Все экскурсии в Бресте
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Бресте – доступно 17 экскурсий на 2021 год, 177 ⭐ отзывов, цены от $22. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Бресте почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Беларуси на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Индивидуальная экскурсия
9ч
$125
за 1-7 чел.
все дни кроме пн. и вт.
Индивидуальная экскурсия
2ч 45м
$50
за 1-8 чел.
все дни
Индивидуальная экскурсия
1ч 30м
€22
за 1-7 чел.
Брестская крепость. Июнь 1941 года
Побывать у Холмских ворот, узнать, как обороняли крепость во время войны и почтить память героев
Индивидуальная экскурсия
2ч
$30
за 1-7 чел.
Старые особняки Бреста и судьбы их обитателей
Увлекательная пешеходная экскурсия, маршрут которой пролегает по тихим улочкам старого города, где...
Ежедневно с 9:00 до 21:00
Индивидуальная экскурсия
1ч 30м
€22
за 1-7 чел.
Брест — это не только Брестская крепость!
Экскурсия-открытие: история и современная жизнь города
Индивидуальная экскурсия
14ч
$55
за 1-40 чел.
Брест и Брестская крепость-герой
Военно-историческая экскурсия предусматривает обзорную экскурсию по городу Бресту с посещением...
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
€30
за 1-5 чел.
Чем славен Брест
Обзорная историческая прогулка по городу
Индивидуальная экскурсия
2ч
$28
за 1-10 чел.
Экскурсия по Брестской крепости: история строительства и подвига 1941 года
В ходе нашей экскурсии мы узнаем самые яркие и значимые события за всю 180-летнюю историю Брестской...
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
8ч
€77
за 1-7 чел.
Путешествие в Беловежскую пущу
Знакомство с заповедной природой и судьбой первобытного реликтового леса — для детей и взрослых
7ч
$70
за 1 чел.
Путешествие в Беловежскую пущу
Вас ждет путешествие в реликтовый лес Европы, где произрастают дубы-великаны по 600 лет, и живет...
Ежедневно с 9:00 до 16:00
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
€30
за 1-2 чел.
Брестская крепость: история и малоизвестные факты
Экскурсия по цитадели, первой встретившей войну
16ч
$24
за 1 чел.
«Дорогами вековой истории» : экскурсионный тур из Бреста в Мир и Несвиж
Наше путешествие познакомит Вас с одними из самых ценных памятников Беларуси - замком в Мире и...
Согласно расписанию в календаре
Индивидуальный тур
13ч
€150
за 1-5 чел.
Красота Брестской земли: Беловежская пуща и не только за 2 дня
Вдохновиться пейзажами главного заповедника Беларуси и открыть прошлое города и окрестностей
Индивидуальная экскурсия
8ч
$80
за 1-7 чел.
Ежедневно. Выезд возможен с 8-00 до 10-00.
Индивидуальная экскурсия
8ч
€45
за 1 чел.
Полесье — край под белыми крыльями
Посетить город Суворова, узнать о ткачестве и быте деревни Бездеж и насладиться архитектурой Пинска
Индивидуальная экскурсия
2ч
$30
за 1-8 чел.
Брестская крепость. Война и Мир
Во время пешеходной экскурсии по открытой территории Мемориального комплекса, вы узнаете...
Ежедневно по договоренности
Индивидуальная экскурсия
1ч 30м
$30
за 1-9 чел.
Прогулка по вечернему Бресту
Экскурсия «Прогулка по вечернему Бресту» является прекрасной возможностью прогуляться в...
Последние отзывы «Экскурсии Бреста»
- ТТатьяна13 октября 2021Экскурсия нам очень понравилась. Узнали для себя много нового. Игорь прекрасный гид и отличный рассказчик. Хорошо знает город и его историю. Рекомендуем однозначно!
- ААлександр9 октября 2021Я у Татьяны заказал две экскурсии: по Бресту и по Брестской крепости в один день. Татьяна сама предложила поменять по логическому порядку проведение данных экскурсий. Я просто чудесно и познавательно провел этот день в Бресте. Много интересной и нестандартной информации отложилось в голове, о многом задумался, да и Татьяна приятный человек.
- ММарина3 октября 2021Всё очень понравилось!
- РРоза29 сентября 2021Спасибо большое Татьяне за интереснейшую экскурсию! Узнали много новой информации и интересных фактов, о которых в книгах не написано. Экскурсия с душой! А не сухие факты. Мы, дома, в Санкт Петербурге много ходим на экскурсии и нам есть с чем сравнить. Очень многое зависит от подачи материала. Выбрали Татьяну, и не прогадали! Спасибо Татьяне и Гостеприимному Бресту за впечатления!
- ВВиктор19 сентября 2021Большое спасибо Татьяне. Очень интересно, познавательно и ненавязчиво.
- ООльга16 сентября 2021Очень интересная экскурсия, дающая представление о самом городе, о его истории. Видно, что Игорь Анатольевич не только владеет всей необходимой информацией, но и просто любит свой город. Спасибо за экскурсию, все очень понравилось!
- ММедведева15 сентября 2021Экскурсия с Игорем оказалась очень познавательной. Он провез нас на личном комфортабельном автомобиле и провел пешком по всем ключевым точкам Бреста. Игорь очень знающий и любящий Брест гид. Получили огромное удовольствие от общения. Однозначно рекомендуем экскурсии с Игорем всем.
- Отзыв на: Путешествие в Беловежскую пущуЕЕлена11 сентября 2021Отличная экскурсия! Белая Вежа особенно понравилась!
- ТТатьяна26 августа 2021Было очень интересно. Узнали очень много нового. Спасибо Татьяне!
- ААрина25 июля 2021Очень понравилась экскурсия, Татьяна очень приятный экскурсовод. Теперь знаем, что Брест - это красивый, интересный город.