Экскурсии в Несвижский замок

Найдено 15 экскурсий в категории «Несвижский замок» в Минске, цены от 90 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Замки Мир и Несвиж - групповая экскурсия из Минска
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
9 часов
222 отзыва
Замки Мир и Несвиж: групповая экскурсия с историческим погружением
Откройте величие средневековья, посетив знаменитые замки Мир и Несвиж, и узнайте уникальные истории и легенды
Начало: Пр-т Победителей, 21
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 750 за человека
Путешествие по замкам Беларуси
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
146 отзывов
Популярное предложение
Замки Мира и Несвиж: историческое путешествие в Минске
Исследуйте величие замков Мира и Несвиж, окунитесь в эпоху Радзивиллов и откройте для себя средневековую Беларусь
Начало: Холл вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
15 000 за всё до 19 чел.
Замки Мир и Несвиж: путешествие из Минска
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
68 отзывов
Популярное предложение
Замки Мир и Несвиж: путешествие из Минска - история и архитектура
Замки Мир и Несвиж ждут вас в увлекательном путешествии из Минска. Оцените их величие и узнайте историю династии Радзивиллов
11 июня в 09:00
12 июня в 16:00
22 000 за всё до 6 чел.
Трансфер из Минска к Мирскому и Несвижскому замкам и обратно
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
39 отзывов
Популярное предложение
Комфортный трансфер к Мирскому и Несвижскому замкам из Минска
Посетите два самых известных замка Беларуси с комфортом. Удобный трансфер из Минска, время на осмотр достопримечательностей и возвращение обратно
Начало: В удобном для вас месте в Минске
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
110409 936 за всё до 4 чел.
Групповая экскурсия в замки Мир и Несвиж (обед включен)
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
11 часов
190 отзывов
Популярное предложение
Увлекательная групповая экскурсия в замки Мир и Несвиж с обедом
Посетите замки Мир и Несвиж в Беларуси. Узнайте о великих людях и событиях прошлого, прогуляйтесь по старинным паркам и насладитесь обедом в уютном кафе
Начало: В центре города на ж/д вокзале Минска
Расписание: ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 900 за человека
Замки Беларуси: Несвиж и Мир
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
43 отзыва
Замки Беларуси: Несвиж и Мир
Посетить старинные оборонительные замки и погрузиться в их богатую историю
Начало: Место Вашего проживания в разумной доступности от ...
23 июня в 10:30
24 июня в 10:30
22 000 за всё до 4 чел.
Замки Несвиж и Мир: путешествие сквозь эпохи
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
20 отзывов
Замки Несвиж и Мир в Минске: историческое путешествие
Приглашаем на уникальную экскурсию по замкам Несвиж и Мир, где каждый камень хранит истории великих эпох
Начало: Красный костел
Сегодня в 12:00
21 июня в 09:00
20 950 за всё до 3 чел.
Из Минска - в старинные замки Мир и Несвиж
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
59 отзывов
Из Минска - в старинные замки Мир и Несвиж
Путешествие в замки Мир и Несвиж подарит вам незабываемые впечатления. Откройте для себя тайны, легенды и историю этих величественных мест
Начало: Площадь Свободы 2а
11 июня в 08:00
12 июня в 13:00
25 900 за всё до 10 чел.
Замки Беларуси: групповая экскурсия в Мир и Несвиж из Минска
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
11 часов
740 отзывов
В тренде
Замки Беларуси: историческое путешествие из Минска
Исследуйте два самых знаменитых замка Беларуси, погрузитесь в эпоху Ренессанса и узнайте уникальные легенды
Начало: На площади Свободы
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 635 за человека
Трансфер из Минска - в замки Несвиж и Мир
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
6 отзывов
Трансфер из Минска - в замки Несвиж и Мир
Посетить старинные памятники истории и архитектуры в путешествии на комфортабельном автомобиле
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
1625014 625 за всё до 8 чел.
Несвижский и Мирский замки за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
15 отзывов
Несвижский и Мирский замки за 1 день
Прикоснуться к истории Средних веков, оценить готику и барокко и услышать захватывающие легенды
11 июня в 08:00
18 июня в 08:00
22 000 за всё до 4 чел.
Мирский замок и Несвижский дворец
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
628 отзывов
Мирский замок и Несвижский дворец: путешествие по культурному наследию
Проведите незабываемый день, погружаясь в историю и архитектуру двух знаменитых замков Беларуси, признанных ЮНЕСКО
Начало: Г. Минск, пл. Свободы, 2А за Городской ратушей
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 130Br за человека
Экскурсия «Мир - Несвиж: владения рода Радзивиллов»
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
118 отзывов
Экскурсия по замкам Мир и Несвиж: величие и история Беларуси
Погрузитесь в мир великой истории и архитектуры с экскурсией по замкам Мир и Несвиж, где каждый камень хранит легенды прошлого
Начало: В центре Минска, подробности при бронировании
Расписание: Понедельник, четверг, суббота, воскресенье
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
130Br за человека
День замков и дворцов Беларуси
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
150 отзывов
День замков и дворцов Беларуси: Мирский замок и Несвижский дворец
Погрузитесь в историю Беларуси, посетив знаменитые Мирский замок и Несвижский дворец, жемчужины архитектурного наследия
Начало: Площадь Свободы, 2А, Минск
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
90Br за человека
Однодневное путешествие по историческим замкам Беларуси
🚌 На автобусе
Индивидуальная
11 часов
2 отзыва
Однодневное путешествие по историческим замкам Беларуси
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 950Br за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    7 июня 2024
    Замки Беларуси: групповая экскурсия в Мир и Несвиж из Минска
    Приятная, активная экскурсовод. Хороший звук. Никого не теряли. По замкам гулять понравилось. Познакомились с историей Радзивиллов - стали как дальние родственники.
  • Ю
    Юлия
    7 июня 2024
    Замки Беларуси: групповая экскурсия в Мир и Несвиж из Минска
    Экскурсия очень понравилась.
  • А
    Александра
    7 июня 2024
    Замки Беларуси: групповая экскурсия в Мир и Несвиж из Минска
    Экскурсия по замкам оставила хорошие впечатления. Что понравилось: хорошая организация тура- все четко по плану, комфортный микроавтобус, интересные достопримечательности. И
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    отдельно хочу выделить гида Георгия, который сделал данную поездку действительно увлекательной. Легкая подача довольно серьезного материала перемежающаяся с шутками позволила запомнить действительно большое количество информации и получить удовольствие от процесса.

