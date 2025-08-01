Индивидуальная
до 5 чел.
Классический Брюгге с неклассическим содержанием
Погрузитесь в историю Брюгге, посетите его знаковые места и узнайте мифы и легенды. Почувствуйте дух старины, романтики и искусства
Начало: Рыночная площадь
«Церковь Богоматери со скульптурой Микеланджело «Мадонна с младенцем»»
Завтра в 10:00
12 дек в 13:00
€200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Город без ретуши: Брюгге глазами художника
Погрузитесь в атмосферу Брюгге, где средневековые площади и каналы вдохновляют на творчество и открывают тайны фламандских мастеров
«Церковь Девы Марии в Брюгге — одна из самых высоких кирпичных церквей Бельгии»
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
€160 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Романтическая прогулка по Брюгге
Погружение в атмосферу средневекового Брюгге: легенды о графах, герцогах и Святом Граале. Увидите знаменитые достопримечательности и живописные места
«Церковь Богоматери — скульптура Микеланжело Буанарроти «Мадонна с младенцем»»
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:30
€200 за всё до 10 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 16 чел.
Очарование «Мертвого города»
Кукольный город, в котором время остановилось - неутомительная обзорная прогулка по Брюгге
Начало: На вокзале
«Узкие средневековые улочки, маленькие и большие площади, соборы и церквушечки, большая рыночная площадь, монастыри»
Завтра в 11:00
13 дек в 10:00
€180
€200 за всё до 16 чел.
- ЕЕлизавета1 августа 2025Город без ретуши: Брюгге глазами художникаДата посещения: 31 июля 2025День с Валерием прошёл незаметно. Настоящий художник!Мы узнали Брюгге изнутри и остались очень довольны.
Спасибо,Валерий!
- ААнжела23 мая 2025Хочу выразить большую признательность Валерию за чудесный день в Брюгге. Валерий вместо заявленных 2 часов провел с нами целых 4
- ЕЕлена14 мая 2025Вчера, 13 мая, посетили экскурсию Брюгге глазами художника. Прогулка в полной мере отражает название. Получили истинное удовольствие. Помимо основных исторических
- ААлександра28 марта 2025Благодарю Валерия за прекрасную экскурсию! Нам очень все понравилось. Было интересно слушать истории о городе через призму художественных произведений и
- ККсения20 марта 2025Хотим выразить огромную благодарность Валерию за потрясающую экскурсию! Он не только показал нам самые интересные места Брюгге, но и увлекательно
- ЕЕкатерина4 марта 2025Валерий – потрясающий гид и замечательный человек! Экскурсия по Брюгге прошла на высшем уровне: информация была структурированной, увлекательной и поданной
