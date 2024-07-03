Откройте для себя новые страницы истории города Бреста на нашей обзорной экскурсии. Вы отправитесь на прогулку по пешеходной улице с ажурными фонарями и оригинальными скульптурами. Приготовьтесь восхищаться, ведь вас ждут незабываемые впечатления!
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00
Описание экскурсии
Знакомство с Брестом Наша обзорная экскурсия познакомит вас со знаменитым городом Беларуси, которые славится своей отважностью в годы Великой Отечественной Войны. За час мы обойдем главные достопримечательности города, узнаем его историю в событиях и лицах. Будет интересно! Брест и его достопримечательности Все ошибочно думают, что Брестская крепость — единственная достопримечательность города. Но наша экскурсия докажет обратное. Мы пройдемся по уютной улочке, а также увидим знаковые места. В течение небольшого путешествия наш гид поделится увлекательными историями и интересными фактами, связанные с этими удивительными памятниками. На экскурсии вас ожидает:
- Брестский железнодорожный вокзал.
- Свято-Николаевская братская церковь.
- Памятник Тысячелетия Бреста.
- Кинотеатр «Беларусь».
- Брестский фонарщик.
- Аптека № 3.
Летом, по вторникам
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (17+)
|55 Br
|Детский (до 16 лет)
|50 Br
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Брестский железнодорожный вокзал
- Свято-Николаевская братская церковь
- Памятник Тысячелетия Бреста
- Кинотеатр «Беларусь»
- Брестский фонарщик
- Аптека № 3
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Г. Брест, пл. Привокзальная, 1
Когда и сколько длится?
Когда: Летом, по вторникам
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
- Благодарим за бронирование! Сбор группы за 15 минут до начала экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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