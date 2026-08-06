Экскурсии в Бресте

Групповая
до 20 чел.
Брестская крепость. Летопись истории. Групповая экскурсия
Нестандартная экскурсия по крепости, которая покажет ее настоящую, неприкрытую душу
Начало: Возле Брестской крепости
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
2245 ₽ за человека
Мини-группа
до 12 чел.
В трендеБрест в свете фонарей
Познакомиться с историей и современной жизнью тысячелетнего Бреста
Начало: В центре города
Расписание: в воскресенье в 18:30
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
1760 ₽ за человека
-
10%
Мини-группа
до 12 чел.
Лучший выборНеизведанная Брестская крепость (в мини-группе)
Осмотреть нетуристические части легендарного укрепления и познакомиться с его прошлым
Начало: У ворот крепости
Сегодня в 08:30
Завтра в 10:00
3987 ₽
4430 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
В трендеБрест раскрывает свои тайны
Пройти по уютным улицам сквозь 10 веков истории, изучить старую застройку и современные арт-объекты
Начало: В историческом центре города
Сегодня в 08:00
Завтра в 15:00
от 6300 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборБрест - Беловежская пуща: трансфер туда и обратно
Комфортно добраться до главного заповедника Беларуси
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от 10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 15 чел.
Групповая экскурсия по заброшенной части Брестской крепости
Побывать на местах исторический событий и услышать малоизвестные подробности
Начало: У Северных ворот
17 авг в 14:30
18 авг в 13:30
2000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборТрансфер из Бреста в Беловежскую пущу и обратно
Туда, где любили охотиться польские короли и русские цари
Начало: Ваш адрес в Бресте
20 авг в 09:00
21 авг в 09:00
от 10 400 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выборБизон-сафари в Беловежской пуще
Ранний или, наоборот, предзакатный выезд, поиск зубров в дикой природе и завтрак в лесу
Начало: В деревне Мыльниск
Завтра в 08:00
10 авг в 13:00
от 11 600 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Вечерние улицы Бреста
Узнать историю города, увидеть самые интересные места и поучаствовать в церемонии зажжения фонарей
Завтра в 08:00
15 авг в 08:30
от 7700 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборБрест - западные ворота СССР
Исследовать три международных КПП, заехать в Катин Бор и поговорить о таможне и контрабандистах
11 авг в 09:00
16 авг в 09:00
от 6900 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Брест - город контрастов
Погрузитесь в атмосферу Бреста, узнайте его историю и посетите уникальные места, которые не увидите самостоятельно. Город откроется для вас с новой стороны
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от 5000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборОткрывая Беларусь: Беловежская пуща и Брестская крепость - трансфер из Бреста
Древний лес, зубры, царские деревья и главная крепость страны
20 авг в 09:00
21 авг в 09:00
от 13 900 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 20 чел.
По главным местам Брестской крепости - в сборной группе
Увидеть главные монументы цитадели и узнать о её обороне и возрождении
Начало: У главного входа в Брестскую крепость
16 авг в 12:00
21 авг в 12:00
1347 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Бреста в Беловежскую пущу и Каменец
Добраться до заповедника и вернуться обратно с максимальным комфортом и безопасностью
Начало: У вашего отеля. Точное место встречи вы узнаете по...
Завтра в 06:00
16 авг в 06:00
от 10 400 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
По Беловежской пуще - на байдарках
Самостоятельно сплавиться по реке Лесной и насладиться отдыхом на природе
Начало: В агрогородке Каменюки
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от 1387 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
В трендеБрест на ладони: уютный маршрут
Попасть в мир старых добрых историй и улочек, где прошлое встречается с настоящим
Начало: У музея истории Бреста
Завтра в 10:00
10 авг в 10:30
от 5500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборТрансфер из Бреста - в Беловежскую пущу, Каменец, Ружаны и Коссово
Побывать в знаменитом заповеднике и осмотреть старинные замки
Завтра в 08:00
16 авг в 08:00
от 18 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Пешком по чудному Бресту
Подружиться с тысячелетним городом над Бугом
Начало: На улице Карла Маркса
Завтра в 10:00
13 авг в 18:00
от 6000 ₽ за всё до 6 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборБрест древний и современный
Про фонари, еврейского короля и уникальные истории
Сегодня в 19:00
Завтра в 13:00
от 8075 ₽
8500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
По Беловежской пуще - на велосипедах
Активный отдых среди пейзажей нацпарка (без гида)
Начало: В агрогородке Каменюки
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от 216 ₽ за человека
Мини-группа
до 12 чел.
