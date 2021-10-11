Все экскурсии в Брюгге
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Брюгге – доступно 11 экскурсий на 2021 год, 228 ⭐ отзывов, цены от €20. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Брюгге почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Бельгии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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По отзывам
4ч
€66
за 1 чел.
Брюгге и Гент в один день. Жемчужины Фландрии
Вас ждет путешествие на поезде из Брюсселя в средневековый музей под открытым небом - город Брюгге
ежедневно
2ч
€20
за 1 чел.
Обзорная экскурсия по Брюгге в 15:15
Ежедневная групповая пешеходная экскурсия по прекрасному Брюгге
Ежедневно в 15:15
Индивидуальная экскурсия
1ч 30м
€88
за 1-6 чел.
Брюгге — первое свидание
Главные достопримечательности очаровательного города на экспресс-прогулке
Индивидуальная экскурсия
3ч 30м
€150
за 1-16 чел.
Очарование «Мертвого города»
Кукольный город, в котором время остановилось — неутомительная обзорная прогулка по Брюгге
Индивидуальная экскурсия
3ч
€150
за 1-5 чел.
Призраки Брюгге
Прогулка по самым интересным местам Брюгге и погружение в загадочный мир городских легенд
Индивидуальная экскурсия
3ч
€130
за 1-5 чел.
Классический Брюгге с неклассическим содержанием
«Визитные карточки», тайные уголки и великолепная архитектура на насыщенной обзорной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
3ч
€150
за 1-9 чел.
Брюгге — «северная Венеция» Средневековья
Посетить знаковые места чарующего города, услышать их историю и получить советы местного жителя
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
€130
за 1-5 чел.
Музей Грунинге и фламандские примитивисты
Познакомиться с главными шедеврами ранней нидерландской живописи и течениями в искусстве Фландрии
Индивидуальная экскурсия
3ч
€140
за 1-5 чел.
Брюгге, о котором вы не знали
Познакомиться с историей бельгийского Средневековья на прогулке по нетуристическим районам города
Индивидуальная фото-прогулка
2ч
€150
за 1-10 чел.
Фотопрогулка по Брюгге
Узнать интересные истории города и запечатлеть себя на фоне его живописных видов
Индивидуальная экскурсия
3ч
€144
за 1-8 чел.
Брюгге — любовь с первого взгляда
Вдохновляющая прогулка по городу-музею
Последние отзывы «Экскурсии Брюгге»
- ККирилл11 октября 2021Дорогая Аида, огромная Вам благодарность за увлекательную, интересную, как детям, так и взрослым экскурсию по красивейшему Брюгге! Надеемся, ещё с Вами увидимся и погуляем по Брюгге. Кирилл, Таня, Лиза и Ева.
- ЗЗоя17 сентября 2021Прекрасный гид, подготовлен к экскурсии. Спасибо за информацию и четкое структурирование материала!
- ККристина17 сентября 2021Спасибо большое Ларисе за экскурсию! По продолжительности в самый раз! Очень удобно, что можно выбрать время. Лариса встретила нас прямо у вокзал, т. к. мы приехали из Брюсселя. Коротко и четко представление о городе было составлено. Выбрали Брюгге для празднования моего дня рождения и не пожалели. Сказочный городишка. Обязателен для посещения в Бельгии!
- ТТатьяна17 сентября 2021Мы остались полностью довольны экскурсией. За 1, 5 часа мы узнали все, что хотели о Брюгге, и даже больше, а время прошло совершенно незаметно. Лариса показала и рассказала все основные достопримечательности и укромные уголки города.
- Отзыв на: Очарование «Мертвого города»ИИван13 сентября 2021Задача была спокойно, но с пользой погулять по городу Брюгге с 6-летним ребенком. Наталия интересно все рассказывала, отвечала на сторонние вопросы по Бельгии в принципе, взрослым было очень интересно. Но ребенку, конечно, было тяжело в течении этих 3-х часов. Для детей больше подойдет простая прогулка с родителями или совсем другой формат экскурсии, если такой вообще существует.
- VVictoria15 августа 2021Аида знает о Брюгге больше, чем коренные жители этого прекрасного и удивительного города. Прогулка с таким чудесным человеком - это удовольствие, которое надолго запомнится.
- SSvetlana14 июля 2021Это было интересно, просто и в тоже время очень информативно. Елена сделала так, что вся наша семья могла насладиться этим временем. Спасибо огромнейшее 💐
- ЕЕлена4 августа 2020Наша экскурсия состолась 9 марта. Елена - прекрасный рассказчик и неклассический гид. Были в этом городе много раз, но с экскурсией Елены он открылся с новой стороны. Елена рассказывает очень захватывающе, видно что ей интересны и история города и страны, а также небанальные истории и факты. Маршрут составлен очень грамотно, по пути также зашли в старый атмосферный ресторан на аперитив. Брали еще у Елены экскурсию в Антверпене, тоже остались в полном восторге. Всем настоятельно рекомендую Елену!
- NNatalia2 августа 2020Очень душевно! Отдельное спасибо за дегустацию пива и рекомендацию ресторана!
- ММаргарита10 марта 2020В полном восторге от экскурсии с гидом Ангелиной! Город узнали намного лучше, рекомендую данную экскурсию всем кто только начинает свое знакомство с Брюгге!