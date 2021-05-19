Полезная информация о Силхете
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Местное время в Силхете
02:1703
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇧🇩 Бангладеш
|Название города
|Силхет
|По-английски
|Sylhet
|Столица региона
|Силхет является столицей региона
|Население города
|237 000 чел.
|Аэропорт
|Силхет ZYL
|Часовой пояс
|Asia/Dhaka
|Средняя высота
|26 м. от уровня моря
Где находится Силхет на карте
Силхет