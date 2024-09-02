Светлана — ваш гид в Минске

Провела экскурсии для 249 туристов

читать дальше — и всё совмещаю! Это значит — у меня получаются чудеса. Прогулки со мной всегда оригинальны, необычны и очень-очень увлекательны! Люблю, когда все вокруг счастливы, и действительно знаю много интересного. Умею найти ответы на любые каверзные вопросы. Я крайне любопытный гид, который любит мир вокруг, и хочу, чтобы он каждому дарил самые неизгладимые впечатления.

Я — Светлана, профессиональный гид по Минску и Беларуси. Я дизайнер, учёный, арт-менеджер, морской капитан и многое другое, но всё это о том, что я страстно люблю Беларусь, корабли, путешествия