Анастасия Ваш гид в Гомеле
Индивидуальная экскурсия
Язык проведения 🇷🇺 русский
Длитель­ность 2 часа
Размер группы 1-20 человек
100 Br за экскурсию

Описание экскурсии Экскурсия «Гомель – вечный и непокорённый» знакомит участников с мемориальными комплексами и памятными знаками, которые раскрывают трагизм и величие Великой Отечественной войны, показывают стойкость и мужество жителей города, их вклад в общую победу. Во время путешествия по Гомелю экскурсанты увидят не только места памяти, но и познакомятся с культурным обликом города, его архитектурой, атмосферой и уникальным духом, который соединяет прошлое и настоящее, формируя уважение к истории и гордость за родной край.

