Полезная информация о Барисале
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Местное время в Барисале
23:2947
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇧🇩 Бангладеш
|Название города
|Барисал
|По-английски
|Barishal
|Столица региона
|Барисал является столицей региона
|Население города
|202 242 чел.
|Аэропорт
|Барисал BZL
|Часовой пояс
|Asia/Dhaka
|Средняя высота
|10 м. от уровня моря
Где находится Барисал на карте
Барисал