Все экскурсии в Брюгге

Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Брюгге – доступно 11 экскурсий на 2021 год, 228 ⭐ отзывов, цены от €20. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Брюгге почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Бельгии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Брюгге и Гент в один день. Жемчужины Фландрии
4.1
7
66
за 1 чел.
Брюгге и Гент в один день. Жемчужины Фландрии
Вас ждет путешествие на поезде из Брюсселя в средневековый музей под открытым небом - город Брюгге
ежедневно
Обзорная экскурсия по Брюгге в 15:15
3.3
3
20
за 1 чел.
Обзорная экскурсия по Брюгге в 15:15
Ежедневная групповая пешеходная экскурсия по прекрасному Брюгге
Ежедневно в 15:15
Брюгге — первое свидание
Индивидуальная экскурсия
4.6
16
1ч 30м
88
за 1-6 чел.
Брюгге — первое свидание
Главные достопримечательности очаровательного города на экспресс-прогулке
Очарование «Мертвого города»
Индивидуальная экскурсия
5
42
3ч 30м
150
за 1-16 чел.
Очарование «Мертвого города»
Кукольный город, в котором время остановилось — неутомительная обзорная прогулка по Брюгге
Призраки Брюгге
Индивидуальная экскурсия
4.9
66
150
за 1-5 чел.
Призраки Брюгге
Прогулка по самым интересным местам Брюгге и погружение в загадочный мир городских легенд
Классический Брюгге с неклассическим содержанием
Индивидуальная экскурсия
4.8
24
130
за 1-5 чел.
Классический Брюгге с неклассическим содержанием
«Визитные карточки», тайные уголки и великолепная архитектура на насыщенной обзорной экскурсии
Брюгге — «северная Венеция» Средневековья
Индивидуальная экскурсия
4.8
9
150
за 1-9 чел.
Брюгге — «северная Венеция» Средневековья
Посетить знаковые места чарующего города, услышать их историю и получить советы местного жителя
Музей Грунинге и фламандские примитивисты
Индивидуальная экскурсия
5
1
2ч 30м
130
за 1-5 чел.
Музей Грунинге и фламандские примитивисты
Познакомиться с главными шедеврами ранней нидерландской живописи и течениями в искусстве Фландрии
Брюгге, о котором вы не знали
Индивидуальная экскурсия
5
4
140
за 1-5 чел.
Брюгге, о котором вы не знали
Познакомиться с историей бельгийского Средневековья на прогулке по нетуристическим районам города
Фотопрогулка по Брюгге
Индивидуальная фото-прогулка
4.8
29
150
за 1-10 чел.
Фотопрогулка по Брюгге
Узнать интересные истории города и запечатлеть себя на фоне его живописных видов
Брюгге — любовь с первого взгляда
Индивидуальная экскурсия
4.9
27
144
за 1-8 чел.
Брюгге — любовь с первого взгляда
Вдохновляющая прогулка по городу-музею

Последние отзывы «Экскурсии Брюгге»

  • Отзыв на: Классический Брюгге с неклассическим содержанием
    К
    Кирилл
    11 октября 2021
    5
    Дорогая Аида, огромная Вам благодарность за увлекательную, интересную, как детям, так и взрослым экскурсию по красивейшему Брюгге! Надеемся, ещё с Вами увидимся и погуляем по Брюгге. Кирилл, Таня, Лиза и Ева.
  • Отзыв на: Брюгге — первое свидание
    З
    Зоя
    17 сентября 2021
    5
    Прекрасный гид, подготовлен к экскурсии. Спасибо за информацию и четкое структурирование материала!
  • Отзыв на: Брюгге — первое свидание
    К
    Кристина
    17 сентября 2021
    5
    Спасибо большое Ларисе за экскурсию! По продолжительности в самый раз! Очень удобно, что можно выбрать время. Лариса встретила нас прямо у вокзал, т. к. мы приехали из Брюсселя. Коротко и четко представление о городе было составлено. Выбрали Брюгге для празднования моего дня рождения и не пожалели. Сказочный городишка. Обязателен для посещения в Бельгии!
  • Отзыв на: Брюгге — первое свидание
    Т
    Татьяна
    17 сентября 2021
    5
    Мы остались полностью довольны экскурсией. За 1, 5 часа мы узнали все, что хотели о Брюгге, и даже больше, а время прошло совершенно незаметно. Лариса показала и рассказала все основные достопримечательности и укромные уголки города.
  • Отзыв на: Очарование «Мертвого города»
    И
    Иван
    13 сентября 2021
    5
    Задача была спокойно, но с пользой погулять по городу Брюгге с 6-летним ребенком. Наталия интересно все рассказывала, отвечала на сторонние вопросы по Бельгии в принципе, взрослым было очень интересно. Но ребенку, конечно, было тяжело в течении этих 3-х часов. Для детей больше подойдет простая прогулка с родителями или совсем другой формат экскурсии, если такой вообще существует.
  • Отзыв на: Классический Брюгге с неклассическим содержанием
    V
    Victoria
    15 августа 2021
    5
    Аида знает о Брюгге больше, чем коренные жители этого прекрасного и удивительного города. Прогулка с таким чудесным человеком - это удовольствие, которое надолго запомнится.
  • Отзыв на: Призраки Брюгге
    S
    Svetlana
    14 июля 2021
    5
    Это было интересно, просто и в тоже время очень информативно. Елена сделала так, что вся наша семья могла насладиться этим временем. Спасибо огромнейшее 💐
  • Отзыв на: Призраки Брюгге
    Е
    Елена
    4 августа 2020
    5
    Наша экскурсия состолась 9 марта. Елена - прекрасный рассказчик и неклассический гид. Были в этом городе много раз, но с экскурсией Елены он открылся с новой стороны. Елена рассказывает очень захватывающе, видно что ей интересны и история города и страны, а также небанальные истории и факты. Маршрут составлен очень грамотно, по пути также зашли в старый атмосферный ресторан на аперитив. Брали еще у Елены экскурсию в Антверпене, тоже остались в полном восторге. Всем настоятельно рекомендую Елену!
  • Отзыв на: Призраки Брюгге
    N
    Natalia
    2 августа 2020
    5
    Очень душевно! Отдельное спасибо за дегустацию пива и рекомендацию ресторана!
  • М
    Маргарита
    10 марта 2020
    5
    В полном восторге от экскурсии с гидом Ангелиной! Город узнали намного лучше, рекомендую данную экскурсию всем кто только начинает свое знакомство с Брюгге!
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