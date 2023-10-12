Авторские туры в Минске

Туры по городам Беларуси
1 чел.
По популярности
Другая Беларусь: 2 дня в центре Европы
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Другая Беларусь: 2 дня в центре Европы
Восхититься костёлами и замками, переночевать на лесном хуторе и отведать налистников и гречаников
Ж. - д. станция Барановичи, 8:22
25 мая
22 500 за человека
Средневековые замки и усадьбы художников: путешествие по четырём городам Беларуси
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Средневековые замки и усадьбы художников: путешествие по четырём городам Беларуси
Побывать в домах Репина и Шагала, услышать легенды о призраках, ведьмах и литовских богачах
ж. - д. вокзал Минска, 09:20, первый этаж, эскалат...
9 мая
31 мая
14 июня
28 июня
24 870 за человека
В Беларусь на 9 мая: загадочные замки, Брест и Беловежская пуща (всё включено)
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
В Беларусь на 9 мая: загадочные замки, Брест и Беловежская пуща (всё включено)
Пройтись по залам замка, сделать фото с фонарщиком и побывать в Брестской крепости
Вокзал Минска, 09:00
9 мая
57 000 за человека
Беларусь: заповедная, сельская, дворянская и героическая
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
Беларусь: заповедная, сельская, дворянская и героическая
Побывать на мастер-классе по ткачеству, почувствовать себя партизаном и прогуляться по заповеднику
Минск, ж. - д. вокзал, 09:00
27 мая
24 июня
22 июля
12 авг
41 000 за человека
Самобытная Беларусь: погружение в культуру, историю и традиции
🚗 На машине
Авторский тур
6 дней
Популярное предложение
Самобытная Беларусь: погружение в культуру, историю и традиции
Провести день в белорусской деревне, увидеть средневековые замки и попробовать заповедную «Пущанку»
Минск, ж. - д. вокзал, 09:00
27 мая
24 июня
22 июля
12 авг
49 000 за человека
Индивидуальный тур по Беларуси: замки, Минск и Дудутки
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
Индивидуальный тур по Беларуси: замки, Минск и Дудутки
Познакомиться с традиционными ремёслами, побродить по замкам и погрузиться в историю
Минск, время по договорённости
11 мая
18 мая
22 июня
29 июня
36 000 за всё до 20 чел.
Путешествие на выходные: Брест, Беловежская пуща и домик Деда Мороза
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Путешествие на выходные: Брест, Беловежская пуща и домик Деда Мороза
Посетить Брестскую крепость, увидеть, как фонарщик зажжёт фонари, и побывать в гостях у сказки
Ж. - д. вокзал Минска, 07:00
5 окт
19 окт
3 ноя
23 ноя
15 000 за человека
Королевские выходные с ночью в замке, танцевальным мастер-классом и театрализованной экскурсией
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Королевские выходные с ночью в замке, танцевальным мастер-классом и театрализованной экскурсией
Научиться старинным танцам, пройтись по замку с историческими персонажами и спуститься в подземелье
Ж. - д. вокзал Минска, 09:00
4 мая
11 мая
18 мая
25 мая
16 000 за человека
В окружении прекрасного: музыка, живопись и старинная архитектура Полоцка и Витебска
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Популярное предложение
В окружении прекрасного: музыка, живопись и старинная архитектура Полоцка и Витебска
Прослушать органный концерт, побывать на родине русского авангардизма и посетить усадьбу Репина
Ж. - д. вокзал Минска, 08:00
4 мая
11 мая
18 мая
25 мая
14 000 за человека
Путешествие в старинное Полесье: Коссово и Пинск с концертно-обрядовой программой
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
Авторский тур
2 дня
Путешествие в старинное Полесье: Коссово и Пинск с концертно-обрядовой программой
Насладиться органным концертом, попробовать мясные угощения и покататься на теплоходе
Ж. - д. вокзал Минска, 08:00
4 мая
11 мая
18 мая
25 мая
15 000 за человека
В гости к Радзивиллам: мастер-класс, дегустации и экскурсия с князем и княгиней по Мирскому замку
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
В гости к Радзивиллам: мастер-класс, дегустации и экскурсия с князем и княгиней по Мирскому замку
Поучиться традиционному танцу, насладиться местной кухней и узнать тайны средневековых замков
Ж. - д. вокзал Минска, 09:00
8 июня
6 июля
3 авг
7 сен
15 000 за человека
Путешествие на столетия назад: старинные замки, ремесленные мастерские и дегустации
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Путешествие на столетия назад: старинные замки, ремесленные мастерские и дегустации
Прокатиться на пролётке, заглянуть на угощение к мельнику и побывать в подвале замка
Ж. - д. вокзал Минска, 08:00
4 мая
11 мая
18 мая
25 мая
14 900 за человека
Главное в Беларуси за 3 дня: Гродно, Брест и Беловежская пуща с дегустацией
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Главное в Беларуси за 3 дня: Гродно, Брест и Беловежская пуща с дегустацией
Насладиться органным концертом, увидеть, как фонарщик зажжёт фонари, и понаблюдать за зубрами
Ж. - д. вокзал Минска, 07:00
3 мая
10 мая
17 мая
24 мая
24 000 за человека
Тур по городам-музеям Лиде и Гродно: замки, костёлы и органный концерт
🚌 На автобусе
Индивидуальная
2 дня
Тур по городам-музеям Лиде и Гродно: замки, костёлы и органный концерт
Побывать в готическом замке, послушать джаз на органе и пройтись по колоритным улочкам Гродно
Ж. - д. вокзал Минска, 08:00
4 мая
11 мая
18 мая
25 мая
16 500 за человека
По необычным местам Беларуси: колоритный Могилёв и уютный Бобруйск
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
По необычным местам Беларуси: колоритный Могилёв и уютный Бобруйск
Побывать на родине Бобруйского зефира, посетить синагогу и насладиться местной кухней
Ж. - д. вокзал Минска, 07:00
3 мая
10 мая
17 мая
24 мая
20 000 за человека
Брест и окрестности: автобусный тур в Беловежскую пущу и Брестскую крепость для всей семьи
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Брест и окрестности: автобусный тур в Беловежскую пущу и Брестскую крепость для всей семьи
Отведать «пущанские» угощения, увидеть главные места Минска и познакомиться с бытом крестьян
Ж. - д. вокзал Минска, 07:00
14 мая
11 июня
2 июля
9 июля
22 000 за человека
Тур для всей семьи с угощениями, концертами и прогулками: Минск, Коссово, Пинск и Мотоль
🚌 На автобусе
Индивидуальная
3 дня
Тур для всей семьи с угощениями, концертами и прогулками: Минск, Коссово, Пинск и Мотоль
Побывать в музее хлеба, послушать органную музыку и насладиться концертно-обрядовой программой
Ж. - д. вокзал Минска, 08:00
3 мая
10 мая
17 мая
24 мая
22 500 за человека
Разгадывая секреты старинных замков: тур по Несвижу, Миру и Минску
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Разгадывая секреты старинных замков: тур по Несвижу, Миру и Минску
Пройтись по замку с Радзивиллами, погулять по Троицкому предместью и попробовать местную кухню
Ж. - д. вокзал Минска, 07:00
14 мая
21 мая
28 мая
4 июня
22 000 за человека
Вперёд в прошлое: автобусный тур из Москвы по городам и замкам Беларуси
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
2 отзыва
Вперёд в прошлое: автобусный тур из Москвы по городам и замкам Беларуси
Пройтись по залам средневекового замка и побывать в старейшем в Европе заповеднике
Москва, музей "Бородинская панорама" (ст. метро "П...
11 мая
18 мая
25 мая
1 июня
39 500 за человека
Двухдневный тур: Минск - Мирский замок - Несвиж - Брест
🚌 На автобусе
Авторский тур
1 день 16 часов
2 отзыва
Двухдневный тур: Минск - Мирский замок - Несвиж - Брест
пл. Свободы 2а, Минская городская ратуша, Минск
13 мая
20 мая
27 мая
3 июня
350Br за человека

