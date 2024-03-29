Удивительные окрестности Бреста

Брест - это не только крепость. Откройте для себя Свято-Крестовоздвиженскую церковь, костел Радзивиллов, усадьбу Немцевичей и форты Бреста
Брест - это не только легендарная крепость.

Любознательные путешественники могут посетить менее известные, но не менее интересные и важные места Брестчины.

Величественная Свято-Крестовоздвиженская церковь и знаменитый костел Радзивиллов, живописные места и дом шляхетской семьи Урсын-Немцевичей, темные коридоры брестского форта - все это ждет вас.

Достопримечательности выбираются по вашим интересам, а гид поделится событиями, повлиявшими на ход мировой истории
4.93
15 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  1. 📜 Уникальные исторические объекты
  2. 🏰 Величественные архитектурные памятники
  3. 🚶‍♂️ Живописные маршруты
  4. 📚 Интересные исторические факты
  5. 🚗 Транспорт включен
  6. 🗺️ Индивидуальный маршрут

Что можно увидеть

  • Свято-Крестовоздвиженская церковь
  • Костел Радзивиллов
  • Усадьба Немцевичей
  • Форты Бреста
Удивительные окрестности Бреста
Удивительные окрестности Бреста
Удивительные окрестности Бреста
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Старинная церковь, готический костел и имение Ягминов

Мы посетим Вистычи, где расположена Свято-Крестовоздвиженская церковь XVII века, ранее принадлежавшая известному монастырю цистерцианцев. Вы узнаете, как этот храм относится к Брестской унии, одному из важнейших событий в истории нашего города. У костела в Чернавчицах разберем, как связан Брест с Радзивиллами. В ходе экскурсии мы увидим реку Лесную и часть парка усадьбы Ягминов, где немецкие войска снимали фильм в 1918 году. Я расскажу удивительные легенды про эти места.

Дом-музей Немцевичей или форты Бреста

Усадьба Немцевичей в Скоках — родовое гнездо известной шляхетской семьи. Вы полюбуетесь двухэтажным особняком XVIII века в стиле барокко. Раскроете, какие известные люди и события связаны с родом Немцевичей. Или (по вашему выбору) мы посетим один из фортов, связанных с легендарной Брестской крепостью. Вы почувствуете историческую атмосферу военного объекта, а мощь бетонных укреплений, подземные галереи и казематы погрузят вас в военную историю Бреста.

Организационные детали

  • Встреча участников экскурсии происходит в заранее оговоренном месте, исходя из ваших пожеланий
  • Маршрут и порядок посещения достопримечательностей в ходе экскурсии может быть изменен в зависимости от ваших интересов
  • Оставшаяся часть стоимости оплачивается гиду на месте в белорусских рублях
  • Транспорт включен в стоимость (до 3 взрослых человек). Мы можем поехать на вашем автомобиле — в этом случае вычтем из экскурсии доплату за топливо.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 15 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
14
4
1
3
2
1

Фотографии от путешественников

Удивительные окрестности Бреста (Юлия)Удивительные окрестности Бреста (Юлия)Удивительные окрестности Бреста (Юлия)Удивительные окрестности Бреста (Юлия)Удивительные окрестности Бреста (Елена)Удивительные окрестности Бреста (Елена)Удивительные окрестности Бреста (Елена)Удивительные окрестности Бреста (Елена)
Маргарита
29 мар 2024
Очень интересная и захватывающая экскурсия в, может, не самые популярные, но очень красивые места
Ю
5 янв 2024
Владимир - замечательный экскурсовод, историк, рассказчик. Посмотрели много интересного, узнали интересную информацию из истории Белоруси в целом, и Бреста, в частности. Кроме того, Владимир - очень приятный в общении человек. Экскурсия понравилась и взрослым, и детям - старшим школьникам. Рекомендуем экскурсии с Владимиром.
М
5 янв 2024
Прекрасная экскурсия и экскурсовод.
Всё продумано и прекрасно организовано!
А
21 июля 2023
Спасибо Владимиру за экскурсию! Очень живой и увлеченный человек, который любит и знает историю страны, своего города и окрестностей. Он хочет поделиться большим объемом информации, чем вмещает экскурсия, а главное, с ним очень интересно.

