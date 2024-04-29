Индивидуальный тур по Бресту и окрестностям

Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Бресту и его окрестностям. Откройте для себя исторические сокровища и живописные пейзажи Беларуси
Приглашаем вас в путешествие, которое совмещает знаковые и редкие локации Беларуси.

Вы погуляете по Бресту и побываете в небольших городах, замках и усадьбах, хранящих историю своих жителей.

Целый день отведён Беловежской пуще:
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вы насладитесь чистым воздухом, живописными пейзажами и встретитесь с обитателями заповедника.

Отдельно отметим агроусадьбу, в которой вы остановитесь на ночёвку - это маленький деревенский оазис, где легко забыть о гонке дней.

Некоторые пункты программы могут немного корректироваться с учётом сезона и дня посещения, обеспечивая вам комфорт и уникальные впечатления на протяжении всего путешествия.

Познакомьтесь с богатой историей и культурой Беларуси, наслаждаясь индивидуальным подходом и вниманием к деталям. Этот тур станет вашим незабываемым приключением, полным открытий и ярких моментов

5
2 отзыва
Индивидуальный тур по Бресту и окрестностям
Индивидуальный тур по Бресту и окрестностям
Индивидуальный тур по Бресту и окрестностям
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30

Описание тура

Организационные детали

Некоторые пункты программы могут немного корректироваться с учётом сезона и дня посещения.

Проживание. Двухместное, в агроусадьбе на окраине Беловежской пущи.

Питание. Включены завтрак и ужин в агроусадьбе, остальное — за доплату.

Дети. Возможно участие с детьми от 10 лет.

Программа тура по дням

1 день

Значимые и живописные места Брестчины

Встречаемся у Брестского ж. -д. вокзала — знакомимся и отправляемся на обзорную экскурсию по городу: вы увидите главные места от Старо-Николаевской церкви и Зимнего сада до нарядного железнодорожного вокзала. Заглянете в старинную аптеку, прогуляетесь по Елисейским полям Бреста, улице Советской и по уютной набережной реки Мухавец.

После поедем в путешествие по окрестностям — мимо ухоженных полей, деревенек и ферм. Наша первая остановка — усадьба Немцевичей в Скоках — вы узнаете о живших здесь людях, увидите место, где размещалась Кайзеровская ставка в Первую Мировую войну и велись переговоры по подписанию Брест-Литовского мирного соглашения.

Затем побываем в агрогородке Чернавчицы — в центре внимания окажется Римско-католический костёл 16 века. Мы поговорим о судьбе храма и уникальных деталях архитектуры и следом отправимся в маленький Каменец. Здесь вам предстоит покорить пять ярусов Каменецкой башни: это последнее сохранившееся сооружение подобного типа родом из Древней Руси.

Завершим день размещением в аутентичной агроусадьбе на окраине Беловежской пущи: вы окажетесь в маленьком деревенском оазисе, где согреетесь душой и полюбуетесь звёздами. А утром вас разбудит пение птиц и аромат кофе. В деревне и неподалёку обитают аисты, цапли, журавли, орлы и лисы, которые нередко показываются людям.

Значимые и живописные места БрестчиныЗначимые и живописные места БрестчиныЗначимые и живописные места БрестчиныЗначимые и живописные места БрестчиныЗначимые и живописные места БрестчиныЗначимые и живописные места БрестчиныЗначимые и живописные места БрестчиныЗначимые и живописные места БрестчиныЗначимые и живописные места БрестчиныЗначимые и живописные места БрестчиныЗначимые и живописные места БрестчиныЗначимые и живописные места Брестчины
2 день

Беловежская пуща

Позавтракав, отправляемся в Беловежскую пущу — заповедник, бывший когда-то частью огромного первобытного леса. Вы насладитесь чистым воздухом и живописными пейзажами, узнаете о сохранении этих мест с 14 века и прогуляетесь мимо вольеров с дикими животными (они живут в условиях, приближенных к реальным): увидите зубров, оленей, кабанов, волков и медведей.

По желанию можно прокатиться на велосипеде по дорожкам реликтового леса, посетить музей местной природы, заказать обзорную экскурсию с посещением Дома ремёсел или заглянуть «Поместье белорусского Деда Мороза», открытое круглый год. Эти активности — за доплату.

