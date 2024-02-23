Средневековые замки и усадьбы художников: путешествие по четырём городам Беларуси
Индивидуальный тур в Минске

Побывать в домах Репина и Шагала, услышать легенды о призраках, ведьмах и литовских богачах

Отправляемся исследовать историю и культуру Беларуси.

Начнём знакомство с сердца страны — древнего Минска, богатого памятниками средневековой архитектуры и художественными галереями. Побываем в окутанных мистикой Несвижском и Мирском замках и услышим щекочущие нервы поверья.

Прикоснёмся к прекрасному и попытаемся узнать окрестности Витебска в живописи, посетив дома Ильи Репина и Марка Шагала, ставшие музеями.
Средневековые замки и усадьбы художников: путешествие по четырём городам Беларуси
Средневековые замки и усадьбы художников: путешествие по четырём городам Беларуси
Средневековые замки и усадьбы художников: путешествие по четырём городам Беларуси
Средневековые замки и усадьбы художников: путешествие по четырём городам Беларуси
Средневековые замки и усадьбы художников: путешествие по четырём городам Беларуси
Средневековые замки и усадьбы художников: путешествие по четырём городам Беларуси
Средневековые замки и усадьбы художников: путешествие по четырём городам Беларуси
Средневековые замки и усадьбы художников: путешествие по четырём городам Беларуси
Ближайшие даты:
23
фев
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мар
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28
апр
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет24 870 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возраст участников — 0+

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Минском

Встретимся в Минске и устроим ознакомительный променад по белорусской столице. Пройдёмся по величественному проспекту Независимости, историческим кварталам Верхнего города с восстановленной средневековой ратушей, торговым рядам, полюбуемся старинными зданиями и красочными галереями художников.

Поднимемся на смотровую площадку с потрясающей панорамой реки Немиги, побываем в Троицком предместье на берегу Свислочи, посетим мемориал «Остров Мужества и Скорби», посвящённый воинам, не вернувшимся из Афганистана. После обеда устроим шопинг: отсюда везут изделия из льна и трикотажа, косметику, колбасу, сыр или мёд.

Знакомство с МинскомЗнакомство с МинскомЗнакомство с МинскомЗнакомство с МинскомЗнакомство с МинскомЗнакомство с МинскомЗнакомство с Минском
2 день

Несвиж и Мир

После завтрака отправимся в Несвиж. Эти земли принадлежали богатейшему литовскому роду, который называли «некоронованными королями». Пройдёмся по роскошным залам Несвижского замка, услышим местные легенды и узнаем историю живущего тут привидения.

Пообедав, поедем в посёлок Мир — уютный уголок, напоминающий Старую Европу. Прогуляемся по галереям и узким лестницам Мирского замка, послушаем мифы о белой даме, чёрном призраке и ведьминском проклятии. На ночь остановимся в Витебске.

Несвиж и МирНесвиж и МирНесвиж и МирНесвиж и МирНесвиж и МирНесвиж и Мир
3 день

Усадьбы Репина и Шагала

Поближе познакомимся с жемчужинами Витебска. Съездим в очаровательную усадьбу «Здравнёво», где когда-то жил и черпал вдохновение художник Илья Репин.

После обеда осмотрим амфитеатр, где проводят фестиваль искусств «Славянский базар», улицу Суворова с прекрасно сохранившимися и отреставрированными старинными особняками, исторический центр, памятник «витебскому Гулливеру». Побываем в доме-музее Марка Шагала, изображавшего любимый Витебск на полотнах.

В завершение поездки посетим торговый центр. Здесь принято покупать изделия из натуральных тканей, хрусталь, меха, ароматные настойки на травах и кореньях.

Усадьбы Репина и ШагалаУсадьбы Репина и ШагалаУсадьбы Репина и ШагалаУсадьбы Репина и ШагалаУсадьбы Репина и ШагалаУсадьбы Репина и Шагала

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: ж. - д. вокзал Минска, 09:20, первый этаж, эскалатор под табло с расписанием поездов
Завершение: ж. - д. вокзал Витебска, 19:45
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 30 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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