Брестская матрёшка: мастер-класс с историей
Расписать комплект из 5 деревянных матрёшек в мастерской при белорусской фабрике сувениров
Начало: На улице Зубачёва
Расписание: ежедневно в 10:00, 13:00 и 16:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1200 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Брест: выйти из сумрака веков
Пролить свет на историю, загадки и легенды старинного города
10 авг в 17:00
11 авг в 16:00
от 7100 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
В трендеЛайт-путешествие в Беловежскую пущу - из Бреста
Обойти Каменецкую башню и посмотреть на зубров
15 авг в 14:30
17 авг в 08:00
от 10 940 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Беловежская пуща: по дороге к наследию предков - из Бреста
Познакомиться с заповедным лесом и его историей
Начало: В месте вашего проживания
19 авг в 08:30
25 авг в 08:30
от 11 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 13 чел.
Лучший выборБерестейский Арбат и дворики исторического центра
Пройти по главной пешеходной улице и заглянуть в уголки, скрытые от глаз нелюбопытных
Начало: На Советской ул. 10
10 авг в 08:00
11 авг в 12:30
от 7000 ₽ за всё до 13 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Брест: 1000 лет истории
Увидеть главные достопримечательности города над Бугом в реальности и на архивных фото
10 авг в 08:00
11 авг в 12:00
от 9000 ₽ за всё до 4 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 10 чел.
Неизведанная Брестская крепость
Осмотреть нетуристические части легендарного укрепления и познакомиться с его прошлым
Начало: У ворот крепости
17 авг в 15:00
19 авг в 09:00
от 14 725 ₽
15 500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
По Беловежской пуще - на электровелосипедах
Самостоятельно исследовать огромную территорию нацпарка и не устать
Начало: В агрогородке Каменюки
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от 458 ₽ за человека
-
30%
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборТрансфер из Бреста в Беловежскую пущу и обратно
С комфортом съездить в один из древнейших реликтовых лесов Европы
Начало: У вашего отеля
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от 11 900 ₽
17 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Знакомство с Брестом
Увидеть самые интересные достопримечательности и узнать историю города
12 авг в 09:00
13 авг в 16:00
от 5500 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Е
Дата посещения: 30 июл 2026
Экскурсия очень интересная и познавательная. Большая благодарность Петру, человеку с тонким чувством юмора и прекрасным русским языком. Время пролетело очень
Вам был полезен этот отзыв?
И
Дата посещения: 4 авг 2026
Всë очень хорошо! Ош
Вам был полезен этот отзыв?
И
Дата посещения: 5 авг 2026
Просто великолепно. Были две экскурсии у Петра. Настолько интересен и многогранен гид, готовы были его слушать часами. Очень всем рекомендую данного гида, очень остались довольны.
Вам был полезен этот отзыв?
Г
Дата посещения: 1 авг 2026
Всё было отлично! Гид Екатерина, внимательная, очень интересно рассказывает, провела по не шаблоным местам. Брест очень приятный город!!! Спасибо Екатерине!!!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Дата посещения: 1 авг 2026
Все очень понравилось! Так держать Макс!
Вам был полезен этот отзыв?
М
Дата посещения: 27 июл 2026
Экскурсовод огонь, спасибо большое
Вам был полезен этот отзыв?
b
Дата посещения: 18 июл 2026
Очень рада , что выбрала данную экскурсию! Экскурсия очень насыщенная ,познавательная! Игорь Анатольевич прекрасно владеет информацией! Грамотно, интересно, эмоционально ,с
Вам был полезен этот отзыв?
В
Дата посещения: 16 июл 2026
Все прошло хорошо. Выехали по предварительной договоренности в 8.00. Василий интересно рассказывал о местах, куда мы ехали. По нашей просьбе
Вам был полезен этот отзыв?
А
Дата посещения: 15 июл 2026
Хотим выразить огромную благодарность гиду Александру за великолепную экскурсию! Все прошло просто замечательно.
Брест — город со сложной, многогранной и порой
Брест — город со сложной, многогранной и порой
Вам был полезен этот отзыв?
К
Дата посещения: 13 июл 2026
Экскурсия прекрасная, Юлия замечательный гид, знает историю и любит свой город. Благодарим за прогулку по чудесному Бресту, он уникален и самобытен, с удовольствием вернемся снова.
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 4411 отзывов в Бресте
Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше
Ответы на вопросы от путешественников по Бресту
Самые популярные экскурсии в Бресте
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
Что посмотреть в Бресте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Бресту в августе 2026
Сейчас в Бресте можно забронировать 134 экскурсии от 30 до 39 900 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 4411 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Планируете поездку в Брест? Наши экскурсии по Беларуси из Бреста позволят вам исследовать культурное наследие и исторические достопримечательности региона. Выбирайте и заказывайте экскурсии в Бресте по выгодным ценам прямо сейчас. Гарантируем качественный сервис и незабываемые впечатления от каждой экскурсии. Путешествуйте с нами и расширяйте свои горизонты вместе с гидами, которые знают о Бресте все!