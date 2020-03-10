31 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Что вас ожидает

Исторические периоды Бреста

Вы познакомитесь с увлекательной историей Бреста, который в разные времена был в составе разных государств, но не менялось одно: город был пограничным, и этот статус Брест не поменял до этих пор. Вы пройдете по тихим улочкам исторического центра, я познакомлю вас с судьбами людей, которые творили историю города, покажу красивейшие храмы 19 в. и современные здания, имеющие необычную архитектуру. Вы пройдете по улице Ленина, застройка которой велась в польский период Бреста. Да, относительно недавно (с 1921 по 1939 г.) город был в составе Польши, и наследием этого периода стал и Свято-Воздвиженский костёл, который вы обязательно посетите.

Обаяние брестских фонарей

Фонари в нашем городе очень необычные: каждый имеет свой неповторимый вид — это и Хома Брут из «Вия», и коляска из одноимённого произведения Н.В. Гоголя, и символичное сожжение второго тома «Мёртвых душ». А все потому, что фонари находятся на улице, названной в честь классика. Вечером вы увидите, как фонарщик зажигает керосиновые фонари на закате дня. Такая красивая традиция была возрождена в 2009 году. Ну и перед началом экскурсии не забудьте загадать желание и подержаться за пуговичку фонарщика. Говорят, что все желания сбываются!

Маленькие радости

В конце экскурсии, бывает, остаётся время до зажжения фонарей, тогда можно зайти в кафе, попить чай с невероятно вкусными пирожными и за чашечкой чая или халвичного кофе я расскажу вам, что в Бресте можно посмотреть самостоятельно и что стоит купить в качестве сувенира. Поверьте мне, у вас будет куда потратить свободное время!