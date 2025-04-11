Затем мы побываем во дворце Булгаков, где
Описание тура
Организационные детали
Как добраться. Рекомендуемые варианты:
Москва — Орша. Поезд № 717М «Ласточка» в 06:20.
Могилёв — Москва. Поезд № 055Б в 21:52.
Внимание! Все поезда белорусского формирования вначале ставят в продажу 2-3 вагона, по мере продажи — билеты добавляются. Рекомендуем периодически отслеживать билеты. Продажа билетов на сайте РЖД на многие поезда начинается накануне отправления.
Проживание. Будем жить в гостинице «Турист» в Могилёве, 2-местное размещение. Возможно 1-местное проживание и 3-местное в номере-студии.
*Фото отеля взяты с сайта mogilevtourist.by
Питание. В стоимость включены 2 завтрака и 3 обеда. Ужин за доплату.
Транспорт. Микроавтобус Mercedes Benz Sprinter или аналогичный. Есть регулируемые кресла, ремни безопасности на всех пассажирских сиденьях, кондиционер и багажные полки.
Дети. Участие возможно с 4 лет по запросу. Ребёнку предоставляется детское кресло в автобусе.
Программа тура по дням
Экскурсия по Могилёву, классическая музыка и дегустация белорусского напитка
Встретим вас на вокзале в Орше в 11:20 и поедем в Могилёв. По прибытии начнём знакомство с городом, который завоевал прозвище «белорусской Праги». Мы побываем в Городской ратуше, увидим механического трубача, играющего ровно в полдень. По желанию и за доплату поднимемся на башню, чтобы полюбоваться видами.
Затем насладимся классической музыкой квартета «Микс». А после пищи душевной — пища настоящая. На обед вас ждут не только вкуснейшие блюда национальной кухни, но и дегустация традиционного белорусского напитка с салом.
Завершим экскурсию посещением Свято-Никольского женского монастыря. Заселимся в гостиницу и отдохнём. Ужин самостоятельно.
Дворец Потёмкина в Кричеве
После завтрака отправимся в Мстиславль. Побываем в Пустынском Свято-Успенском мужском монастыре и осмотрим чудотворный источник. Затем переедем в Кричев, пообедаем и начнём знакомство с городом. Вы увидите дворец Потёмкина в стиле классицизма, построенный специально для приёма Екатерины II. Экскурсию по роскошным залам для нас проведёт сама императрица со своим фаворитом князем Потёмкиным.
Вечером вернёмся в гостиницу. Ужин самостоятельно.
Дворец Булгаков, дворец Козелл-Поклёвских и Бобруйск
Позавтракаем и поедем в Жиличи. Здесь нас ждёт экскурсия во дворец Булгаков, построенный в 19 веке зажиточным землевладельцем. Здесь и роскошный парк, и скульптуры, и бассейны, и живописные мостики. Он менее известный, чем Несвижский и Мирский замки, но не менее эффектный. Его даже прозвали «белорусским Версалем».
Переместимся во дворец Козелл-Поклёвских в стиле модерн в деревушке Красный Берег. Он окружён английским парком, а над входом в усадьбу восседают гаргульи — фотографии здесь получаются атмосферными и эффектными.
Следующая локация — Бобруйск. После обеда проведём для вас экскурсию по этому маленькому, но очаровательному городу, о котором писали И. Ильф и Е. Петров. Бобруйск имеет неофициальный статус столицы еврейства — в 18 веке он стал частью «черты еврейской оседлости». Осмотрим Бобруйскую крепость 19 века, которая сыграла важную роль в истории Отечественной войны.
На обратном пути заедем в магазин за местными деликатесами и вкусными подарками, а затем доставим вас на вокзал Могилёва. Поезд в Москву отходит в 21:52.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местный номер
|26 700 ₽
|1-местный номер
|29 300 ₽
|3-местный номер
|27 900 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание: 2 завтрака и 3 обеда
- Трансферы по маршруту
- Экскурсии по программе
- Дегустация
- Входные билеты на объекты экскурсий
- Услуги гида-сопровождающего
Что не входит в цену
- Ж/д билеты в Оршу и обратно из Могилёва
- Ужины
- Доплата за 1-местное размещение
- Дополнительные активности по желанию
- Смотровая площадка Ратуши - 200 ₽ (по желанию, оплата на месте)
- Стоимость тура при разных типах размещения:
- 2-местный номер: 26 700 ₽ за одного, 26 500 ₽ за ребёнка до 14 лет
- 1-местный номер: 29 300 ₽
- 3-местный номер: 27 900 ₽ за одного
- В январские даты:
- 2-местный номер: 32 900 ₽ на основном месте, 32 700 ₽ на дополнительном, 32 700 ₽ за ребёнка до 14 лет на основном или 32 500 ₽ на дополнительном
- 1-местный номер: 36 500 ₽
- 3-местный номер: 33 250 ₽ за одного