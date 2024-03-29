Брест - это не только легендарная крепость. Любознательные путешественники могут посетить менее известные, но не менее интересные и важные места Брестчины. Величественная Свято-Крестовоздвиженская церковь и знаменитый костел Радзивиллов, живописные места и дом шляхетской семьи Урсын-Немцевичей, темные коридоры брестского форта - все это ждет вас. Достопримечательности выбираются по вашим интересам, а гид поделится событиями, повлиявшими на ход мировой истории

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Старинная церковь, готический костел и имение Ягминов

Мы посетим Вистычи, где расположена Свято-Крестовоздвиженская церковь XVII века, ранее принадлежавшая известному монастырю цистерцианцев. Вы узнаете, как этот храм относится к Брестской унии, одному из важнейших событий в истории нашего города. У костела в Чернавчицах разберем, как связан Брест с Радзивиллами. В ходе экскурсии мы увидим реку Лесную и часть парка усадьбы Ягминов, где немецкие войска снимали фильм в 1918 году. Я расскажу удивительные легенды про эти места.

Дом-музей Немцевичей или форты Бреста

Усадьба Немцевичей в Скоках — родовое гнездо известной шляхетской семьи. Вы полюбуетесь двухэтажным особняком XVIII века в стиле барокко. Раскроете, какие известные люди и события связаны с родом Немцевичей. Или (по вашему выбору) мы посетим один из фортов, связанных с легендарной Брестской крепостью. Вы почувствуете историческую атмосферу военного объекта, а мощь бетонных укреплений, подземные галереи и казематы погрузят вас в военную историю Бреста.

Организационные детали