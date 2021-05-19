Полезная информация о Сабирабаде
Что нужно знать о Сабирабаде: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Сабирабаде
02:1435
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇦🇿 Азербайджан
|Название города
|Сабирабад
|По-английски
|Sabirabad
|Столица региона
|Сабирабад является столицей региона
|Население города
|28 075 чел.
|Часовой пояс
|Asia/Baku
|Средняя высота
|-11 м. от уровня моря