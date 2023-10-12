Т Татьяна

Добрый день! Началось наше путешествие с опоздавших пассажиров. В результате выехали из Москвы в 10.00 вместо 9.00. Автобус из Москвы до Минска был маленький, но довольно комфортный: большие расстояния между сиденьями, кондиционер, зарядки для телефонов. Доехали отлично, по дороге были санитарные остановки и остановка на обед. В Минске были уже к восьми вечера. Заселились в гостиницу Ист Тайм. Гостиница довольно приличная, завтраки - шведский стол: яичница, омлет, нарезки сырная и колбасная. каша, творог, орешки, йогурты, куриные крылья, овощи,номера небольшие, но все необходимое есть, кроме кондиционера и холодильника. Кондиционер не требовался, холодильник есть на рецепшене. Рядом с гостиницей есть торговый центр, в нем же находится кафе "Васильки" с местной кухней, где можно вкусно поужинать. На следующий день нам дали большой экскурсионный автобус, была обзорная экскурсия по Минску, потом ездили в Хатынь за дополнительную плату. Гидом по всей Беларуси была Мария. Она сопровождала нас на протяжении всего маршрута, организовывала завтраки и обеды, она же очень много и интересно рассказывала все о Беларуси по дороге до экскурсий. Спасибо ей огромное, все было четко организовано, в гостиницы заселяли быстро, в очередях на экскурсии нигде не стояли. После двух дней в Минске, мы отправились в Брест. По пути заехали в Несвижский и Мирские замки, тоже было интересно. К вечеру были в Бресте, успели посмотреть, как вручную зажигают фонари на пешеходной улице. На следующий день отправились в Брестскую крепость. Территория крепости очень большая,хотелось все посмотреть, но было маловато времени. После обеда можно было поехать на доп. экскурсию в Форт, либо погулять по городу. Мы выбрали Форт, но он нас как-то не впечатлил. Дальше мы отправились в Гродно, по дороге у нас в автобусе потек кондиционер, но думаю, что просто не справился с жарой, на улице было +35. На следующий день автобус оперативно заменили. Далее была обзорная экскурсия по Гродно, свободное время в городе и через день мы отправились обратно в Минск. По дороге заезжали еще в несколько "мэстэчек", как называют белорусы небольшие поселки.) Были в Лиде, там можно было за доп. плату сходить на экскурсию по пивзаводу. Мы не ходили, но людям очень понравилось. К вечеру добрались до Минска,переночевали и в 9 утра отправились в Москву. В итоге: тур нам понравился. Больше всего поразили Хатынь и Брестская крепость. Экскурсоводы все были грамотные, рассказывали интересно. Наш гид Мария очень исторически подкованная, много знает и рассказывала про свою страну, да и просто замечательный и приятный в общении человек! Тур организован довольно грамотно, транспорт приличный, питание тоже.