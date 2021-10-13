Экскурсии в Бресте

Отзыв на: Чем славен Брест Т Татьяна 5 Экскурсия нам очень понравилась. Узнали для себя много нового. Игорь прекрасный гид и отличный рассказчик. Хорошо знает город и его историю. Рекомендуем однозначно!

Отзыв на: Брестская крепость. Июнь 1941 года А Александр 5 Я у Татьяны заказал две экскурсии: по Бресту и по Брестской крепости в один день. Татьяна сама предложила поменять по логическому порядку проведение данных экскурсий. Я просто чудесно и познавательно провел этот день в Бресте. Много интересной и нестандартной информации отложилось в голове, о многом задумался, да и Татьяна приятный человек.

Отзыв на: Брестская крепость. Июнь 1941 года М Марина 5 Всё очень понравилось!

Отзыв на: Брестская крепость. Июнь 1941 года Р Роза 5 Спасибо большое Татьяне за интереснейшую экскурсию! Узнали много новой информации и интересных фактов, о которых в книгах не написано. Экскурсия с душой! А не сухие факты. Мы, дома, в Санкт Петербурге много ходим на экскурсии и нам есть с чем сравнить. Очень многое зависит от подачи материала. Выбрали Татьяну, и не прогадали! Спасибо Татьяне и Гостеприимному Бресту за впечатления!

Отзыв на: Брест — это не только Брестская крепость! В Виктор 5 Большое спасибо Татьяне. Очень интересно, познавательно и ненавязчиво.

Отзыв на: Чем славен Брест О Ольга 5 Очень интересная экскурсия, дающая представление о самом городе, о его истории. Видно, что Игорь Анатольевич не только владеет всей необходимой информацией, но и просто любит свой город. Спасибо за экскурсию, все очень понравилось!

Отзыв на: Чем славен Брест М Медведева 5 Экскурсия с Игорем оказалась очень познавательной. Он провез нас на личном комфортабельном автомобиле и провел пешком по всем ключевым точкам Бреста. Игорь очень знающий и любящий Брест гид. Получили огромное удовольствие от общения. Однозначно рекомендуем экскурсии с Игорем всем.

Отзыв на: Путешествие в Беловежскую пущу Е Елена 5 Отличная экскурсия! Белая Вежа особенно понравилась!

Отзыв на: Брест — это не только Брестская крепость! Т Татьяна 5 Было очень интересно. Узнали очень много нового. Спасибо Татьяне!