Брюгге - город, сохранивший средневековый облик. Прогулка по его улицам позволит ощутить атмосферу, вдохновлявшую Рубенса и ван Эйка.
Посетители увидят Рыночную площадь с башней Белфорт, Площадь Бург с роскошной Ратушей и
5 причин купить эту экскурсию
- 🎨 Уникальная архитектура Брюгге
- 🏰 История, связанная с искусством
- 🖼️ Вдохновение для творческих людей
- 📸 Фотогеничные места для снимков
- 🕰️ Погружение в средневековую атмосферу
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Что можно увидеть
- Рыночная площадь
- Площадь Бург
- Канал Розы
- Заснеженная улица
- Квартал Грёнрей
- Бегинаж
- Озеро любви
Описание экскурсии
- Рыночная площадь. Здесь возвышается знаменитая башня Белфорт, а ряды цветных домов переносят нас в сюжеты старинных полотен
- Площадь Бург — сердце средневекового Брюгге. Роскошная Ратуша, базилика Святой Крови и старинные аркады, идеальные для зарисовок
- Канал Розы — одно из самых фотографируемых мест города. Вы почувствуете себя героем старинной гравюры: отражение домов в воде, мягкие оттенки кирпича, игра теней
- Церковь Девы Марии в Брюгге — одна из самых высоких кирпичных церквей Бельгии. В её стенах хранится скульптура Микеланджело, оказавшаяся здесь при загадочных обстоятельствах
- Квартал Грёнрей. Раскроем секреты композиции фламандских художников
- Бегинаж. Место тишины и покоя, наполненное мягким светом и природными оттенками, как на картинах импрессионистов
- Озеро любви. Вспомним о романтических мотивах в искусстве и истории Брюгге
Мы обсудим:
- Какие приёмы использовали фламандские мастера, чтобы передать свет, перспективу и атмосферу
- Чем отличаются готические фасады Брюгге и почему этот город вдохновлял художников и фотографов на протяжении веков
- Как техника ван Эйка изменила живопись навсегда
- Где сегодня найти вдохновение и поймать музу, как это делали фламандские мастера
- И конечно, богатую историю Брюгге!
Кому подойдёт экскурсия
Наша прогулка освежит традиционную обзорную экскурсию, ведь мы поговорим о том, как история Брюгге связана с историей искусства. Интересно будет как творческим людям, которые ищут вдохновение, так и путешественникам, которые хотят просто познакомиться с городом.
Организационные детали
- Оставшаяся стоимость экскурсии оплачивается наличными
- После прогулки я расскажу, где можно выпить кофе, попробовать бельгийский шоколад и насладиться атмосферой города художников
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Валерий — ваш гид в Брюгге
Провёл экскурсии для 31 туриста
Привет! Меня зовут Валерий, уже больше 10 лет я живу в сказочном Брюгге — городе, где каждый камень дышит историей. Я художник и человек, который страстно увлечён искусством и прошлым
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 7 отзывах
Е
Елизавета
1 авг 2025
День с Валерием прошёл незаметно. Настоящий художник!Мы узнали Брюгге изнутри и остались очень довольны.
Спасибо,Валерий!
Дата посещения: 31 июля 2025
А
Анжела
23 мая 2025
Хочу выразить большую признательность Валерию за чудесный день в Брюгге. Валерий вместо заявленных 2 часов провел с нами целых 4 часа, время пролетело незаметно. Это полное погружение в историю города,
Елена
14 мая 2025
Вчера, 13 мая, посетили экскурсию Брюгге глазами художника. Прогулка в полной мере отражает название. Получили истинное удовольствие. Помимо основных исторических фактов об основных достопримечательностях города, Валерий раскрыл очень много исторических нюансов и деталей, рассказал истории из жизни жителей. Это создало особый образ сказочного Брюгге. Огромное спасибо Валерию за великолепную прогулку и что провел ее по времени больше положенного!
А
Александра
28 мар 2025
Благодарю Валерия за прекрасную экскурсию! Нам очень все понравилось. Было интересно слушать истории о городе через призму художественных произведений и судеб самих художников. Мы прошли по всем знаковым местам и знали, куда потом вернуться.
Мы влюбились в Брюгге! С радостью вернемся еще и будем советовать всем друзьям взять именно эту экскурсию!
К
Ксения
20 мар 2025
Хотим выразить огромную благодарность Валерию за потрясающую экскурсию! Он не только показал нам самые интересные места Брюгге, но и увлекательно рассказал о его истории, традициях и скрытых уголках. Маршрут был
Натали
11 мар 2025
Нам не хватило истории г. Брюгге, долго стояли на одном месте, очень хотелось многое посмотреть и узнать,но увы…
Пожелания Валерию: если Вы делаете акцент на картины, то было бы интереснее их
Валерий
Ответ организатора:
Спасибо большое за ваш отзыв Натали.
Мне действительно очень жаль что вы остались разочарованы экскурсией.
Я обязательно приму к сведению и сделаю распечатки картин для удобства просмотра чтобы улучшить качество экскурсии.
Мне действительно очень жаль что вы остались разочарованы экскурсией.
Е
Екатерина
4 мар 2025
Валерий – потрясающий гид и замечательный человек! Экскурсия по Брюгге прошла на высшем уровне: информация была структурированной, увлекательной и поданной в доступной форме. Мы получили ответы на все вопросы и
