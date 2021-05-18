Всё о Барисале

Полезная информация о Барисале

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Местное время в Барисале
23:2947
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇧🇩 Бангладеш
Название городаБарисал
По-английскиBarishal
Столица регионаБарисал является столицей региона
Население города202 242 чел.
АэропортБарисал BZL
Часовой поясAsia/Dhaka
Средняя высота10 м. от уровня моря

Где находится Барисал на карте

Барисал фото города
Барисал

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