Западные ворота Беларуси: индивидуальное путешествие по Брестчине

Погрузитесь в атмосферу Бреста и Брестчины: от замков до Беловежской пущи, наслаждаясь культурой и природой
Представляем вашему вниманию уникальный индивидуальный тур по Бресту и Брестчине, который позволит вам погрузиться в историю и культуру этого удивительного региона. Ваше путешествие начнется с посещения Кобрина, где вы сможете
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узнать о жизни великого Суворова.

Прогуливаясь по улочкам старинных городов, вы оцените красоту белорусских нарядов и изделий народных ремёсел.

Живописные замки и величественная Беловежская пуща с её уникальной флорой и фауной не оставят вас равнодушными. Местные легенды и истории, которыми с вами поделятся гиды, добавят путешествию особого колорита.

Этот тур создан для тех, кто ценит красоту природы, историческое наследие и хочет глубже познакомиться с культурой Беларуси.

Отправляясь в этот тур, вы получите не только яркие впечатления, но и новые знания о Бресте и его окрестностях.

Путешествие не рекомендуется для семей с маленькими детьми, так как предполагает насыщенную программу и длительные прогулки

Западные ворота Беларуси: индивидуальное путешествие по Брестчине
Западные ворота Беларуси: индивидуальное путешествие по Брестчине
Западные ворота Беларуси: индивидуальное путешествие по Брестчине
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30

Описание тура

Организационные детали

Путешествие не подходит для маленьких детей.

Проживание. Двухместное, в агроусадьбе на окраине Беловежской пущи.

Питание. Включены завтрак и ужин в агроусадьбе, остальное — за доплату.

Дети. Возможно участие с детьми от 10 лет.

Программа тура по дням

1 день

На северо-восток от Бреста

Встречаемся утром на ж. -д. вокзале Бреста и знакомимся. Наше путешествие начнётся с осмотра нарядного здания вокзала, а после мы отправимся в город Кобрин.

По прибытии прогуляемся по улицам и набережной реки Мухавец, вы узнаете о жизни великого полководца в Кобринском военно-историческом музее им. А. В. Суворова и увидите кафедральный Александро-Невский собор. Затем выезжаем в город Коссово — вас ждут легенды замка Пусловских и знакомство с историей национального героя Беларуси Тадеуша Костюшко в посвящённом ему музее-усадьбе.

После — обед в агроусадьбе у озера.

Подкрепившись, возьмём курс к посёлку Ружаны. Здесь осмотрим живописные руины Ружанского замка, который называли белорусским Версалем — гнезда таинственного и могущественного рода Сапег. Далее подъедем к местной архитектурной доминанте — костёлу Святой Троицы 17 века — и поговорим о его истории. Напоследок посетим городок Пружаны — заглянем в усадьбу Швыковских, где находится этнографический музей, пройдёмся по улочкам старого центра города, рынку и отправимся на ночлег в уютную агроусадьбу.

На северо-восток от БрестаНа северо-восток от БрестаНа северо-восток от БрестаНа северо-восток от БрестаНа северо-восток от БрестаНа северо-восток от БрестаНа северо-восток от БрестаНа северо-восток от БрестаНа северо-восток от БрестаНа северо-восток от БрестаНа северо-восток от БрестаНа северо-восток от БрестаНа северо-восток от БрестаНа северо-восток от БрестаНа северо-восток от Бреста
2 день

Беловежская пуща и город Каменец

Позавтракав, выезжаем в Каменюки — административный центр национального парка «Беловежская пуща». Мы прогуляемся по лесной чаще, насладимся свежим воздухом и увидим обитателей заповедника. Также вы можете посетить экскурсию по выбору: обзорную по парку либо по «Поместью белорусского Деда Мороза».

После обеда национальными блюдами выезжаем в город Каменец. Здесь вы подниметесь на Каменецкую башню 13 века — единственный сохранившийся средневековый донжон страны. Белорусы гордятся её славной историей — она пережила даже набеги крестоносцев!

Осмотрев окрестности с её вершины, проследуем к величественному православному Симеоновскому собору. На этом программа заканчивается — вас ждёт трансфер до Брестского ж. -д. вокзала.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание (ужин и завтрак)
  • Трансфер до Бреста из города Каменец
  • Транспорт - минивэн Ford Galaxy
Что не входит в цену
  • Билеты до Бреста
  • Обед - стоимость составит примерно 20 - 40 белорусских руб. за человека
  • Билеты в музей ИМ.А.В. Суворова в Кобрине: 8 белорусских руб. для взрослых, 3 белорусских руб. для школьников
  • Билеты в Мемориальный музей-усадьбу Тадеуша Костюшко (совместно с музеем Пусловских) в Коссово: 15 белорусских руб
  • Билеты в музей Пусловских в Коссово: 15 белорусских руб. для взрослых, 8 белорусских руб. для школьников
  • Билеты в Ружанский замок - стоимость составит 6 белорусских руб. для взрослых, 4 белорусских руб. для школьников
  • Вход в этнографический музей в Пружанах - стоимость составит 6 белорусских руб. для взрослых, 4 белорусских руб. для школьников
  • Вход в Каменецкую башню: 6,60 белорусских руб. для взрослых, 3,80 - для школьников
  • Билеты в Музей природы - стоимость составит 7 белорусских руб. для взрослых и 5 белорусских руб. для детей в возрасте от 6 до 14 лет
  • Посещение вольеров с животными - 10 белорусских руб. для взрослых, 7 - для детей от 6 до 14 лет
  • Обзорная экскурсия с посещением Музея народного быта и старинных технологий - стоимость составит 20 белорусских руб. для взрослых и 15 белорусских руб. для детей до 18 лет
  • Автобусная экскурсия в «Поместье белорусского Деда Мороза» - стоимость составит 20 белорусских руб. для взрослых и 15 белорусских руб. детей до 14 лет
Где начинаем и завершаем?
Начало: Брест, ж. - д. вокзал, вход под шпилем в 08.00
Завершение: Брест, ж. - д. вокзал, 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Бреста

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеПрирода и пейзажиАктивный отдых2-дневные турыВсе турыОбзорныеБеловежская пущаПопулярные места

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