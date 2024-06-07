Обзорные и познавательные экскурсии Бреста

Найдено 10 экскурсий в категории «Обзорные» в Бресте, цены от 23 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие в Беловежскую пущу
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
78 отзывов
Популярное предложение
Путешествие в Беловежскую пущу: от древних лесов до зубров
Вас ждет незабываемое путешествие в сердце Беловежской пущи, где история и природа сплетаются в единое целое
Начало: От места проживания в пределах Бреста
«руб/детский до 15 лет— Обзорная экскурсия по Пуще: 20 бел»
12 июня в 08:00
30 июня в 08:00
11 000 за всё до 6 чел.
Брест - это не только Брестская крепость
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
125 отзывов
В тренде
Брест - это не только Брестская крепость
Многие считают, что Брест - это только крепость. Но наш город богат историей, архитектурой и уникальными традициями. Приезжайте и убедитесь сами
Начало: Площадь Ленина около памятника Ленину
«Вы познакомитесь с увлекательной историей Бреста, который в разные времена был в составе разных государств, но не менялось одно: город был пограничным, и этот статус Брест не поменял до этих пор»
19 июня в 09:00
24 июня в 09:00
3 500 за всё до 5 чел.
Брестская крепость и обзорная экскурсия по городу
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
40 отзывов
Брестская крепость и обзорная экскурсия по городу Брест с локальным фонарщиком
Погрузитесь в историю Бреста, узнайте о подвигах защитников Брестской крепости и встретьтесь с легендарным фонарщиком
Начало: У вашего отеля
«Брест: главные места и знакомство с фонарщиком»
3 авг в 15:00
4 авг в 15:00
11 600 за всё до 4 чел.
Брест и Брестская крепость: обзорная аудиоэкскурсия
🚶 Пешая
Аудиогид
3 часа
8 отзывов
Брест и Брестская крепость: обзорная аудиоэкскурсия
Узнать о главных событиях в жизни тысячелетнего города и посетить его знаковые места
Начало: У парковки комплекса «Брестская крепость»
«На центральных улочках познакомитесь с памятниками старины и услышите любопытные факты из прошлого»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
890 за человека
Обзорная прогулка по Бресту в мини-группе
🚶 Пешая
скидка
10%
Мини-группа
1.5 часа
3 отзыва
Обзорная прогулка по Бресту в мини-группе
Погрузитесь в историю Бреста, узнайте интересные факты и насладитесь прогулкой по его живописным улицам. Гид расскажет о значимых событиях и местах
Начало: У церкви святого Николая Чудотворца
«Это и многое другое ждёт вас на экскурсии-знакомстве с городом»
Расписание: ежедневно в 10:30
10 июня в 10:30
16 июня в 10:30
18521 667 за человека
Брест из окна автомобиля
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Автомобильная экскурсия по Бресту: от средневековья до современности
Вас ждет увлекательное путешествие по Бресту, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На улице Советской
«Вы познакомитесь с основными достопримечательностями, увидите храмы и костёл, железнодорожный вокзал, особняки 19 века и старейшие учебные заведения»
10 июля в 17:00
12 июля в 16:00
6 000 за всё до 6 чел.
Весь Брест в одной экскурсии
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2 часа
19 отзывов
Весь Брест в одной экскурсии: исторический центр, Новый Брест и граница
Приглашаем на автомобильно-пешеходную экскурсию по Бресту. Узнайте историю города, прогуляйтесь по довоенным улицам и проедьте вдоль границы
Начало: У памятника Тысячелетия (Советская, 48)
«Вы изучите город с разных граней, увидите не только исторический центр, но и Новый Брест, познакомитесь с тысячелетней историей города, побываете на месте, где город был основан»
Расписание: Ежедневно по запросу
Завтра в 09:00
10 июня в 13:00
от 170Br за всё до 4 чел.
Прогулка по вечернему Бресту
Индивидуальная
1.5 часа
14 отзывов
Прогулка по вечернему Бресту
Начало: Пл. Ленина
«на перекрестке улиц Гоголя и Советской и стал одной из основных достопримечательностей нашего города»
Расписание: См. календарь
Завтра в 15:00
10 июня в 16:00
125Br за всё до 6 чел.
Впервые в Брестской крепости: аудиопрогулка сквозь века без билета
Аудиогид
2 часа
Впервые в Брестской крепости: аудиопрогулка сквозь века без билета
Познайте историю Брестской крепости, пройдя по её стенам с аудиогидом. Путешествие в прошлое без лишних хлопот
Начало: Ул. Героев Обороны Брестской Крепости, д. 60
«Этот аудиогид подойдет для тех, кто впервые посещает Брестскую крепость и хочет исследовать её главные достопримечательности»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
23Br за человека
Впервые в Бресте: аудиопрогулка по крепости и центру города без билета
Аудиогид
2 часа
Впервые в Бресте: аудиопрогулка по крепости и центру города без билета
Начало: Звезда, Брест, Беларусь
«Этот аудиогид подойдет для тех, кто впервые посещает Брест и хочет исследовать его главные достопримечательности»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
28Br за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    7 июня 2024
    Путешествие в Беловежскую пущу
    Екатерина - опытный и грамотный гид. Очень интересно преподносит информацию. Время пролетело незаметно. Спасибо большое.
  • О
    Ольга
    6 июня 2024
    Брест - это не только Брестская крепость
    Замечательный, знающий и эрудированный гид! Мне Татьяна очень понравилась. Рассказала много исторических фактов, ответила на все вопросы, была пунктуальна и приветлива. На удивление, я смогла много запомнить из экскурсии, что со мной редко бывает. Искренне всем рекомендую!!!
  • А
    Анастасия
    6 июня 2024
    Путешествие в Беловежскую пущу
    Замечательная поездка! Спасибо большое!!!! Рекомендую всем
  • А
    Анна
    5 июня 2024
    Брестская крепость и обзорная экскурсия по городу
    Это была замечательна экскурсия. Инна потрясающий рассказчик. Давно мечтала посетить Брестскую крепость и не прогадала с экскурсоводом. Посмотрели, послушали, узнали,
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    прониклись все и всем и даже больше. Интересно было всем: мне, давно мечтавшей, подростку, и даже тому, кто в Бресте не в первый раз)) Основные достопримечательности города, а также его историю Инна тоже нам рассказала. Очень пожалели, что мало времени на Брест заложили. Надо было остаться еще на денек и обойти все достопримечательности ногами.

