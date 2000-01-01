Полезная информация о Багамах
Что нужно знать о Багамах: расположение на карте, поиск авиабилетов ✈️, какой валютой пользуются, какое количество людей в стране, а так же площадь страны
Флаг Багамских островов
|Название
|Багамы
|Эмодзи флаг
|🇧🇸
|Полное название
|Содружество Багамы
|По-английски
|Bahamas
|Столица
|Нассау
|Статья о стране
|Статья о Багамах
|Города
|Список городов
|Фотографии
|53 фото
|Валюта
|bsd
|Код ISO
|BS
Подробная статья
О Багамских островах с любовью ❤️
Зачем стоит ехать на Багамские острова 🏝, что можно посмотреть, какие достопримечательности есть в стране и чем заняться. Рассказываем об истории островов, менталитете местных жителей, о ценах, отелях, даже турах и том, как добраться до страны, купив авиабилет, конечно же 😄