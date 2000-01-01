Всё о Багамах

Полезная информация о Багамах

Что нужно знать о Багамах: расположение на карте, поиск авиабилетов ✈️, какой валютой пользуются, какое количество людей в стране, а так же площадь страны
Флаг Багамских островов
Флаг Багамских островов
НазваниеБагамы
Эмодзи флаг🇧🇸
Полное названиеСодружество Багамы
По-английскиBahamas
СтолицаНассау
Статья о странеСтатья о Багамах
ГородаСписок городов
Фотографии53 фото
Валютаbsd
Код ISOBS

Подробная статья

Багамы
О Багамских островах с любовью ❤️
Зачем стоит ехать на Багамские острова 🏝, что можно посмотреть, какие достопримечательности есть в стране и чем заняться. Рассказываем об истории островов, менталитете местных жителей, о ценах, отелях, даже турах и том, как добраться до страны, купив авиабилет, конечно же 😄

Где находится Багамы на карте

Фотографии

Голубая дыра Дина
Где находятся Багамы
Пляж Treasure Cay
Грин-Тертл-Кей
Дайвинг одно из лучших развлечений на острове Андрос
Частный остров Castaway Cay
Обязательно посетите пляж Pink Sands
Будьте готовы к тому что в сезон на Багамах будет очень многолюдно
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Когда лучше лететь на Багамы

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