Брестский железнодорожный вокзал.

Свято-Николаевская братская церковь.

Памятник Тысячелетия Бреста.

Кинотеатр «Беларусь».

Брестский фонарщик.

Аптека № 3.

Знакомство с Брестом Наша обзорная экскурсия познакомит вас со знаменитым городом Беларуси, которые славится своей отважностью в годы Великой Отечественной Войны. За час мы обойдем главные достопримечательности города, узнаем его историю в событиях и лицах. Будет интересно! Брест и его достопримечательности Все ошибочно думают, что Брестская крепость — единственная достопримечательность города. Но наша экскурсия докажет обратное. Мы пройдемся по уютной улочке, а также увидим знаковые места. В течение небольшого путешествия наш гид поделится увлекательными историями и интересными фактами, связанные с этими удивительными памятниками. На экскурсии вас ожидает: