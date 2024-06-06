«Лучше Бреста нету места» - эту строчку из песни любил повторять наш бывший мэр. Город привлекает и очаровывает особым колоритом улиц, своеобразным стилем, уютом и динамичностью.
С гидом вы увидите Брест
С гидом вы увидите Брест
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальные архитектурные памятники
- 🏛 Богатая история города
- 🗺 Прогулка по историческим улицам
- 👀 Возможность увидеть Брест глазами местного жителя
- ✨ Загадать желание у знаменитого фонарщика
Что можно увидеть
- Улица Мицкевича
- Улица Леваневского
- Площадь Ленина
- Улица Гоголя
- Улица Советская
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Такой разный Брест
Города, как и люди, имеют свой характер. Таков и Брест — один из древнейших городов Беларуси, образованный на месте слияния двух рек, на перекрёстке важных путей. Контрасты и противоречия особенно заметны в архитектуре: здесь исторические памятники времён царской России соседствуют с застройкой польского периода и зданиями в духе сталинского ампира. Вот серые советские многоэтажки — а рядом старинные деревянные дома. И таких чудес в Бресте более чем достаточно! Во время нашей прогулки я раскрою для вас богатую историю города и поясню, почему здесь сочетаются разные эпохи и как это повлияло на менталитет коренных жителей.
Маршрут прогулки
- Улица Мицкевича с уникальными памятниками архитектуры: здание педагогического университета им. Пушкина (бывшая мужская гимназия им. цесаревича Алексея) и уютный Пушкинский скверик, Свято-Николаевская братская церковь, два особняка известного польского рода Ягминов.
- Улица Леваневского, где сохранились живописные постройки польского периода: каменные и деревянные жилые дома усадебного типа.
- Площадь Ленина — сердце города,обрамлённое великолепными зданиями различных эпох.
- Улица Гоголя со знаменитыми коваными фонарями, созданными по проектам торговых и промышленных организаций города.
- Улица Советская — главная пешеходная улица, или «Брестский Арбат». Здесь наше внимание привлечет памятник 1000-летия Бреста. Затем осмотрим бывшую главную синагогу, заглянем в аптеку Гринберга и отыщем знаменитого фонарщика. Подержавшись за пуговицу на его мундире, вы загадаете заветное желание, которое обязательно исполнится.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Зоя — ваш гид в Бресте
Провела экскурсии для 234 туристов
Добрый день! Меня зовут Зоя. В качестве гида туристических групп я посетила много стран и городов. Но «лучше Бреста нету места». И после встречи со мной вы в этом непременно убедитесь. Добро пожаловать в Брест!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 21 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
В
Валентина
6 июня 2024
Спасибо Зое за прекрасную экскурсию! Мы влюбились в Брест!
К
Кирилл
3 июня 2024
Очень классный маршрут и великолепный гид!
Я
Яна
2 июня 2024
Все очень понравилось, советую
Н
Надежда
23 мая 2024
Очень понравилась эк-вод Зоя. Она любит свое дело и город. Сразу понимаешь, что с тобой профессионал, который знает историю и жизнь не только города, но рассказывает про страну. Спасибо большое Зоя.
Ю
Юлия
20 мая 2024
Благодарю за интересную и познавательную экскурсию!
Зоя увлекательно и ярко рассказала о прошлом и настоящем Бреста, раскрыла удивительные факты о городе, обстоятельно ответила на многочисленные вопросы как на русском, так и на польском языке и вдохновила ещё больше углубиться в историю Бреста и Беларуси в целом.
Рекомендую!
Зоя увлекательно и ярко рассказала о прошлом и настоящем Бреста, раскрыла удивительные факты о городе, обстоятельно ответила на многочисленные вопросы как на русском, так и на польском языке и вдохновила ещё больше углубиться в историю Бреста и Беларуси в целом.
Рекомендую!
И
Ирина
15 мая 2024
Отличный экскурсовод. Очень понравился детям
Татьяна
14 мая 2024
Наше знакомство с Брестом было чудесным благодаря Зое. Город нас совершенно очаровал своей атмосферой, уютом, душевностью, зеленью, милыми уголками. Были семьей с детьми 16 и 10 лет. Наша беседа была непринужденной, увлекательной, интересной. Все организационные моменты — безупречно. С удовольствием вернёмся ещё, однозначно рекомендуем Зою
О
Окана
14 мая 2024
Отличная экскурсия и экскурсовод. Много инересной информации узнали
Д
Динара
9 мая 2024
Это была чудесная, очень познавательная прогулка. Нам было интересно и весело, исторические данные чередовались с интересными фактами из жизни города и его жителей. Брест запомнился и полюбился всей нашей семье. Спасибо вам, Зоя!
И
Ирина
8 мая 2024
Очень рекомендую экскурсию для полного понимания истории и жизни в Бресте. Экскурсия на одном дыхании прошла. Зоя, спасибо ещё раз большое за неё?
К
Кира
2 мая 2024
Экскурсия очень увлекательная, всем рекомендую! Зоя очень интересный рассказчик. Снизила оценку только за опоздание гида на 40 минут. К содержанию экскурсии и к гиду как рассказчику претензий нет!
Вера
1 мая 2024
Спасибо большое за экскурсию по Бресту! Очень информативно за такое небольшое время. Увидели основные достопримечательности, а в конце как раз успели к фонарщику на зажжение керосиновых фонарей.
Е
Елена
25 апр 2024
Экскурсия «Брест -город контрастов» очень понравилась. Зоя очень душевный человек, любящий и знающий свой город. Маршрут построен продуманно и структурировано, в соответствии с историческими этапами в жизни Бреста. Большой объем информации воспринимается легко. Однозначно рекомендую.
Софья
25 апр 2024
Экскурсия по городу просто супер! Много материала,всё очень интересно,экскурсовод Зоя профессионал своего дела!
Алексей
20 апр 2024
Экскурсия очень понравилась. Всё было интересно. Зоя - отличный экскурсовод, а кроме того, очень приятная, позитивная, интеллигентная дама
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