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не стоит потом изучить подробнее. Просто формат автобусной экскурсии большего физически не способен дать. Но есть ряд преимуществ: - экономия на билетах; - динамика: картинка меняется постоянно - комфорт: автобусы удобные Ну и в целом это такое небольшое дорожное приключение, road story. Можно смело рекомендовать. Если вы себе не будете строить ложных ожиданий, то вам понравится.