Все экскурсии в Бресте

Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Бресте – доступно 17 экскурсий на 2021 год, 177 ⭐ отзывов, цены от $22. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Бресте почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Беларуси на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Замки Брестчины
Индивидуальная экскурсия
$125
за 1-7 чел.
Замки Брестчины
все дни кроме пн. и вт.
Брестская крепость. 180 лет истории
Индивидуальная экскурсия
2ч 45м
$50
за 1-8 чел.
Брестская крепость. 180 лет истории
все дни
Брестская крепость. Июнь 1941 года
Индивидуальная экскурсия
5
84
1ч 30м
22
за 1-7 чел.
Брестская крепость. Июнь 1941 года
Побывать у Холмских ворот, узнать, как обороняли крепость во время войны и почтить память героев
Старые особняки Бреста и судьбы их обитателей
Индивидуальная экскурсия
$30
за 1-7 чел.
Старые особняки Бреста и судьбы их обитателей
Увлекательная пешеходная экскурсия, маршрут которой пролегает по тихим улочкам старого города, где...
Ежедневно с 9:00 до 21:00
Брест — это не только Брестская крепость!
Индивидуальная экскурсия
5
43
1ч 30м
22
за 1-7 чел.
Брест — это не только Брестская крепость!
Экскурсия-открытие: история и современная жизнь города
Брест и Брестская крепость-герой
Индивидуальная экскурсия
14ч
$55
за 1-40 чел.
Брест и Брестская крепость-герой
Военно-историческая экскурсия предусматривает обзорную экскурсию по городу Бресту с посещением...
По договоренности
Чем славен Брест
Индивидуальная экскурсия
4.7
22
2ч 30м
30
за 1-5 чел.
Чем славен Брест
Обзорная историческая прогулка по городу
Экскурсия по Брестской крепости: история строительства и подвига 1941 года
Индивидуальная экскурсия
$28
за 1-10 чел.
Экскурсия по Брестской крепости: история строительства и подвига 1941 года
В ходе нашей экскурсии мы узнаем самые яркие и значимые события за всю 180-летнюю историю Брестской...
По договоренности
Путешествие в Беловежскую пущу
Индивидуальная экскурсия
4.8
19
77
за 1-7 чел.
Путешествие в Беловежскую пущу
Знакомство с заповедной природой и судьбой первобытного реликтового леса — для детей и взрослых
Путешествие в Беловежскую пущу
$70
за 1 чел.
Путешествие в Беловежскую пущу
Вас ждет путешествие в реликтовый лес Европы, где произрастают дубы-великаны по 600 лет, и живет...
Ежедневно с 9:00 до 16:00
Брестская крепость: история и малоизвестные факты
Индивидуальная экскурсия
4.8
6
2ч 30м
30
за 1-2 чел.
Брестская крепость: история и малоизвестные факты
Экскурсия по цитадели, первой встретившей войну
«Дорогами вековой истории» : экскурсионный тур из Бреста в Мир и Несвиж
16ч
$24
за 1 чел.
«Дорогами вековой истории» : экскурсионный тур из Бреста в Мир и Несвиж
Наше путешествие познакомит Вас с одними из самых ценных памятников Беларуси - замком в Мире и...
Согласно расписанию в календаре
Красота Брестской земли: Беловежская пуща и не только за 2 дня
Индивидуальный тур
5
2
13ч
150
за 1-5 чел.
Красота Брестской земли: Беловежская пуща и не только за 2 дня
Вдохновиться пейзажами главного заповедника Беларуси и открыть прошлое города и окрестностей
Беловежская пуща - заповедный напев
Индивидуальная экскурсия
$80
за 1-7 чел.
Беловежская пуща - заповедный напев
Ежедневно. Выезд возможен с 8-00 до 10-00.
Полесье — край под белыми крыльями
Индивидуальная экскурсия
45
за 1 чел.
Полесье — край под белыми крыльями
Посетить город Суворова, узнать о ткачестве и быте деревни Бездеж и насладиться архитектурой Пинска
Брестская крепость. Война и Мир
Индивидуальная экскурсия
$30
за 1-8 чел.
Брестская крепость. Война и Мир
Во время пешеходной экскурсии по открытой территории Мемориального комплекса, вы узнаете...
Ежедневно по договоренности
Прогулка по вечернему Бресту
Индивидуальная экскурсия
5
1
1ч 30м
$30
за 1-9 чел.
Прогулка по вечернему Бресту
Экскурсия «Прогулка по вечернему Бресту» является прекрасной возможностью прогуляться в...

Последние отзывы «Экскурсии Бреста»

  • Отзыв на: Чем славен Брест
    Т
    Татьяна
    13 октября 2021
    5
    Экскурсия нам очень понравилась. Узнали для себя много нового. Игорь прекрасный гид и отличный рассказчик. Хорошо знает город и его историю. Рекомендуем однозначно!
  • Отзыв на: Брестская крепость. Июнь 1941 года
    А
    Александр
    9 октября 2021
    5
    Я у Татьяны заказал две экскурсии: по Бресту и по Брестской крепости в один день. Татьяна сама предложила поменять по логическому порядку проведение данных экскурсий. Я просто чудесно и познавательно провел этот день в Бресте. Много интересной и нестандартной информации отложилось в голове, о многом задумался, да и Татьяна приятный человек.
  • Отзыв на: Брестская крепость. Июнь 1941 года
    М
    Марина
    3 октября 2021
    5
    Всё очень понравилось!
  • Отзыв на: Брестская крепость. Июнь 1941 года
    Р
    Роза
    29 сентября 2021
    5
    Спасибо большое Татьяне за интереснейшую экскурсию! Узнали много новой информации и интересных фактов, о которых в книгах не написано. Экскурсия с душой! А не сухие факты. Мы, дома, в Санкт Петербурге много ходим на экскурсии и нам есть с чем сравнить. Очень многое зависит от подачи материала. Выбрали Татьяну, и не прогадали! Спасибо Татьяне и Гостеприимному Бресту за впечатления!
  • Отзыв на: Брест — это не только Брестская крепость!
    В
    Виктор
    19 сентября 2021
    5
    Большое спасибо Татьяне. Очень интересно, познавательно и ненавязчиво.
  • Отзыв на: Чем славен Брест
    О
    Ольга
    16 сентября 2021
    5
    Очень интересная экскурсия, дающая представление о самом городе, о его истории. Видно, что Игорь Анатольевич не только владеет всей необходимой информацией, но и просто любит свой город. Спасибо за экскурсию, все очень понравилось!
  • Отзыв на: Чем славен Брест
    М
    Медведева
    15 сентября 2021
    5
    Экскурсия с Игорем оказалась очень познавательной. Он провез нас на личном комфортабельном автомобиле и провел пешком по всем ключевым точкам Бреста. Игорь очень знающий и любящий Брест гид. Получили огромное удовольствие от общения. Однозначно рекомендуем экскурсии с Игорем всем.
  • Отзыв на: Путешествие в Беловежскую пущу
    Е
    Елена
    11 сентября 2021
    5
    Отличная экскурсия! Белая Вежа особенно понравилась!
  • Отзыв на: Брест — это не только Брестская крепость!
    Т
    Татьяна
    26 августа 2021
    5
    Было очень интересно. Узнали очень много нового. Спасибо Татьяне!
  • Отзыв на: Брест — это не только Брестская крепость!
    А
    Арина
    25 июля 2021
    5
    Очень понравилась экскурсия, Татьяна очень приятный экскурсовод. Теперь знаем, что Брест - это красивый, интересный город.
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