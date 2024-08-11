Выходные в Беловежской пуще. Индивидуальный тур

Проведите незабываемые выходные в Беловежской пуще, погрузитесь в историю и природу Бреста и его окрестностей
Представляем вашему вниманию уникальный индивидуальный тур в Беловежскую пущу, который начнется с захватывающей экскурсии по живописным окрестностям Бреста.

Вас ждет путешествие по историческим местам: посещение усадьбы в Скоках, осмотр католического костела
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в Чернавчицах и восхождение на древнюю башню в городе Каменец.

После этого вы окажетесь в объятиях древних лесов Беловежской пущи, где сможете насладиться прогулками по заповеднику, вдохнуть чистый воздух и познакомиться с его обитателями.

Завершится ваше путешествие ночевкой в атмосферной агроусадьбе, где вы сможете отдохнуть на природе и подвести итоги незабываемого дня.

Организационные детали тура продуманы до мелочей, некоторые пункты программы могут быть скорректированы с учетом сезона и дня посещения, чтобы ваше путешествие было максимально комфортным и интересным

Выходные в Беловежской пуще. Индивидуальный тур
Выходные в Беловежской пуще. Индивидуальный тур
Выходные в Беловежской пуще. Индивидуальный тур
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30

Описание тура

Организационные детали

Некоторые пункты программы могут немного корректироваться с учётом сезона и дня посещения.

Проживание. Двухместное, в агроусадьбе на территории деревни.

Питание. Включены завтрак и ужин в агроусадьбе, остальное — за доплату.

Дети. Возможно участие с детьми от 10 лет.

Программа тура по дням

1 день

Окрестности Бреста и мини-поход по заповеднику

Встречаемся утром у ж. -д. вокзала города Брест, знакомимся и отправляемся в путешествие по окрестностям — за окнами будут мелькать небольшие деревеньки, фермы и ухоженные поля.

Первая остановка — усадьба Немцевичей в Скоках, важного для Брестчины рода. Здесь неоднократно бывали знаменитости — например, гостил император Александр III и даже писатель Ян Флеминг. Усадьба сыграла важную роль в исторических событиях: здесь размещалась Кайзеровская ставка во время Первой Мировой и был подписан Брест-Литовский мирный договор.

После заедем в агрогородок Чернавчицы, чтобы увидеть стройную архитектуру римско-католического костёла Святой Троицы, спроектированного монахом-иезуитом в 16 веке. Далее мы отправимся в маленький городок Каменец, где вам предстоит покорить пять ярусов Каменецкой башни: это памятник романского стиля с элементами ранней готики и последнее сохранившееся сооружение подобного типа родом из Древней Руси.

Затем заезжаем в Национальный парк «Беловежская пуща» — один из старейших заповедников в Европе. Вас ожидает поход протяжённостью 6 км — в качестве альтернативы можем прокатиться на велосипедах. Вы увидите живописный реликтовый лес и чистые озёра заповедника. По возможности посетим молочную ферму, познакомимся с красавицами-коровами и узнаем, как получается молоко самого высокого качества серии «Брест-литовское».

Завершит день размещение в аутентичной агроусадьбе на окраине Беловежской пущи — вы окажетесь в уютном деревенском оазисе, где утром вас разбудит пение птиц и аромат кофе. В деревне и неподалёку обитают аисты, цапли, журавли, орлы и лисы, которые нередко показываются людям.

Окрестности Бреста и мини-поход по заповедникуОкрестности Бреста и мини-поход по заповедникуОкрестности Бреста и мини-поход по заповедникуОкрестности Бреста и мини-поход по заповедникуОкрестности Бреста и мини-поход по заповедникуОкрестности Бреста и мини-поход по заповедникуОкрестности Бреста и мини-поход по заповедникуОкрестности Бреста и мини-поход по заповедникуОкрестности Бреста и мини-поход по заповеднику
2 день

Природа и животные Беловежской пущи

Позавтракав, отправляемся знакомиться с пущинскими животными: вольеры, в которых они содержатся, занимают около 20 гектаров. Вы увидите грациозных оленей и косуль, роскошных рысей, лис, волков, грозу лесов — медведей и самых знаменитых обитателей заповедника — зубров, современников мамонтов и носорогов.

По желанию можно посетить Музей природы, Археологический музей под открытым небом или «Поместье белорусского Деда Мороза», открытое круглый год. Также есть возможность заказать автобусную обзорную экскурсию по заповеднику с посещением Музея ремёсел.

Дополнят день гастрономические удовольствия — в одном из кафе на территории пущи вам предложат драники, соленья, грибочки, блины, чай с вареньем из беловежских трав и ягод. А в Музее народного быта и старинных технологий можно попробовать и приобрести знаменитый самогон «Пущанка», который производят только здесь.

Вы проведёте в Беловежской пуще от 2 до 5 часов — зависит от вашей активности и желаний. Стоимость тура от этого не поменяется.

Природа и животные Беловежской пущиПрирода и животные Беловежской пущиПрирода и животные Беловежской пущиПрирода и животные Беловежской пущиПрирода и животные Беловежской пущиПрирода и животные Беловежской пущи

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание (ужин и завтрак)
  • Трансфер до Бреста из Беловежской пущи
  • Транспорт - минивэн «Форд Галакси»
Что не входит в цену
  • Билеты до Бреста
  • Аренда велосипедов
  • Обеды в кафе
  • Входной билет в Историко-мемориальный музей «Усадьба Немцевичей» - стоимость 8 бел. руб. за взрослого, 3,8 бел. руб. для детей и школьников
  • Вход в Каменецкую башню: 6,60 бел. бел. руб. для взрослых, 3 бел. руб. для школьников
  • Билеты в Музей природы: 6 бел. руб. для взрослых, 5 бел. руб. для детей от 6 до 14 лет
  • Посещение вольеров с животными - 10 бел. руб. для взрослых, 7 бел. руб. для детей от 6 до 14 лет
  • Обзорная экскурсия с посещением Музея народного быта и старинных технологий - стоимость составит 20 бел. руб. для взрослых и 15 бел. руб. для детей до 14 лет
  • Автобусная экскурсия в «Поместье белорусского Деда Мороза» - стоимость составит 20 бел. руб. для взрослых и 15 бел. руб. детей до 14 лет
Где начинаем и завершаем?
Начало: Брест, ж. - д. вокзал, утро
Завершение: Брест, ж. - д. вокзал, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Бреста

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиИстория и архитектураМузеиЛетниеПрирода и пейзажиАктивный отдых2-дневные турыВсе турыОбзорныеБеловежская пущаПопулярные местаЗаповедники

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