Побывать в домах Репина и Шагала, услышать легенды о призраках, ведьмах и литовских богачах
Начнём знакомство с сердца страны — древнего Минска, богатого памятниками средневековой архитектуры и художественными галереями. Побываем в окутанных мистикой Несвижском и Мирском замках и услышим щекочущие нервы поверья.
Прикоснёмся к прекрасному и попытаемся узнать окрестности Витебска в живописи, посетив дома Ильи Репина и Марка Шагала, ставшие музеями.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|24 870 ₽
Описание
Организационные детали
Возраст участников — 0+
Программа тура по дням
Знакомство с Минском
Встретимся в Минске и устроим ознакомительный променад по белорусской столице. Пройдёмся по величественному проспекту Независимости, историческим кварталам Верхнего города с восстановленной средневековой ратушей, торговым рядам, полюбуемся старинными зданиями и красочными галереями художников.
Поднимемся на смотровую площадку с потрясающей панорамой реки Немиги, побываем в Троицком предместье на берегу Свислочи, посетим мемориал «Остров Мужества и Скорби», посвящённый воинам, не вернувшимся из Афганистана. После обеда устроим шопинг: отсюда везут изделия из льна и трикотажа, косметику, колбасу, сыр или мёд.
Несвиж и Мир
После завтрака отправимся в Несвиж. Эти земли принадлежали богатейшему литовскому роду, который называли «некоронованными королями». Пройдёмся по роскошным залам Несвижского замка, услышим местные легенды и узнаем историю живущего тут привидения.
Пообедав, поедем в посёлок Мир — уютный уголок, напоминающий Старую Европу. Прогуляемся по галереям и узким лестницам Мирского замка, послушаем мифы о белой даме, чёрном призраке и ведьминском проклятии. На ночь остановимся в Витебске.
Усадьбы Репина и Шагала
Поближе познакомимся с жемчужинами Витебска. Съездим в очаровательную усадьбу «Здравнёво», где когда-то жил и черпал вдохновение художник Илья Репин.
После обеда осмотрим амфитеатр, где проводят фестиваль искусств «Славянский базар», улицу Суворова с прекрасно сохранившимися и отреставрированными старинными особняками, исторический центр, памятник «витебскому Гулливеру». Побываем в доме-музее Марка Шагала, изображавшего любимый Витебск на полотнах.
В завершение поездки посетим торговый центр. Здесь принято покупать изделия из натуральных тканей, хрусталь, меха, ароматные настойки на травах и кореньях.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: ж. - д. вокзал Минска, 09:20, первый этаж, эскалатор под табло с расписанием поездовЗавершение: ж. - д. вокзал Витебска, 19:45
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 30 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.