Мы благодарны за проведенные вместе часы и понимаем, что есть еще зачем вернуться в Брест и провести еще там время.
Е
15 июля 2023
Владимир-замечательный рассказчик.
Юлия
11 июля 2023
Потрясающая экскурсия и прекрасный экскурсовод! Даже если вы впервые в Бресте - смело выбирайте этот маршрут. Усадьба Немцевичей - редкая и неоцененная жемчужина, место ключевых исторических событий, таких как подписание
читать дальше

Брестского мира. Сюда приезжал Александр III - стоит приехать и вам:)
Владимир - талантливый гид, молодой ученый, увлеченный и глубоко погруженный в тему. Ему можно задать любой вопрос и получить интересный развернутый ответ. Мне особенно понравилось, что у него есть свой глубокий, аналитический взгляд на историю, скорее даже на философию истории. Он очень интересный рассказчик и приятный собеседник, который помогает получить широкое представление о событиях, связанных с жителями усадьбы. Как же это отличается от скучных типовых экскурсий, где вас просто засыпают датами и все.
Особо хочу отметить демократичный подход к посетителям усадьбы, а именно: вам разрешают прикоснуться к многим экспонатам, посидеть на диване, потрогать, поиграть на инструменте. Владимир специально заводил настенные часы и музыкальную шкатулку из коллекции Юлиана Немцевича. И история словно оживает. Такой подход возможен до тех пор, пока число туристов позволяет это. Поэтому не откладывайте поездку в это аутентичное место! Когда музей из объекта регионального значения превратится в музей федерального значения (а судя по событиям, свидетелем которых явилась усадьба, это неизбежно), вы сможете только издали смотреть на экспонаты. Поэтому - спешите видеть!
Искренне благодарю Владимира за интереснейшую беседу и комфортную экскурсию в такое замечательное место в пригороде Бреста. Уже порекомендовала эту шикарную поездку своим друзьям и рекомендую всем вам!

Потрясающая экскурсия и прекрасный экскурсовод! Даже если вы впервые в Бресте - смело выбирайте этот маршрут.Потрясающая экскурсия и прекрасный экскурсовод! Даже если вы впервые в Бресте - смело выбирайте этот маршрут.Потрясающая экскурсия и прекрасный экскурсовод! Даже если вы впервые в Бресте - смело выбирайте этот маршрут.Потрясающая экскурсия и прекрасный экскурсовод! Даже если вы впервые в Бресте - смело выбирайте этот маршрут.
Сергей
28 июня 2023
Отличная экскурсия для тех кто останавливается в Бресте и хочет поближе познакомится с городом, его историей, и проникнуться духом этих мест. Владимир очень увлеченный историк с большим кругозором, при этом прекрасный рассказчик и знаток этих мест. Пообщались на разные темы по истории и этнографии, из всех гидов которых брали при путешествии по РБ, Владимир лучше всех раскрыл эти аспекты.
Наталья
16 июня 2023
Владимир профессионал своего дела.
Внимателен к деталям, гибкий в организационных вопросах, всегда прислушивался к нашим запросам по маршруту, развернуто отвечал на все вопросы.
Е
14 мая 2023
Владимир - совершеннейший энтузиаст этого музея и этого места. Благодаря таким людям такие маленькие местечки и развиваются)))
Усадьба Немцевичей очень и очень интересная, многие экспонаты разрешено трогать руками, мы там вот
читать дальше

прям с удовольствием время провели!
Владимир как сотрудник этого музея помимо экскурсионного материала (включая исторические фотографии) рассказывал много занятных деталей о своей работе - было интересно)))
Экскурсия не длинная - с выездом из Бреста и возвращением обратно ушло примерно 3,5 часа.

Е
9 мая 2023
Владимир - замечательный человек и профессионал своего дела. Помогает с организацией экскурсии, подстроился под наш график пребывания в городе, все прошло на высшем уровне. Рекомендую.
Е
3 мая 2023
Наше знакомство с Брестом началось с экскурсии Владимира - и это здорово! Очень эрудированный ученый историк, приятный, спокойный, с правильной речью - его было приятно и интересно слушать. Экскурсия проведена
читать дальше

на высшем уровне, на комфортном автомобиле, на час больше и очень познавательная, не тяжелая по длительности и восприятию. Сначала заехали посмотреть на Церковь и парк Ягминов, потом незапланированно попали в чудесный местный Клуб (как наш дом Пионеров раньше) и музей - руководитель изостудии скульптор провел для нас экскурс в историю деревни, показал свои работы, провел по местному музею. Потом переехали в деревню Скоки и осмотрели усадьбу-музей Немцевичей. Как хорошо, что мы взяли именно экскурсию Владимира! - он сам работник музея - все нам показал, рассказал, ответил на вопросы. Мы прогулялись по аллее. Музей находится в 30 мин в деревне под Брестом, он был абсолютно пуст (не считаю фотосессии на свадьбу), - то есть если приехать самим - экскурсии нет, работников почти нет (3 чел), и то не все на месте, просто походить и уехать - ни о чем… Иногда приезжают автобусы со школьниками. А у нас была чудесная экскурсия, Владимир все показал, рассказал как музей восстанавливался, сделал фото в костюмах! Он знает каждый винтик в музее, включал нам патефон, открывал ящички комода…. Экскурсия началась от нашего отеля и закончилась там же с рекомендациями куда сходить и где поесть. Однозначно рекомендую гида. В усадьбу - только в Владимиром, иначе вообще не имеет смысла ехать. Спасибо за экскурсию

