Полезная информация о Силхете

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Местное время в Силхете
02:1703
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇧🇩 Бангладеш
Название городаСилхет
По-английскиSylhet
Столица регионаСилхет является столицей региона
Население города237 000 чел.
АэропортСилхет ZYL
Часовой поясAsia/Dhaka
Средняя высота26 м. от уровня моря

Где находится Силхет на карте

Силхет фото города
Силхет

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