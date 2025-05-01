Будем бродить по роскошным замкам, где легко почувствовать себя знатной особой и забыть, какой на дворе год.
мая
Описание тура
Организационные детали
Тур может проводить другой гид из нашей команды.
Проживание. Будем жить в отеле «40 лет Победы» или аналогичном в Минске и 1 ночь в отеле в Бресте, точное название будет известно непосредственно перед туром, 2-местное размещение. За доплату возможно 1-местное проживание.
*Фото отеля взяты с сайта 40hotel.by
Питание. В стоимость включены 3 завтрака, 4 обеда. Ужины оплачиваются самостоятельно.
Транспорт. Комфортабельный автобус туристического класса.
Дети. Участие возможно с 5 лет.
Программа тура по дням
Экскурсия по Минску
Встретим вас на ж/д вокзале Минска, позавтракаем и начнём автобусно-пешеходную экскурсию по столице. Вы увидите Петро-Павловскую церковь 17 века и костёл Святого Симеона и Святой Елены, пройдёте по улице Немигу и через Верхний город.
На площади Свободы посетим Гостиный двор, торговые ряды и монастырские комплексы. А ещё осмотрим православные и католические соборы и здание ратуши. Полюбуемся сооружениями эпохи конструктивизма на главной улице. Мы погрузим вас в историю Минска, расскажем про город во время Великой Отечественной войны и поговорим про современную жизнь столицы. Погуляем по удивительному Троицкому предместью.
После обеда отвезём вас в отель, затем у вас будет свободное время.
Несвижский и Мирский замки
После завтрака поедем к Несвижскому замку. Мы побываем в жилых комнатах, где сохранились предметы быта, заглянем в часовню и пройдёмся по живописному парку. Сделаем эффектные кадры на фоне дворца и погуляем по Рыночной площади Несвижа. Здесь увидим здание ратуши, торговые ряды, дома ремесленников и Слуцкую браму.
Пообедаем и отправимся в Мирский замок 16 века. Рассмотрим охотничьи коллекции и рыцарские доспехи и полюбуемся роскошным внутренним убранством. Побываем и в посёлке Мир, где соседствуют православная церковь, католический костёл и синагога. А ещё мы увидим дома ремесленников и купцов на главной площади. Во время экскурсии вы узнаете, кто такие Радзивиллы, какой след они оставили в истории не только Беларуси, но и всей Европы.
Вернёмся в Минск, после чего у вас будет свободное время.
Брест и Брестская крепость
Позавтракаем, выселимся из отеля и поедем на вокзал. На поезде доберёмся до Бреста и по прибытии проведём экскурсию по Брестской крепости. Заглянем в Музей обороны Брестской крепости и пройдём по мемориальному комплексу. Затем разместимся в гостинице и пообедаем в кафе.
Дальше вас ждёт знакомство с городом, его легендами и преданиями. Побываем на площади Ленина в самом центре, пройдём по улице Гоголя, которую называют аллеей фонарей, и увидим памятник Тысячелетия Бреста. Дальше переместимся на улицу Советскую, где осмотрим здания польских и советских времён, довоенного и современного периода. А затем добавим немного волшебства — будем наблюдать за тем, как фонарщик зажигает керосиновые фонари.
Беловежская пуща
После завтрака выселимся из отеля и отправимся в национальный парк «Беловежская пуща». Будем гулять по густому лесу, любоваться озёрами и древними деревьями: здесь растёт сосна возрастом 350 лет и дуб, которому 600! Покажем вам нарост на берёзе, напоминающий голову зубра. Посетим Музей народного быта и старинных технологий и узнаем, как жили местные в 19 веке, какими предметами пользовались и какие традиции блюли. А ещё желающие смогут отведать блюда национальной кухни в кафе «Хуторок» и посетить мастер-классы (за доплату). В завершении экскурсии вам предложат тот самый беловежский самогон, за процессом создания которого вы можете понаблюдать.
Пообедаем и вернёмся в Брест, а затем отвезём вас на ж/д вокзал.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|38 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 3 завтрака, 4 обеда
- Трансферы по маршруту и с/на вокзал
- Билеты на поезд Минск-Брест (плацкарт)
- Экскурсии по программе
- Входные билеты
- Услуги руководителя туристической группы на протяжении маршрута
Что не входит в цену
- Билеты до Минска и обратно
- Ужины