  • Е
    Елена
    6 июня 2024
    Трансфер из Минска - в замки Несвиж и Мир
    Путешествие из Минска в замки Несвиж и Мир прошло в компании Виталия, на автомобиле минивэн Renault (автомобиль чистый, кондиционер, комфортное
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    вождение). Сказать что понравилась - ничего не сказать….. Поездка была шикарной!!! Хорошее настроение нам было обеспечено!!! По порядку….. Ровно в 8.00, а именно на это время мы договаривались когда было бронирование, Виталий заехал за нами (наша компания состояла из 4х человек) и мы, нашей дружной компанией отправились навстречу новым впечатлениям)) Поездка проходила по живописным местам, за окном мелькали ухоженные поля, ярко светило солнышко. С погодой, как и с гидом нам повезло! Во время поездки Виталий ввел нас в исторический экскурс, включил интересный фильм о магнатском роде Великого Княжества Литовского - роде Радзивиллов. Фильм интересный, познавательный. В Несвиж мы доехали за неполных 2 часа, которые мы совсем и не заметили. . Перед замком мы посетили Фарный костел, где покоится род Радзивиллов, спустились в их усыпальницу. Далее экскурсия была непосредственно по Замку и его окрестностям. Прежде чем обследовать Мирский замок Виталий пригласил нас пообедать в изумительном кафе Лiхтарiк 1876, что находится в площадь 17 Сентября, 13, городской посёлок Мир. Вкусный обед и вежливое обслуживание в этом уютном кафе вам обеспечено))) Подкрепившись мы направились изучать Мирский замок, а также посетили Костел Святого Николая. Виталий сопровождал нас не только как водитель, он снабжал нас интересными рассказами о всех достопримечательностях что встречались у нас на пути. Обратная дорога заняла у нас немногим больше часа. В Минск мы вернулись приятно усташими, под боооооольшим впечатлением от увиденного и услышанного)))) Резюме: Виталий - отличный Гид и водитель!!! Однозначно будем рекомендовать его друзьям и знакомым, да и сами с удовольствием воспользуемся его услугами при повторном посещении Минска!!! Виталий, спасибо Вам огромное за отлично проведенный день! Всех благ! До новых встреч! P.S. Одно огорчило…. не сделали с Вами фото на память(((Значит, мы встретимся снова, придется вернуться!!!

  • Е
    Елена
    6 июня 2024
    Замки Мир и Несвиж - групповая экскурсия из Минска
    Безумно понравилась экскурсия! Такая красота не может не понравится=) Под стать и организация - не представляю как одним днём и
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    без машины успеть охватить целых два замка. Давно не помню, чтобы гид был таким интересным и подавал информацию так с юмором. Определенно и уверенно рекомендую!

  • Е
    Елена
    6 июня 2024
    Групповая экскурсия в замки Мир и Несвиж (обед включен)
    Спасибо, отличная экскурсия, экскурсовод Алексей очень интересно рассказывает, рекомендую 👍.
    Спасибо, отличная экскурсия, экскурсовод Алексей очень интересно рассказывает, рекомендую 👍
  • Е
    Екатерина
    6 июня 2024
    Замки Мир и Несвиж - групповая экскурсия из Минска
    Немного утомительно весь день с места на место переезжать, ходить. Несколько суматошно. Поэтому лучше за день до и день после - не брать другие экскурсии. .
  • М
    Максим
    6 июня 2024
    Путешествие по замкам Беларуси
    Элеонора великолепный рассказчик! Огромная и путаная история целой династии подана как увлекательный рассказ, с драмами и сюжетными поворотами! Кто Рыбка?
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    Почему Сиротка? Неужели единственное мужское имя в роду - это Николай? Как захронить 33 тела, использовав 32 саркофага? Сколько раз сжигали Мир? Несвиж - дворец, замок или крепость? Где могут быть спрятаны все сокровища древнего рода? Сколько стоит купить княжеский титул у Папы Римского? На все эти, и многие другие вопросы вы узнаете ответ во время этого путешествия! Не удалось записаться в группы по самим замкам, так Элеонора все рассказала так, что внутри замков никаких гидов не потребовалось! Чудесная и увлекательная поездка, 8 часов пролетели совершенно незаметно!

  • А
    Анна
    5 июня 2024
    Замки Мир и Несвиж - групповая экскурсия из Минска
    Хорошая экскурсия! Рекомендую:)
  • В
    Валерия
    5 июня 2024
    Групповая экскурсия в замки Мир и Несвиж (обед включен)
    Очень красивая экскурсия, организация на высшем уровне, понравилось от и до. Советую к посещению!

Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Несвижский замок»

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  8. Мирский замок
  9. Несвижский замок
  10. Старый город
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