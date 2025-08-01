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Экскурсии в Брюгге

Найдено 9 экскурсий в Брюгге на русском языке, цены от €168. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Город без ретуши: Брюгге глазами художника
Пешая
2 часа
15 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Город без ретуши: Брюгге глазами художника
Погрузитесь в атмосферу Брюгге, где средневековые площади и каналы вдохновляют на творчество и открывают тайны фламандских мастеров
Завтра в 10:00
11 авг в 10:00
от €170 за всё до 6 чел.
Историческая экскурсия по Брюгге
Пешая
3 часа
114 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Историческая экскурсия по Брюгге
Погружение в атмосферу средневекового Брюгге: легенды о графах, герцогах и Святом Граале. Увидите знаменитые достопримечательности и живописные места
19 авг в 10:00
20 авг в 10:00
от €220 за всё до 10 чел.
Очарование «Мертвого города»
Пешая
3.5 часа
79 отзывов
Индивидуальная
до 16 чел.
Очарование «Мертвого города»
Кукольный город, в котором время остановилось - неутомительная обзорная прогулка по Брюгге
Начало: На вокзале
12 авг в 10:00
14 авг в 10:00
от €210 за всё до 16 чел.
Брюгге - «северная Венеция» Средневековья
Пешая
3 часа
33 отзыва
Индивидуальная
до 20 чел.
Брюгге - «северная Венеция» Средневековья
Прогулка по Брюгге - это возможность увидеть его величие и красоту. Погрузитесь в атмосферу средневековья, наслаждаясь историей и архитектурой
Начало: Рыночная площадь
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
от €210 за всё до 7 чел.
Брюгге - первое свидание
Пешая
2 часа
74 отзыва
Индивидуальная
до 20 чел.
Брюгге - первое свидание
Погрузитесь в атмосферу Брюгге, исследуя его знаковые места, узнавая о национальных героях и посещая действующую пивоварню
Начало: Рыночная площадь
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
от €168 за всё до 6 чел.
Увидеть Брюгге, не залегая на дно
Пешая
3 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 20 чел.
Увидеть Брюгге, не залегая на дно
Путешествие по Брюгге с кинематографическим уклоном. Пройдите по местам съёмок, узнайте об истории города и его культурных достопримечательностях
Начало: На Рыночной площади
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
от €210 за всё до 7 чел.
Фотопрогулка по Брюгге
Пешая
2 часа
33 отзыва
Фотопрогулка
до 10 чел.
Фотопрогулка по Брюгге
Прогулка по историческому Брюгге с фотосессией. Увидим церковь Девы Марии, госпиталь Святого Яна, башню Белфорт и другие интересные места
Начало: В 10 минутах ходьбы от вокзала
28 сен в 07:00
29 сен в 07:00
от €200 за всё до 10 чел.
Пешеходная экскурсия в Брюгге
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Пешеходная экскурсия в Брюгге
Начало: Возле озера Миниватер
Расписание: По согласованию с гидом.
€260 за всё до 6 чел.
Авторская пешеходная экскурсия в Брюгге с дегустацией шоколада
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Авторская пешеходная экскурсия в Брюгге с дегустацией шоколада
Начало: Центральный вокзал Брюгге
€265 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Е
Город без ретуши: Брюгге глазами художника
Дата посещения: 31 июл 2025
День с Валерием прошёл незаметно. Настоящий художник!Мы узнали Брюгге изнутри и остались очень довольны.
Спасибо,Валерий!
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Светлана
Город без ретуши: Брюгге глазами художника
Валерий провел для нас отличную экскурсию. Много интересных фактов и деталей, которые не рассказывают другие гиды. У Валерия можно получить ответ на любой вопрос.
Гулять по Брюгге в сопровождении настоящего художника было чудесно. Обязательно посоветуем друзьям!
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В
Историческая экскурсия по Брюгге
Экскурсия была отличной, три часа пролетели незаметно. Очень интересно и познавательно. Приятное общение с гидом и прекрасно проведенное время. Спасибо.
Экскурсия была отличной, три часа пролетели незаметно. Очень интересно и познавательно. Приятное общение с гидом и
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Д
Историческая экскурсия по Брюгге
Прекрасный маршрут и рассказ о становлении города. Даже подростки что-то запомнили)
Прекрасный маршрут и рассказ о становлении города. Даже подростки что-то запомнили)
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М
Очарование «Мертвого города»
Мы с дочерью прекрасно провели время в компании Наталии, было интересно и позновательно! Спасибо большое!
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Сергей
Город без ретуши: Брюгге глазами художника
Спасибо Валерию! Экскурсия прошла замечательно. Название "Брюгге глазами художника" полностью соответствует завявленной теме. По времени не было никакого давления. Валерий полностью располагает к дружескому общению. Нам очень понравилось. Рекомендуем однозначно
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оксана
Брюгге - первое свидание
спасибо большое Ларисе за чудесную ознакомительную экскурсию по г. Брюгге! мы решили что нам нужна экскурсия прям за 1.5 часа
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до предполагаемого начала и Лариса на нашу удачу очень оперативно согласилась. у Ларисы отличное оборудование для комфортной экскурсии (наушники с передатчиком), что еще больше повысило качество экскурсии. отличный город, прекрасная Лариса, всем рекомендую!!

спасибо большое Ларисе за чудесную ознакомительную экскурсию по г. Брюгге! мы решили что нам нужна экскурсия
спасибо большое Ларисе за чудесную ознакомительную экскурсию по г. Брюгге! мы решили что нам нужна экскурсия
спасибо большое Ларисе за чудесную ознакомительную экскурсию по г. Брюгге! мы решили что нам нужна экскурсия
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Наталья
Историческая экскурсия по Брюгге
Экскурсия оказалась богатой, насыщенной и интересной, спасибо Елене большое. Я раньше ничего не знала ни об этом городе, ни о его роли в истории Фландрии. Благодаря Елене очень расширила свой кругозор, услышала и увидела много удивительного. Однозначно рекомендую.
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Е
Историческая экскурсия по Брюгге
Прекрасный гид. Экскурсия прошла на одном дыхании, однозначно рекомендую 👍👍👍
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Сергей
Фотопрогулка по Брюгге
Моя оценка сегодняшней фото экскурсии - максимально превосходно! услышали много удивительных историй в легком и ненавязчивом изложении и получили огромное
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удовольствие от изысканных фотографий в самых красивых местах Брюгге.
И еще у Анны потрясающее чувство юмора:)
нам было очень и очень комфортно.
Спасибо и еще раз спасибо за чудесную экскурсию и фото.

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Всего 349 отзывов в Брюгге

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Ответы на вопросы от путешественников по Брюгге

Самые популярные экскурсии в Брюгге
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9:
  1. Город без ретуши: Брюгге глазами художника;
  2. Историческая экскурсия по Брюгге;
  3. Очарование «Мертвого города»;
  4. Брюгге - «северная Венеция» Средневековья;
  5. Брюгге - первое свидание.
Сколько стоит экскурсия по Брюгге в августе 2026
Сейчас в Брюгге можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 168 до 265. Туристы уже оставили гидам 349 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Ищете идеальную экскурсию в Брюгге? Наша подборка экскурсий по Брюгге поможет вам ощутить дух Средневековья, исследовать знаменитые каналы и площади, насладиться архитектурными шедеврами и узнать множество увлекательных историй. Бронируйте сейчас и получите незабываемые впечатления от визита в этот уникальный город!