Полезная информация о Бангладеше
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Флаг Бангладеша
|Название
|Бангладеш
|Эмодзи флаг
|🇧🇩
|Полное название
|Народная Республика Бангладеш
|По-английски
|Bangladesh
|Столица
|Дакка
|Города
|Список городов
|Валюта
|Бангладешская така
|Площадь
|144 000 км²
|Население
|160 221 000 чел.
|Телефонный код
|+880
|Код ISO
|BD
|Основной домен
|.BD
|Соседние страны
|🇮🇳 Индия🇲🇲 Мьянма
Где находится Бангладеш на карте
Бангладеш