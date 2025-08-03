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30%
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Ленкорань
Погрузитесь в атмосферу Ленкорани, где каждый уголок дышит историей и природной красотой. Узнайте секреты региона и насладитесь его дарами
11 авг в 08:00
12 авг в 08:00
от €182
€259 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Ленкорань - субтропики Азербайджана. За цитрусами и к чайным плантациям
Начало: Начало экскурсии у отеля
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
$200 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
Ленкорань: морская сказка на юге Азербайджана
Увлекательное путешествие в Ленкорань подарит вам день, наполненный природными чудесами и историческими открытиями. Незабываемые впечатления гарантированы
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
от €250 за человека
Индивидуальная
до 20 чел.
Яркие субтропики: природа, горы, чайные плантации и левенги
Начало: Ул. Истиглалият, 2, Баку
Расписание: каждый день с утра
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
$255 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
По восточным рынкам Баку: шопинг-тур
Откройте для себя мир восточных базаров Баку, где каждый рынок - это уникальная история. От свежих фруктов до антиквариата - всё на одном маршруте
Начало: Ваше место пребывания в Баку
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$70 за всё до 8 чел.
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15%
Индивидуальная
до 7 чел.
Райский уголок Азербайджана: Ленкорань и Астара
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
$229.50
$270 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 17 чел.
Азербайджанские субтропики - Ленкорань
Откройте для себя Ленкорань - город с богатой историей, уникальной природой и удивительными достопримечательностями. Вдохновляйтесь красотой
Начало: Баку
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
$190 за всё до 17 чел.
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5%
Индивидуальная
до 8 чел.
Экскурсия в город Ленкорань на один день
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$180.50
$190 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Ленкорань - южная жемчужина Азербайджана
Начало: Баку, Аэропорт/Отель
Расписание: Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
$230 за человека
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Ленкорань: южная жемчужина Азербайджана
Начало: Приедем за Вами в адресс проживания
Расписание: Ежедневно в 09:00
$209
$220 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
В
Давно слышали про волшебный субтропический Ленкорань, со сказочными горными пейзажами и удивительным воздухом… И наконец-то попали для разведки с 31
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Н
Отличная поездка, отличный гид, приятное общение.
Путешествие было комфортным: договорились о времени и месте встречи удобном для нас, в машине комфортно,
Путешествие было комфортным: договорились о времени и месте встречи удобном для нас, в машине комфортно,
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Легкая и непринкженная поездка из Баку в Ленкорань. 200 км, а совсем другая природа, климат. Более зелено, легко дышится.
Эльнур чрезвычайно доброжелателей и профессиональный гид, который помог сделать поездку ещё более познавательной
Эльнур чрезвычайно доброжелателей и профессиональный гид, который помог сделать поездку ещё более познавательной
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Всего 3 отзыва в Ленкорани
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Ответы на вопросы от путешественников по Ленкорани
Самые популярные экскурсии в Ленкорани
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