Мы отправляемся в Несвиж и Мир, чтобы поговорить о старейшей династии — Радзивиллах. Вы побываете в их сказочных замках и проникнете в семейные тайны. Познакомитесь с историей, традициями и бытом шляхты — дворянского сословия.
Посетите совершенный по пропорциям костёл Божьего Тела, окажетесь в Мирском замке и узнаете, действительно ли у него есть камни-хранители.
Посетите совершенный по пропорциям костёл Божьего Тела, окажетесь в Мирском замке и узнаете, действительно ли у него есть камни-хранители.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Мы расскажем о жизни шляхты и магнатского сословия во времена Великого княжества Литовского и Речи Посполитой. О быте, нравах, традициях и развлечениях. Познакомим вас с самым богатым родом Речи Посполитой — Радзивиллами, от первого до последнего представителя. Каждый из них оставил глубочайший след в истории, а их потомки живы до сих пор.
Вы увидите:
- Несвижский замок 16 века, построенный в стиле итальянского барокко. Осмотрим роскошные интерьеры и подробнее поговорим о его истории
- Парки Несвижского замка. Всю площадь в 100 га мы не пройдём, но обсудим самое интересное, что можно найти в парках богатейшего рода Радзивиллов
- Камень желаний в Старом парке — Антоний Радзивилл подарил его своей жене Марии в честь 25-летия со дня основания парка. Прикосновение к камню дарит уверенность, что загаданное вами желание сбудется
- Костёл Божьего Тела — первый памятник барокко в Северной и Восточной Европе. Рассмотрим совершенство пропорций снаружи и уникальное изображение Тайной вечери внутри
- Крипту Радзивиллов, в которой хранятся мумии членов семейства — третью в мире по численности, после королевских крипт Бурбонов и Габсбургов. Раскроем некоторые из её секретов
- Несвиж. Познакомимся с главными достопримечательностями города, его историей и легендами. Посмотрим на ратушу — самую древнюю в Беларуси, главный фонтан и старинную карту Несвижа от самого Томаша Маковского — первого картографа Речи Посполитой. Проедем вокруг брамы — входных ворот в Несвиж. Окажемся на месте первого театра Несвижа — Камеди-хауза. Увидим торговые ряды и дом ремесленника в барочном стиле
- Мирский замок с его эклектичной архитектурой. Поговорим, чем он уникален и какие секреты хранит. Осмотрим башни замка и часовню-усыпальницу семьи Святополк-Мирских. А ещё полюбуемся замковым озером, имеющим легендарное происхождение
- Город Мир. Увидим старинный костёл Николая Чудотворца, Троицкий православный храм и находящуюся в нём чудотворную икону из настоящего шёлка. Посетим главную рыночную площадь, посмотрим на еврейские дома и познакомимся с особенностями жизни евреев в Мире
Организационные детали
- В стоимость входят: услуги гида, трансфер на новом комфортабельном микроавтобусе Volkswagen
- Дополнительно оплачиваются: вход в крипту — 5 BYN за чел., обед
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Минске
Провела экскурсии для 249 туристов
Я — Светлана, профессиональный гид по Минску и Беларуси. Я дизайнер, учёный, арт-менеджер, морской капитан и многое другое, но всё это о том, что я страстно люблю Беларусь, корабли, путешествияЗадать вопрос
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