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Экскурсии в Бресте

Найдено 134 экскурсии в Бресте, цены от 30 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Брестская крепость. Летопись истории. Групповая экскурсия
Пешая
2.5 часа
80 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Брестская крепость. Летопись истории. Групповая экскурсия
Нестандартная экскурсия по крепости, которая покажет ее настоящую, неприкрытую душу
Начало: Возле Брестской крепости
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
2245 ₽ за человека
Брест в свете фонарей
Пешая
2 часа
13 отзывов
Мини-группа
до 12 чел.
В тренде
Брест в свете фонарей
Познакомиться с историей и современной жизнью тысячелетнего Бреста
Начало: В центре города
Расписание: в воскресенье в 18:30
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
1760 ₽ за человека
Неизведанная Брестская крепость (в мини-группе)
Пешая
3 часа
-
10%
64 отзыва
Мини-группа
до 12 чел.
Лучший выбор
Неизведанная Брестская крепость (в мини-группе)
Осмотреть нетуристические части легендарного укрепления и познакомиться с его прошлым
Начало: У ворот крепости
Сегодня в 08:30
Завтра в 10:00
3987 ₽4430 ₽ за человека
Брест раскрывает свои тайны
Пешая
1.5 часа
79 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
В тренде
Брест раскрывает свои тайны
Пройти по уютным улицам сквозь 10 веков истории, изучить старую застройку и современные арт-объекты
Начало: В историческом центре города
Сегодня в 08:00
Завтра в 15:00
от 6300 ₽ за всё до 10 чел.
Брест - Беловежская пуща: трансфер туда и обратно
На машине
8 часов
23 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Брест - Беловежская пуща: трансфер туда и обратно
Комфортно добраться до главного заповедника Беларуси
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от 10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая экскурсия по заброшенной части Брестской крепости
Пешая
2 часа
176 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Групповая экскурсия по заброшенной части Брестской крепости
Побывать на местах исторический событий и услышать малоизвестные подробности
Начало: У Северных ворот
17 авг в 14:30
18 авг в 13:30
2000 ₽ за человека
Трансфер из Бреста в Беловежскую пущу и обратно
На машине
9 часов
56 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Трансфер из Бреста в Беловежскую пущу и обратно
Туда, где любили охотиться польские короли и русские цари
Начало: Ваш адрес в Бресте
20 авг в 09:00
21 авг в 09:00
от 10 400 ₽ за всё до 4 чел.
Бизон-сафари в Беловежской пуще
На машине
4 часа
17 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выбор
Бизон-сафари в Беловежской пуще
Ранний или, наоборот, предзакатный выезд, поиск зубров в дикой природе и завтрак в лесу
Начало: В деревне Мыльниск
Завтра в 08:00
10 авг в 13:00
от 11 600 ₽ за всё до 3 чел.
Вечерние улицы Бреста
Пешая
2.5 часа
140 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Вечерние улицы Бреста
Узнать историю города, увидеть самые интересные места и поучаствовать в церемонии зажжения фонарей
Завтра в 08:00
15 авг в 08:30
от 7700 ₽ за всё до 7 чел.
Брест - западные ворота СССР
На машине
2 часа
25 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Брест - западные ворота СССР
Исследовать три международных КПП, заехать в Катин Бор и поговорить о таможне и контрабандистах
11 авг в 09:00
16 авг в 09:00
от 6900 ₽ за всё до 4 чел.
Брест - город контрастов
Пешая
1.5 часа
201 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Брест - город контрастов
Погрузитесь в атмосферу Бреста, узнайте его историю и посетите уникальные места, которые не увидите самостоятельно. Город откроется для вас с новой стороны
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от 5000 ₽ за всё до 6 чел.
Открывая Беларусь: Беловежская пуща и Брестская крепость - трансфер из Бреста
На машине
9 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Открывая Беларусь: Беловежская пуща и Брестская крепость - трансфер из Бреста
Древний лес, зубры, царские деревья и главная крепость страны
20 авг в 09:00
21 авг в 09:00
от 13 900 ₽ за всё до 4 чел.
По главным местам Брестской крепости - в сборной группе
Пешая
1.5 часа
20 отзывов
Групповая
до 20 чел.
По главным местам Брестской крепости - в сборной группе
Увидеть главные монументы цитадели и узнать о её обороне и возрождении
Начало: У главного входа в Брестскую крепость
16 авг в 12:00
21 авг в 12:00
1347 ₽ за человека
Трансфер из Бреста в Беловежскую пущу и Каменец
На машине
8 часов
38 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Бреста в Беловежскую пущу и Каменец
Добраться до заповедника и вернуться обратно с максимальным комфортом и безопасностью
Начало: У вашего отеля. Точное место встречи вы узнаете по...
Завтра в 06:00
16 авг в 06:00
от 10 400 ₽ за всё до 4 чел.
По Беловежской пуще - на байдарках
На байдарках
3.5 часа
17 отзывов
Индивидуальная
По Беловежской пуще - на байдарках
Самостоятельно сплавиться по реке Лесной и насладиться отдыхом на природе
Начало: В агрогородке Каменюки
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от 1387 ₽ за человека
