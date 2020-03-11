17 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

История рода Радзивиллов

Вы отправитесь в гости к некоронованным королям наших земель – роду Радзивиллов. На примере этого рода вы познакомитесь с жизнью привилегированного сословия феодалов и магнатов: их роскошью, жизненным укладом, умением вести хозяйство, воинственностью и галантностью. Я расскажу вам не только о самых прославленных Радзивиллах, но и о ныне живущих представителях рода. Например, о яркой личности Эльжбете Радзивилл-Томашевской, которая в этом году празднует свое столетие!

Княжеская резиденция Несвиж

Первый замок на нашем пути – Несвиж, родовая резиденция князей Радзивиллов, окруженная прекрасным пейзажным парком. Здесь вы осмотрите интерьеры 16 века, восстановленные по фотографиям и воспоминаниям, услышите историю о печальном привидении, живущем в замке, и посетите камень, исполняющий желания. Прогуливаясь по залам Несвижа, вы прикоснетесь к живой истории 16-19 веков, с их войнами и балами, пожарами и королевскими приемами.

Неприступная крепость Мир

Затем вы отправитесь в Мир, типичный средневековый готический замок оборонительного типа. Здесь вы перенесетесь в эпоху рыцарства, поднимаясь на пятиярусные дозорные башни. Познакомитесь с коллекцией гобеленов, экспозицией холодного оружия и защитных доспехов. Взглянете на замковый парк и озеро через узкие щели бойниц.

Жизнь средневековых городов

Вы не только побываете в замках богатого рода, но и познакомитесь с внутренней жизнью типичного средневекового города. Я расскажу вам об особенностях Ратушной площади Несвижа и рыночной площади Мира, о работе мастеров и купцов, особенностях обороны городов, жизни монастырей и простых горожан в 16 веке.