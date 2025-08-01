Индивидуальная
до 6 чел.
Город без ретуши: Брюгге глазами художника
Погрузитесь в атмосферу Брюгге, где средневековые площади и каналы вдохновляют на творчество и открывают тайны фламандских мастеров
Завтра в 10:00
11 авг в 10:00
от €170 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Историческая экскурсия по Брюгге
Погружение в атмосферу средневекового Брюгге: легенды о графах, герцогах и Святом Граале. Увидите знаменитые достопримечательности и живописные места
19 авг в 10:00
20 авг в 10:00
от €220 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 16 чел.
Очарование «Мертвого города»
Кукольный город, в котором время остановилось - неутомительная обзорная прогулка по Брюгге
Начало: На вокзале
12 авг в 10:00
14 авг в 10:00
от €210 за всё до 16 чел.
Индивидуальная
до 20 чел.
Брюгге - «северная Венеция» Средневековья
Прогулка по Брюгге - это возможность увидеть его величие и красоту. Погрузитесь в атмосферу средневековья, наслаждаясь историей и архитектурой
Начало: Рыночная площадь
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
от €210 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 20 чел.
Брюгге - первое свидание
Погрузитесь в атмосферу Брюгге, исследуя его знаковые места, узнавая о национальных героях и посещая действующую пивоварню
Начало: Рыночная площадь
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
от €168 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 20 чел.
Увидеть Брюгге, не залегая на дно
Путешествие по Брюгге с кинематографическим уклоном. Пройдите по местам съёмок, узнайте об истории города и его культурных достопримечательностях
Начало: На Рыночной площади
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
от €210 за всё до 7 чел.
Фотопрогулка
до 10 чел.
Фотопрогулка по Брюгге
Прогулка по историческому Брюгге с фотосессией. Увидим церковь Девы Марии, госпиталь Святого Яна, башню Белфорт и другие интересные места
Начало: В 10 минутах ходьбы от вокзала
28 сен в 07:00
29 сен в 07:00
от €200 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Пешеходная экскурсия в Брюгге
Начало: Возле озера Миниватер
Расписание: По согласованию с гидом.
€260 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Авторская пешеходная экскурсия в Брюгге с дегустацией шоколада
Начало: Центральный вокзал Брюгге
€265 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Е
Дата посещения: 31 июл 2025
День с Валерием прошёл незаметно. Настоящий художник!Мы узнали Брюгге изнутри и остались очень довольны.
Спасибо,Валерий!
Спасибо,Валерий!
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Валерий провел для нас отличную экскурсию. Много интересных фактов и деталей, которые не рассказывают другие гиды. У Валерия можно получить ответ на любой вопрос.
Гулять по Брюгге в сопровождении настоящего художника было чудесно. Обязательно посоветуем друзьям!
Гулять по Брюгге в сопровождении настоящего художника было чудесно. Обязательно посоветуем друзьям!
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В
Экскурсия была отличной, три часа пролетели незаметно. Очень интересно и познавательно. Приятное общение с гидом и прекрасно проведенное время. Спасибо.
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Д
Прекрасный маршрут и рассказ о становлении города. Даже подростки что-то запомнили)
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М
Мы с дочерью прекрасно провели время в компании Наталии, было интересно и позновательно! Спасибо большое!
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Спасибо Валерию! Экскурсия прошла замечательно. Название "Брюгге глазами художника" полностью соответствует завявленной теме. По времени не было никакого давления. Валерий полностью располагает к дружескому общению. Нам очень понравилось. Рекомендуем однозначно
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спасибо большое Ларисе за чудесную ознакомительную экскурсию по г. Брюгге! мы решили что нам нужна экскурсия прям за 1.5 часа
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Экскурсия оказалась богатой, насыщенной и интересной, спасибо Елене большое. Я раньше ничего не знала ни об этом городе, ни о его роли в истории Фландрии. Благодаря Елене очень расширила свой кругозор, услышала и увидела много удивительного. Однозначно рекомендую.
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Е
Прекрасный гид. Экскурсия прошла на одном дыхании, однозначно рекомендую 👍👍👍
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Моя оценка сегодняшней фото экскурсии - максимально превосходно! услышали много удивительных историй в легком и ненавязчивом изложении и получили огромное
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Всего 349 отзывов в Брюгге
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Ответы на вопросы от путешественников по Брюгге
Самые популярные экскурсии в Брюгге
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9:
Сколько стоит экскурсия по Брюгге в августе 2026
Сейчас в Брюгге можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 168 до 265. Туристы уже оставили гидам 349 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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