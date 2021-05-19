Полезная информация о Загатале

Что нужно знать о Загатале: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Загатале
00:1620
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇦🇿 Азербайджан
Название городаЗагатала
По-английскиZaqatala
Столица регионаЗагатала является столицей региона
Население города18 277 чел.
АэропортZaqatala ZTU (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAsia/Baku
Средняя высота503 м. от уровня моря

Где находится Загатала на карте