Описание тура
Организационные детали
Путешествие не подходит для маленьких детей.
Проживание. Двухместное, в агроусадьбе на окраине Беловежской пущи.
Питание. Включены завтрак и ужин в агроусадьбе, остальное — за доплату.
Дети. Возможно участие с детьми от 10 лет.
Программа тура по дням
На северо-восток от Бреста
Встречаемся утром на ж. -д. вокзале Бреста и знакомимся. Наше путешествие начнётся с осмотра нарядного здания вокзала, а после мы отправимся в город Кобрин.
По прибытии прогуляемся по улицам и набережной реки Мухавец, вы узнаете о жизни великого полководца в Кобринском военно-историческом музее им. А. В. Суворова и увидите кафедральный Александро-Невский собор. Затем выезжаем в город Коссово — вас ждут легенды замка Пусловских и знакомство с историей национального героя Беларуси Тадеуша Костюшко в посвящённом ему музее-усадьбе.
После — обед в агроусадьбе у озера.
Подкрепившись, возьмём курс к посёлку Ружаны. Здесь осмотрим живописные руины Ружанского замка, который называли белорусским Версалем — гнезда таинственного и могущественного рода Сапег. Далее подъедем к местной архитектурной доминанте — костёлу Святой Троицы 17 века — и поговорим о его истории. Напоследок посетим городок Пружаны — заглянем в усадьбу Швыковских, где находится этнографический музей, пройдёмся по улочкам старого центра города, рынку и отправимся на ночлег в уютную агроусадьбу.
Беловежская пуща и город Каменец
Позавтракав, выезжаем в Каменюки — административный центр национального парка «Беловежская пуща». Мы прогуляемся по лесной чаще, насладимся свежим воздухом и увидим обитателей заповедника. Также вы можете посетить экскурсию по выбору: обзорную по парку либо по «Поместью белорусского Деда Мороза».
После обеда национальными блюдами выезжаем в город Каменец. Здесь вы подниметесь на Каменецкую башню 13 века — единственный сохранившийся средневековый донжон страны. Белорусы гордятся её славной историей — она пережила даже набеги крестоносцев!
Осмотрев окрестности с её вершины, проследуем к величественному православному Симеоновскому собору. На этом программа заканчивается — вас ждёт трансфер до Брестского ж. -д. вокзала.
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Что включено
- Проживание
- Питание (ужин и завтрак)
- Трансфер до Бреста из города Каменец
- Транспорт - минивэн Ford Galaxy
Что не входит в цену
- Билеты до Бреста
- Обед - стоимость составит примерно 20 - 40 белорусских руб. за человека
- Билеты в музей ИМ.А.В. Суворова в Кобрине: 8 белорусских руб. для взрослых, 3 белорусских руб. для школьников
- Билеты в Мемориальный музей-усадьбу Тадеуша Костюшко (совместно с музеем Пусловских) в Коссово: 15 белорусских руб
- Билеты в музей Пусловских в Коссово: 15 белорусских руб. для взрослых, 8 белорусских руб. для школьников
- Билеты в Ружанский замок - стоимость составит 6 белорусских руб. для взрослых, 4 белорусских руб. для школьников
- Вход в этнографический музей в Пружанах - стоимость составит 6 белорусских руб. для взрослых, 4 белорусских руб. для школьников
- Вход в Каменецкую башню: 6,60 белорусских руб. для взрослых, 3,80 - для школьников
- Билеты в Музей природы - стоимость составит 7 белорусских руб. для взрослых и 5 белорусских руб. для детей в возрасте от 6 до 14 лет
- Посещение вольеров с животными - 10 белорусских руб. для взрослых, 7 - для детей от 6 до 14 лет
- Обзорная экскурсия с посещением Музея народного быта и старинных технологий - стоимость составит 20 белорусских руб. для взрослых и 15 белорусских руб. для детей до 18 лет
- Автобусная экскурсия в «Поместье белорусского Деда Мороза» - стоимость составит 20 белорусских руб. для взрослых и 15 белорусских руб. детей до 14 лет