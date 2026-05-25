Зимний болотинг - настоящий экстрим по-белорусски (из Браслава)

Перезагрузиться в неизведанной природе, проверить выносливость и понаблюдать за флорой и фауной
Зимний болотинг — это философия уважения к природе, возможность почувствовать контраст между безмолвием болот и внутренним шумом человека. Вы побываете в экологически чистом месте. Насладитесь невероятными пейзажами. Познакомитесь с особенностями верховых болот, изучите следы птиц и животных. И, безусловно, проверите свою выносливость!
Описание экскурсии

Мы отправимся в путь по тропе, проложенной сборщиками ягод, сквозь болотный сосновый лес, поросший черникой, голубикой, вереском и багульником. Вы пройдёте через заросли и получите сеанс ароматерапии.

Выйдем на открытый участок болота — грядово-мочажинный комплекс, где растёт клюква (её можно посмаковать!) и гнездятся редкие птицы, такие как скопа или орёл-змееяд.

А ещё

  • Вы познакомитесь с такими растениями, как хамедафна, андромеда, кладония, шикша, морошка
  • Если повезёт — увидите орлана
  • И примете участие в биотехническом мероприятии — обустройстве искусственного гнезда для редкого исчезающего сокола-дербника

Организационные детали

  • Болотинг подходит физически подготовленным людям, готовым к ходьбе с препятствиями (высокий снег). Возраст — с 15 лет
  • Протяженность маршрута в обе стороны — 4–5 км
  • До места встречи вы добираетесь самостоятельно (около получаса на транспорте из Браслава)
  • Обязательны тёплая одежда и непромокаемые сапоги

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник1300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В д. Апанасёнки
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в форму запроса на бронь.
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир
Владимир — ваш гид в Браславе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Я хозяин семейной фермы, гид по болоту Ельня и его окрестностям, бёрдвотчер (организую наблюдение за птицами). После знакомства с известным белорусским фотографом-анималистом я начал реализовывать свою любовь к природе: подкармливал
зерном птиц так, что они охотно селились на территории и в округе моей усадьбы. В итоге стало возможным наблюдать самых разных птиц, в том числе краснокнижных. Всё это привело к тому, что я стал увлекаться экологическим туризмом и стал гидом.

