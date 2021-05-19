Всё о Саидпуре

Полезная информация о Саидпуре

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Местное время в Саидпуре
02:1657
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇧🇩 Бангладеш
Название городаСаидпур
По-английскиSaidpur
Население города199 422 чел.
АэропортСаидпур SPD
Часовой поясAsia/Dhaka
Средняя высота43 м. от уровня моря

Где находится Саидпур на карте

Саидпур фото города
Саидпур

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