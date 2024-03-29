Старинная церковь, готический костел и имение Ягминов
Мы посетим Вистычи, где расположена Свято-Крестовоздвиженская церковь XVII века, ранее принадлежавшая известному монастырю цистерцианцев. Вы узнаете, как этот храм относится к Брестской унии, одному из важнейших событий в истории нашего города. У костела в Чернавчицах разберем, как связан Брест с Радзивиллами. В ходе экскурсии мы увидим реку Лесную и часть парка усадьбы Ягминов, где немецкие войска снимали фильм в 1918 году. Я расскажу удивительные легенды про эти места.
Дом-музей Немцевичей или форты Бреста
Усадьба Немцевичей в Скоках — родовое гнездо известной шляхетской семьи. Вы полюбуетесь двухэтажным особняком XVIII века в стиле барокко. Раскроете, какие известные люди и события связаны с родом Немцевичей. Или (по вашему выбору) мы посетим один из фортов, связанных с легендарной Брестской крепостью. Вы почувствуете историческую атмосферу военного объекта, а мощь бетонных укреплений, подземные галереи и казематы погрузят вас в военную историю Бреста.
Организационные детали
Встреча участников экскурсии происходит в заранее оговоренном месте, исходя из ваших пожеланий
Маршрут и порядок посещения достопримечательностей в ходе экскурсии может быть изменен в зависимости от ваших интересов
Оставшаяся часть стоимости оплачивается гиду на месте в белорусских рублях
Транспорт включен в стоимость (до 3 взрослых человек). Мы можем поехать на вашем автомобиле — в этом случае вычтем из экскурсии доплату за топливо.
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — ваш гид в Бресте
Провёл экскурсии для 192 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Владимир. Я коренной брестчанин, краевед и магистр исторических наук. Профессионально занимаюсь исследованием своего региона. Знаю интересные места и факты о родном городе, его окрестностях и людях.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Фотографии от путешественников
Маргарита
29 мар 2024
Очень интересная и захватывающая экскурсия в, может, не самые популярные, но очень красивые места
Ю
Юлия
5 янв 2024
Владимир - замечательный экскурсовод, историк, рассказчик. Посмотрели много интересного, узнали интересную информацию из истории Белоруси в целом, и Бреста, в частности. Кроме того, Владимир - очень приятный в общении человек. Экскурсия понравилась и взрослым, и детям - старшим школьникам. Рекомендуем экскурсии с Владимиром.
М
Марина,Андрей,Ярослав
5 янв 2024
Прекрасная экскурсия и экскурсовод. Всё продумано и прекрасно организовано!
А
Андрей
21 июля 2023
Спасибо Владимиру за экскурсию! Очень живой и увлеченный человек, который любит и знает историю страны, своего города и окрестностей. Он хочет поделиться большим объемом информации, чем вмещает экскурсия, а главное, с ним очень интересно.
Мы благодарны за проведенные вместе часы и понимаем, что есть еще зачем вернуться в Брест и провести еще там время.
Е
Елена
15 июля 2023
Владимир-замечательный рассказчик.
Юлия
11 июля 2023
Потрясающая экскурсия и прекрасный экскурсовод! Даже если вы впервые в Бресте - смело выбирайте этот маршрут. Усадьба Немцевичей - редкая и неоцененная жемчужина, место ключевых исторических событий, таких как подписание читать дальше
Брестского мира. Сюда приезжал Александр III - стоит приехать и вам:) Владимир - талантливый гид, молодой ученый, увлеченный и глубоко погруженный в тему. Ему можно задать любой вопрос и получить интересный развернутый ответ. Мне особенно понравилось, что у него есть свой глубокий, аналитический взгляд на историю, скорее даже на философию истории. Он очень интересный рассказчик и приятный собеседник, который помогает получить широкое представление о событиях, связанных с жителями усадьбы. Как же это отличается от скучных типовых экскурсий, где вас просто засыпают датами и все. Особо хочу отметить демократичный подход к посетителям усадьбы, а именно: вам разрешают прикоснуться к многим экспонатам, посидеть на диване, потрогать, поиграть на инструменте. Владимир специально заводил настенные часы и музыкальную шкатулку из коллекции Юлиана Немцевича. И история словно оживает. Такой подход возможен до тех пор, пока число туристов позволяет это. Поэтому не откладывайте поездку в это аутентичное место! Когда музей из объекта регионального значения превратится в музей федерального значения (а судя по событиям, свидетелем которых явилась усадьба, это неизбежно), вы сможете только издали смотреть на экспонаты. Поэтому - спешите видеть! Искренне благодарю Владимира за интереснейшую беседу и комфортную экскурсию в такое замечательное место в пригороде Бреста. Уже порекомендовала эту шикарную поездку своим друзьям и рекомендую всем вам!
Сергей
28 июня 2023
Отличная экскурсия для тех кто останавливается в Бресте и хочет поближе познакомится с городом, его историей, и проникнуться духом этих мест. Владимир очень увлеченный историк с большим кругозором, при этом прекрасный рассказчик и знаток этих мест. Пообщались на разные темы по истории и этнографии, из всех гидов которых брали при путешествии по РБ, Владимир лучше всех раскрыл эти аспекты.
