Всё о Джессоре

Полезная информация о Джессоре

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Местное время в Джессоре
02:1633
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇧🇩 Бангладеш
Название городаДжессор
По-английскиJessore
Население города243 987 чел.
АэропортДжессор JSR
Часовой поясAsia/Dhaka
Средняя высота15 м. от уровня моря

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Джессор

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