Вы погуляете по Бресту и побываете в небольших городах, замках и усадьбах, хранящих историю своих жителей.
Целый день отведён Беловежской пуще:
Описание тура
Организационные детали
Некоторые пункты программы могут немного корректироваться с учётом сезона и дня посещения.
Проживание. Двухместное, в агроусадьбе на окраине Беловежской пущи.
Питание. Включены завтрак и ужин в агроусадьбе, остальное — за доплату.
Дети. Возможно участие с детьми от 10 лет.
Программа тура по дням
Значимые и живописные места Брестчины
Встречаемся у Брестского ж. -д. вокзала — знакомимся и отправляемся на обзорную экскурсию по городу: вы увидите главные места от Старо-Николаевской церкви и Зимнего сада до нарядного железнодорожного вокзала. Заглянете в старинную аптеку, прогуляетесь по Елисейским полям Бреста, улице Советской и по уютной набережной реки Мухавец.
После поедем в путешествие по окрестностям — мимо ухоженных полей, деревенек и ферм. Наша первая остановка — усадьба Немцевичей в Скоках — вы узнаете о живших здесь людях, увидите место, где размещалась Кайзеровская ставка в Первую Мировую войну и велись переговоры по подписанию Брест-Литовского мирного соглашения.
Затем побываем в агрогородке Чернавчицы — в центре внимания окажется Римско-католический костёл 16 века. Мы поговорим о судьбе храма и уникальных деталях архитектуры и следом отправимся в маленький Каменец. Здесь вам предстоит покорить пять ярусов Каменецкой башни: это последнее сохранившееся сооружение подобного типа родом из Древней Руси.
Завершим день размещением в аутентичной агроусадьбе на окраине Беловежской пущи: вы окажетесь в маленьком деревенском оазисе, где согреетесь душой и полюбуетесь звёздами. А утром вас разбудит пение птиц и аромат кофе. В деревне и неподалёку обитают аисты, цапли, журавли, орлы и лисы, которые нередко показываются людям.
Беловежская пуща
Позавтракав, отправляемся в Беловежскую пущу — заповедник, бывший когда-то частью огромного первобытного леса. Вы насладитесь чистым воздухом и живописными пейзажами, узнаете о сохранении этих мест с 14 века и прогуляетесь мимо вольеров с дикими животными (они живут в условиях, приближенных к реальным): увидите зубров, оленей, кабанов, волков и медведей.
По желанию можно прокатиться на велосипеде по дорожкам реликтового леса, посетить музей местной природы, заказать обзорную экскурсию с посещением Дома ремёсел или заглянуть «Поместье белорусского Деда Мороза», открытое круглый год. Эти активности — за доплату.
Дополнят день гастрономические удовольствия: в одном из кафе или ресторане на территории пущи вам предложат драники, соленья, грибочки, блины, чай с вареньем из беловежских трав и ягод. А в Музее народного быта и старинных технологий можно попробовать и приобрести знаменитый самогон «Пущанка», который производят только здесь. В Беловежской пуще вы проведёте от 2 до 5 часов — зависит от вашей активности и желаний. Стоимость экскурсии от этого не изменится.
На этом основная часть программы заканчивается — вас ждёт трансфер в Брест. При желании можно продлить тур ещё на один день за доплату.
Кобрин, Коссово, Ружаны и Пружаны
Этот день будет посвящён сразу нескольким локациям. После выселения из отеля мы выезжаем в город Кобрин, где погуляем по историческому центру. Вы увидите нарядную Замковую площадь, Советскую улицу, набережную реки Мухавец, кафедральный Александро-Невский собор и посетите Кобринский военно-исторический музей им. А. В. Суворова.
Затем переберёмся в Коссово — посетим Музей-усадьбу имени Т. Костюшко, замок Пусловских с любопытными легендами и богатой историей.
Следующая остановка — Ружаны. Заглянем в Ружанский замок, который называли белорусским Версалем, и узнаем о династии Сапегов. Напоследок в Пружанах посетим усадьбу Швыковских 19 века: пройдёмся по улочкам старого центра города.
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Что включено
- Проживание
- Питание (ужин и завтрак)
- Трансфер до Бреста из Пружан
- Транспорт
Что не входит в цену
- Билеты до Бреста
- Аренда велосипедов
- Обеды в кафе
- Входной билет в Историко-мемориальный музей «Усадьба Немцевичей» - стоимость 8 белорусских руб. за взрослого, 3,8 - для детей и школьников
- Вход в Каменецкую башню: 6,60 белорусских руб. для взрослых, 3 - для школьников
- Билеты в Музей природы: 6 белорусских руб. для взрослых, 5 - для детей от 6 до 14 лет
- Посещение вольеров с животными - 10 белорусских руб. для взрослых, 7 - для детей от 6 до 14 лет
- Обзорная экскурсия с посещением Музея народного быта и старинных технологий - стоимость составит 20 белорусских руб. для взрослых и 15 белорусских руб. для детей до 18 лет
- Автобусная экскурсия в «Поместье белорусского Деда Мороза» - стоимость составит 20 белорусских руб. для взрослых и 15 белорусских руб. детей до 14 лет