17 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Чтобы глубже понять историю Беларуси, мы отправимся в путешествие по замкам Мира и Несвижа, которые по праву считаются красивейшими объектами страны. На примере основателей замков, знаменитого рода Радзивиллов, вы узнаете о жизни наших предков, их интригах и политике, их ценностях и идеалах. Эта экскурсия создана для тех, что хочет проникнуться атмосферой Средневековья, познакомиться с богатой историей Беларуси, ее героями и мифами.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

История рода Радзивиллов

Вы отправитесь в гости к некоронованным королям наших земель — роду Радзивиллов. На примере этого рода вы познакомитесь с жизнью привилегированного сословия феодалов и магнатов: их роскошью, жизненным укладом, умением вести хозяйство, воинственностью и галантностью.

Княжеская резиденция Несвиж

Первый замок на нашем пути — Несвиж, родовая резиденция князей Радзивиллов, окружённая прекрасным пейзажным парком. Здесь вы осмотрите интерьеры 16 века, восстановленные по фотографиям и воспоминаниям, услышите историю о печальном привидении, живущем в замке, и посетите камень, исполняющий желания. Прогуливаясь по залам Несвижа, вы прикоснетесь к живой истории 16-19 веков, с их войнами и балами, пожарами и королевскими приёмами.

Неприступная крепость Мир

Затем вы отправитесь в Мир, типичный средневековый готический замок оборонительного типа. Здесь вы перенесётесь в эпоху рыцарства, поднимаясь на пятиярусные дозорные башни. Познакомитесь с коллекцией гобеленов, экспозицией холодного оружия и защитных доспехов. Взглянете на замковый парк и озеро через узкие щели бойниц.

Жизнь средневековых городов

Вы не только побываете в замках богатого рода, но и познакомитесь с внутренней жизнью типичного средневекового города. Я расскажу вам об особенностях Ратушной площади Несвижа и рыночной площади Мира, о работе мастеров и купцов, особенностях обороны городов, жизни монастырей и простых горожан в 16 веке. Если вы захотите немного отдохнуть и подкрепиться после долгой прогулки, мы заглянем в одно из уютных и аутентичных кафе Мира или Несвижа, а после я познакомлю вас с традициями белорусских магнатов, гастрономическими пристрастиями и любимыми блюдами и аристократов, и простого народа.

Организационные детали

Оставшаяся часть стоимости оплачивается гиду на месте в белорусских рублях по курсу национального банка РБ. Возможна частичная оплата на карту Мир российскими рублями

Экскурсия проходит снаружи замков. Внутрь вы можете пройти самостоятельно или с аудиогидом ~115 рос. руб.

Трансфер на Toyota Camry, Volkswagen Passat, Skoda Octavia или аналогичном автомобиле включён в стоимость. Водитель и гид располагаются на передних сидениях

Возможно провести экскурсию на вашем автомобиле, в нём должно быть место для гида — 18 500 рос. руб.

Дополнительные расходы

Входные билеты в замки ~1150 рос. руб. /чел.

Возможно провести экскурсию для большего количества участников за доплату:

— для 3-6 человек на оборудованном микрофоном и кондиционером минивэне Volkswagen Caravelle или аналогичном — 240 бел. руб. (~5500 рос. руб.)

— для 9-15 человек на микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter — 450 бел. руб. (~13 000 рос. руб.)

Как проходит экскурсия