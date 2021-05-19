Полезная информация о Джессоре
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Местное время в Джессоре
02:1633
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇧🇩 Бангладеш
|Название города
|Джессор
|По-английски
|Jessore
|Население города
|243 987 чел.
|Аэропорт
|Джессор JSR
|Часовой пояс
|Asia/Dhaka
|Средняя высота
|15 м. от уровня моря
Где находится Джессор на карте
Джессор