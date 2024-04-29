Авторский тур
2 дня
Выходные в Беловежской пуще: индивидуальное путешествие
Проведите незабываемые выходные в Беловежской пуще, погрузитесь в историю и природу Бреста и его окрестностей
Брест, ж. - д. вокзал, утро
1 июля
2 июля
3 июля
4 июля
20 000₽ за всё до 4 чел.
Авторский тур
2 дня
Западные ворота Беларуси: уникальное путешествие по Бресту и его окрестностям
Погрузитесь в атмосферу Бреста и Брестчины: от замков до Беловежской пущи, наслаждаясь культурой и природой
Брест, ж. - д. вокзал, вход под шпилем в 08.00
5 мая
1 июля
2 июля
3 июля
22 000₽ за всё до 4 чел.
Авторский тур
3 дня
Популярное предложение
Путешествие по Бресту и окрестностям: история, природа и уникальные места
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Бресту и его окрестностям. Откройте для себя исторические сокровища и живописные пейзажи Беларуси
Брест, ж. - д. вокзал, утро
30 июня
2 июля
3 июля
4 июля
28 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на туры
- ИИрина29 апреля 202426-27 апреля 2024г. побывали в Бресте и его окрестностях. Давно мечтали: муж хотел в Брестскую крепость, а я в Беловежскую пущу. Спасибо организатору и гиду Игорю! Интересный рассказчик, отзывчивый, тактичный, вежливый, очень интеллигентный человек. Всё продумано до мелочей: встреча-проводы, программа, обеды-ужины-завтраки, ночевка и даже морковка для кормления животных в Беловежской пуще. Программа по вашему желанию, всё, что захотите! Игорь с такой любовью рассказывает о своей стране, о месте, где живёт и эта любовь передаётся и вам. Игорь, ещё раз спасибо! Рекомендуем всем, познакомьтесь с настоящей Белоруссией и настоящими бедарусами! Как говорит молодёжь - круто!
- ААнастасия24 марта 2024Игорь потрясающий экскурсовод! Человек который очень любит пущу и Брест и поможет вам взглянуть на эти прекрасные места влюбленными глазами! Замечательный рассказчик и очень чуткий компаньон для путешествий. Подстроится под ваше настроение, нужды и всегда постарается найти способ что бы всем на экскурсии было комфортно и интересно!
Ответы на вопросы от путешественников по Бресту
Самые популярные туры в Бресте
В апреле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Сколько стоит тур в Бресте в апреле 2024
Сейчас в Бресте можно забронировать 3 тура от 20 000 ₽ до 28 000 ₽. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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