Брест на ладони: уютный маршрут
Пешая
2 часа
18 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
В тренде
Брест на ладони: уютный маршрут
Попасть в мир старых добрых историй и улочек, где прошлое встречается с настоящим
Начало: У музея истории Бреста
Завтра в 10:00
10 авг в 10:30
от 5500 ₽ за всё до 5 чел.
Трансфер из Бреста - в Беловежскую пущу, Каменец, Ружаны и Коссово
На машине
12 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Трансфер из Бреста - в Беловежскую пущу, Каменец, Ружаны и Коссово
Побывать в знаменитом заповеднике и осмотреть старинные замки
Завтра в 08:00
16 авг в 08:00
от 18 500 ₽ за всё до 4 чел.
Пешком по чудному Бресту
Пешая
2 часа
45 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Пешком по чудному Бресту
Подружиться с тысячелетним городом над Бугом
Начало: На улице Карла Маркса
Завтра в 10:00
13 авг в 18:00
от 6000 ₽ за всё до 6 чел.
Брест древний и современный
Пешая
2 часа
-
5%
11 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выбор
Брест древний и современный
Про фонари, еврейского короля и уникальные истории
Сегодня в 19:00
Завтра в 13:00
от 8075 ₽8500 ₽ за всё до 10 чел.
По Беловежской пуще - на велосипедах
На велосипеде
1 час
15 отзывов
Индивидуальная
По Беловежской пуще - на велосипедах
Активный отдых среди пейзажей нацпарка (без гида)
Начало: В агрогородке Каменюки
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от 216 ₽ за человека
Брестская матрёшка: мастер-класс с историей
2.5 часа
26 отзывов
Мини-группа
до 12 чел.
Брестская матрёшка: мастер-класс с историей
Расписать комплект из 5 деревянных матрёшек в мастерской при белорусской фабрике сувениров
Начало: На улице Зубачёва
Расписание: ежедневно в 10:00, 13:00 и 16:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1200 ₽ за человека
Брест: выйти из сумрака веков
Пешая
2 часа
68 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Брест: выйти из сумрака веков
Пролить свет на историю, загадки и легенды старинного города
10 авг в 17:00
11 авг в 16:00
от 7100 ₽ за всё до 6 чел.
Лайт-путешествие в Беловежскую пущу - из Бреста
На машине
5 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
В тренде
Лайт-путешествие в Беловежскую пущу - из Бреста
Обойти Каменецкую башню и посмотреть на зубров
15 авг в 14:30
17 авг в 08:00
от 10 940 ₽ за всё до 4 чел.
Беловежская пуща: по дороге к наследию предков - из Бреста
На машине
8 часов
117 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Беловежская пуща: по дороге к наследию предков - из Бреста
Познакомиться с заповедным лесом и его историей
Начало: В месте вашего проживания
19 авг в 08:30
25 авг в 08:30
от 11 500 ₽ за всё до 4 чел.
Берестейский Арбат и дворики исторического центра
Пешая
2.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 13 чел.
Лучший выбор
Берестейский Арбат и дворики исторического центра
Пройти по главной пешеходной улице и заглянуть в уголки, скрытые от глаз нелюбопытных
Начало: На Советской ул. 10
10 авг в 08:00
11 авг в 12:30
от 7000 ₽ за всё до 13 чел.
Брест: 1000 лет истории
На машине
3 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Брест: 1000 лет истории
Увидеть главные достопримечательности города над Бугом в реальности и на архивных фото
10 авг в 08:00
11 авг в 12:00
от 9000 ₽ за всё до 4 чел.
Неизведанная Брестская крепость
Пешая
3 часа
-
5%
46 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Неизведанная Брестская крепость
Осмотреть нетуристические части легендарного укрепления и познакомиться с его прошлым
Начало: У ворот крепости
17 авг в 15:00
19 авг в 09:00
от 14 725 ₽15 500 ₽ за всё до 10 чел.
По Беловежской пуще - на электровелосипедах
На велосипеде
1 час
8 отзывов
Индивидуальная
По Беловежской пуще - на электровелосипедах
Самостоятельно исследовать огромную территорию нацпарка и не устать
Начало: В агрогородке Каменюки
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от 458 ₽ за человека
Трансфер из Бреста в Беловежскую пущу и обратно
На машине
6 часов
-
30%
32 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Трансфер из Бреста в Беловежскую пущу и обратно
С комфортом съездить в один из древнейших реликтовых лесов Европы
Начало: У вашего отеля
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от 11 900 ₽17 000 ₽ за всё до 4 чел.
Знакомство с Брестом
Пешая
2 часа
40 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Знакомство с Брестом
Увидеть самые интересные достопримечательности и узнать историю города
12 авг в 09:00
13 авг в 16:00
от 5500 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Е
Групповая экскурсия по заброшенной части Брестской крепости
Дата посещения: 30 июл 2026
Экскурсия очень интересная и познавательная. Большая благодарность Петру, человеку с тонким чувством юмора и прекрасным русским языком. Время пролетело очень
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быстро, хотелось слушать еще и еще. Чувствуется, что человек в теме и для него очень важна эта часть нашей истории. Всем рекомендую остановить свой выбор на этом экскурсоводе.
Екатерина и Егор.

