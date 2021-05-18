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Полезная информация о Нахичевани

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Местное время в Нахичевани
21:2933
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇦🇿 Азербайджан
Название городаНахичевань
По-английскиNakhchivan
Столица регионаНахичевань является столицей региона
Население города64 754 чел.
АэропортНахичевань NAJ
Часовой поясAsia/Baku
Средняя высота887 м. от уровня моря

Где находится Нахичевань на карте

Нахичевань фото города
Нахичевань

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