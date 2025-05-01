Встретим вас на ж/д вокзале Минска, позавтракаем и начнём автобусно-пешеходную экскурсию по столице. Вы увидите Петро-Павловскую церковь 17 века и костёл Святого Симеона и Святой Елены, пройдёте по улице Немигу и через Верхний город.

На площади Свободы посетим Гостиный двор, торговые ряды и монастырские комплексы. А ещё осмотрим православные и католические соборы и здание ратуши. Полюбуемся сооружениями эпохи конструктивизма на главной улице. Мы погрузим вас в историю Минска, расскажем про город во время Великой Отечественной войны и поговорим про современную жизнь столицы. Погуляем по удивительному Троицкому предместью.

После обеда отвезём вас в отель, затем у вас будет свободное время.