Всё о Бангладеше

Полезная информация о Бангладеше

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Флаг Бангладеша
Флаг Бангладеша
НазваниеБангладеш
Эмодзи флаг🇧🇩
Полное названиеНародная Республика Бангладеш
По-английскиBangladesh
СтолицаДакка
ГородаСписок городов
ВалютаБангладешская така
Площадь144 000 км²
Население160 221 000 чел.
Телефонный код+880
Код ISOBD
Основной домен.BD
Соседние страны🇮🇳 Индия🇲🇲 Мьянма

Где находится Бангладеш на карте

Бангладеш фото страны
Бангладеш

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