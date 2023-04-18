Город света и моды
Брест считается одним из древнейших городов Беларуси. Его история, полная интересных и трагических эпизодов, насчитывает более 1000 лет. А еще Брест — город света.
Вы сможете увидеть главные достопримечательности, узнать историю и легенды города, а также посмотреть на волшебный ритуал зажжения фонарей.
Вы сможете увидеть главные достопримечательности, узнать историю и легенды города, а также посмотреть на волшебный ритуал зажжения фонарей.
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Что вас ожидает:
- Зимний сад
- Железнодорожный вокзал
- Улица Леваневского
- Площадь Ленина
- Аллея кованых фонарей
- Памятник тысячелетия города
- Улица Советская
- Зажжение фонарей
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Брест – один из самых древних городов Беларуси, он недавно перешагнул свой 1000-летний рубеж. Его история полна интересных и трагических эпизодов, что отразилось на внешнем облике: город не единожды был разрушен и восстановлен, изменялась архитектура, появлялись новые улицы. На экскурсии вас ждет знакомство с главными достопримечательностями, которые приоткроют страницы истории и передадут сегодняшнюю жизнь Бреста.
Из прошлого в настоящееВы увидите Зимний сад, окруженный уникальными архитектурными памятниками: Свято-Николаевской Братской церковью, особняками рода Ягминов и зданием бывшей Алексеевской гимназии. В 1915 году они были сильно разрушены и связывают нас с историей Бреста, которая уходит в далекое прошлое. Брестский железнодорожный вокзал — визитная карточка города, он уникален своей архитектурой, историей и даже техническими аспектами. Попадем на улицу Леваневского, где сохранилась часть квартала, который застраивался в 20-е годы прошлого столетия в «закопанском стиле» и задумывался в рамках концепции «города-сада». Сегодня это одна из самых уютных улиц Бреста. Далее наш путь лежит на площадь Ленина, где разместились культурный и административный центр города. А еще чуть более 100 лет назад это была окраина «Цветочный бульвар».
Город светаБрест — город света. Именно с этим девизом в 2019 году отмечали 1000-летний юбилей города, когда одну из центральных улиц украсили причудливые фонари, каждый из которых имеет свою историю. Вы увидите Памятник тысячелетия, который расскажет не только легенду об основании города, но и о Берестейском замке, первой типографии в Беларуси и первом белорусском космонавте. На пешеходной улице Советской можно прочувствовать ритм торговой улицы с ее кафе, ресторанами и модными бутиками брестских брендов. Брест — это, несомненно, модная столица Беларуси. В завершении экскурсии есть возможность познакомиться с легендарным фонарщиком, который с 2009 года ежедневно зажигает 19 уличных керосиновых фонарей, и загадать самое заветное желание. Желания, загаданные во время этого волшебного ритуала, непременно сбываются!
Важная информация:•экскурсию лучше планировать на вечернее время, чтобы встретить фонарщика;
- экскурсия пешеходная, поэтому удобная обувь — залог вашего удобства и хорошего настроения;
- при наличии у вас автомобиля, часть экскурсии можно проехать на авто.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Транспорт
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: г. Брест, ул. Мицкевича, 28 (Зимний сад)Завершение: г. Брест, ул. Советская, 105 (место зажжения фонарей)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- Экскурсию лучше планировать на вечернее время, чтобы встретить фонарщика.
- Экскурсия пешеходная, поэтому удобная обувь — залог Вашего удобства и хорошего настроения.
- При наличии у Вас автомобиля, часть экскурсии можно проехать на авто
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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