Дополнят день гастрономические удовольствия: в одном из кафе или ресторане на территории пущи вам предложат драники, соленья, грибочки, блины, чай с вареньем из беловежских трав и ягод. А в Музее народного быта и старинных технологий можно попробовать и приобрести знаменитый самогон «Пущанка», который производят только здесь. В Беловежской пуще вы проведёте от 2 до 5 часов — зависит от вашей активности и желаний. Стоимость экскурсии от этого не изменится.

На этом основная часть программы заканчивается — вас ждёт трансфер в Брест. При желании можно продлить тур ещё на один день за доплату.

Беловежская пущаБеловежская пущаБеловежская пущаБеловежская пущаБеловежская пущаБеловежская пущаБеловежская пуща
3 день

Кобрин, Коссово, Ружаны и Пружаны

Этот день будет посвящён сразу нескольким локациям. После выселения из отеля мы выезжаем в город Кобрин, где погуляем по историческому центру. Вы увидите нарядную Замковую площадь, Советскую улицу, набережную реки Мухавец, кафедральный Александро-Невский собор и посетите Кобринский военно-исторический музей им. А. В. Суворова.

Затем переберёмся в Коссово — посетим Музей-усадьбу имени Т. Костюшко, замок Пусловских с любопытными легендами и богатой историей.

Следующая остановка — Ружаны. Заглянем в Ружанский замок, который называли белорусским Версалем, и узнаем о династии Сапегов. Напоследок в Пружанах посетим усадьбу Швыковских 19 века: пройдёмся по улочкам старого центра города.

Кобрин, Коссово, Ружаны и ПружаныКобрин, Коссово, Ружаны и ПружаныКобрин, Коссово, Ружаны и ПружаныКобрин, Коссово, Ружаны и ПружаныКобрин, Коссово, Ружаны и ПружаныКобрин, Коссово, Ружаны и ПружаныКобрин, Коссово, Ружаны и ПружаныКобрин, Коссово, Ружаны и ПружаныКобрин, Коссово, Ружаны и Пружаны

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание (ужин и завтрак)
  • Трансфер до Бреста из Пружан
  • Транспорт
Что не входит в цену
  • Билеты до Бреста
  • Аренда велосипедов
  • Обеды в кафе
  • Входной билет в Историко-мемориальный музей «Усадьба Немцевичей» - стоимость 8 белорусских руб. за взрослого, 3,8 - для детей и школьников
  • Вход в Каменецкую башню: 6,60 белорусских руб. для взрослых, 3 - для школьников
  • Билеты в Музей природы: 6 белорусских руб. для взрослых, 5 - для детей от 6 до 14 лет
  • Посещение вольеров с животными - 10 белорусских руб. для взрослых, 7 - для детей от 6 до 14 лет
  • Обзорная экскурсия с посещением Музея народного быта и старинных технологий - стоимость составит 20 белорусских руб. для взрослых и 15 белорусских руб. для детей до 18 лет
  • Автобусная экскурсия в «Поместье белорусского Деда Мороза» - стоимость составит 20 белорусских руб. для взрослых и 15 белорусских руб. детей до 14 лет
Где начинаем и завершаем?
Начало: Брест, ж. - д. вокзал, утро
Завершение: Брест или Гродно, ж. - д. вокзал, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
И
29 апр 2024
26-27 апреля 2024г. побывали в Бресте и его окрестностях. Давно мечтали: муж хотел в Брестскую крепость, а я в Беловежскую пущу. Спасибо организатору и гиду Игорю! Интересный рассказчик, отзывчивый, тактичный,
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вежливый, очень интеллигентный человек. Всё продумано до мелочей: встреча-проводы, программа, обеды-ужины-завтраки, ночевка и даже морковка для кормления животных в Беловежской пуще. Программа по вашему желанию, всё, что захотите! Игорь с такой любовью рассказывает о своей стране, о месте, где живёт и эта любовь передаётся и вам. Игорь, ещё раз спасибо! Рекомендуем всем, познакомьтесь с настоящей Белоруссией и настоящими бедарусами! Как говорит молодёжь - круто!

А
24 мар 2024
Игорь потрясающий экскурсовод! Человек который очень любит пущу и Брест и поможет вам взглянуть на эти прекрасные места влюбленными глазами! Замечательный рассказчик и очень чуткий компаньон для путешествий. Подстроится под ваше настроение, нужды и всегда постарается найти способ что бы всем на экскурсии было комфортно и интересно!

Тур входит в следующие категории Бреста

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиИстория и архитектураЛетниеПрирода и пейзажиАктивный отдыхОбзорныеВсе турыБеловежская пущаПопулярные местаСтарый город

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