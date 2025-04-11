Позавтракаем и поедем в Жиличи. Здесь нас ждёт экскурсия во дворец Булгаков, построенный в 19 веке зажиточным землевладельцем. Здесь и роскошный парк, и скульптуры, и бассейны, и живописные мостики. Он менее известный, чем Несвижский и Мирский замки, но не менее эффектный. Его даже прозвали «белорусским Версалем».

Переместимся во дворец Козелл-Поклёвских в стиле модерн в деревушке Красный Берег. Он окружён английским парком, а над входом в усадьбу восседают гаргульи — фотографии здесь получаются атмосферными и эффектными.

Следующая локация — Бобруйск. После обеда проведём для вас экскурсию по этому маленькому, но очаровательному городу, о котором писали И. Ильф и Е. Петров. Бобруйск имеет неофициальный статус столицы еврейства — в 18 веке он стал частью «черты еврейской оседлости». Осмотрим Бобруйскую крепость 19 века, которая сыграла важную роль в истории Отечественной войны.

На обратном пути заедем в магазин за местными деликатесами и вкусными подарками, а затем доставим вас на вокзал Могилёва. Поезд в Москву отходит в 21:52.