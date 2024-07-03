Встречаемся утром на ж. -д. вокзале Бреста и знакомимся. Наше путешествие начнётся с осмотра нарядного здания вокзала, а после мы отправимся в город Кобрин.

По прибытии прогуляемся по улицам и набережной реки Мухавец, вы узнаете о жизни великого полководца в Кобринском военно-историческом музее им. А. В. Суворова и увидите кафедральный Александро-Невский собор. Затем выезжаем в город Коссово — вас ждут легенды замка Пусловских и знакомство с историей национального героя Беларуси Тадеуша Костюшко в посвящённом ему музее-усадьбе.

После — обед в агроусадьбе у озера.

Подкрепившись, возьмём курс к посёлку Ружаны. Здесь осмотрим живописные руины Ружанского замка, который называли белорусским Версалем — гнезда таинственного и могущественного рода Сапег. Далее подъедем к местной архитектурной доминанте — костёлу Святой Троицы 17 века — и поговорим о его истории. Напоследок посетим городок Пружаны — заглянем в усадьбу Швыковских, где находится этнографический музей, пройдёмся по улочкам старого центра города, рынку и отправимся на ночлег в уютную агроусадьбу.