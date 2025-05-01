Автобусный тур по Беларуси для всей семьи: Минск, Брест, замки Несвижа и Мира и Беловежская пуща

Погулять по первобытному лесу, увидеть, как фонарщик зажигает огни, и побывать в настоящем замке
В одном туре собрали всё самое интересное, чтобы за одно путешествие увидеть максимум достопримечательностей.

Будем бродить по роскошным замкам, где легко почувствовать себя знатной особой и забыть, какой на дворе год.
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Погуляем по улочкам Бреста, города с тысячелетней историей. Обязательно посетим мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой».

А в последний день побываем в Беловежской пуще, полюбуемся 600-летним дубом, познакомимся с флорой и фауной леса и, если будет желание, попробуем знаменитую пущанскую самогонку.

Автобусный тур по Беларуси для всей семьи: Минск, Брест, замки Несвижа и Мира и Беловежская пуща
Автобусный тур по Беларуси для всей семьи: Минск, Брест, замки Несвижа и Мира и Беловежская пуща
Автобусный тур по Беларуси для всей семьи: Минск, Брест, замки Несвижа и Мира и Беловежская пуща
Ближайшие даты:
1
мая
Время начала: 09:00

Описание тура

Организационные детали

Тур может проводить другой гид из нашей команды.

Проживание. Будем жить в отеле «40 лет Победы» или аналогичном в Минске и 1 ночь в отеле в Бресте, точное название будет известно непосредственно перед туром, 2-местное размещение. За доплату возможно 1-местное проживание.

*Фото отеля взяты с сайта 40hotel.by

Питание. В стоимость включены 3 завтрака, 4 обеда. Ужины оплачиваются самостоятельно.

Транспорт. Комфортабельный автобус туристического класса.

Дети. Участие возможно с 5 лет.

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Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Минску

Встретим вас на ж/д вокзале Минска, позавтракаем и начнём автобусно-пешеходную экскурсию по столице. Вы увидите Петро-Павловскую церковь 17 века и костёл Святого Симеона и Святой Елены, пройдёте по улице Немигу и через Верхний город.

На площади Свободы посетим Гостиный двор, торговые ряды и монастырские комплексы. А ещё осмотрим православные и католические соборы и здание ратуши. Полюбуемся сооружениями эпохи конструктивизма на главной улице. Мы погрузим вас в историю Минска, расскажем про город во время Великой Отечественной войны и поговорим про современную жизнь столицы. Погуляем по удивительному Троицкому предместью.

После обеда отвезём вас в отель, затем у вас будет свободное время.

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2 день

Несвижский и Мирский замки

После завтрака поедем к Несвижскому замку. Мы побываем в жилых комнатах, где сохранились предметы быта, заглянем в часовню и пройдёмся по живописному парку. Сделаем эффектные кадры на фоне дворца и погуляем по Рыночной площади Несвижа. Здесь увидим здание ратуши, торговые ряды, дома ремесленников и Слуцкую браму.

Пообедаем и отправимся в Мирский замок 16 века. Рассмотрим охотничьи коллекции и рыцарские доспехи и полюбуемся роскошным внутренним убранством. Побываем и в посёлке Мир, где соседствуют православная церковь, католический костёл и синагога. А ещё мы увидим дома ремесленников и купцов на главной площади. Во время экскурсии вы узнаете, кто такие Радзивиллы, какой след они оставили в истории не только Беларуси, но и всей Европы.

Вернёмся в Минск, после чего у вас будет свободное время.

Несвижский и Мирский замкиНесвижский и Мирский замкиНесвижский и Мирский замкиНесвижский и Мирский замки
3 день

Брест и Брестская крепость

Позавтракаем, выселимся из отеля и поедем на вокзал. На поезде доберёмся до Бреста и по прибытии проведём экскурсию по Брестской крепости. Заглянем в Музей обороны Брестской крепости и пройдём по мемориальному комплексу. Затем разместимся в гостинице и пообедаем в кафе.

Дальше вас ждёт знакомство с городом, его легендами и преданиями. Побываем на площади Ленина в самом центре, пройдём по улице Гоголя, которую называют аллеей фонарей, и увидим памятник Тысячелетия Бреста. Дальше переместимся на улицу Советскую, где осмотрим здания польских и советских времён, довоенного и современного периода. А затем добавим немного волшебства — будем наблюдать за тем, как фонарщик зажигает керосиновые фонари.

Брест и Брестская крепостьБрест и Брестская крепостьБрест и Брестская крепостьБрест и Брестская крепость
4 день

Беловежская пуща

После завтрака выселимся из отеля и отправимся в национальный парк «Беловежская пуща». Будем гулять по густому лесу, любоваться озёрами и древними деревьями: здесь растёт сосна возрастом 350 лет и дуб, которому 600! Покажем вам нарост на берёзе, напоминающий голову зубра. Посетим Музей народного быта и старинных технологий и узнаем, как жили местные в 19 веке, какими предметами пользовались и какие традиции блюли. А ещё желающие смогут отведать блюда национальной кухни в кафе «Хуторок» и посетить мастер-классы (за доплату). В завершении экскурсии вам предложат тот самый беловежский самогон, за процессом создания которого вы можете понаблюдать.

Пообедаем и вернёмся в Брест, а затем отвезём вас на ж/д вокзал.

Беловежская пущаБеловежская пущаБеловежская пущаБеловежская пуща

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет38 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 3 завтрака, 4 обеда
  • Трансферы по маршруту и с/на вокзал
  • Билеты на поезд Минск-Брест (плацкарт)
  • Экскурсии по программе
  • Входные билеты
  • Услуги руководителя туристической группы на протяжении маршрута
Что не входит в цену
  • Билеты до Минска и обратно
  • Ужины
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ж/д вокзал Минска, 10:00
Завершение: Ж/д вокзал Бреста, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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