Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Настоящая девственная красота природных достопримечательностей и неподражаемая культура истинного Азербайджана таится в его древних городах. Именно там эта восточно-сказочная страна раскрывает перед посетителями свою добрую и великую душу.



Мы отправляемся в волшебные города Ленкорань и Астара, чтобы насладиться лучшими сторонами республики. А еще, во время этого путешествия Вас ожидает приятный сюрприз. Хотите узнать, какой?

Лия Ваш гид в Ленкорани Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 10 часов Размер группы 1-20 человек Когда каждый день с утра $255 за экскурсию Цена за 1-20 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 08:00, 09:00, 10:00

Описание экскурсии Что вас ожидает: Увлекательный вояж на чайные и цитрусовые плантации Ленкоранский чай не только с легкостью утолит жажду, но и обеспечит хорошее настроение на весь день. Аромат этого напитка запомнится надолго. Он не сравним ни с европейскими, ни с китайскими сортами чая. Приготовление и подача напитка — это особый ритуал, все секреты которого знают только коренные азербайджанцы. К счастью, они не только радушно и щедро встречают гостей, но и с удовольствием научат правилам организации чайной церемонии по-азербайджански. После вкусной дегустации ароматного чая у вас будет возможность увидеть как цветет чай на чайных плантациях Ленкорани. Ознакомившись с процессом производства чая в Ленкорани, у вас будет возможность приобрести настоящий азербайджанский чай и необычные травяные добавки к нему. По дороге заглянем в сады, где выращивают лимоны, мандарины, арельсины, фейхоа и лайм. Вы поймёте, как выращивают деревья и собирают урожай. Здесь вы сможете поучаствовать сборе мандаринов, апельсинов, фейхоа, киви и лайма с лимоном (в сезон, поздней осенью/зимой). ещё! Увидите наскальную живопись Гобустана и магию грязевых вулканов Поездка грязевым вулканам начнется с посещения музея под открытым небом, где вы узнаете о стоянке древнего человека, его жизни и быте, а также познакомитесь с флорой и фауной периода заселения этих мест человеком. После этого мы отвезем вас к горным массивам, разрушенным землетрясениями, в результате чего образовались пещеры, где проживали первобытные люди. На стенах убежищ и прилегающих скалах вы осмотрите высеченные изображения человека, животных, сцены охоты и различные знаки периода верхнего палеолита. Традиционный обед из национальных блюд талышского народа! При желании прекрасным окончанием нашего путешествия станет обед в традиционном азербайджанском или талышском (маленькая народность) ресторане. Это уникальная возможность как нельзя лучше ознакомиться с бытом и традициями обычной азербайджанской семьи. Что может быть лучше, чем ощутить себя полноценным обывателем восточного гостеприимства! Здесь вы попробуете знаменитое блюдо южного Азербайджана — левенги. Готовят его в тандыре по особому рецепту — из рыбы, курицы и мяса диких птиц. Получается очень вкусно. За дополнительную плату летом возможен выезд на каспийский пляж в Ленькорани, где песок тёмного цвета и вулканического р происхождения.

каждый день с утра Выбрать дату