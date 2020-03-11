17 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Замки Мир и Несвиж, дух средневековья и история рода Радзивиллов

Элеонора
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Элеонора – ваш гид
Чтобы глубже понять историю Беларуси, мы отправимся в путешествие по замкам Мира и Несвижа, которые по праву считаются красивейшими объектами страны.

На примере основателей замков, знаменитого рода Радзивиллов, вы узнаете о жизни наших предков, их интригах и политике, их ценностях и идеалах.

Эта экскурсия создана для тех, что хочет проникнуться атмосферой Средневековья, познакомиться с богатой историей Беларуси, ее героями и мифами.
90 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
На автомобиле
Продолжительность 9 часов
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии17 отзывов
5
Путешествие по замкам Беларуси
Путешествие по замкам Беларуси

Что вас ожидает

История рода Радзивиллов
Вы отправитесь в гости к некоронованным королям наших земель – роду Радзивиллов. На примере этого рода вы познакомитесь с жизнью привилегированного сословия феодалов и магнатов: их роскошью, жизненным укладом, умением вести хозяйство, воинственностью и галантностью. Я расскажу вам не только о самых прославленных Радзивиллах, но и о ныне живущих представителях рода. Например, о яркой личности Эльжбете Радзивилл-Томашевской, которая в этом году празднует свое столетие!

Княжеская резиденция Несвиж
Первый замок на нашем пути – Несвиж, родовая резиденция князей Радзивиллов, окруженная прекрасным пейзажным парком. Здесь вы осмотрите интерьеры 16 века, восстановленные по фотографиям и воспоминаниям, услышите историю о печальном привидении, живущем в замке, и посетите камень, исполняющий желания. Прогуливаясь по залам Несвижа, вы прикоснетесь к живой истории 16-19 веков, с их войнами и балами, пожарами и королевскими приемами.

Неприступная крепость Мир
Затем вы отправитесь в Мир, типичный средневековый готический замок оборонительного типа. Здесь вы перенесетесь в эпоху рыцарства, поднимаясь на пятиярусные дозорные башни. Познакомитесь с коллекцией гобеленов, экспозицией холодного оружия и защитных доспехов. Взглянете на замковый парк и озеро через узкие щели бойниц.

Жизнь средневековых городов
Вы не только побываете в замках богатого рода, но и познакомитесь с внутренней жизнью типичного средневекового города. Я расскажу вам об особенностях Ратушной площади Несвижа и рыночной площади Мира, о работе мастеров и купцов, особенностях обороны городов, жизни монастырей и простых горожан в 16 веке.

Организационные детали

  • Замки расположены в 130 км от Минска, поэтому экскурсия автомобильная. Если у вас есть своя машина, мы отправимся в путешествие на ней. Если нет – я могу предоставить трансфер: легковой автомобиль для группы 1-3 человека – 90 евро, минивэн для группы 3-6 человек – 100 евро.
  • Входные билеты в замки оплачиваются отдельно: около 10 евро с человека.
Путешествие по замкам Беларуси
Путешествие по замкам Беларуси
Путешествие по замкам Беларуси
Путешествие по замкам Беларуси
Путешествие по замкам Беларуси
Путешествие по замкам Беларуси
Путешествие по замкам Беларуси
Путешествие по замкам Беларуси

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Элеонора
Элеонора
Мне 50 лет. Я профессиональный гид. Закончила БГУ по специальности «Краеведение.Туризм» Отметила 30-летие своей работы по специальности. Долгое время работала в музее «Дудутки». Являюсь автором экскурсии в этом музее, читаю лекции для будущих экскурсоводов. Люблю этнографические, исторические, архитектурные экскурсии. Очень хочу, чтобы все приезжающие в Минск гости замечали не только его чистоту и порядок, но и знали ту непростую историю, которая выпала на его долю.
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17 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

11 марта 2020
Мы были на экскурии по замкам Мир и Несвиж.Поездка была очень интересной благодаря гиду Элеоноре и комфортной благодаря водителю Александру.Элеонора, большое Вам спасибо за незабываемые впечатления,очень приятное общение,чуткость.Эту экскурсию рекомендую всем.

Анна
10 января 2020
Добрый день! Для нас экскурсия прошла на "одном дыхании" Экскурсовод (Элеонора Бабук, рекомендуем) владеет материалом на все 100%, полностью подстраивается под желания и настроение туристов. Очень приятно, что экскурсовод "подстроила" программу по нашей просьбе. Приехали в Минск в 6.15, в 7.00 началась экскурсия, и ровно за два часа до вылета нас привезли в аэропорт. Спасибо Вашей команде!!! Будем пользоваться Вашими услугами в других городах и странах. Для меня Ваш сайт открытие
1 ноября 2019
Спасибо большое Элеоноре за экскурсию! Мы остались очень-очень довольны. Нам все очень понравилось. Элеонора замечательный рассказчик, знает досконально историю, видно, что знаток своего дела, с душой подходит к своей работе. День Экскурсии в сопровождении этого гида пролетел совершенно незаметно, на одном дыхании! Познавательно и интересно!
16 октября 2019
Нам очень понравилась экскурсия. Элеонора вышел всяких похвал. Она не просто профессионал своего дела, она еще и очень увлеченный человек. И эта энергия, энтузиазм, увлеченность передалась нам, заразила нас. Мы обязательно приедем в Минск еще раз и обязательно воспользуемся услугами Элеоноры. Мы влюблены в историю, культуру РБ.
15 августа 2019
Элеонора восхитительна! Видно, что гид не просто знает предмет экскурсии, но увлечен историей своей страны. Было очень интересно и познавательно.
14 августа 2019
Экскурсия очень понравилась ! Элеонора замечательный экскурсовод .Всё было очень интересно и познавательно.Всем рекомендую , не пожалеете .
12 августа 2019
Здравствуйте все пользователи замечательного сайта трипстер.Только что вернулись с экскурсии по замкам Белоруссии с Элеонорой.Эмоции и впечатления от этой экскурсии переполняют.Встретить такого гида ,как Элеонора , это очень большая удача .Нас было двое взрослых и подросток 15 лет.Интересно и познавательно было всем. Элеонора провела экскурсию на высшем уровне.Позаботилась обо всём помимо самой экскурсии( и о машине и об обеде в очень аутентичном месте) Всё было просто супер. После экскурсии поняли что Минск займёт уголок в наших сердцах на долгие годы.Элеонора, спасибо Вам за вашу работу .Побольше бы таких гидов как Вы( любящих свою работу и способных передать часть этой любви своим туристам.)
26 апреля 2019
Элеонора очень приятный эрудированный гид, рассказывает интересно,так что скучно не становится. Мы брали в аренду минивэн, что было очень удобно.
Сами замки интересные,безусловно надо там побывать :)
Спасибо!
9 марта 2019
Мы были в восторге. Нас было 2ое школьников и 1 взрослый. Элеонора потрясающе провела экскурссию. Было очень познавательно, динамично, исчерпывающе. Элеонора великолепный профессионал, влюбленный в свое дело, и просто удивительный, отзывчивый человек. Мы непременно будем к ней обращаться и советовать ее своим знакомым. Огромное ей спасибо!
2 января 2019
Элеонора, огромное спасибо Вам за экскурсию и Ваш профессионализм. Вся семья отметила, что дни проведенные с Вашими экскурсиями были самыми яркими за все время прибывания в Минске.
Ещё 7 отзывов

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