Встречаемся у Брестского ж. -д. вокзала — знакомимся и отправляемся на обзорную экскурсию по городу: вы увидите главные места от Старо-Николаевской церкви и Зимнего сада до нарядного железнодорожного вокзала. Заглянете в старинную аптеку, прогуляетесь по Елисейским полям Бреста, улице Советской и по уютной набережной реки Мухавец.

После поедем в путешествие по окрестностям — мимо ухоженных полей, деревенек и ферм. Наша первая остановка — усадьба Немцевичей в Скоках — вы узнаете о живших здесь людях, увидите место, где размещалась Кайзеровская ставка в Первую Мировую войну и велись переговоры по подписанию Брест-Литовского мирного соглашения.

Затем побываем в агрогородке Чернавчицы — в центре внимания окажется Римско-католический костёл 16 века. Мы поговорим о судьбе храма и уникальных деталях архитектуры и следом отправимся в маленький Каменец. Здесь вам предстоит покорить пять ярусов Каменецкой башни: это последнее сохранившееся сооружение подобного типа родом из Древней Руси.

Завершим день размещением в аутентичной агроусадьбе на окраине Беловежской пущи: вы окажетесь в маленьком деревенском оазисе, где согреетесь душой и полюбуетесь звёздами. А утром вас разбудит пение птиц и аромат кофе. В деревне и неподалёку обитают аисты, цапли, журавли, орлы и лисы, которые нередко показываются людям.