Что посмотреть в Минске на экскурсиях?

Минск, как столица Республики Беларусь и как один из древнейших городов страны может предложить туристам интересные экскурсии и прогулки, театры и музеи, бары и рестораны, ночные клубы. Для любителей исторических построек - сталинские монументальные здания, литовское барокко в старинных кварталах и классическую церковную архитектуру минских соборов и храмов. 11 столичных театров во главе с Большим Театром Оперы и Балета Беларуси позволят вам культурно провести вечера с классическим искусством, а днем вас ждут все 16 музеев города. Для тех, кто предпочитает активный отдых, есть конные и велосипедные прогулки, арт - хаузные галереи и концертные центры. Напоминаем, что в столице проводится 9 ежегодных крупных фестивалей и несколько мелких. Если вы хотите их посетить, то советуем ознакомиться с афишей у нас на сайте и заранее запланировать экскурсионный тур

Местные экскурсоводы

Минск - один из самых удобных для туризма город. Спокойный, интересный, гостеприимный и недорогой. Закажите экскурсию и профессиональные гиды покажут вам столицу Беларуси во всей красе. Но для этого гостям республики не стоит хватать то, что первое попалось. Гораздо удобнее выбрать экскурсию в интернете на нашем сайте. Можете посмотреть отзывы об агентстве или гиде, ознакомиться с маршрутом поездки. Важно, что приехав на место, вы будете уверенны, что вас встретят и всё покажут

