Полезная информация о Мингечауре
Что нужно знать о Мингечауре: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Мингечауре
02:1417
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇦🇿 Азербайджан
|Название города
|Мингечаур
|По-английски
|Mingelchaur
|Столица региона
|Мингечаур является столицей региона
|Население города
|95 453 чел.
|Часовой пояс
|Asia/Baku
|Средняя высота
|26 м. от уровня моря