Мария
2 мая 2023
Спасибо Владимиру за отличную экскурсию. И за то, что подстроился под наши пожелания.)) Экскурсия вышла интересной и насыщенной.))
Е
1 янв 2023
Спешим оставть свой отзыв о Владимире по экскурсии" Усадьба Немцевичей". Владимир прекрасно эрудированный профессионал, любящий своё дело, свой край, передающий эту любовь группе. Информацию передаёт так, что она доступна людям
читать дальше

с любой подготовкой. Максимально использует время, чтоб погрузить вас в историю родной Беларуси. А в усадьбе вы попадёте с ним в те времена, в ту атмосферу и проживёт её на одном дыхании.
Были очень довольны! Не хотелось расставаться с Владимиром!
Рекомендуем!

А
7 дек 2022
Обычно выездные поездки оставляют на потом. Сначала смотрят must see ли просто то, что банально ближе. У нас поучилось иначе. Первым с брестскими достопримечательностями нас познакомил Владимир. Усадьба Немцевичей стала
читать дальше

для нас как бы порталом для погружения в атмосферу прежнего Бреста. Брестская крепость, безусловно, главная достопримечательность этих мест, но события, связанные с ней, согласитесь, по временному принципу более поздние по отношению к событиям 19 - начала 20 вв.
Как мы поняли, Владимир историк и научный сотрудник музея-усадьбы. Очень неожиданное впечатление мы испытали во время его экскурсии по усадьбе. Казалось, что мы пришли к нему в гости. Когда в вашем присутствии зажигается свет в залах, заводится патефон, с душой и знанием дела рассказывается о тех или иных экспонатах, разрешается аккуратно что-то потрогать или расположиться для фотосессии, возникает то самое чувство, ради которого и был создан этот музей: для ощущение погружения в атмосферу 19 в.
Кстати, благодаря тому, что это непродолжительная по времени поездка, очень удобно ее совмещать с другими, если вы ограничены по времени пребывания в Бресте. Вечером мы были уже на экскурсии по Брестской крепости и закрепили знания, полученные от Владимира об истории древнего города Бреста, что был на территории крепости.

Е
7 ноя 2022
Отличная экскурсия! Увлеченный знающий историк-гид. Действительно- удивительные окрестности Бреста. Поразительно, как удалось сохранить и реставрировать замечательное имение Немцевичей! Спасибо!
Отличная экскурсия! Увлеченный знающий историк-гид. Действительно- удивительные окрестности Бреста. Поразительно, как удалось сохранить и реставрировать замечательноеОтличная экскурсия! Увлеченный знающий историк-гид. Действительно- удивительные окрестности Бреста. Поразительно, как удалось сохранить и реставрировать замечательноеОтличная экскурсия! Увлеченный знающий историк-гид. Действительно- удивительные окрестности Бреста. Поразительно, как удалось сохранить и реставрировать замечательноеОтличная экскурсия! Увлеченный знающий историк-гид. Действительно- удивительные окрестности Бреста. Поразительно, как удалось сохранить и реставрировать замечательное

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Бреста

ИндивидуальныеНа машинеМожно с детьмиНочныеЛетниеВыездныеПаркиПрирода и пейзажиСвятые местаМонастыри, церкви, храмыУсадьбы и дворцы

Похожие экскурсии из Бреста

Брест - город контрастов
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
21 отзыв
Популярное предложение
Брест - город контрастов: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Бреста, узнайте его историю и посетите уникальные места, которые не увидите самостоятельно. Город откроется для вас с новой стороны
Завтра в 09:00
11 июня в 09:30
3 500 за всё до 6 чел.
Брест - это не только Брестская крепость
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
125 отзывов
В тренде
Брест - это не только Брестская крепость
Многие считают, что Брест - это только крепость. Но наш город богат историей, архитектурой и уникальными традициями. Приезжайте и убедитесь сами
Начало: Площадь Ленина около памятника Ленину
19 июня в 09:00
24 июня в 09:00
3 500 за всё до 5 чел.
Пограничный Брест: неожиданные истории
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
22 отзыва
Пограничный Брест: неожиданные истории
Пешеходная экскурсия по Бресту откроет вам неожиданные истории города. Узнайте о польском периоде, уникальных домиках и вечерней церемонии зажжения фонарей
Начало: У входа в Парк культуры и отдыха им. 1 Мая
11 июня в 19:00
20 июня в 20:00
5 000 за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Бресте. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Бресте
ХорошоТам