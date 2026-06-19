17 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Вы отправитесь в гости к некоронованным королям наших земель — роду Радзивиллов. На примере этого рода вы познакомитесь с жизнью привилегированного сословия феодалов и магнатов: их роскошью, жизненным укладом, умением вести хозяйство, воинственностью и галантностью.
Княжеская резиденция Несвиж
Первый замок на нашем пути — Несвиж, родовая резиденция князей Радзивиллов, окружённая прекрасным пейзажным парком. Здесь вы осмотрите интерьеры 16 века, восстановленные по фотографиям и воспоминаниям, услышите историю о печальном привидении, живущем в замке, и посетите камень, исполняющий желания. Прогуливаясь по залам Несвижа, вы прикоснетесь к живой истории 16-19 веков, с их войнами и балами, пожарами и королевскими приёмами.
Неприступная крепость Мир
Затем вы отправитесь в Мир, типичный средневековый готический замок оборонительного типа. Здесь вы перенесётесь в эпоху рыцарства, поднимаясь на пятиярусные дозорные башни. Познакомитесь с коллекцией гобеленов, экспозицией холодного оружия и защитных доспехов. Взглянете на замковый парк и озеро через узкие щели бойниц.
Жизнь средневековых городов
Вы не только побываете в замках богатого рода, но и познакомитесь с внутренней жизнью типичного средневекового города. Я расскажу вам об особенностях Ратушной площади Несвижа и рыночной площади Мира, о работе мастеров и купцов, особенностях обороны городов, жизни монастырей и простых горожан в 16 веке. Если вы захотите немного отдохнуть и подкрепиться после долгой прогулки, мы заглянем в одно из уютных и аутентичных кафе Мира или Несвижа, а после я познакомлю вас с традициями белорусских магнатов, гастрономическими пристрастиями и любимыми блюдами и аристократов, и простого народа.
Организационные детали
Оставшаяся часть стоимости оплачивается гиду на месте в белорусских рублях по курсу национального банка РБ. Возможна частичная оплата на карту Мир российскими рублями
Экскурсия проходит снаружи замков. Внутрь вы можете пройти самостоятельно или с аудиогидом ~115 рос. руб.
Трансфер на Toyota Camry, Volkswagen Passat, Skoda Octavia или аналогичном автомобиле включён в стоимость. Водитель и гид располагаются на передних сидениях
Возможно провести экскурсию на вашем автомобиле, в нём должно быть место для гида — 18 500 рос. руб.
Дополнительные расходы
Входные билеты в замки ~1150 рос. руб. /чел.
Возможно провести экскурсию для большего количества участников за доплату: — для 3-6 человек на оборудованном микрофоном и кондиционером минивэне Volkswagen Caravelle или аналогичном — 240 бел. руб. (~5500 рос. руб.) — для 9-15 человек на микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter — 450 бел. руб. (~13 000 рос. руб.)
Как проходит экскурсия
Дорога из Минска до Несвижа занимает 1,5 часа. От Несвижа до Мира — 30 минут. От Мира до Минска — 1 час. Гид дает полную информацию по маршруту
В Несвиже посещаем костёл Божьего тела, осматриваем дворцовый ансамбль и гуляем в парке. Также мы увидим Ратушу и Слуцкие ворота, городскую застройку Несвижа
В Мире осматриваем замок, парк и церковь-усыпальницу. Показываем городскую застройку центра местечка и синагогальный двор.
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Холл вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элеонора — ваша команда гидов в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 5241 туриста
Мы — команда профессиональных гидов по Беларуси. Наша миссия — показать Беларусь и родной Минск глазами местного жителя, влюблённого в свой город. Мы хотим, чтобы каждый гость уезжал с частичкой читать дальшеуменьшить
нашей любви и становился другом страны.
Нас объединяет профильное образование, опыт работы и творческий подход к каждому заказу. В команду входят как опытные гиды, так и молодые таланты. Мы работаем в едином ключе, стараясь быть одновременно объективными и эмоциональными.
Мы специализируемся на истории и этнографии. Для нас главное — не даты и имена, а эмоции и понимание поступков людей. Мы превращаем сухие факты в живую историю, делая персонажей близкими и понятными. При этом наши экскурсии основаны на проверенных знаниях истории, географии и литературы и не искажают действительность.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 209 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
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А
Алла
Очень понравилась экскурсия. Спасибо Элеоноре за погружение в историю, увлекательный рассказ, фотографии в дополнение к повествованию. Восемь часов путешествия провели комфортно и незабываемо. Благодарю за яркие впечатления!
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А
Анна
Всё прошло прекрасно. Элеоноре моя большая благодарность.
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Марина
Экскурсовод Элеонора очень интересно и подробно рассказала не только о замках, в которых мы побывали, но и в целом про Беларусь. Не было вопроса, на который она не смогла бы читать дальшеуменьшить
ответить подробно и интересно. Удивительно глубокое знание истории и современности. В замках Элеонора очень подробно рассказала нам не только про наружное окружение и парки, но и про внутреннее устройство и убранство. Нам даже не понадобился экскурсовод внутри замка, Элеонора рассказала на что обратить внимание и историю отдельных экспонатов и персонажей. Особое спасибо Элеоноре за организацию обеда с национальной кухней в семейном кафе в Мире. Вкусно, быстро и не дорого. Всей нашей семье, и взрослым, и детям экскурсия понравилась, спасибо!
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Ольга
Замечательное погружение в 16 век. Чудесные замки, богатая история. Замечательный экскурсовод Наталья. От души всем рекомендую.
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Татьяна
Начну с самого начала. На этапе бронирования, практически сразу, со мной связалась Элеонора. Мы уточнили детали. Для меня было важным попасть на экскурсию в Несвиж. Экскурсию внутри замка нам забронировали!
В день читать дальшеуменьшить
экскурсии в назначенное время от отеля нас забрал водитель и гид. Экскурсию провела для нас Зоя. Интересные исторические сведения о знаменитых родах, которые расширили наши знания и очень пригодились на внутренней замковой экскурсии. После посещения замка мы вместе с гидом прошли по парковой зоне.
Зоя профессиональный и очень интересный рассказчик. А по совместительству отличный фотограф.
Мы остались довольны и информацией и фотографиями.
Рекомендую 100%
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Андрей
Удивительные места на этом маршруте не оставят никого равнодушными, по дороге гид Юлия постоянно, но не навязчиво, давала нам различную интересную информацию, умело подстраиваясь под наши запросы. Маршрут, тайминг и читать дальшеуменьшить
даже продолжительность фотосессии, легко менялись в соответствии с пожеланиями и запросами. Наша компания осталась очень довольна экскурсией во всех аспектах, в том числе было интересно и легко физически подросткам. И все это приемлемо финансово, даже с учетом отдельной оплаты трансфера(очень комфортный 7-ми местный минивэн), особенно если разделить сумму на большую компанию. Не думаю что мы бы получили столько положительных эмоций от группы 40+ человек. Спасибо организатору Элеоноре и всей дружной команде, вы супер профессионалы!
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