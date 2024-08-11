Встречаемся утром у ж. -д. вокзала города Брест, знакомимся и отправляемся в путешествие по окрестностям — за окнами будут мелькать небольшие деревеньки, фермы и ухоженные поля.

Первая остановка — усадьба Немцевичей в Скоках, важного для Брестчины рода. Здесь неоднократно бывали знаменитости — например, гостил император Александр III и даже писатель Ян Флеминг. Усадьба сыграла важную роль в исторических событиях: здесь размещалась Кайзеровская ставка во время Первой Мировой и был подписан Брест-Литовский мирный договор.

После заедем в агрогородок Чернавчицы, чтобы увидеть стройную архитектуру римско-католического костёла Святой Троицы, спроектированного монахом-иезуитом в 16 веке. Далее мы отправимся в маленький городок Каменец, где вам предстоит покорить пять ярусов Каменецкой башни: это памятник романского стиля с элементами ранней готики и последнее сохранившееся сооружение подобного типа родом из Древней Руси.

Затем заезжаем в Национальный парк «Беловежская пуща» — один из старейших заповедников в Европе. Вас ожидает поход протяжённостью 6 км — в качестве альтернативы можем прокатиться на велосипедах. Вы увидите живописный реликтовый лес и чистые озёра заповедника. По возможности посетим молочную ферму, познакомимся с красавицами-коровами и узнаем, как получается молоко самого высокого качества серии «Брест-литовское».

Завершит день размещение в аутентичной агроусадьбе на окраине Беловежской пущи — вы окажетесь в уютном деревенском оазисе, где утром вас разбудит пение птиц и аромат кофе. В деревне и неподалёку обитают аисты, цапли, журавли, орлы и лисы, которые нередко показываются людям.