Полезная информация о Нассау
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Местное время в Нассау
16:1626
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|Багамы
|Название города
|Нассау
|По-английски
|Nassau
|Это столица
|Нассау является столицей Багамских островов
|Население города
|227 940 чел.
|Аэропорты
|Нассау NAS, Paradise Island PID, Paradise Island Seaplane Base WZY
|Часовой пояс
|America/Nassau
|Средняя высота
|5 м. от уровня моря
Где находится Нассау на карте
Нассау