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И
Неизвестный Брест
Дата посещения: 4 авг 2026
Всë очень хорошо! Ош
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И
Экскурсия по нетуристической Брестской крепости
Дата посещения: 5 авг 2026
Просто великолепно. Были две экскурсии у Петра. Настолько интересен и многогранен гид, готовы были его слушать часами. Очень всем рекомендую данного гида, очень остались довольны.
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Г
Автопешеходная экскурсия по Бресту
Дата посещения: 1 авг 2026
Всё было отлично! Гид Екатерина, внимательная, очень интересно рассказывает, провела по не шаблоным местам. Брест очень приятный город!!! Спасибо Екатерине!!!
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А
Брестская крепость. Летопись истории. Групповая экскурсия
Дата посещения: 1 авг 2026
Все очень понравилось! Так держать Макс!
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М
Неизведанная Брестская крепость (в мини-группе)
Дата посещения: 27 июл 2026
Экскурсовод огонь, спасибо большое
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b
Красота Брестской земли: Беловежская пуща и не только за 1 день
Дата посещения: 18 июл 2026
Очень рада , что выбрала данную экскурсию! Экскурсия очень насыщенная ,познавательная! Игорь Анатольевич прекрасно владеет информацией! Грамотно, интересно, эмоционально ,с
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любовью рассказывает о родной земле и о людях!
Посетили все заявленные локации.
Нам с дочерью очень понравилась пешеходная прогулка по Беловежской пуще, кормление животных !
Экскурсию рекомендуем к посещению!

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В
Трансфер из Бреста в Беловежскую пущу и обратно
Дата посещения: 16 июл 2026
Все прошло хорошо. Выехали по предварительной договоренности в 8.00. Василий интересно рассказывал о местах, куда мы ехали. По нашей просьбе
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завез нас в деревню аистов и много про них рассказал интересного, фотографировал нас. В пуще помог нам приобрести билеты и ходил с нами в вольеры, где научил нас кормить животных с руки яблоками и мясом, припасенных им заранее. Интересно было и посещение Каменецкой башни с ним. Василий, как гид и водитель заслуживает самой серьезной похвалы! Рекомендуем всем!!

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А
Брест в свете фонарей
Дата посещения: 15 июл 2026
Хотим выразить огромную благодарность гиду Александру за великолепную экскурсию! Все прошло просто замечательно.

Брест — город со сложной, многогранной и порой
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трагической историей. Александр сумел раскрыть её невероятно доступно, живо и увлекательно, без скучных дат и шаблонов. Время пролетело на одном дыхании! Он показал нам не только общеизвестные памятники, но и очень интересные, скрытые от глаз обычных туристов места.

Если вы хотите по-настоящему прочувствовать атмосферу и душу города-героя Бреста — вам точно к Александру. Рекомендуем и саму экскурсию, и гида на все 100%!

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К
Пешком по чудному Бресту
Дата посещения: 13 июл 2026
Экскурсия прекрасная, Юлия замечательный гид, знает историю и любит свой город. Благодарим за прогулку по чудесному Бресту, он уникален и самобытен, с удовольствием вернемся снова.
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Всего 4411 отзывов в Бресте

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Ответы на вопросы от путешественников по Бресту

Самые популярные экскурсии в Бресте
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
  1. Брестская крепость. Летопись истории. Групповая экскурсия;
  2. Брест в свете фонарей;
  3. Неизведанная Брестская крепость (в мини-группе);
  4. Брест раскрывает свои тайны;
  5. Брест - Беловежская пуща: трансфер туда и обратно.
Что посмотреть в Бресте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Беловежская пуща;
  2. Брестская Крепость;
  3. Советская улица;
  4. Музей Крепость;
  5. Улица Советская;
  6. Аллея кованых фонарей;
  7. Железнодорожный вокзал;
  8. Музей обороны Брестской крепости;
  9. Старый город;
  10. Набережная.
Сколько стоит экскурсия по Бресту в августе 2026
Сейчас в Бресте можно забронировать 134 экскурсии от 30 до 39 900 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 4411 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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