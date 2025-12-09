Описание экскурсииЭкскурсия «Гомель – вечный и непокорённый» знакомит участников с мемориальными комплексами и памятными знаками, которые раскрывают трагизм и величие Великой Отечественной войны, показывают стойкость и мужество жителей города, их вклад в общую победу. Во время путешествия по Гомелю экскурсанты увидят не только места памяти, но и познакомятся с культурным обликом города, его архитектурой, атмосферой и уникальным духом, который соединяет прошлое и настоящее, формируя уважение к истории и гордость за родной край.
- Маршрут:
- 1. Площадь имени В.И. Ленина
- Вы увидите главную площадь Гомеля - просторное городское пространство, где история и современность переплетаются в архитектуре и планировке
- 2. Панорама улицы Билецкого
- Вы увидите одну из старейших улиц Гомеля, сохранившую атмосферу XIX века
- 3. Мемориал. Братская могила коммунаров
- Это остановка, где экскурсия приобретает эмоциональную глубину, показывая, что город - это не только здания, но и память о тех, кто жил и боролся
- 4. Братская могила советских воинов и подпольщиков на площади Труда
- Вы увидите мемориал, выполненный в строгом стиле: мраморные плиты, увековечившие имена героев
- 5. Площадь Восстания
- Вы увидите сразу несколько памятных знаков, каждый из которых рассказывает свою историю:
- Мемориальная доска в память о событиях 1916 года, когда на Гомельском распределительном пункте произошло восстание солдат и матросов
- Памятный знак узникам лагеря для военнопленных «Дулаг-121», где в годы войны погибли тысячи военнопленных
- Памятный знак «Древо жизни», посвященный жертвам геноцида белорусского народа
- Памятник танка Т-34, символизирующий освобождение Гомеля 26 ноября 1943 года
- Памятник К.К. Рокоссовскому - дважды Герою Советского Союза
- Услуги экскурсовода
Начало: Гомель
Завершение: Пл. Восстания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
