3 дня
По неизвестным замкам Беларуси: дворец Булгаков, Потёмкина и Козелл-Поклёвских
Увидеть «белорусский Версаль», отведать национальную кухню и погулять по Могилёву
Начало: Ж/д вокзал Орши, 11:20
2 янв в 11:20
3 янв в 11:20
26 900₽ за человека
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