтропики Азербайджана. За цитрусами и к чайным плантациям
Давно слышали про волшебный субтропический Ленкорань, со сказочными горными пейзажами и удивительным воздухом… И наконец-то попали для разведки с 31
читать дальшеуменьшить

июля по 03 августа 2025г в самую лучшую гостиницу (санаторий) 5 звезд lankaran Springs Wellness Resert. Оказавшись на месте стали искать экскурсии, думая что на месте с этим легче, а оказалось, что экскурсию с русскоязычным гидом по местным достопримечательностям мы заказали аж из Баку … и это выяснилось уже в процессе заказа… И для нас … и для организаторов было удивительно, что приедут из Баку и что заказ из Ленкорани! … Но в итоге нам очень понравилось… надеемся что и мы оставили приятное впечатление как туристы. Нас забрали из отеля в удобное время на персональном транспорте… мы посетили жемчужину региона высокогорное озеро (водохранилище) Ханбулан в окрестностях которого несколько кафе высокой местной кухни (народность Талаши), кушать лучше всего на закате в прохладе! Затем мы посмотрели достопримечательности города Ленкорань - Ханский дворец, исторический маяк и тюрьму в которой сидел т. Коба (И. В. Сталин), далее мы посмотрели цитрусовую и чайную плантации с дегустацией чаев и варений (очень рекомендуем!). Нас доставили обратно до нашей гостиницы и по нашей просьбе наш экскурсовод Фуад помог с организацией устройства багажа в одной из гостиниц Баку, чтобы не таскаться с чемоданами по экскурсиям в Баку перед вылетом. Большое спасибо за экскурсию! Желаем Вам успехов и процветания!

Вам был полезен этот отзыв?
Н
Ленкорань - субтропики Азербайджана. За цитрусами и к чайным плантациям
Отличная поездка, отличный гид, приятное общение.
Путешествие было комфортным: договорились о времени и месте встречи удобном для нас, в машине комфортно,
читать дальшеуменьшить

Фуад приобрел для нас воду и кофе.
Останавливались по пути, вкусно ели (бюджетно, выбор предлагался).
Сама экскурсия понравилось, хотя мы поехали не в сезон. Все замечательно, советую! Обратимся вновь).

Вам был полезен этот отзыв?
Мераб
Добро пожаловать в Ленкорань
Легкая и непринкженная поездка из Баку в Ленкорань. 200 км, а совсем другая природа, климат. Более зелено, легко дышится.

Эльнур чрезвычайно доброжелателей и профессиональный гид, который помог сделать поездку ещё более познавательной
Легкая и непринкженная поездка из Баку в Ленкорань. 200 км, а совсем другая природа, климат. Более зелено, легко дышится.
Легкая и непринкженная поездка из Баку в Ленкорань. 200 км, а совсем другая природа, климат. Более зелено, легко дышится.
Легкая и непринкженная поездка из Баку в Ленкорань. 200 км, а совсем другая природа, климат. Более зелено, легко дышится.
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 3 отзыва в Ленкорани

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Ленкорани

Самые популярные экскурсии в Ленкорани
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10:
  1. Добро пожаловать в Ленкорань;
  2. Ленкорань - субтропики Азербайджана. За цитрусами и к чайным плантациям;
  3. Ленкорань: морская сказка на юге Азербайджана;
  4. Яркие субтропики: природа, горы, чайные плантации и левенги;
  5. По восточным рынкам Баку: шопинг-тур.
Сколько стоит экскурсия по Ленкорани в августе 2026
Сейчас в Ленкорани можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 70 до 255 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Ленкорани (Азербайджан 🇦🇿) – у нас можно купить 10 экскурсий на 2026 год, 3 ⭐ отзыва, цены от €70. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Азербайджана. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь