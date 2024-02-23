Встретимся в Минске и устроим ознакомительный променад по белорусской столице. Пройдёмся по величественному проспекту Независимости, историческим кварталам Верхнего города с восстановленной средневековой ратушей, торговым рядам, полюбуемся старинными зданиями и красочными галереями художников.

Поднимемся на смотровую площадку с потрясающей панорамой реки Немиги, побываем в Троицком предместье на берегу Свислочи, посетим мемориал «Остров Мужества и Скорби», посвящённый воинам, не вернувшимся из Афганистана. После обеда устроим шопинг: отсюда везут изделия из льна и трикотажа, косметику, колбасу, сыр или мёд.