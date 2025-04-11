По скрытым жемчужинам Беларуси: дворцы Булгаков, Потёмкина и Козелл-Поклёвских

Увидеть «белорусский Версаль», отведать национальную кухню и погулять по Могилёву
Приглашаем в путешествие по неклассическому королевскому маршруту. В планах у нас посетить дворец Потёмкина — экскурсию по нему проведёт сама Екатерина II с князем.

Затем мы побываем во дворце Булгаков, где
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легко вообразить себя прекрасной дамой или знатным джентльменом, прогуливаясь по парку, мимо бассейна и скульптур. Затем сделаем атмосферные фотографии у усадьбы Козелл-Поклёвских в стиле модерн с горгульями. А ещё вас ждут увлекательные прогулки по Могилёву и Бобруйску.

По скрытым жемчужинам Беларуси: дворцы Булгаков, Потёмкина и Козелл-Поклёвских
По скрытым жемчужинам Беларуси: дворцы Булгаков, Потёмкина и Козелл-Поклёвских
По скрытым жемчужинам Беларуси: дворцы Булгаков, Потёмкина и Козелл-Поклёвских
Ближайшие даты:
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Время начала: 11:20

Описание тура

Организационные детали

Как добраться. Рекомендуемые варианты:

Москва — Орша. Поезд № 717М «Ласточка» в 06:20.

Могилёв — Москва. Поезд № 055Б в 21:52.

Внимание! Все поезда белорусского формирования вначале ставят в продажу 2-3 вагона, по мере продажи — билеты добавляются. Рекомендуем периодически отслеживать билеты. Продажа билетов на сайте РЖД на многие поезда начинается накануне отправления.

Проживание. Будем жить в гостинице «Турист» в Могилёве, 2-местное размещение. Возможно 1-местное проживание и 3-местное в номере-студии.

*Фото отеля взяты с сайта mogilevtourist.by

Питание. В стоимость включены 2 завтрака и 3 обеда. Ужин за доплату.

Транспорт. Микроавтобус Mercedes Benz Sprinter или аналогичный. Есть регулируемые кресла, ремни безопасности на всех пассажирских сиденьях, кондиционер и багажные полки.

Дети. Участие возможно с 4 лет по запросу. Ребёнку предоставляется детское кресло в автобусе.

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Могилёву, классическая музыка и дегустация белорусского напитка

Встретим вас на вокзале в Орше в 11:20 и поедем в Могилёв. По прибытии начнём знакомство с городом, который завоевал прозвище «белорусской Праги». Мы побываем в Городской ратуше, увидим механического трубача, играющего ровно в полдень. По желанию и за доплату поднимемся на башню, чтобы полюбоваться видами.

Затем насладимся классической музыкой квартета «Микс». А после пищи душевной — пища настоящая. На обед вас ждут не только вкуснейшие блюда национальной кухни, но и дегустация традиционного белорусского напитка с салом.

Завершим экскурсию посещением Свято-Никольского женского монастыря. Заселимся в гостиницу и отдохнём. Ужин самостоятельно.

Экскурсия по Могилёву, классическая музыка и дегустация белорусского напиткаЭкскурсия по Могилёву, классическая музыка и дегустация белорусского напиткаЭкскурсия по Могилёву, классическая музыка и дегустация белорусского напиткаЭкскурсия по Могилёву, классическая музыка и дегустация белорусского напиткаЭкскурсия по Могилёву, классическая музыка и дегустация белорусского напиткаЭкскурсия по Могилёву, классическая музыка и дегустация белорусского напиткаЭкскурсия по Могилёву, классическая музыка и дегустация белорусского напиткаЭкскурсия по Могилёву, классическая музыка и дегустация белорусского напиткаЭкскурсия по Могилёву, классическая музыка и дегустация белорусского напиткаЭкскурсия по Могилёву, классическая музыка и дегустация белорусского напитка
2 день

Дворец Потёмкина в Кричеве

После завтрака отправимся в Мстиславль. Побываем в Пустынском Свято-Успенском мужском монастыре и осмотрим чудотворный источник. Затем переедем в Кричев, пообедаем и начнём знакомство с городом. Вы увидите дворец Потёмкина в стиле классицизма, построенный специально для приёма Екатерины II. Экскурсию по роскошным залам для нас проведёт сама императрица со своим фаворитом князем Потёмкиным.

