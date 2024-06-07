1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Популярное предложение
Путешествие в Беловежскую пущу: от древних лесов до зубров
Вас ждет незабываемое путешествие в сердце Беловежской пущи, где история и природа сплетаются в единое целое
Начало: От места проживания в пределах Бреста
«руб/детский до 15 лет— Обзорная экскурсия по Пуще: 20 бел»
12 июня в 08:00
30 июня в 08:00
11 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
В тренде
Брест - это не только Брестская крепость
Многие считают, что Брест - это только крепость. Но наш город богат историей, архитектурой и уникальными традициями. Приезжайте и убедитесь сами
Начало: Площадь Ленина около памятника Ленину
«Вы познакомитесь с увлекательной историей Бреста, который в разные времена был в составе разных государств, но не менялось одно: город был пограничным, и этот статус Брест не поменял до этих пор»
19 июня в 09:00
24 июня в 09:00
3 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Брестская крепость и обзорная экскурсия по городу Брест с локальным фонарщиком
Погрузитесь в историю Бреста, узнайте о подвигах защитников Брестской крепости и встретьтесь с легендарным фонарщиком
Начало: У вашего отеля
«Брест: главные места и знакомство с фонарщиком»
3 авг в 15:00
4 авг в 15:00
11 600₽ за всё до 4 чел.
Аудиогид
3 часа
Брест и Брестская крепость: обзорная аудиоэкскурсия
Узнать о главных событиях в жизни тысячелетнего города и посетить его знаковые места
Начало: У парковки комплекса «Брестская крепость»
«На центральных улочках познакомитесь с памятниками старины и услышите любопытные факты из прошлого»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
890₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
1.5 часа
Обзорная прогулка по Бресту в мини-группе
Погрузитесь в историю Бреста, узнайте интересные факты и насладитесь прогулкой по его живописным улицам. Гид расскажет о значимых событиях и местах
Начало: У церкви святого Николая Чудотворца
«Это и многое другое ждёт вас на экскурсии-знакомстве с городом»
Расписание: ежедневно в 10:30
10 июня в 10:30
16 июня в 10:30
18521 667₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Автомобильная экскурсия по Бресту: от средневековья до современности
Вас ждет увлекательное путешествие по Бресту, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На улице Советской
«Вы познакомитесь с основными достопримечательностями, увидите храмы и костёл, железнодорожный вокзал, особняки 19 века и старейшие учебные заведения»
10 июля в 17:00
12 июля в 16:00
6 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Весь Брест в одной экскурсии: исторический центр, Новый Брест и граница
Приглашаем на автомобильно-пешеходную экскурсию по Бресту. Узнайте историю города, прогуляйтесь по довоенным улицам и проедьте вдоль границы
Начало: У памятника Тысячелетия (Советская, 48)
«Вы изучите город с разных граней, увидите не только исторический центр, но и Новый Брест, познакомитесь с тысячелетней историей города, побываете на месте, где город был основан»
Расписание: Ежедневно по запросу
Завтра в 09:00
10 июня в 13:00
от 170Br за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Прогулка по вечернему Бресту
Начало: Пл. Ленина
«на перекрестке улиц Гоголя и Советской и стал одной из основных достопримечательностей нашего города»
Расписание: См. календарь
Завтра в 15:00
10 июня в 16:00
125Br за всё до 6 чел.
Аудиогид
2 часа
Впервые в Брестской крепости: аудиопрогулка сквозь века без билета
Познайте историю Брестской крепости, пройдя по её стенам с аудиогидом. Путешествие в прошлое без лишних хлопот
Начало: Ул. Героев Обороны Брестской Крепости, д. 60
«Этот аудиогид подойдет для тех, кто впервые посещает Брестскую крепость и хочет исследовать её главные достопримечательности»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
23Br за человека
Аудиогид
2 часа
Впервые в Бресте: аудиопрогулка по крепости и центру города без билета
Начало: Звезда, Брест, Беларусь
«Этот аудиогид подойдет для тех, кто впервые посещает Брест и хочет исследовать его главные достопримечательности»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
28Br за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана7 июня 2024Екатерина - опытный и грамотный гид. Очень интересно преподносит информацию. Время пролетело незаметно. Спасибо большое.
- ООльга6 июня 2024Замечательный, знающий и эрудированный гид! Мне Татьяна очень понравилась. Рассказала много исторических фактов, ответила на все вопросы, была пунктуальна и приветлива. На удивление, я смогла много запомнить из экскурсии, что со мной редко бывает. Искренне всем рекомендую!!!
- ААнастасия6 июня 2024Замечательная поездка! Спасибо большое!!!! Рекомендую всем
- ААнна5 июня 2024Это была замечательна экскурсия. Инна потрясающий рассказчик. Давно мечтала посетить Брестскую крепость и не прогадала с экскурсоводом. Посмотрели, послушали, узнали,
- ВВалерия5 июня 2024Очень длинный маршрут, который пешком за день не пройти) интересный рассказ о крепости, хоть и ведёт окольными путями, некоторые зоны
- ССветлана5 июня 2024Для нашей большой компании взрослых и детей экскурсия провела прекрасная Инна. Множество локаций, обширнейшие знания, даже сделала несколько фото для
- ЮЮрий2 июня 2024Одна из лучших экскурсий в моей практике
- ООльга30 мая 2024Инна, мы в полном восторге. Вы созданы для того, чтобы быть гидом. Информацию дали нам так, что на всю жизнь останется в памяти. Спасибо большое!!!!
- ДДарья28 мая 2024Экскурсию для нас проводила Анна. Очень интересно,живо и нескучно преподнесли материал. Нам понравилось!
- ММарина26 мая 2024Экскурсия по городу понравилась нестандартной подачей. Открыли для себя улочки Бреста, их историю. Татьяна живет городом, интересуется прошлым, сама пытается восстановить отдельные события, фрагменты прошлого. Получили позитивный заряд. Спасибо
Ответы на вопросы от путешественников по Бресту в категории «Обзорные»
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