Описание экскурсии

Что вас ожидает

Такой разный Брест

Города, как и люди, имеют свой характер. Таков и Брест — один из древнейших городов Беларуси, образованный на месте слияния двух рек, на перекрёстке важных путей. Контрасты и противоречия особенно заметны в архитектуре: здесь исторические памятники времён царской России соседствуют с застройкой польского периода и зданиями в духе сталинского ампира. Вот серые советские многоэтажки — а рядом старинные деревянные дома. И таких чудес в Бресте более чем достаточно! Во время нашей прогулки я раскрою для вас богатую историю города и поясню, почему здесь сочетаются разные эпохи и как это повлияло на менталитет коренных жителей.

Маршрут прогулки