Экскурсии в Бресте

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завез нас в деревню аистов и много про них рассказал интересного, фотографировал нас. В пуще помог нам приобрести билеты и ходил с нами в вольеры, где научил нас кормить животных с руки яблоками и мясом, припасенных им заранее. Интересно было и посещение Каменецкой башни с ним. Василий, как гид и водитель заслуживает самой серьезной похвалы! Рекомендуем всем!!