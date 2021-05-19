Полезная информация о Загатале
Что нужно знать о Загатале: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Загатале
00:1620
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇦🇿 Азербайджан
|Название города
|Загатала
|По-английски
|Zaqatala
|Столица региона
|Загатала является столицей региона
|Население города
|18 277 чел.
|Аэропорт
|Zaqatala ZTU (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Asia/Baku
|Средняя высота
|503 м. от уровня моря