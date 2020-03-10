31 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

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Экскурсия-открытие: история и современная жизнь города

Татьяна
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Татьяна – ваш гид
Приезжая в наш город, многие люди ошибочно считают, что Брест — это маленький городок, в котором главная достопримечательность — Брестская крепость.

Но я постараюсь доказать, что это не так.

Совсем скоро, в 2019 году, город отпразднует своё тысячелетие.

И за это время в нем произошло много ярких и масштабных событий, о которых обязательно стоит узнать.

Брест — единственный город в мире, который был полностью разрушен и заново восстановлен уже на другой территории.

А еще у нас есть настоящий фонарщик, похожий на сказочного персонажа, который зажигает каждый вечер на закате 17 фонарей.

Старинные здания дышат историей, а тихие улочки и красивые храмы очаровывают колоритом и особенной красотой.

Приезжайте к нам!
27 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 7 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии31 отзыв
4.94
Брест — это не только Брестская крепость!
Брест — это не только Брестская крепость!

Что вас ожидает

Исторические периоды Бреста
Вы познакомитесь с увлекательной историей Бреста, который в разные времена был в составе разных государств, но не менялось одно: город был пограничным, и этот статус Брест не поменял до этих пор. Вы пройдете по тихим улочкам исторического центра, я познакомлю вас с судьбами людей, которые творили историю города, покажу красивейшие храмы 19 в. и современные здания, имеющие необычную архитектуру. Вы пройдете по улице Ленина, застройка которой велась в польский период Бреста. Да, относительно недавно (с 1921 по 1939 г.) город был в составе Польши, и наследием этого периода стал и Свято-Воздвиженский костёл, который вы обязательно посетите.

Обаяние брестских фонарей
Фонари в нашем городе очень необычные: каждый имеет свой неповторимый вид — это и Хома Брут из «Вия», и коляска из одноимённого произведения Н.В. Гоголя, и символичное сожжение второго тома «Мёртвых душ». А все потому, что фонари находятся на улице, названной в честь классика. Вечером вы увидите, как фонарщик зажигает керосиновые фонари на закате дня. Такая красивая традиция была возрождена в 2009 году. Ну и перед началом экскурсии не забудьте загадать желание и подержаться за пуговичку фонарщика. Говорят, что все желания сбываются!

Маленькие радости
В конце экскурсии, бывает, остаётся время до зажжения фонарей, тогда можно зайти в кафе, попить чай с невероятно вкусными пирожными и за чашечкой чая или халвичного кофе я расскажу вам, что в Бресте можно посмотреть самостоятельно и что стоит купить в качестве сувенира. Поверьте мне, у вас будет куда потратить свободное время!

Брест — это не только Брестская крепость!
Брест — это не только Брестская крепость!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Татьяна
Татьяна
Меня зовут Татьяна, я аттестованный экскурсовод. Провожу обзорные экскурсии по Бресту, Брестской крепости, 5 форту крепости, а также сопровождаю группы в Беловежскую пущу. Я стараюсь найти индивидуальный подход к каждому экскурсанту любого возраста, поэтому у меня получаются очень увлекательные экскурсии, которые интересны путешественникам любого возраста!
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31 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

10 марта 2020
Татьяна, прекрасный экскурсовод, столько новой информации она дает и преподносит ее безупречно! Всем рекомендую узнавать город Брест именно с ней.
14 января 2020
Спасибо гиду Татьяне. Она провела нам отличную автопешеходную экскурсию, мы были на своей машине.
Увидели и новый Брест и здания прошлого века, заходили в тихие дворики. Отдельная изюминка пешеходная улица с фонарями.
Для первого знакомства с Брестом однозначно рекомендую.
8 ноября 2019
Большое спасибо за экскурсию, мы все под впечатлением от рассказа Татьяны, нам хотелось слушать и слушать, было такое ощущение , что от рассказа гида, ты сам перемещаешься в военное время, спасибо Вам большое, такие экскурсии советую посещать нашему поколению -детям, внукам! Всегда надо знать какой ценой досталась свобода !!!! СПАСИБО!!!!
4 ноября 2019
Очень интересно. Не тревиально и академично, а информация про реальных живых людей города. Гид рассказала и просто незапланированных исторических личностей, просто спрашиаали по названиям улиц.
21 октября 2019
Отличная экскурсия по Бресту. Татьяна легко и интересно рассказывает обо всем, приятно слушать. Мы остались очень довольны!
31 августа 2019
Татьяна - замечательный, эрудированный гид, экскурсия была очень интересная и познавательная. Спасибо огромное!
26 августа 2019
Добрый день, мы только вернулись из Белоруссии! Были в Минске, ночевали в Мирском замке, Бресте - незабываемое путешествие! В Бресте у нас было две экскурсии: Брест-это не только Брестская крепость и Брестская крепость! обе экскурсии для нас провела экскурсовод Татьяна. Спасибо ей за проведенное время. В Брест мы влюбились!
16 августа 2019
Спасибо, Татьяна! Вы молодец. Любите Брест по-настоящему. Умеете показать и рассказать. Увлечь. Удачи!
11 августа 2019
Спасибо огромное Татьяне! Экскурсия была интересная. Мы хоть и из Беларуси, но благодаря Татьяне, взглянули другими глазами на Брест. Мы в восторге!
6 августа 2019
Так как у нас был только один день в Бресте, то Татьяна объединила две экскурсии ("Брест - это не только Брестская крепость" и "Брестская крепость") в один пакет. Экскурсии были очень грамотно спланированы Татьяной – как с точки зрения маршрута (чтобы не устать, обе экскурсии пешеходные), так и с точки зрения изложения материала. Татьяна является не только потрясающим гидом, который знает и дает много информации, но и просто влюбленным в город и в свою работу человеком. За те несколько часов проведенных на экскурсии, мы успели влюбиться в этот город, за что огромное спасибо Татьяне.
Однозначно рекомендуем и гида и экскурсии!
Ещё 21 отзыв

Татьяна проводит ещё 1 экскурсию

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Когда началась Великая отечественная война, Брестская крепость первой приняла на себя удар врага. На этой экскурсии вы узнаете, как именно происходила оборона крепости и как сложились судьбы семей, которые встретили здесь войну. Вы увидите историческое место, где был подписан Брестский мир и побываете у единственных полностью сохранившихся ворот цитадели.

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Я сделаю всё, чтобы после экскурсии вы были очарованы Брестом так же, как я сам. Я покажу его во всей красе — уютным, культурно и исторически богатым, тысячелетним, но молодым и почти европейским. Вы пройдёте по «Елисейским полям» Бреста, увидите памятники старины и проникнетесь непохожестью города на другие белорусские и российские.

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