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Авторский тур
1 день 16 часов
Двухдневный тур: Минск - Мирский замок - Несвиж - Брест
Начало: Пл. Свободы 2а, Минская городская ратуша, Минск
Расписание: по понедельникам
15 июля в 08:00
22 июля в 08:00
350Br за человека
Авторский тур
3 дня
Средневековые замки и усадьбы художников: путешествие по четырём городам Беларуси
Побывать в домах Репина и Шагала, услышать легенды о призраках, ведьмах и литовских богачах
Начало: Ж. - д. вокзал Минска, 09:20, первый этаж, эскалат...
14 июня в 09:20
28 июня в 09:20
24 870₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Индивидуальный тур по Беларуси: замки, Минск и Дудутки
Познакомиться с традиционными ремёслами, побродить по замкам и погрузиться в историю
Начало: Минск, время по договорённости
22 июня в 10:00
29 июня в 10:00
36 000₽ за всё до 20 чел.
Авторский тур
2 дня
Королевские выходные с ночью в замке, танцевальным мастер-классом и театрализованной экскурсией
Научиться старинным танцам, пройтись по замку с историческими персонажами и спуститься в подземелье
Начало: Ж. - д. вокзал Минска, 09:00
22 июня в 09:00
29 июня в 09:00
16 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
В гости к Радзивиллам: мастер-класс, дегустации и экскурсия с князем и княгиней по Мирскому замку
Поучиться традиционному танцу, насладиться местной кухней и узнать тайны средневековых замков
Начало: Ж. - д. вокзал Минска, 09:00
6 июля в 09:00
3 авг в 09:00
15 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Путешествие на столетия назад: старинные замки, ремесленные мастерские и дегустации
Прокатиться на пролётке, заглянуть на угощение к мельнику и побывать в подвале замка
Начало: Ж. - д. вокзал Минска, 08:00
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
14 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Разгадывая секреты старинных замков: тур по Несвижу, Миру и Минску
Пройтись по замку с Радзивиллами, погулять по Троицкому предместью и попробовать местную кухню
Начало: Ж. - д. вокзал Минска, 07:00
18 июня в 07:00
9 июля в 07:00
22 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Вся Беларусь за 5 дней на автобусе из Минска
Начало: Г. Минск, ж/д вокзал
Расписание: Каждое воскресенье.
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
1 250Br за человека
Авторский тур
4 дня
Вся Беларусь за 4 дня: Минск, Брест, Гродно, Мир и Несвиж
Начало: Г. Минск, ж/д вокзал
Расписание: Каждое воскресенье
16 июня в 09:00
23 июня в 09:00
1 100Br за человека
Последние отзывы на туры
- ИИрина12 октября 2023Зравствуйте! Мы были на данной экскурсии 10-11 октября. Важно! Исправьте информацию на сайте. Это экскурсия не в мини-группах. Нас присоединили
Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Несвижский замок»
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- Двухдневный тур: Минск - Мирский замок - Несвиж - Брест
- Средневековые замки и усадьбы художников: путешествие по четырём городам Беларуси
- Индивидуальный тур по Беларуси: замки, Минск и Дудутки
- Королевские выходные с ночью в замке, танцевальным мастер-классом и театрализованной экскурсией
- В гости к Радзивиллам: мастер-класс, дегустации и экскурсия с князем и княгиней по Мирскому замку
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Сколько стоит тур в Минске в июне 2024
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