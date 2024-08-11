Вас ждет путешествие по историческим местам: посещение усадьбы в Скоках, осмотр католического костела
Описание тура
Организационные детали
Некоторые пункты программы могут немного корректироваться с учётом сезона и дня посещения.
Проживание. Двухместное, в агроусадьбе на территории деревни.
Питание. Включены завтрак и ужин в агроусадьбе, остальное — за доплату.
Дети. Возможно участие с детьми от 10 лет.
Программа тура по дням
Окрестности Бреста и мини-поход по заповеднику
Встречаемся утром у ж. -д. вокзала города Брест, знакомимся и отправляемся в путешествие по окрестностям — за окнами будут мелькать небольшие деревеньки, фермы и ухоженные поля.
Первая остановка — усадьба Немцевичей в Скоках, важного для Брестчины рода. Здесь неоднократно бывали знаменитости — например, гостил император Александр III и даже писатель Ян Флеминг. Усадьба сыграла важную роль в исторических событиях: здесь размещалась Кайзеровская ставка во время Первой Мировой и был подписан Брест-Литовский мирный договор.
После заедем в агрогородок Чернавчицы, чтобы увидеть стройную архитектуру римско-католического костёла Святой Троицы, спроектированного монахом-иезуитом в 16 веке. Далее мы отправимся в маленький городок Каменец, где вам предстоит покорить пять ярусов Каменецкой башни: это памятник романского стиля с элементами ранней готики и последнее сохранившееся сооружение подобного типа родом из Древней Руси.
Затем заезжаем в Национальный парк «Беловежская пуща» — один из старейших заповедников в Европе. Вас ожидает поход протяжённостью 6 км — в качестве альтернативы можем прокатиться на велосипедах. Вы увидите живописный реликтовый лес и чистые озёра заповедника. По возможности посетим молочную ферму, познакомимся с красавицами-коровами и узнаем, как получается молоко самого высокого качества серии «Брест-литовское».
Завершит день размещение в аутентичной агроусадьбе на окраине Беловежской пущи — вы окажетесь в уютном деревенском оазисе, где утром вас разбудит пение птиц и аромат кофе. В деревне и неподалёку обитают аисты, цапли, журавли, орлы и лисы, которые нередко показываются людям.
Природа и животные Беловежской пущи
Позавтракав, отправляемся знакомиться с пущинскими животными: вольеры, в которых они содержатся, занимают около 20 гектаров. Вы увидите грациозных оленей и косуль, роскошных рысей, лис, волков, грозу лесов — медведей и самых знаменитых обитателей заповедника — зубров, современников мамонтов и носорогов.
По желанию можно посетить Музей природы, Археологический музей под открытым небом или «Поместье белорусского Деда Мороза», открытое круглый год. Также есть возможность заказать автобусную обзорную экскурсию по заповеднику с посещением Музея ремёсел.
Дополнят день гастрономические удовольствия — в одном из кафе на территории пущи вам предложат драники, соленья, грибочки, блины, чай с вареньем из беловежских трав и ягод. А в Музее народного быта и старинных технологий можно попробовать и приобрести знаменитый самогон «Пущанка», который производят только здесь.
Вы проведёте в Беловежской пуще от 2 до 5 часов — зависит от вашей активности и желаний. Стоимость тура от этого не поменяется.
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Что включено
- Проживание
- Питание (ужин и завтрак)
- Трансфер до Бреста из Беловежской пущи
- Транспорт - минивэн «Форд Галакси»
Что не входит в цену
- Билеты до Бреста
- Аренда велосипедов
- Обеды в кафе
- Входной билет в Историко-мемориальный музей «Усадьба Немцевичей» - стоимость 8 бел. руб. за взрослого, 3,8 бел. руб. для детей и школьников
- Вход в Каменецкую башню: 6,60 бел. бел. руб. для взрослых, 3 бел. руб. для школьников
- Билеты в Музей природы: 6 бел. руб. для взрослых, 5 бел. руб. для детей от 6 до 14 лет
- Посещение вольеров с животными - 10 бел. руб. для взрослых, 7 бел. руб. для детей от 6 до 14 лет
- Обзорная экскурсия с посещением Музея народного быта и старинных технологий - стоимость составит 20 бел. руб. для взрослых и 15 бел. руб. для детей до 14 лет
- Автобусная экскурсия в «Поместье белорусского Деда Мороза» - стоимость составит 20 бел. руб. для взрослых и 15 бел. руб. детей до 14 лет