Последние отзывы на туры

  • И
    Ирина
    12 октября 2023
    Двухдневный тур: Минск - Мирский замок - Несвиж - Брест
    Зравствуйте! Мы были на данной экскурсии 10-11 октября. Важно! Исправьте информацию на сайте. Это экскурсия не в мини-группах. Нас присоединили к большой группе. Итого группа 39 человек, а это уже другая стоимость должна быть. Оплата 100% на месте -тоже не верно на сайте, предоплата обязательна. Сама экскурсия очень понравилась, экскурсовод Алексей очень профессиональный, внимательный, много показывает и интересно рассказывает. Места красивые, исторические. Обязательно поеду в Беларусь ещё раз.
  • Т
    Татьяна
    20 августа 2023
    Вперёд в прошлое: автобусный тур из Москвы по городам и замкам Беларуси
    Добрый день! Началось наше путешествие с опоздавших пассажиров. В результате выехали из Москвы в 10.00 вместо 9.00. Автобус из Москвы до Минска был маленький, но довольно комфортный: большие расстояния между сиденьями, кондиционер, зарядки для телефонов. Доехали отлично, по дороге были санитарные остановки и остановка на обед. В Минске были уже к восьми вечера. Заселились в гостиницу Ист Тайм. Гостиница довольно приличная, завтраки - шведский стол: яичница, омлет, нарезки сырная и колбасная. каша, творог, орешки, йогурты, куриные крылья, овощи,номера небольшие, но все необходимое есть, кроме кондиционера и холодильника. Кондиционер не требовался, холодильник есть на рецепшене. Рядом с гостиницей есть торговый центр, в нем же находится кафе "Васильки" с местной кухней, где можно вкусно поужинать. На следующий день нам дали большой экскурсионный автобус, была обзорная экскурсия по Минску, потом ездили в Хатынь за дополнительную плату. Гидом по всей Беларуси была Мария. Она сопровождала нас на протяжении всего маршрута, организовывала завтраки и обеды, она же очень много и интересно рассказывала все о Беларуси по дороге до экскурсий. Спасибо ей огромное, все было четко организовано, в гостиницы заселяли быстро, в очередях на экскурсии нигде не стояли. После двух дней в Минске, мы отправились в Брест. По пути заехали в Несвижский и Мирские замки, тоже было интересно. К вечеру были в Бресте, успели посмотреть, как вручную зажигают фонари на пешеходной улице. На следующий день отправились в Брестскую крепость. Территория крепости очень большая,хотелось все посмотреть, но было маловато времени. После обеда можно было поехать на доп. экскурсию в Форт, либо погулять по городу. Мы выбрали Форт, но он нас как-то не впечатлил. Дальше мы отправились в Гродно, по дороге у нас в автобусе потек кондиционер, но думаю, что просто не справился с жарой, на улице было +35. На следующий день автобус оперативно заменили. Далее была обзорная экскурсия по Гродно, свободное время в городе и через день мы отправились обратно в Минск. По дороге заезжали еще в несколько "мэстэчек", как называют белорусы небольшие поселки.) Были в Лиде, там можно было за доп. плату сходить на экскурсию по пивзаводу. Мы не ходили, но людям очень понравилось. К вечеру добрались до Минска,переночевали и в 9 утра отправились в Москву. В итоге: тур нам понравился. Больше всего поразили Хатынь и Брестская крепость. Экскурсоводы все были грамотные, рассказывали интересно. Наш гид Мария очень исторически подкованная, много знает и рассказывала про свою страну, да и просто замечательный и приятный в общении человек! Тур организован довольно грамотно, транспорт приличный, питание тоже.

Ответы на вопросы от путешественников по Минску

Самые популярные туры в Минске
В апреле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 20
  1. Другая Беларусь: 2 дня в центре Европы
  2. Средневековые замки и усадьбы художников: путешествие по четырём городам Беларуси
  3. В Беларусь на 9 мая: загадочные замки, Брест и Беловежская пуща (всё включено)
  4. Беларусь: заповедная, сельская, дворянская и героическая
  5. Самобытная Беларусь: погружение в культуру, историю и традиции
Что посмотреть в Минске
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в апреле:
  1. Мирский замок
  2. Несвижский замок
  3. Брестская Крепость
  4. Беловежская пуща
Сколько стоит тур в Минске в апреле 2024
Сейчас в Минске можно забронировать 20 авторских туров от 350 ₽ до 57 000 ₽. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 3.75 из 5
Готовы ли вы к незабываемому путешествию по Минску? Мы предлагаем туры по Минску 2024 года, которые подарят вам яркие впечатления и новые знания о столице Беларуси. Наши туры по белоруссии из Минска помогут вам исследовать культурное наследие и природные красоты страны. На сайте доступна информация о стоимости туров в Минске и удобная система бронирования. Заказывайте туры в Минске и получите незабываемые воспоминания о вашем отдыхе!
All Airlines
ХорошоТам