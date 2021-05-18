Полезная информация о Нахичевани
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Местное время в Нахичевани
21:2933
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇦🇿 Азербайджан
|Название города
|Нахичевань
|По-английски
|Nakhchivan
|Столица региона
|Нахичевань является столицей региона
|Население города
|64 754 чел.
|Аэропорт
|Нахичевань NAJ
|Часовой пояс
|Asia/Baku
|Средняя высота
|887 м. от уровня моря
Где находится Нахичевань на карте
Нахичевань