Наталья
16 июня 2023
Владимир профессионал своего дела. Внимателен к деталям, гибкий в организационных вопросах, всегда прислушивался к нашим запросам по маршруту, развернуто отвечал на все вопросы.
Е
Елена
14 мая 2023
Владимир - совершеннейший энтузиаст этого музея и этого места. Благодаря таким людям такие маленькие местечки и развиваются))) Усадьба Немцевичей очень и очень интересная, многие экспонаты разрешено трогать руками, мы там вот читать дальше
прям с удовольствием время провели! Владимир как сотрудник этого музея помимо экскурсионного материала (включая исторические фотографии) рассказывал много занятных деталей о своей работе - было интересно))) Экскурсия не длинная - с выездом из Бреста и возвращением обратно ушло примерно 3,5 часа.
Е
Евгений
9 мая 2023
Владимир - замечательный человек и профессионал своего дела. Помогает с организацией экскурсии, подстроился под наш график пребывания в городе, все прошло на высшем уровне. Рекомендую.
Е
Елена
3 мая 2023
Наше знакомство с Брестом началось с экскурсии Владимира - и это здорово! Очень эрудированный ученый историк, приятный, спокойный, с правильной речью - его было приятно и интересно слушать. Экскурсия проведена читать дальше
на высшем уровне, на комфортном автомобиле, на час больше и очень познавательная, не тяжелая по длительности и восприятию. Сначала заехали посмотреть на Церковь и парк Ягминов, потом незапланированно попали в чудесный местный Клуб (как наш дом Пионеров раньше) и музей - руководитель изостудии скульптор провел для нас экскурс в историю деревни, показал свои работы, провел по местному музею. Потом переехали в деревню Скоки и осмотрели усадьбу-музей Немцевичей. Как хорошо, что мы взяли именно экскурсию Владимира! - он сам работник музея - все нам показал, рассказал, ответил на вопросы. Мы прогулялись по аллее. Музей находится в 30 мин в деревне под Брестом, он был абсолютно пуст (не считаю фотосессии на свадьбу), - то есть если приехать самим - экскурсии нет, работников почти нет (3 чел), и то не все на месте, просто походить и уехать - ни о чем… Иногда приезжают автобусы со школьниками. А у нас была чудесная экскурсия, Владимир все показал, рассказал как музей восстанавливался, сделал фото в костюмах! Он знает каждый винтик в музее, включал нам патефон, открывал ящички комода…. Экскурсия началась от нашего отеля и закончилась там же с рекомендациями куда сходить и где поесть. Однозначно рекомендую гида. В усадьбу - только в Владимиром, иначе вообще не имеет смысла ехать. Спасибо за экскурсию
Мария
2 мая 2023
Спасибо Владимиру за отличную экскурсию. И за то, что подстроился под наши пожелания.)) Экскурсия вышла интересной и насыщенной.))
Е
Елена
1 янв 2023
Спешим оставть свой отзыв о Владимире по экскурсии" Усадьба Немцевичей". Владимир прекрасно эрудированный профессионал, любящий своё дело, свой край, передающий эту любовь группе. Информацию передаёт так, что она доступна людям читать дальше
с любой подготовкой. Максимально использует время, чтоб погрузить вас в историю родной Беларуси. А в усадьбе вы попадёте с ним в те времена, в ту атмосферу и проживёт её на одном дыхании. Были очень довольны! Не хотелось расставаться с Владимиром! Рекомендуем!
А
Алексей
7 дек 2022
Обычно выездные поездки оставляют на потом. Сначала смотрят must see ли просто то, что банально ближе. У нас поучилось иначе. Первым с брестскими достопримечательностями нас познакомил Владимир. Усадьба Немцевичей стала читать дальше
для нас как бы порталом для погружения в атмосферу прежнего Бреста. Брестская крепость, безусловно, главная достопримечательность этих мест, но события, связанные с ней, согласитесь, по временному принципу более поздние по отношению к событиям 19 - начала 20 вв. Как мы поняли, Владимир историк и научный сотрудник музея-усадьбы. Очень неожиданное впечатление мы испытали во время его экскурсии по усадьбе. Казалось, что мы пришли к нему в гости. Когда в вашем присутствии зажигается свет в залах, заводится патефон, с душой и знанием дела рассказывается о тех или иных экспонатах, разрешается аккуратно что-то потрогать или расположиться для фотосессии, возникает то самое чувство, ради которого и был создан этот музей: для ощущение погружения в атмосферу 19 в. Кстати, благодаря тому, что это непродолжительная по времени поездка, очень удобно ее совмещать с другими, если вы ограничены по времени пребывания в Бресте. Вечером мы были уже на экскурсии по Брестской крепости и закрепили знания, полученные от Владимира об истории древнего города Бреста, что был на территории крепости.
Е
Елена
7 ноя 2022
Отличная экскурсия! Увлеченный знающий историк-гид. Действительно- удивительные окрестности Бреста. Поразительно, как удалось сохранить и реставрировать замечательное имение Немцевичей! Спасибо!