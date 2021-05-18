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Полезная информация о Нассау

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Местное время в Нассау
16:1626
18 мая 2021
Разница с вами:
СтранаБагамы
Название городаНассау
По-английскиNassau
Это столицаНассау является столицей Багамских островов
Население города227 940 чел.
АэропортыНассау NAS, Paradise Island PID, Paradise Island Seaplane Base WZY
Часовой поясAmerica/Nassau
Средняя высота5 м. от уровня моря

Где находится Нассау на карте

Нассау фото города
Нассау

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