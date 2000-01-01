О Багамских островах с любовью ❤️

Зачем стоит ехать на Багамские острова 🏝, что можно посмотреть, какие достопримечательности есть в стране и чем заняться. Рассказываем об истории островов, менталитете местных жителей, о ценах, отелях, даже турах и том, как добраться до страны, купив авиабилет, конечно же 😄