Город света и моды: Обзорная экскурсия по Бресту

Город света и моды

Описание
Фото
Выбрать день
Ответы на вопросы
Брест считается одним из древнейших городов Беларуси. Его история, полная интересных и трагических эпизодов, насчитывает более 1000 лет. А еще Брест — город света.

Вы сможете увидеть главные достопримечательности, узнать историю и легенды города, а также посмотреть на волшебный ритуал зажжения фонарей.
Город света и моды: Обзорная экскурсия по Бресту
Город света и моды: Обзорная экскурсия по Бресту
Город света и моды: Обзорная экскурсия по Бресту
Город света и моды: Обзорная экскурсия по Бресту
Город света и моды: Обзорная экскурсия по Бресту
Город света и моды: Обзорная экскурсия по Бресту
Ближайшие даты:
18
апр
19
апр
20
апр
21
апр
22
апр
23
апр
24
апр
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • Зимний сад
  • Железнодорожный вокзал
  • Улица Леваневского
  • Площадь Ленина
  • Аллея кованых фонарей
  • Памятник тысячелетия города
  • Улица Советская
  • Зажжение фонарей
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Брест – один из самых древних городов Беларуси, он недавно перешагнул свой 1000-летний рубеж. Его история полна интересных и трагических эпизодов, что отразилось на внешнем облике: город не единожды был разрушен и восстановлен, изменялась архитектура, появлялись новые улицы. На экскурсии вас ждет знакомство с главными достопримечательностями, которые приоткроют страницы истории и передадут сегодняшнюю жизнь Бреста.
Из прошлого в настоящееВы увидите Зимний сад, окруженный уникальными архитектурными памятниками: Свято-Николаевской Братской церковью, особняками рода Ягминов и зданием бывшей Алексеевской гимназии. В 1915 году они были сильно разрушены и связывают нас с историей Бреста, которая уходит в далекое прошлое. Брестский железнодорожный вокзал — визитная карточка города, он уникален своей архитектурой, историей и даже техническими аспектами. Попадем на улицу Леваневского, где сохранилась часть квартала, который застраивался в 20-е годы прошлого столетия в «закопанском стиле» и задумывался в рамках концепции «города-сада». Сегодня это одна из самых уютных улиц Бреста. Далее наш путь лежит на площадь Ленина, где разместились культурный и административный центр города. А еще чуть более 100 лет назад это была окраина «Цветочный бульвар».
Город светаБрест — город света. Именно с этим девизом в 2019 году отмечали 1000-летний юбилей города, когда одну из центральных улиц украсили причудливые фонари, каждый из которых имеет свою историю. Вы увидите Памятник тысячелетия, который расскажет не только легенду об основании города, но и о Берестейском замке, первой типографии в Беларуси и первом белорусском космонавте. На пешеходной улице Советской можно прочувствовать ритм торговой улицы с ее кафе, ресторанами и модными бутиками брестских брендов. Брест — это, несомненно, модная столица Беларуси. В завершении экскурсии есть возможность познакомиться с легендарным фонарщиком, который с 2009 года ежедневно зажигает 19 уличных керосиновых фонарей, и загадать самое заветное желание. Желания, загаданные во время этого волшебного ритуала, непременно сбываются!
Важная информация:•экскурсию лучше планировать на вечернее время, чтобы встретить фонарщика;
  • экскурсия пешеходная, поэтому удобная обувь — залог вашего удобства и хорошего настроения;
  • при наличии у вас автомобиля, часть экскурсии можно проехать на авто.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Транспорт
Где начинаем и завершаем?
Начало: г. Брест, ул. Мицкевича, 28 (Зимний сад)
Завершение: г. Брест, ул. Советская, 105 (место зажжения фонарей)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Экскурсию лучше планировать на вечернее время, чтобы встретить фонарщика.
  • Экскурсия пешеходная, поэтому удобная обувь — залог Вашего удобства и хорошего настроения.
  • При наличии у Вас автомобиля, часть экскурсии можно проехать на авто
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Похожие туры из Бреста

Брест - это не только Брестская крепость
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
73 отзыва
Брест - это не только Брестская крепость
Экскурсия-открытие: история и современная жизнь города
Площадь Ленина около памятника Ленину
19 апр
20 апр
22 апр
23 апр
3 200 за всё до 5 чел.
Чем славен Брест
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
34 отзыва
Чем славен Брест
Обзорная историческая прогулка по городу
ж/д вокзал
20 апр
23 апр
24 апр
25 апр
3 000 за всё до 3 чел.
Удивительные окрестности Бреста
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
3 отзыва
Удивительные окрестности Бреста
Усадьба Немцевичей, Свято-Крестовоздвиженская церковь и парк Ягминов за 1 день
Завтра
19 апр
20 апр
21 апр
2 350 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Бресте. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Бресте
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