Найдено 1 тур в Могилеве , цена 26 900 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году

На автобусе 3 дня По неизвестным замкам Беларуси: дворец Булгаков, Потёмкина и Козелл-Поклёвских Увидеть «белорусский Версаль», отведать национальную кухню и погулять по Могилёву Начало: Ж/д вокзал Орши, 11:20 26 900 ₽ за человека

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