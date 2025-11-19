Вы окажетесь в самом сердце озёрного края — на территории национального парка «Браславские озёра».
Вместе с орнитологом понаблюдаете за перелётными и гнездящимися птицами, пройдёте по тихим лесам и берегам, где ещё можно услышать весенний хор без вмешательства города.
Без спешки и суеты будете учиться всматриваться и вслушиваться — и природа обязательно откроет вам свои тайны.
Вместе с орнитологом понаблюдаете за перелётными и гнездящимися птицами, пройдёте по тихим лесам и берегам, где ещё можно услышать весенний хор без вмешательства города.
Без спешки и суеты будете учиться всматриваться и вслушиваться — и природа обязательно откроет вам свои тайны.
Описание экскурсии
- Обзорные точки с панорамами на озёра Дривяты, Неспиш, Снуды, Недрово, Струсто
- Кольцевая поездка вокруг озёр Браславской и Богинской группы
- Посещение смешанной колонии серых и белых цапель
- Наблюдение за дикой фауной: птицы и млекопитающие, а также их следы
- Рассказы об экосистемах, озёрах, сезонной миграции, биоразнообразии региона
Вы увидите:
- До 60–80 видов птиц за поездку
- Гнездящихся серых гусей, большого кроншнепа, ремеза, варакушку
- Косуль, лис, зайцев, а при удаче — и лосей, обитающих в этих местах
Кому подойдёт экскурсия
И профессиональным биологам, и всем, кто хочет провести выходные на природе с наблюдением и познанием. Пешие нагрузки минимальны (5+), маршрут адаптирован под разный уровень подготовки. С вами буду я — орнитолог, 5 лет проработавший в нацпарке «Браславские озёра».
Организационные детали
- Поездка проходит на вашем автомобиле, в нём должно быть место для гида
- Выбирайте комфортную одежду для прогулок на природе. Желательно иметь сменную обувь и репелленты
- Длительных переходов не планируется, поэтому нет ограничений по возрасту
- Вы можете взять собственные бинокли или арендовать мои — 10 бел. руб. за бинокль (есть 7 шт.)
Важно
- С собой обязательно нужно взять паспорт. Рядом проходит граница и к нам могут подойти пограничники, чтобы проверить документы
- Вы можете заехать за гидом в Новолукомль или компенсировать ему транспортные расходы (100 бел. руб.) при встрече в Браславе
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У автовокзала г. Браслава
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виталий — ваш гид в Браславе
Орнитолог, аттестованный экскурсовод. С отличием окончил Витебский госуниверситет (биология и химия) и аспирантуру (зоология позвоночных). Более 30 лет увлекаюсь птицами. Хорошо ориентируюсь в позвоночных животных европейской фауны, а также следах их жизнедеятельности. Любимое занятие: фотографирование птиц, биотехния для птиц, популяризация знания о животном мире (лекции, личные блоги в социальных сетях).
Похожие экскурсии из Браслава
Индивидуальная
до 6 чел.
Велотрип по Браславу
Прокатиться по городу и увидеть самые живописные его локации
Начало: На ул. Щорса
Завтра в 08:00
20 ноя в 08:00
от 2000 ₽ за всё до 6 чел.
Водная прогулка
Кругосветка впечатлений: водная прогулка по озёрам Браслава
Прокатиться с ветерком, полюбоваться природой и узнать о богатой истории этих мест
Начало: На берегу озера Поцех
Завтра в 12:30
20 ноя в 12:30
6500 ₽ за всё до 3 чел.