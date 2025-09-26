Настоящая девственная красота природных достопримечательностей и неподражаемая культура истинного Азербайджана таится в его древних городах. Именно там эта восточно-сказочная страна раскрывает перед посетителями свою добрую и великую душу.
Мы отправляемся в волшебные города Ленкорань и Астара, чтобы насладиться лучшими сторонами республики. А еще, во время этого путешествия Вас ожидает приятный сюрприз. Хотите узнать, какой?
Описание экскурсииЧто вас ожидает: Увлекательный вояж на чайные и цитрусовые плантации Ленкоранский чай не только с легкостью утолит жажду, но и обеспечит хорошее настроение на весь день. Аромат этого напитка запомнится надолго. Он не сравним ни с европейскими, ни с китайскими сортами чая. Приготовление и подача напитка — это особый ритуал, все секреты которого знают только коренные азербайджанцы. К счастью, они не только радушно и щедро встречают гостей, но и с удовольствием научат правилам организации чайной церемонии по-азербайджански. После вкусной дегустации ароматного чая у вас будет возможность увидеть как цветет чай на чайных плантациях Ленкорани. Ознакомившись с процессом производства чая в Ленкорани, у вас будет возможность приобрести настоящий азербайджанский чай и необычные травяные добавки к нему. По дороге заглянем в сады, где выращивают лимоны, мандарины, арельсины, фейхоа и лайм. Вы поймёте, как выращивают деревья и собирают урожай. Здесь вы сможете поучаствовать сборе мандаринов, апельсинов, фейхоа, киви и лайма с лимоном (в сезон, поздней осенью/зимой). ещё! Увидите наскальную живопись Гобустана и магию грязевых вулканов Поездка грязевым вулканам начнется с посещения музея под открытым небом, где вы узнаете о стоянке древнего человека, его жизни и быте, а также познакомитесь с флорой и фауной периода заселения этих мест человеком. После этого мы отвезем вас к горным массивам, разрушенным землетрясениями, в результате чего образовались пещеры, где проживали первобытные люди. На стенах убежищ и прилегающих скалах вы осмотрите высеченные изображения человека, животных, сцены охоты и различные знаки периода верхнего палеолита. Традиционный обед из национальных блюд талышского народа! При желании прекрасным окончанием нашего путешествия станет обед в традиционном азербайджанском или талышском (маленькая народность) ресторане. Это уникальная возможность как нельзя лучше ознакомиться с бытом и традициями обычной азербайджанской семьи. Что может быть лучше, чем ощутить себя полноценным обывателем восточного гостеприимства! Здесь вы попробуете знаменитое блюдо южного Азербайджана — левенги. Готовят его в тандыре по особому рецепту — из рыбы, курицы и мяса диких птиц. Получается очень вкусно. За дополнительную плату летом возможен выезд на каспийский пляж в Ленькорани, где песок тёмного цвета и вулканического р происхождения.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Сиазань
- Скалу Ладонь
- Древние караван пути и стены
- Агатовые горы с камушками оникса (разновидность агата)
- Потрясающую природу
- Сакральное место Хызыр - Зинда
Что включено
- Транспортно-экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Личные расходы (напитки, обед, сувениры и пр.)
Место начала и завершения?
Ул. Истиглалият, 2, Баку
Когда и сколько длится?
Когда: каждый день с утра
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