  • В
    Валерия
    5 июня 2024
    Брест и Брестская крепость: обзорная аудиоэкскурсия
    Очень длинный маршрут, который пешком за день не пройти) интересный рассказ о крепости, хоть и ведёт окольными путями, некоторые зоны
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    были закрыты. По 5 форту очень короткая история. В городе не слушали, слишком жарко было ходить в наушниках. Голос немного нудный, без выражения и желания заинтересовать, пока идёшь и смотришь, в голове сбивается о чем шла речь. На любителя.

  • С
    Светлана
    5 июня 2024
    Брестская крепость и обзорная экскурсия по городу
    Для нашей большой компании взрослых и детей экскурсия провела прекрасная Инна. Множество локаций, обширнейшие знания, даже сделала несколько фото для
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    нас. Очень оперативно отвечает в соцсетях, готова гибко подстроиться под нужды гостей. Дала несколько советов по самостоятельному осмотру. Рекомендует экскурсию с Инной по Брестской крепости и городу Бресту от всей души!

  • Ю
    Юрий
    2 июня 2024
    Брест - это не только Брестская крепость
    Одна из лучших экскурсий в моей практике
  • О
    Ольга
    30 мая 2024
    Брестская крепость и обзорная экскурсия по городу
    Инна, мы в полном восторге. Вы созданы для того, чтобы быть гидом. Информацию дали нам так, что на всю жизнь останется в памяти. Спасибо большое!!!!
    Инна, мы в полном восторге. Вы созданы для того, чтобы быть гидом. Информацию дали нам так, что на всю жизнь останется в памяти. Спасибо большое!!!!
  • Д
    Дарья
    28 мая 2024
    Обзорная прогулка по Бресту в мини-группе
    Экскурсию для нас проводила Анна. Очень интересно,живо и нескучно преподнесли материал. Нам понравилось!
  • М
    Марина
    26 мая 2024
    Брест - это не только Брестская крепость
    Экскурсия по городу понравилась нестандартной подачей. Открыли для себя улочки Бреста, их историю. Татьяна живет городом, интересуется прошлым, сама пытается восстановить отдельные события, фрагменты прошлого. Получили позитивный заряд. Спасибо

Ответы на вопросы от путешественников по Бресту в категории «Обзорные»

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  2. Самое главное
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Сколько стоит экскурсия по Бресту в июне 2024
Сейчас в Бресте в категории "Обзорные" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 23 до 11 600 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 288 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Изучение достопримечательностей города Бреста нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Бресте много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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