Вечером вернёмся в гостиницу. Ужин самостоятельно.

Дворец Потёмкина в КричевеДворец Потёмкина в КричевеДворец Потёмкина в Кричеве
3 день

Дворец Булгаков, дворец Козелл-Поклёвских и Бобруйск

Позавтракаем и поедем в Жиличи. Здесь нас ждёт экскурсия во дворец Булгаков, построенный в 19 веке зажиточным землевладельцем. Здесь и роскошный парк, и скульптуры, и бассейны, и живописные мостики. Он менее известный, чем Несвижский и Мирский замки, но не менее эффектный. Его даже прозвали «белорусским Версалем».

Переместимся во дворец Козелл-Поклёвских в стиле модерн в деревушке Красный Берег. Он окружён английским парком, а над входом в усадьбу восседают гаргульи — фотографии здесь получаются атмосферными и эффектными.

Следующая локация — Бобруйск. После обеда проведём для вас экскурсию по этому маленькому, но очаровательному городу, о котором писали И. Ильф и Е. Петров. Бобруйск имеет неофициальный статус столицы еврейства — в 18 веке он стал частью «черты еврейской оседлости». Осмотрим Бобруйскую крепость 19 века, которая сыграла важную роль в истории Отечественной войны.

На обратном пути заедем в магазин за местными деликатесами и вкусными подарками, а затем доставим вас на вокзал Могилёва. Поезд в Москву отходит в 21:52.

Дворец Булгаков, дворец Козелл-Поклёвских и БобруйскДворец Булгаков, дворец Козелл-Поклёвских и БобруйскДворец Булгаков, дворец Козелл-Поклёвских и БобруйскДворец Булгаков, дворец Козелл-Поклёвских и БобруйскДворец Булгаков, дворец Козелл-Поклёвских и БобруйскДворец Булгаков, дворец Козелл-Поклёвских и БобруйскДворец Булгаков, дворец Козелл-Поклёвских и БобруйскДворец Булгаков, дворец Козелл-Поклёвских и БобруйскДворец Булгаков, дворец Козелл-Поклёвских и Бобруйск

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местный номер26 700 ₽
1-местный номер29 300 ₽
3-местный номер27 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание: 2 завтрака и 3 обеда
  • Трансферы по маршруту
  • Экскурсии по программе
  • Дегустация
  • Входные билеты на объекты экскурсий
  • Услуги гида-сопровождающего
Что не входит в цену
  • Ж/д билеты в Оршу и обратно из Могилёва
  • Ужины
  • Доплата за 1-местное размещение
  • Дополнительные активности по желанию
  • Смотровая площадка Ратуши - 200 ₽ (по желанию, оплата на месте)
  • Стоимость тура при разных типах размещения:
  • 2-местный номер: 26 700 ₽ за одного, 26 500 ₽ за ребёнка до 14 лет
  • 1-местный номер: 29 300 ₽
  • 3-местный номер: 27 900 ₽ за одного
  • В январские даты:
  • 2-местный номер: 32 900 ₽ на основном месте, 32 700 ₽ на дополнительном, 32 700 ₽ за ребёнка до 14 лет на основном или 32 500 ₽ на дополнительном
  • 1-местный номер: 36 500 ₽
  • 3-местный номер: 33 250 ₽ за одного
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ж/д вокзал Орши, 11:20
Завершение: Ж/д вокзал Могилёва, 21:52
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.