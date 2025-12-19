Описание экскурсииЭкскурсия «Тайны древнего и вечно молодого города» открывает Гомель как пространство, где легенды и история переплетаются с современностью. Здесь каждый памятник и архитектурный ансамбль хранит свою тайну: от преданий о первых поселенцах до воспоминаний о дворянской культуре XIX века и событий, оставивших след в судьбе Беларуси.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- 1. Обновлённый пешеходный мост через реку Сож
- Вы увидите современный мост, ставший удобным и красивым местом для прогулок. С него открывается вид на памятник первому поселенцу Гомеля, и на реку Сож - широкую и величественную, словно живую артерию города
- 2. Скульптуры «Рыси» - символ города
- 3. Сквер в честь архиепископа Аристарха
- Вы увидите благоустроенный сквер, посвящённый архиепископу Аристарху
- Это остановка, где можно почувствовать тишину и гармонию в центре городской жизни и настроится на экскурсию
- 4. «Охотничий домик»
- Вы увидите небольшое, но исторически значимое здание - «Охотничий домик»
- Узнаете легенды, овеянные вокруг него. Сегодня он хранит атмосферу дворянской эпохи и напоминает о богатой культурной жизни Гомеля XIX века
- 5. Вы увидите памятник Ф.Э. Дзержинскому и братскую могилу коммунаров
- Узнаете о легенде о «Белом проводнике»
- 6. Площадь имени В.И. Ленина
- Вы увидите главную площадь Гомеля - просторное городское пространство, где история и современность переплетаются в архитектуре и планировке. Вы узнаете легенды о Гомельском дворцово-парковом ансамбле
Что включено
- Услуги экскурсовода
Место начала и завершения?
Гомель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие экскурсии из Гомеля
Индивидуальная
до 10 чел.
Гомель вечный и непокорённый
Вспомнить события Отечественной войны и увидеть город через его подвиги
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3060 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 20 чел.
Гомель - вечный и непокоренный («Дорогой памяти…»)
Начало: Гомель
100 Br за всё до 20 чел.