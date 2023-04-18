Брест – один из самых древних городов Беларуси, он недавно перешагнул свой 1000-летний рубеж. Его история полна интересных и трагических эпизодов, что отразилось на внешнем облике: город не единожды был разрушен и восстановлен, изменялась архитектура, появлялись новые улицы. На экскурсии вас ждет знакомство с главными достопримечательностями, которые приоткроют страницы истории и передадут сегодняшнюю жизнь Бреста.

Из прошлого в настоящееВы увидите Зимний сад, окруженный уникальными архитектурными памятниками: Свято-Николаевской Братской церковью, особняками рода Ягминов и зданием бывшей Алексеевской гимназии. В 1915 году они были сильно разрушены и связывают нас с историей Бреста, которая уходит в далекое прошлое. Брестский железнодорожный вокзал — визитная карточка города, он уникален своей архитектурой, историей и даже техническими аспектами. Попадем на улицу Леваневского, где сохранилась часть квартала, который застраивался в 20-е годы прошлого столетия в «закопанском стиле» и задумывался в рамках концепции «города-сада». Сегодня это одна из самых уютных улиц Бреста. Далее наш путь лежит на площадь Ленина, где разместились культурный и административный центр города. А еще чуть более 100 лет назад это была окраина «Цветочный бульвар».

Город светаБрест — город света. Именно с этим девизом в 2019 году отмечали 1000-летний юбилей города, когда одну из центральных улиц украсили причудливые фонари, каждый из которых имеет свою историю. Вы увидите Памятник тысячелетия, который расскажет не только легенду об основании города, но и о Берестейском замке, первой типографии в Беларуси и первом белорусском космонавте. На пешеходной улице Советской можно прочувствовать ритм торговой улицы с ее кафе, ресторанами и модными бутиками брестских брендов. Брест — это, несомненно, модная столица Беларуси. В завершении экскурсии есть возможность познакомиться с легендарным фонарщиком, который с 2009 года ежедневно зажигает 19 уличных керосиновых фонарей, и загадать самое заветное желание. Желания, загаданные во время этого волшебного ритуала, непременно сбываются!

Важная информация:•экскурсию лучше планировать на вечернее время, чтобы встретить фонарщика;