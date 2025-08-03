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июля по 03 августа 2025г в самую лучшую гостиницу (санаторий) 5 звезд lankaran Springs Wellness Resert. Оказавшись на месте стали искать экскурсии, думая что на месте с этим легче, а оказалось, что экскурсию с русскоязычным гидом по местным достопримечательностям мы заказали аж из Баку … и это выяснилось уже в процессе заказа… И для нас … и для организаторов было удивительно, что приедут из Баку и что заказ из Ленкорани! … Но в итоге нам очень понравилось… надеемся что и мы оставили приятное впечатление как туристы. Нас забрали из отеля в удобное время на персональном транспорте… мы посетили жемчужину региона высокогорное озеро (водохранилище) Ханбулан в окрестностях которого несколько кафе высокой местной кухни (народность Талаши), кушать лучше всего на закате в прохладе! Затем мы посмотрели достопримечательности города Ленкорань - Ханский дворец, исторический маяк и тюрьму в которой сидел т. Коба (И. В. Сталин), далее мы посмотрели цитрусовую и чайную плантации с дегустацией чаев и варений (очень рекомендуем!). Нас доставили обратно до нашей гостиницы и по нашей просьбе наш экскурсовод Фуад помог с организацией устройства багажа в одной из гостиниц Баку, чтобы не таскаться с чемоданами по экскурсиям в Баку перед вылетом. Большое спасибо за экскурсию! Желаем Вам успехов и процветания!