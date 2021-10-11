Отзыв на: Классический Брюгге с неклассическим содержанием К Кирилл 5 Дорогая Аида, огромная Вам благодарность за увлекательную, интересную, как детям, так и взрослым экскурсию по красивейшему Брюгге! Надеемся, ещё с Вами увидимся и погуляем по Брюгге. Кирилл, Таня, Лиза и Ева.

Отзыв на: Брюгге — первое свидание З Зоя 5 Прекрасный гид, подготовлен к экскурсии. Спасибо за информацию и четкое структурирование материала!

Отзыв на: Брюгге — первое свидание К Кристина 5 Спасибо большое Ларисе за экскурсию! По продолжительности в самый раз! Очень удобно, что можно выбрать время. Лариса встретила нас прямо у вокзал, т. к. мы приехали из Брюсселя. Коротко и четко представление о городе было составлено. Выбрали Брюгге для празднования моего дня рождения и не пожалели. Сказочный городишка. Обязателен для посещения в Бельгии!

Отзыв на: Брюгге — первое свидание Т Татьяна 5 Мы остались полностью довольны экскурсией. За 1, 5 часа мы узнали все, что хотели о Брюгге, и даже больше, а время прошло совершенно незаметно. Лариса показала и рассказала все основные достопримечательности и укромные уголки города.

Отзыв на: Очарование «Мертвого города» И Иван 5 Задача была спокойно, но с пользой погулять по городу Брюгге с 6-летним ребенком. Наталия интересно все рассказывала, отвечала на сторонние вопросы по Бельгии в принципе, взрослым было очень интересно. Но ребенку, конечно, было тяжело в течении этих 3-х часов. Для детей больше подойдет простая прогулка с родителями или совсем другой формат экскурсии, если такой вообще существует.

Отзыв на: Классический Брюгге с неклассическим содержанием V Victoria 5 Аида знает о Брюгге больше, чем коренные жители этого прекрасного и удивительного города. Прогулка с таким чудесным человеком - это удовольствие, которое надолго запомнится.

Отзыв на: Призраки Брюгге S Svetlana 5 Это было интересно, просто и в тоже время очень информативно. Елена сделала так, что вся наша семья могла насладиться этим временем. Спасибо огромнейшее 💐

Отзыв на: Призраки Брюгге Е Елена 5 Наша экскурсия состолась 9 марта. Елена - прекрасный рассказчик и неклассический гид. Были в этом городе много раз, но с экскурсией Елены он открылся с новой стороны. Елена рассказывает очень захватывающе, видно что ей интересны и история города и страны, а также небанальные истории и факты. Маршрут составлен очень грамотно, по пути также зашли в старый атмосферный ресторан на аперитив. Брали еще у Елены экскурсию в Антверпене, тоже остались в полном восторге. Всем настоятельно рекомендую Елену!

Отзыв на: Призраки Брюгге N Natalia 5 Очень душевно! Отдельное спасибо за дегустацию пива и рекомендацию ресторана!